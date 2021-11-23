Любая модернизация должна включать нравственное измерение

КНИГИ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ РУССКОЙ ЦЕРКВИ: О ХРИСТИАНСКИХ ЦЕННОСТЯХ, ДУХОВНОЙ БОРЬБЕ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Святейший Патриарх Кирилл еще задолго до восшествия на первосвятительскую кафедру снискал известность как выдающийся духовный писатель и среди отечественной паствы, и далеко за пределами России. Известно, что к любому делу Святейший относится очень внимательно, в том числе кропотливо работает над сборниками своих трудов. Почему его тексты — это настоящая православная литература, каковы традиции издания трудов церковных иерархов и почему один из любимых образов, который использует Святейший Патриарх, это закон всемирного тяготения, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательства Московской Патриархии Евгений Полищук. PDF-версия.

Тексты верифицируются автором лично

Традиции печатать труды Предстоятелей Русской Церкви уже много лет. Патриарх Сергий меньше года управлял Церковью в патриаршем сане, и время это пришлось на Великую Отечественную войну. Поэтому собрать и издать труды Первосвятителя при его жизни не успели, но после смерти Предстоятеля был издан сборник «Патриарх Сергий и его духовное наследство» (1947 г.) — там были и труды Святейшего, и воспоминания о нем.

Прижизненное издание трудов Предстоятелей Церкви началось со времени патриаршества Алексия I: с 1948 по 1963 год Издательство Московской Патриархии выпустило четыре тома его «Слов и речей». Аналогично были изданы и труды Патриарха Пимена, два тома которых вышли в свет в 1977 и 1985 годах.

Уже в новейшие времена издательство подготовило и напечатало три тома трудов Патриарха Алексия II, которые выходили под общим названием «Церковь и духовное возрождение России (Слова, речи, послания, обращения)».

Если предыдущее патриаршество начиналось в условиях, когда Церковь и ее Предстоятель почти не имели доступа к средствам печати, к радио и телевидению, то Святейший Патриарх Кирилл взошел на престол святителей Московских уже в иных обществе и государстве.

Сегодня неизмеримо выросло значение Церкви в странах Русского мира, к позиции ее Предстоятеля и иерархов прислушиваются общественные и политические силы страны. Русская Церковь все активнее осваивает современное информационное пространство. Наши иерархи — частые гости на телеэкране, постоянные авторы публикаций в средствах массовой информации.

Сказанное особенно справедливо в отношении нашего нынешнего Первосвятителя. Помимо сотен рассыпанных по страницам периодических изданий статей, выступлений, интервью, он стал автором и ведущим постоянной телевизионной передачи «Слово пастыря», с которой в течение многих лет начинался субботний день у зрителей Первого канала российского телевидения, и не только у православных. В 2006 году материалы этих передач были положены в основу одноименной книги, которая приобрела исключительную известность и трижды переиздавалась в нашей стране (а теперь готовятся ее переводы на иностранные языки).

Поэтому неудивительно, что первое, с чем столкнулось издательство при подготовке книги Святейшего Патриарха Кирилла, — это изобилие материала и вытекающая отсюда нелегкая задача его отбора. Сейчас людей и организаций, желающих издавать труды Первосвятителя, чрезвычайно много, и многие взялись за это дело: сначала появились издания по итогам визитов Его Святейшества на Украину и в Белоруссию, потом — по различным аспектам социального служения Церкви (вышла, например, книга «Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии») и т. п.

Но сам Святейший Патриарх решил: только книги Издательства Московской Патриархии будут содержать тексты, лично верифицированные автором (к примеру, он предложил свои подзаголовки к проповедям). Нам, конечно, разрешено улучшать тексты с точки зрения их литературной формы, однако все мысли и образы оригинала мы бережно сохраняем, следуя указанию Святейшего: редактировать можно, но я должен узнавать свой текст.

Специфическая трудность издания нынешнего Патриарха в том, что он — превосходный оратор, очень хорошо умеет интонировать свою речь: в нужных местах делает смысловые ударения, паузы. Но слово устное и письменное — это разные вещи. При чтении письменное слово как бы отрывается от устного, читающий в уме произносит его совсем по-другому, так, как диктуют законы книжной речи. Здесь каждое слово может тянуть за собой целый шлейф различных связанных с ним побочных смыслов. Поэтому сначала издательством была проведена большая подготовительная работа по изучению всего корпуса текстов Святейшего Патриарха Кирилла и разработана общая концепция систематизации его трудов.

Она предусматривает три вида изданий. Это тематические, из которых пока вышла только «Тайна покаяния» (сборник великопостных проповедей, сейчас готовится его второе издание). В серии «Слово Святейшего Патриарха» увидели свет два выпуска: «Преодоление смуты» и «Святая Земля». Особое внимание уделяется Собранию трудов. Решено издавать сочинения архипастыря по сериям с нумерацией томов в пределах каждой из них, что позволяет по мере накопления материалов на какую-либо одну тему продолжать публикации, включая их в соответствующую серию. К настоящему времени в разных сериях вышло уже пятна-дцать книг.

Главная задача — приобщение людей к вечным ценностям

Когда священник обращает свою проповедь к пастве, он полагает, что перед ним стоят верующие, а потому не ведет речь о пользе тех или иных христианских добродетелей, но главным образом о том, как эти добродетели стяжать. Но когда говорит Святейший Патриарх, он обращается не только к верующим. Его как духовного лидера своего народа слушают и те, кто пока не обрел под ногами твердую почву христианской веры. А потому здесь Первосвятитель выступает уже как пекущийся о приобщении людей к православной традиции миссионер. Именно поэтому Святейший много говорит о христианских или, даже шире, о традиционных ценностях, ибо зачастую обращается к неверующей или инаковерующей части общества. Само это слово «ценности» встречается в его Собрании трудов множество раз.

Патриарх вынужден так много говорить о ценностях не случайно. Сегодня в благополучных демократических странах нарастает волна представлений об относительности и необязательности морали, пересмотра и критики ее постулатов и абсолютизации свободы выбора. Один пример — грех плотской нечистоты: большинство людей сегодня всячески пытаются оправдать этот грех, представить его как и не грех вовсе, а как одну из моделей поведения современного человека; а обезбоженная массовая псевдокультура поддерживает этот страшный миф и распространяет его, отравляя сознание прежде всего молодых людей. Это чревато кризисом личности и семьи, разрушением нормальных межличностных отношений, дело в итоге может дойти до полного распада общества.

Эта духовная ситуация влияет и на Россию, тем более что нашим соотечественникам в течение многих десятилетий жестко навязывалось безбожие. Поэтому, неизменно подчеркивает Святейший Патриарх, главной задачей, стоящей перед Русской Церковью сегодня, является возрождение человеческих душ, очищение человеческих сердец, приобщение людей к вечным духовным ценностям Православия. По сути дела Церковь в наше время должна заниматься миссионерским служением среди собственного народа.

И практически в каждом своем слове при вручении архиерейского жезла новопоставленным епископам Святейший Патриарх в качестве одной из приоритетных задач для нового архиерея говорит о необходимости «вносить посильный вклад в возрождение и утверждение духовно-нравственных ценностей в обществе». При этом он отмечает, что дело это трудное, поскольку ныне в общественном сознании укореняется идеология оправдания греха и культ удовольствий, многие люди не только охладели к духовной жизни, но и вообще потеряли твердые нравственные ориентиры, утратили искреннюю и живую веру во Христа, устремляясь исключительно к земным наслаждениям, к богатству, суетной славе. Ныне «голос святителей приглушается пропагандой цивилизации потребления — цивилизации, столь чуждой высоким христианским идеалам и традиционным нравственным ценностям. Современный дух, враждебный Церкви, настолько силен, что епископы вынуждены непрестанно вести многостороннюю духовную борьбу и претерпевать глубокую душевную скорбь. Поэтому и тебе необходимо быть мужественным и осторожным».

Раскрепощение инстинкта — это путь к гибели

Патриарх использует любую возможность, чтобы сказать об исключительном значении духовных и нравственных ценностей в жизни общества. Какие бы события ни происходили, какой бы вопрос ни обсуждался, Святейший напоминает об этом вновь и вновь.

Скажем, сейчас много говорят о модернизации страны. Не отрицая важности проблемы, Патриарх неизменно подчеркивает, что любая модернизация должна включать нравственное измерение, учитывать ценности национальной культуры и духовного наследия, — только тогда любые реформы будут иметь успех. Этот тезис красноречиво подтверждает и наша отечественная история, в которой неоднократно предпринимались попытки реформировать страну, но они не приводили к улучшению качества человеческой жизни. Отталкиваясь от исторического опыта, можно сказать, что нынешняя модернизация только в том случае увенчается успехом, если мы будем соединять современные реалии с духовно-нравственными ценностями, свойственными нашей традиции. Содействие именно такому развитию общества сегодня имеет прямое отношение к пастырскому служению Церкви.

Многим сейчас в нашей стране импонирует заимствование иных образцов общественного, политического развития, отказ от своей самобытности, от веры предшествующих поколений, которая для тех, кто лоббирует этот отказ, представляется косной, консервативной, мешающей развиваться народу и государству. Но Патриарх, ратуя за возвращение народной жизни к лучшим национальным традициям, призывает с осторожностью относиться к слепому копированию зарубежного опыта, напоминает о печальных последствиях забвения традиционных ценностей.

Так было в 1612 году, когда под предлогом модернизации страны элита русского общества пригласила занять русский престол польского королевича Владислава, считая, что новая власть будет западноевропейской, образованной, а армия — гораздо сильнее московской, лучше вооруженной... Но мы помним, чем это кончилось: поляки заняли Москву, и в ответ на призывы Патриарха Гермогена было собрано ополчение, которое под руководством Минина и Пожарского освободило страну.

Один из любимых образов, который использует Святейший Патриарх, говоря о нравственности, связан с законом всемирного тяготения. На вопрос, почему нравственность есть непременное условие и счастья отдельного человека, и выживания человеческого общества в целом, ответ таков: потому что Бог так возжелал. Мы можем признавать бытие Бога или отрицать его, можем соглашаться с объективным значением нравственности или ухмыляться по этому поводу. Сам по себе нравственный закон, как и закон тяготения, от этого не изменится и не исчезнет. Только если мы будем игнорировать закон тяготения, то разобьем голову. Точно так же мы калечим жизнь, игнорируя нравственный закон. И если кто-то в своих мыслях, желаниях и поступках руководствуется стремлением жить в соответствии с инстинктом, то в обществе, как и в семье, должны найтись разумные люди, которые скажут: «Это опасно; ты еще до конца не понимаешь, насколько это опасно. Раскрепощение инстинкта — это путь к гибели».

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Замечательные вещи можно прочитать в сборниках сочинений Его Святейшества. Удивительно тонко он пишет о разных областях человеческих знаний. Например, обратимся к отрывку о русской литературе, о поэте Александре Сергеевиче Пушкине: «У него есть замечательные слова в "Капитанской дочке"; я цитирую не дословно, но речь там идет о переменах. Так вот, самые надежные перемены — это те, которые связаны с улучшением человеческих нравов, тогда изменения происходят без потрясений. Удивительно почувствовал Пушкин суть проблемы. Петр I не понимал, как и многие другие, а вот поэт понял, что настоящая перемена к лучшему связана с изменением человеческих нравов».

Можно со всей очевидностью сказать, что книги Святейшего Патриарха адресованы не только православным верующим, для которых слова Предстоятеля — путеводная нить, помогающая отыскивать дорогу к спасению. Но они будут интересны и самому широкому кругу наших сограждан, содействуя их духовному просвещению, особенно тем читателям, кому важно знать мнение Церкви по злободневным проблемам современности. Будут полезны они и всем тем, кто обращается к слову Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в своей политической и общественной деятельности.