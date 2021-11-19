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ЖМП № 11 ноябрь 2021 /  22 ноября 2021 г. 13:30
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Митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор: «Я рад, что Святейший Патриарх доверил мне продолжить начатое им дело»

Владыка Исидор об актуальных задачах развития Смоленской духовной семинарии, приоритетах духовного образования и возможностях, которые дает церковному учебному заведению специальность «теология». PDF-версия.

Сохраняя преемственность традиций и высоких нравственных ориентиров Смоленской духовной школы, заложенных Святейшим Патриархом Кириллом, семинария сегодня развивается, стремясь достойно отвечать на вызовы времени. И одна из первых наших задач — это необходимость сохранить высокий уровень преподавательского состава, заданный Его Святейшеством еще тридцать лет назад, поддерживая и укрепляя тем самым добрую репутацию духовной школы. 

Поскольку главная задача семинарии — воспитывать всесторонне просвещенных пастырей, в первую очередь полагающих все силы свои во славу Божию, во спасение своей паствы, наши требования к выпускникам остаются неизменными. Первое и самое важное из них — это церковность, которая выражается в том, что человек осознает свою неотвратимую причастность к жизни Церкви, чувствуя себя ее частью. И это осознание предполагает даже не столько разговор о своих правах, сколько понимание своих обязанностей. А что такое быть причастным к жизни Церкви? Это означает быть знакомым с церковным Преданием, Священным Писанием, историей Церкви и ее современной жизнью. Это также способность нашего выпускника ответить на любой, даже самый неудобный, вопрос светского человека, недружелюбно относящегося к Православию. Для этого, безусловно, нужно обладать определенной эрудицией, владеть языком полемики, что невозможно без развития общего кругозора и элементарной начитанности. Поэтому серьезное внимание во всякой духовной школе, и в том числе в нашей, педагогический состав обращает на развитие интеллектуальных способностей учащихся. И отрадно, что наши студенты к этому действительно стремятся.

Вместе с тем развитие духовного образования предъявляет учебным заведениям новые требования методического и воспитательного характера, которые невыполнимы без решения прежде всего бытовых вопросов. Ведь невозможно ставить перед студентом какие-то интеллектуальные задачи, если бытовые и социальные трудности, проблемы со здоровьем отвлекают его от основного дела — учиться и узнавать новое. Так, например, одно из требований Учебного комитета Русской Православной Церкви — это организация в каждой духовной школе медицинского кабинета, подразумевающая договор с поликлиникой, ежемесячный осмотр студентов врачами-специалистами. И это тоже входит в компетенцию руководства семинарии.

В условиях, когда интенсивность строительства храмов сократилась и потребность в настоятелях в Смоленской митрополии в настоящий момент не столь велика, наша семинария делает акцент на повышении качества образования приходских специалистов — в области катехизации, миссионерской, молодежной и социальной работы. По словам Святейшего Патриарха, выстраивание образовательной траектории в этом направлении наравне с реформой богословского образования является важнейшим приоритетом для нашей Церкви. В этом контексте актуальным выглядит и недавнее решение Священного Синода и Его Святейшества об объединении Смоленской семинарии и Смоленского епархиального духовного училища, чтобы, повысив уровень средне-специального духовного учебного заведения, где обучают регентов, иконописцев и золотошвей, интегрировать преподавание этих специальностей в высшую систему духовного образования. Важность и необходимость этого шага доказывает опыт Санкт-Петербургской и Московской духовных академий. Там регентские школы уже несколько лет включены в систему высшего духовного образования и имеют высокий уровень профессионализма. Теперь, после объединения, наши преподаватели, доценты и профессора, имеющие научные степени и высокий уровень квалификации, преподают и в семинарии, и в духовном училище.

В нашем учебном заведении, согласно государственным стандартам, существует система замеров качества образования. Она касается не только студентов, но и педагогов. И переход на эти стандарты, по мысли Святейшего Патриарха Кирилла, позволяет подтянуть уровень духовного образования, упорядочить методологическую базу, выявить скрытые ресурсы. Еще одна новация нашего времени в семинарском образовании — это педагогическая практика в общеобразовательных школах и педагогическом колледже, которую студент обязан проходить в рамках бакалавриата, чтобы получить диплом государственного образца по специальности «теология». Патриарх не раз говорил, что теологическое образование неизбежно расширяет кругозор и учит уважительному отношению к представителям иных культур, что является залогом мирного существования любой цивилизации. Должен заметить, что благодаря усилиям Его Святейшества в нашем государстве это стало реальностью. Теология дает нашей семинарии не только возможность взаимной интеграции со светским учебным процессом, но и обеспечивает взаимодействие со смоленскими региональными вузами, с которыми у нас подписано соглашение о сотрудничестве. 

В продолжение этой важной работы в нашей семинарии по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода создан совет по теологическому образованию. Он призван к объединению усилий духовного учебного заведения и светского вуза в достижении общих целей популяризации богословия в целом и преподавания на высоком уровне для студентов, обучающихся по специальности «теология». Совет дает возможности объединить наши вузы в общем воспитательном процессе, найти точки соприкосновения, популяризировать знания о Православии, об истории Церкви, в том числе и с помощью государственных грантов. 

Все эти новые требования в духовном образовании, весь этот продолжающийся процесс реформирования каждый год ставят перед нами новые задачи, для которых Смоленская духовная семинария стремится найти достойные решения. И я рад, что Святейший Патриарх доверил мне продолжить начатое им дело и послужить Русской Православной Церкви на ниве духовного образования. 

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22 ноября 2021 г. 13:30
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