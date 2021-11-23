Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
Предстоятель
Любая модернизация должна включать нравственное измерение
Святейший Патриарх Кирилл еще задолго до восшествия на первосвятительскую кафедру снискал известность как выдающийся духовный писатель и среди отечественной паствы, и далеко за пределами России. Известно, что к любому делу Святейший относится очень внимательно, в том числе кропотливо работает над сборниками своих трудов. Почему его тексты — это настоящая православная литература, каковы традиции издания трудов церковных иерархов и почему один из любимых образов, который использует Святейший Патриарх, это закон всемирного тяготения, «Журналу Московской Патриархии» рассказал заместитель главного редактора Издательства Московской Патриархии Евгений Полищук. PDF-версия.
23 ноября 2021 г. 16:00
Балтийский рубеж
Епархия, созданная Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, о которой он не оставляет своего архипастырского попечения. Регион, в котором до 1985 года не было ни одного храма, через несколько лет ставший оплотом Православия на западе нашей страны. Край, в разных уголках которого продолжают возводиться храмы, восстанавливаться немецкие кирхи, внутри которых теперь живет Православие. Пожалуй, все это делает детище Его Святейшества — Калининградскую митрополию — уникальной. PDF-версия.
23 ноября 2021 г. 15:00
Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор: «Я рад, что Святейший Патриарх доверил мне продолжить начатое им дело»
Владыка Исидор об актуальных задачах развития Смоленской духовной семинарии, приоритетах духовного образования и возможностях, которые дает церковному учебному заведению специальность «теология». PDF-версия.
22 ноября 2021 г. 13:30
Крест и высокая миссия Предстоятеля
Предстоятель… Многое сказано одним этим словом. Предстоятель — тот, кто стоит впереди, перед всей Церковью; Предстоятель — это тот, кто принимает первую честь среди иерархов Поместной Церкви, но вместе с тем и тот, в кого более всего мечут стрелы ее враги. Велико служение Предстоятеля, и велика лежащая на нем ответственность. PDF-версия.
19 ноября 2021 г. 14:00
Служитель Слова
Личность Предстоятеля Церкви, его вдохновенное, убеждающее, окрыляющее слово действуют не только на всякого верующего, но и на всех остальных, кто его слушает, столь благодатным образом, что невольно задаешься вопросом: в чем секрет такого воздействия слова? Может быть, в речах Святейшего Патриарха Кирилла есть какая-то тайна? С просьбой «поверить алгеброй гармонию» «Журнал Московской Патриархии» обратился к известному лингвисту, профессору Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина и Николо-Угрешской духовной семинарии Владимиру Аннушкину. PDF-версия.
18 ноября 2021 г. 15:00
Пути развития современного церковного пения
Напомним: предыдущий аналогичный форум прошел три года назад. За это время Церковно-общественному совету при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения удалось сделать выводы как о недостатках организации съезда 2016, так и о том, что именно в первую очередь хотят обсудить и услышать представители профессионального сообщества клирошан. Два рабочих дня регенты и певчие провели в интереснейших дискуссиях и напряженном обмене опытом. А увенчала событие Божественная литургия, состоявшаяся 26 ­октября в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя. PDF-версия
3 декабря 2019 г. 12:59
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Мос­ковской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40
Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес.
28 ноября 2016 г. 14:55
Милейший город Смоленск
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Возрождение церковной жизни на Смоленщине тесно связано с именем митрополита Кирилла (ныне Святейший Патриарх Мос­ковский и всея Руси). 26 декабря 1984 года ректор Ленинградских духовных семинарии и академии архиепископ Кирилл был назначен на Смоленскую кафедру. В 1985 году к Смоленской епархии была присоединена территория Калининградской области. С этого времени до 2009 года титул епархиального архиерея был «Смоленский и Калининградский». ПДФ-версия.
16 ноября 2016 г. 13:16
Новости
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
ЖМП № 5 май 2022 /  28 апреля 2022 г. 18:00
версия для печати версия для печати

Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Преосвященные архипастыри, досточтимые пастыри и диаконы, всечестные иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

PDF-версия.

Обращаясь к вам этим жизнеутверждающим приветствием, сердечно всех вас поздравляю с великим и мироспасительным праздником Пасхи. В сей нареченный и святый день мы преисполняемся такой духовной радости и огромной благодарности Богу, столь явно ощущаем силу и глубину любви Творца к человеку, что порою сложно найти другие слова для выражения наших чувств, кроме тех, с которыми жены-мироносицы устремились к апостолам, дабы возвестить им о чудесном событии, что они видели Господа. 

Можно только представить, как непросто было ученикам Спасителя поверить в реальность произошедшего Воскресения. Ведь еще недавно они своими глазами видели, как терзали и распинали их любимого Учителя. Еще свежи воспоминания, как полагали Его мертвое и бездыханное тело во гроб и запечатывали тяжелым камнем холодную пещеру. И вот скорбь сменяется утверждением веры и торжеством жизни, а слезы печали претворяются в слезы радости.

Пережитый опыт реального общения с Воскресшим Христом и немеркнущая пасхальная радость окрыляли и вдохновляли апостолов, шедших до пределов земли, чтобы проповедовать прощение грехов и спасение, которые мы получили через Восставшего от гроба Господа Иисуса. Не страшась невзгод и жестоких гонений, терпя бедствия и злоключения, апостолы неумолчно и дерзновенно свидетельствовали о Христе — Победителе смерти. 

И вот уже два тысячелетия Церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир (Ин. 1, 9). В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами. И даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени в перспективе дарованной нам вечности теряют свою зловещую остроту. Для свидетельства о Воскресшем Спасителе вовсе не обязательно идти или ехать куда-то далеко, подобно апостолам, по всему миру распространившим пасхальную весть. Вокруг нас немало людей, которые нуждаются в живом примере христианской веры, действующей любовью (Гал. 5, 6). Бог не требует от нас непосильных подвигов. Он лишь просит нас являть любовь друг к другу, помнить, что так мы оказываем любовь и Ему тоже. Добрая улыбка, внимание и чуткость к тем, кто рядом, вовремя сказанные слова утешения и поддержки порою могут стать самыми важными делами, которые мы имеем возможность совершить ради Воскресшего Христа.

И сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами. Горячо молю Победителя смерти Господа Иисуса и прошу вас также возносить к Нему сугубые молитвы, дабы все средостения были преодолены, восторжествовал прочный мир, а раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью.

Поздравляя всех с праздником Пасхи, призываю на вас благословение Христа Воскресшего и желаю вам, дорогие мои, неоскудевающей светлой пасхальной радости, укрепляющей нас в вере, надежде и любви. Дай Бог, чтобы этот свет никогда не угасал в наших сердцах, чтобы он всегда светил миру (Мф. 5, 14). А мы, освящаясь неустанно словом Божиим — чтением Евангелия и приобщаясь Божественной благодати через участие в таинствах Церкви, неуклонно возрастали в познании Господа и утверждались в исполнении Его заповедей, дабы люди, видя свет наших добрых дел, прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16) и вместе с нами радостно свидетельствовали, что 

                                                                   ВОИСТИНУ ВОСКРЕС ХРИСТОС!

 
                                                                                                      ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

                                                                                                                                             Пасха Христова,

                                                                                                                                                        2022 год

 

28 апреля 2022 г. 18:00
Также читайте:
Предстоятель
Любая модернизация должна включать нравственное измерение
Балтийский рубеж
Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор: «Я рад, что Святейший Патриарх доверил мне продолжить начатое им дело»
Крест и высокая миссия Предстоятеля
Служитель Слова
Пути развития современного церковного пения
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
Милейший город Смоленск
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Вышел в свет №5 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
27 апреля 2022 г. 17:00
Помочь встрече человека в Богом
Святая Земля последние тридцать лет, несмотря ни на что, остается одним из самых популярных направлений для православных паломников из России и стран СНГ. Люди из множества уголков бывшего СССР преодолевают немалыерасстояния, чтобы посетить места,связанные с жизнью Спасителя.На подворьях Русской духовной миссии всегда рады гостям. В чем особенность жизни обителей земли Обетованной, с какими трудностями сотрудникам Миссии пришлось столкнуться в период пандемии и какое значение имеют русские храмы в Палестине, рассказывают насельники подворий и просто наши соотечественники. PDF-версия.
25 апреля 2022 г. 17:00
Если Христос снисходит в ад — нисходи с Ним и ты
Великая Суббота — один из наиболее значимых дней Страстной седмицы. В большинстве случаев в православном храме в этот день большую часть пришедших на Литургию будет интересовать один-единственный вопрос: когда же священник освятит пасхальные угощения? Даже среди постоянных прихожан есть те, кто, несмотря на все разъяснения, продолжают воспринимать Великую Субботу как день ожидания наступления грандиозного пасхального торжества или как некую передышку между Великой Пятницей и Светлым Христовым Воскресением. Какое место занимает Великая Суббота в сотериологическом замысле Божием, правильно ли считать ее неким днем бездействия и что на самом деле означает Божественный покой, о котором говорят нам богослужебные песнопения накануне Пасхи, рассуждает кандидат богословия, доцент кафедры богословия Московской духовной академии священник Антоний Борисов. PDF-версия.
22 апреля 2022 г. 13:00
Игумения Георгия (Щукина)
14.11.1931–06.02.2022
20 апреля 2022 г. 17:30
Протоиерей Иоанн Холкин
24.01.1978–25.01.2022
20 апреля 2022 г. 17:20