Рождественское Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Неизреченная любовь Божия собрала нас ныне, чтобы в единстве духа и союзе мира (Еф. 4:3) встретить один из наиболее торжественных и вместе с тем таинственных праздников Церкви — Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Прославляя пришествие в мир Спасителя, сердечно поздравляю всех вас, мои дорогие, с этим радостным событием, открывшим новую эпоху в отношениях между Богом и людьми.

Каждый раз вглядываясь в произошедшее два тысячелетия назад, мы пытаемся постичь величие чуда Боговоплощения и не перестаем удивляться благости и милости нашего Создателя. На протяжении долгих веков человечество томилось в напряженном ожидании обещанного Господом Примирителя (Быт. 49:10): Царя праведного и спасающего (Зах. 9:9), на имя Которого будут уповать народы (Ис. 42:4). И вот, когда, наконец, наступила полнота времен, Младенец родился нам (Ис. 9:6), дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3:16). Любовь Божия, превосходящая разумение (Еф. 3:19), послала в мир не ходатая, не ангела, не сильного и могущественного правителя, как думали люди, — Сам Бог воплотился, чтобы освободить человека от власти греха и зла.

Достойно изумления, что величайшее в истории событие, о котором возвещали ветхозаветные пророки и которое предчувствовали даже выдающиеся мыслители древности, свершилось столь скромно и внешне неприметно. Спал Вифлеем. Спал Иерусалим. Спала вся Иудея. Господь Вседержитель — Царь царей и Владыка Вселенной — явился миру не под торжественные звуки трубного гласа (Пс. 150:3) и всеобщего ликования, но смиренно и кротко, в ночной тиши убогой пещеры, воспеваемый сонмом ангелов и немногими пастухами, пришедшими посмотреть, что случилось (Лк. 2:15).

В самом начале Своего земного пути Господь словно хочет «в пределах унижения показать образ добродетели», — размышляет святитель Иоанн Златоуст. Так благородно поступает только совершенная любовь, которая не ищет своего (1 Кор. 13:4-5), не выставляет себя напоказ и не требует почета и славы, но готова переносить ради пользы ближних все лишения и скорби. «Именно поэтому, — продолжает вселенский учитель Церкви, — Господь принимает мое тело, чтобы я вместил Его Слово, и, приняв мою плоть, дает мне Своего Духа, чтобы, и давая, и принимая, сообщить мне сокровище жизни» (Слово на Рождество Христово). В этом и открылась нам преизобильная любовь Божия, что мы получили истинное сокровище жизни — Самого Господа, из Которого все, Им и к Нему (Рим. 11:36).

Любовь — настоящая причина и движущая сила Божественных поступков. Он привел в бытие мир и сотворил человека, щедро наделив его дарами. По любви пришел спасти его, когда тот отпал от общения со своим Творцом. По предназначению Создателя весь смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы и мы любили друг друга (Ин. 14:34). Но как этого достичь в мире, где столько зла и ненависти? Для этого прежде всего необходимо открыть и отдать свое сердце Богу. Только Он может изменить и расширить его, чтобы оно, ныне такое немощное и ограниченное, стало способным вместить в себя и ближних, и дальних, и благотворящих, и обидящих нас — всех тех, кого мы призваны любить по заповеди Христовой, подражая в совершенстве нашему Небесному Отцу (Мф. 5:48).

Склоняясь в молитве перед Новорожденным Богомладенцем, подумаем, а какой же дар предложим Владыке Вселенной? Может ли быть вообще нечто достойное и соразмерное величию Превечного Творца? Да, есть такой ценный дар, которого более всего желает Господь: наше смиренное, любящее и милующее сердце. Будем же прославлять Воплотившегося Христа не только прекрасными песнопениями и поздравительными сообщениями, но прежде всего — добрыми делами. Поделимся светлой рождественской радостью с нуждающимися, согреем нашей заботой ближних, посетим больных и обремененных скорбями. Утешим и поддержим унывающих, покроем молитвой всех в смятении и печали сущих.

Великая спасительная сила любви исцеляет равнодушие и злобу, врачует ненависть и обиды. Она смягчает нравы ожесточенных и исправляет многие кривизны общественных отношений! Если будем поступать так, воистину исполним свое высокое христианское призвание, ибо этим излиянием любви, по слову преподобного Исаака Сирина, мы уподобляемся Богу (Слова подвижнические. 48).

Тайна Боговоплощения — это тайна реального присутствия Бога в мире. Апостол и евангелист Иоанн, прозревая жизнь будущего века, свидетельствует о всецелом пребывании Господа с людьми: «Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их» (Откр. 21:3). Однако эта неизреченная тайна Божественного присутствия начинает осуществляться уже здесь, на земле, ибо с Рождеством Спасителя исполнилось время и приблизилось Царствие Небесное (Мк. 1:15). Мы зримо входим в эту реальность, образуя Единую Святую Церковь Христову, чрез Которую все мы, мои дорогие, являемся посланниками и представителями сего Вышнего Царствия любви. Это удивительное и глубокое переживание «с нами Бог» составляет сущность тáинственной, сокровенной жизни Церкви.

Будем помнить о том, что, если Сам Вседержитель — Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний (Откр. 22:13) — заключил в Свои объятия человеческую историю и обещал пребыть с нами во все дни до скончания века (Мф. 28:20), то нам нечего страшиться и бояться тревожных обстоятельств нынешнего времени. Откликаясь на великую любовь Спасителя, научимся же полностью вверять себя Господу и уповать на Его благой Промысл, дабы и до Второго славного пришествия Христова даже до последних земли (Ис. 8:9) с дерзновением и радостью свидетельствовать, яко с нами Бог!



+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово

2023/2024 г.

Москва