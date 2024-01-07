Служение Первосвятителя: благодатные свершения и суровые вызовы

Памятная и значимая для всей Русской Православной Церкви дата — 15-летие интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — побуждает окинуть мысленным взором свершения этого периода, дабы во всей полноте узреть, в каких направлениях трудится Церковь, что достигнуто и над чем еще предстоит упорно работать. Усердием Первосвятителя, иерархов, духовенства и всех православных христиан преодолено средостение между Церковью и обществом, которое образовалось после революции 1917 года. Советские годы наложили свой отпечаток на облик человека, отняв у него право на веру и религиозность, лишив духовных жизненных ориентиров. Еще многое надо сделать, чтобы вернуть людей к вере, однако масштабное начало положено. Никогда в истории у Русской Церкви не было таких широких возможностей для всестороннего осуществления своего служения.

Святейший Патриарх Кирилл своим примером показывает, что значит использовать все имеющиеся возможности для свидетельства о Христе. Только за последние пять лет Святейший Владыка совершил 742 богослужения, возглавил 35 епископских хиротоний, освятил 67 храмов, посетил 44 епархии, возглавил 33 заседания Священного Синода, 19 заседаний Высшего Церковного Совета, 4 совместных заседания Синода и ВЦС и одно Архиерейское совещание. На каждом богослужении Святейший Патриарх произносил проповедь с наставлением, затрагивая важнейшие духовные проблемы жизни Церкви и Отечества, указывая своей многомиллионной пастве путь ко спасению в сложных и быстро меняющихся обстоятельствах бытия современного мира. PDF-версия.

В УСЛОВИЯХ, КОТОРЫХ НЕ БЫЛО НИКОГДА

Церковь выстроила рабочие отношения с государственной властью. Регулярно проходят встречи Святейшего Патриарха с министрами РФ, полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах, губернаторами регионов, руководителями государственных корпораций, главами иностранных государств и иностранными послами, политиками. Подчеркивая значимость православного дискурса, на пленарном заседании Всемирного русского народного собора в 2023 году выступил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках Рождественских Парламентских встреч Святейший Патриарх регулярно поднимает общественно значимые проблемы на площадках Совета Федерации и Государственной Думы. За заслуги перед Отечеством в 2021 году Президент вручил Святейшему Патриарху Кириллу орден апостола Андрея Первозванного.

Сегодня Русская Православная Церковь существует в уникальных условиях. Действительно, гармония в отношениях светского и церковного, при полном сохранении автономии, невмешательстве и одновременно общем осознании важности взаимодействия всех сил — общества, государства, Церкви — для того, чтобы страна наша продолжала тот подлинно независимый от центров мировой власти курс, которым она мужественно продвигается вперед… Привилегия, данная свыше, быть свободными — это действительно великое счастье. (Из Первосвятительского слова в 14-ю годовщину интронизации, 1 февраля 2023 г.)

Одним из самых ярких событий последних пяти лет стало внесение поправок в Конституцию Российской Федерации. В Основном Законе России подчеркивалось, что наши предки передали нам веру в Бога. Было отмечено, что Россия исторически является наследницей великой державы, принявшей в X веке христианство, веками боровшейся за свою независимость, создавшей известную во всем мире культуру. Было закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины. Церковь и ее Предстоятель много лет выступали в поддержку этих тезисов. К православной общественности регулярно прислушиваются. Среди последних примеров — резкое общественное неприятие проекта новой российской купюры, на которой предполагалось изобразить православный храм без креста. После долгих лет полемики о недопустимости абортов в 2023 году регионы начали на законодательном уровне запрещать склонение к аборту.

Широкие возможности для диалога Церкви с государством и обществом предоставляют два форума — Международные Рождественские образовательные чтения и Всемирный русский народный собор (ВРНС). Рождественские чтения — церковно-­общественный форум в сфере образования, воспитания, культуры, просвещения. На площадках ВРНС собираются крупные общественные деятели, политики, деятели культуры, военные, ученые. Ежегодно форумы привлекают по несколько тысяч участников.

Свидетельством конструктивных отношений Церкви и государства стал диалог по возвращению значимых для Церкви святынь в храмы. Летом 2023 года Русской Церкви из Государственной Третьяковской галереи была передана икона Святой Троицы авторства преподобного Андрея Рублева. Осенью того же года в Александро-Невскую лавру была возвращена из Государственного Эрмитажа рака для мощей благоверного князя Александра Невского, тогда же Святейший Патриарх вложил в нее мощи святого князя. Важной церковной инициативой стали крестные ходы с мощами святых, которые проводятся для молитвы и укрепления верующих Русской Церкви. В 2022 году в честь 600-летия обретения честных мощей преподобного Сергия Радонежского его мощи были принесены больше чем в 50 епархий. В 2023 году в епархии Русской Церкви были принесены мощи великомученика Георгия Победоносца.

Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня (икона «Троица». — А. Ч.) была возвращена Церкви, чтобы народ наш мог молиться перед этой святыней, испрашивая благословение Божие и на страну, и на Церковь…

Дай Бог, чтобы возвращение великой святыни Церкви нашей для постоянного поклонения верующих укрепило веру в нашем народе, чтобы молитвы, проливаемые перед этим образом, были услышаны Господом. (Из приветственного слова Патриарха Кирилла на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 мая 2023 г.)

Большое значение уделяется в России меж­религиозному диалогу. В целях поддержания межнационального мира в государстве, сохранения традиционных ценностей, противодействия разжиганию межрелигиозной вражды Русская Церковь ведет диалог с исламскими лидерами и организациями Сирии, Ирана, Ирака, Египта, Марокко, Саудовской Аравии, ОАЭ, Азербайджана. Регулярно проходят заседания Межрелигиозного совета России, почетным председателем является Святейший Патриарх Кирилл.

Русская Православная Церковь включает в себя две автономные Церкви, пять самоуправляемых Церквей, четыре экзархата, два митрополичьих округа, более 300 епархий, многие из которых объединены в митрополии. Богослужения совершаются в более чем 40 тысячах храмов, распространению слова евангельской истины служат более 400 архиереев и более 41 тысячи священнослужителей.

За этими сухими цифрами стоит реальное развитие епархиальной и приходской жизни, информацию о которой я получаю в том числе в беседах со священнослужителями, а также с мирянами самого разного рода занятий — от высоких чиновников и предпринимателей до рядовых людей… Из этого общения, а также из опыта визитов в епархии могу твердо свидетельствовать: церковная жизнь жительствует, несмотря на все трудности. (Из доклада Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском совещании Русской Православной Церкви 19 июля 2023 г.)

НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

Имея уникальную поддержку государства и общества, Церковь открывает Свет Христовой истины там, где раньше не было возможности этого сделать. В конце 2018 года были образованы Патриарший экзархат Западной Европы и Патриарший экзархат Юго-Восточной Азии, а в конце 2021 года — Патриарший экзархат Африки. В этих регионах организована активная деятельность, открываются новые приходы, издается православная литература. С успехом развивается диалог с Древними Восточными Церквами.

Налажено разнообразное по форме и содержанию взаимодействие с культурным сообществом: фестивали, съезды, встречи и совместные проекты. Осенью 2023 года в двадцатый раз прошел Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел», на закрытии которого выступил со словом Святейший Патриарх. Церковное изобразительное искусство представлено становящимся все более популярным фестивалем «Видеть и слышать», а церковное певческое искусство — Патриаршими международными фестивалями духовной музыки «Свет Христов». Во взаимодействии епархий и региональных музейных сообществ создаются церковные музеи, церковно-­исторические кабинеты. В 2019 году завершился грандиозный проект по украшению мозаиками собора святого Саввы в Белграде, реализованный российскими художниками-мозаичистами.

Храмы обеспечены богослужебными книгами, а церковные лавки — духовной литературой. Ежегодно издаются богослужебные календари, богослужебные указания, сборники чинопоследований на различные случаи, новые богослужебные тексты. В церковной книготорговле представлен огромный ассортимент православной художественной и публицистической литературы. Лучшие авторы удостаиваются Патриаршей литературной премии. Ежегодно проходит конкурс «Просвещение через книгу».

В Москве продолжается реализация Программы-­200 — проекта по строительству новых храмов в спальных районах Москвы, не имеющего аналогов в мире. Сейчас в Москве больше 1200 храмов. В рамках программы возведено больше 120 новых церквей, идет строительство более 40 храмов, остальные находятся на стадии проектирования.

Ни в одном мегаполисе мира не строится сейчас столько храмов. Нигде в мире — ни в тех странах, которые называют себя православными, ни в тех, которые называют себя католическими, ни тем более в тех, которые называют себя протестантскими, — ничего подобного не происходит... Воздавая благодарение Господу за все милости, которые Он изливает над градом Москвой и над страной нашей, где реально православная вера возрождается как нигде в мире, мы должны со смирением признать, что происходящие события есть результат прямого действия Божественной благодати, участия Бога и Его святых угодников в нашей жизни. (Из проповеди Святейшего Патриарха Кирилла в храме святителя Спиридона Тримифунтского в Коптеве, 25 декабря 2023 г.)

Постепенно возрождается монашеская жизнь. Восстановлено и открыто около тысячи монастырей на всей канонической территории Русской Церкви, где подвизаются около 16 тысяч насельников и насельниц. Множество паломников посещает духовные центры России: Свято-Троицкую Сергиеву лавру, Александро-Невскую лавру, Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, Оптину пустынь, Покровский монастырь Москвы. Ежегодно под председательством Святейшего Патриарха Кирилла проходят Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви. Сам Патриарх, будучи монахом, делится с участниками своими мыслями о совершенствовании монашеского делания.

Монашество — это самоотверженная борьба со страстями, с грехом внутри своего сердца. Конечно, это нелегкий подвиг, и человек, который избирает этот подвиг и в нем пребывает всю жизнь, это герой — герой духа, герой веры. Монах твердо верит, что этот незримый труд ценнее, чем любой внешний труд, ибо он ведет к соединению с Богом… (Из доклада Патриарха Кирилла на Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви 25 сентября 2023 г.)

Больше десяти лет назад в общеобразовательных школах была введена дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которой существует модуль «Основы православной культуры». С каждым годом процент детей и родителей, выбирающих этот модуль для обучения, растет, а Церковь всемерно содействует повышению соответствующей квалификации педагогов, преподающих знания о Православии.

В годы пандемии коронавируса особое значение приобрело больничное служение. Многие священники и миряне откликнулись на призыв медиков и стали волонтерами: посещали больницы, навещали умирающих, несмотря на риск заболеть. Благотворительная деятельность достигла невиданных ранее масштабов. Врачи церковной больницы святителя Алексия круглосуточно работали в «красной зоне», учебный центр больницы готовил сотни волонтеров.

После начала специальной военной операции Церковь организовала масштабную благотворительную помощь пострадавшим в зоне конфликта и беженцам. Волонтеры-строители восстанавливают дома в частном секторе Мариуполя, врачи больницы святителя Алексия регулярно отправляются в больницы Донбасса, учебный центр больницы готовит сестер милосердия. Из зоны СВО в больницу и ее филиалы на лечение привозят пострадавших. Беженцам выдают гуманитарную помощь, вещи, лекарства, помогают с жильем, оформлением документов. С марта 2022 года было собрано более 410 млн рублей пожертвований и более 3330 тонн гуманитарной помощи. Вопросы координации и повышения качества социальной работы поднимаются на Общецерковных съездах по социальному служению.

Такая любовь — это нелегкий труд, который требует самоотречения. Осуществляя такое отношение к другому, ты отказываешься от комфорта, от свободного времени, от досуга. Поэтому далеко не каждый готов так пожертвовать тем, что для него приятно, необходимо, и отдать свое время, силы, внимание другому человеку. Ставить свои желания и потребности не на первое место, а порой и вовсе забывать о них — вот жизненный выбор тех, кто посвящают большую часть своей жизни служению ближним. (Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XI Общецерковного съезда по социальному служению 12 ноября 2023 г.)

Проведение специальной военной операции побудило в кратчайшие сроки решить вопрос с подготовкой военных священников. Многие представители духовенства добровольно отправились в зону СВО для окормления бойцов, нуждающихся в духовной поддержке. За время проведения операции воинские подразделения посетили более 700 священнослужителей, которые совершили больше 2200 поездок. Семь священников погибли, среди них протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца при штабе РВСН в поселке Власиха, Герой Российской Федерации (посмертно), отпевание которого совершил Святейший Патриарх.

Если бы не было священников в наших войсках, характер военных действий был бы совсем другим. Ведь священник — при всем том, что он обязан укреплять воинский дух и поддерживать солдат, — одновременно самим фактом своего присутствия гуманизирует армейскую среду. Воин-христианин будет честно совершать свой долг, но он не будет совершать военных преступлений, не будет проявлять жестокость, — потому что у него христианские убеждения. (Из ответов Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы в ходе Епархиального собрания г. Москвы 22 декабря 2022 г.)

Для укрепления воинов в вере и в память о погибших в годы Великой Отечественной вой­ны в парке «Патриот» был возведен Патриарший собор Воскресения Христова — главный храм Вооруженных Сил России.

Церковью организована масштабная работа по поддержке многодетных и нуждающихся семей, по оказанию помощи беременным и молодым матерям, детям-сиротам, бездомным.

Развивается церковная наука. Выстроена система духовного образования, состоящая из духовных училищ, семинарий, духовных академий, православных университетов. В рамках масштабного проекта по созданию новых актуальных учебников по всем дисциплинам духовной школы создано уже более 30 учебных пособий. В России действуют 38 духовных академий и семинарий, особый статус имеют Общецерковная аспирантура и докторантура имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (ОЦАД), Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (ПСТГУ), Российский православный университет (РПУ), Свято-Филаретовский институт (СФИ). Всего на канонической территории Русской Церкви работают около 60 духовных вузов. Все больше научных работ защищают молодые ученые по специальности «теология», имеющей государственную аккредитацию. В рамках диалога с научным сообществом ежегодно проводится конкурс на соискание Премии памяти митрополита Макария (Булгакова). Близко к завершению издание многотомного и уникального проекта «Православная энциклопедия», многие статьи которой представляют собой полноценные научные исследования по различным областям церковно-научного знания. Вышло в свет уже 70 томов.

От того, каким будет духовное образование, насколько школа сможет формировать священнослужителей, соответствующих своему времени и способных нести свидетельство и слово Божие в мир, во многом будет зависеть духовный облик нашей страны... От качества духовенства — да простят мне слушатели именно это слово, — от их способностей, от их умений, от их профессионализма, но, самое главное, от их духовного состояния зависит во многом будущее нашей Церкви. (Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла на торжественном акте, посвященном ­75-летию возрождения СПбДА)

Церковь поддерживает развитие российского спорта. Знаковым событием стал Патриарший международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», объединивший более 4 тысяч спортсменов (в том числе с ограниченными возможностями) в возрасте от десяти лет, соревновавшихся в 16 видах спорта. Ежегодно проходит Турнир по русскому хоккею с мячом на призы Патриарха Московского и всея Руси. В 2023 году состоялись первые Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского, в рамках которых прошли состязания по баскетболу, волейболу, мини-футболу, самбо, шахматам и другим видам спорта. Ежегодно в Москве проходят футбольные турниры, в которых участвуют команды приходов, школ и духовных учебных заведений.

Спорт неизменно сопряжен с работой над собой и самоограничением, воздержанием и стремлением к совершенству, поэтому спортивные образы используются и в Священном Писании. Так, апостол Павел сравнивает христиан со спортсменами, совершающими забег, где бегут все, а один получает награду (см. 1 Кор. 9, 24). (Из приветствия участникам Всероссийских спортивных игр благоверного князя Александра Невского 13 сентября 2023 г.)

Ведется активная работа с казачьим обществом: возрождена богослужебная жизнь, оказывается поддержка семьям казаков, восстанавливается их культурное наследие.

Значительно выросло число церковных проектов для молодежи. Приходы предлагают множество видов досуговой деятельности, центром которых становится совместное богослужение. В целях объединения православной молодежи создан новый проект Всецерковного православного молодежного движения «Верные».

В рамках взаимодействия с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) Церковь стремится оказать духовную поддержку сотрудникам ФСИН и членам их семей, курсантам, всем заключенным под стражу и осужденным к лишению свободы. Открываются новые храмы при СИЗО и исправительных колониях.

ЦЕРКОВЬ БОРЕТСЯ С НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬЮ МИРА

Несмотря на враждебность внешних сил и всевозможные санкции, Церковь не бросает тех, кто остается ей верен, — такова ситуация во многих странах мира. На Украине продолжается внутрицерковное противостояние, вызванное искусственным созданием раскольничьего образования — ПЦУ. Власть преследует церковных иерархов, духовенство, православных активистов, отбирает храмы у общин гонимой Украинской Православной Церкви, находящейся в тяжелейшем положении. Святейший Патриарх Кирилл неоднократно обращался к светским и церковным лидерам с воззваниями по поводу уничтожения храмов и насилия над православными, выселения монахов из Киево-Печерской лавры; призывал паству к усиленным молитвам за архипастырей, подвергнутых репрессиям киевским режимом. При непосредственном участии Святейшего Патриарха из украинской тюрьмы был освобожден православный писатель и публицист Ян Таксюр. Представители Русской ЦВсеркви поднимают проблему гонений на каноническую Церковь на Украине в Совете Безопасности ООН, Всемирном Совете Церквей и др.

Мы увидели аресты и избиения служителей Божиих, кощунство над святынями. Возбуждены и продолжаются судебные процессы против нескольких архиереев. Умножились случаи изгнания из храмов православных общин. Древняя Киево-Печерская лавра находится под угрозой закрытия. Ее главные храмы — Успенский собор и Трапезная церковь — изъяты у Украинской Православной Церкви, в них действуют раскольники… В настоящий момент речь идет о войне против Православия, потому что все это не может не ослаблять Вселенское Православие. Фанар (Константинопольский патриархат. — Примеч. ред.) является в данном случае средством в руках умелых манипуляторов, и таким средством он является уже не один год. (Из доклада на Архиерейском совещании Русской Православной Церкви 19 июля 2023 г.)

В попытке урегулировать украинский церковный кризис несколько Предстоятелей и представителей Поместных Православных Церквей встретились в феврале 2020 года в Аммане. В братской встрече, прошедшей под председательством Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского Феофила III, принял участие Святейший Патриарх Кирилл и делегация Русской Церкви. Были представлены также Иерусалимская, Сербская, Румынская, Польская Церкви и Церковь Чешских земель и Словакии. Были подняты ключевые проблемы современной церковной действительности: первенство в Церкви, институт автокефалии, канонические границы, право апелляции, создание ставропигий на территории другой Церкви. Пандемия приостановила работу этого формата.

Несколько епархий Украинской Церкви в результате боевых действий потеряли связь с Киевской митрополией. По просьбе епархиального архиерея и духовенства Ровеньковская епархия перешла под управление Святейшего Патриарха и Священного Синода. В ответ на запрос духовенства Бердянской епархии, где правящий архиерей не мог в силу внешних обстоятельств непосредственно участвовать в епархиальной деятельности, правящим архиереем Бердянской епархии был назначен епископ Бронницкий Лука, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По просьбе клириков левобережной части Херсонской епархии, потерявших связь с епархиальным центром в Херсоне, была образована Скадовская епархия.

Значимым событием в жизни Русской Церкви стало возвращение в 2019 году в единство с Московским Патриархатом Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции, объединившей русских эмигрантов и их потомков. Это решение позволило сохранить структуру и уникальную традицию Архи­епископии, основанную на решениях Поместного Собора Православной Российской Церкви 1917–1918 годов и хранившую русскую культуру за рубежом.

В эпоху постправды Церковь вынуждена отражать множество информационных атак. Противники Церкви пытаются создать ее негативный медийный образ, столкнуть с различными социальными группами. Образ той или иной церковной инициативы искажается, доводится до абсурда, высмеивается, чтобы вызвать враждебный общественный резонанс. Православные СМИ и блогеры ежедневно борются с фейками о Церкви и отстаивают ее истинный, позитивный образ. Телеканалы «Спас» и «Союз», радио «Вера», «Радонеж», «Град Петров», «Журнал Московской Патриархии», журнал «Фома» и многие другие СМИ рассказывают воцерковленным и ищущим о Евангелии и церковном предании, о вере и ­христианской жизни, культуре и искусстве, проповедуют традиционные нравственные ценности. Каждые два года православные журналисты обмениваются опытом на Международном фестивале СМИ «Вера и слово».

Пророческое служение Церкви в информационной сфере должно быть движущей силой нравственных преобразований, совершенствования законодательства и общественных механизмов, способствующих сплочению нашего народа, утверждению в его жизни подлинных, а не мнимых ценностей. Все мы призваны к тому, чтобы нормы нашей веры становились нормой жизни, а правильные слова не расходились с нашими делами. (Из выступления Патриарха Кирилла на встрече с участниками X Международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово» 19 октября 2023 г.)

Никто, пожалуй, не претерпел столько несправедливости, сколько вынесли новомученики и исповедники Русской Церкви XX века. Их подвиг, пример изучается с особой тщательностью и благоговейным вниманием. По завершении соответствующих церковных процедур в лике святых прославляют новых исповедников периода гонений, обретают их мощи, им составляют богослужебные тексты. Летом 2023 года Святейший Патриарх Кирилл обнаружил место расстрелов заключенных у восточной стены Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря.

Одно из главных обвинений в сторону Русской Православной Церкви связано с понятием Русского мира. Противники пытаются представить доктрину Русского мира как националистскую или еще более крайнюю идеологию, в которой русский этнос занимает превосходящее над другими народами и культурами положение, а Русская Церковь подчиняет себе христиан других народов. На самом же деле Русский мир объединяет всех тех, кто так или иначе связан с русской культурой, русской традицией, разделяет общие духовно-нравственные ценности и единое мировоззрение. Русская Церковь является хранителем мировоззрения, основанного на православной традиции, мирном сосуществовании народов и уважении памяти и трудов предков.

Для нас Русский мир — это не этническое понятие. Русский мир включает в себя и все народы, принадлежащие к другим религиям, но разделяющие одни ценности общественной жизни вместе с русским народом. Именно Россия, осознающая себя православной, способна поддерживать в единстве различные культуры. В течение веков Россия выработала механизм сосуществования различных культур и религий, которые принимают одни общественные ценности, но сохраняют свою религиозную самобытность. (Из доклада митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла на VIII ВРНС «Россия и православный мир», 3–5 февраля 2004 г.; вновь прозвучало в докладе Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на XXV ВРНС «Настоящее и будущее Русского мира», 28 ноября 2023 г.)

МЫ ЗНАЕМ, ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ И ЧТО НАМ НУЖНО ДЕЛАТЬ

Масштабная деятельность Церкви определена одной целью — удержать от полного падения в грех и зло, быть тем удерживающим, согласно апостолу Павлу, который не позволяет окончательно совершиться тайне беззакония (ср. 2 Фес. 2, 7–8). Пренебрежение Богом погружает людей во тьму греха, и конец света для них станет концом жизни и началом вечных мук.

Мы с вами не стремимся приблизить время апокалипсиса, но мы не можем исключить это время из понимания того, что происходит сегодня с нами и со всей человеческой историей. Апокалипсис — это реальность, конец истории — это реальность. А что означает конец истории? Какая сила может все уничтожить? Только одна сила — сила зла… У нас с вами, у Церкви историческая задача — приостановить такое развитие личности, общества, если хотите, даже государства, которое могло бы приблизить людей к концу истории. (Из ответов Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы на встрече с участниками X Международного фестиваля «Вера и слово» 19 октября 2023 г.)

Непростое время требует трудных и взвешенных решений. В эпоху глобальных перемен любое необдуманное действие может вызвать непредсказуемые последствия. В этих условиях вся наша надежда — на Бога, Который по молитве Церкви направит наши стопы по словеси Своему.

Мы знаем, что в прошлом всякое бывало на Руси — междоусобные брани, столкновения братьев, разделение единого государства; и вот для того, чтобы не повторилось то, что так драматически ослабило силу Руси-­России, мы должны сегодня молиться о единстве всего нашего народа, православного народа, чад Русской Православной Церкви, живущих и в России, и на Украине, и в Белоруссии, и во многих других странах. (Из слова после Литургии в Храме Христа Спасителя 20 ноября 2022 г.)

В этом контексте важнейшие направления церковного служения: строительство храмов и просветительство, благотворительность и защита человеческой жизни, помощь страждущим и духовное окормление защитников Отечества — все они приобретают сотериологическое измерение. Ради поддержания мира и единства Церкви, ради спасения душ человеческих, не желая сил, трудится наш Предстоятель, призывая всех следовать своему самоотверженному и жертвенному примеру.

Наша борьба за нравственные принципы, наша борьба за сохранение веры — это борьба за будущее всего человечества, за жизнь мира, ни много ни мало. Мы боремся за жизнь мира. Мы боремся за то, чтобы человеческая цивилизация оставалась жизнеспособной. И покуда эта работа и эта вера будут сохраняться, будет сохраняться и надежда на будущее. (Из Рождественского интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла телеканалу «Россия 1» 7 января 2023 г.)