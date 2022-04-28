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ЖМП № 4 апрель 2023 /  17 апреля 2023 г. 14:30
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Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе Преосвященные архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры! PDF-версия.

К вам, православным христианам, живущим во многих странах мира, пребывающим в храмах и молящимся в домах, обращаюсь я ныне, дабы от сердца, исполненного духовной радости, поздравить с великим праздником Святой Пасхи и по древней традиции победно возгласить:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

На протяжении двух тысячелетий именно этими словами Святая Церковь торжествующе возвещает людям благую весть о дарованном Богом спасении. В них — огонь нашей веры, сила любви, основание надежды, краеугольный камень Церкви, средоточие новозаветного послания миру, немеркнущий свет просвещения и источник вдохновения, сердцевина христианской жизни и вся наша будущность.

Что бы ни происходило в изменчивом, порой мятущемся и раздираемом противоречиями мире, какие бы трудности и испытания ни выпадали на нашу долю, мы знаем, веруем и проповедуем: пасхальная радость о Воскресшем Спасителе остается неизменной и всепобеждающей. 

Каков же смысл этого главного христианского праздника? Во имя чего и зачем Сын Божий сошел на землю, принял образ раба (Флп. 2, 7), претерпел страдания, был распят на кресте и воскрес? И что надлежит делать нам, людям XXI века, чтобы действительно стать причастниками и наследниками победы, одержанной Христом над смертью? 

Церковь дает нам ответы на эти вопросы. Она свидетельствует, что Воплотившимся от Преблагословенной Девы Сыном Божиим ад пленися, Адам воззвася, клятва потребися, Ева свободися, смерть умертвися, и мы ожихом (воскресный Богородичен на хвалитех, глас 2). Поистине Господь оживотворяет нас Своей любовью, избавляет от страха смерти и тления, врачует душевные и телесные немощи, поддерживает в трудностях и испытаниях, утешает в скорбях и печалях, помогает следовать спасительным путем, приводящим в жизнь вечную, когда отрет Бог всякую слезу с очей людских, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет (Откр. 21, 4).

Совершив подвиг искупления, Господь Своей крестной жертвой и славным Воскресением открыл врата рая для всех. С тех пор и доныне каждому человеку даруется возможность воспринять Христа всей душой как истинного Бога и Спасителя, ниспосылающего благодатную силу для праведной жизни и деятельного участия в преображении мира. 

Святитель Николай Сербский, известный богослов минувшего века, размышляя о Пасхе, писал: «Христос воскресе значит, жизнь сильнее смерти. Христос воскресе — значит, добро сильнее зла. Христос воскресе — значит, все упования христиан оправданы. Христос воскресе — значит, все жизненные трудности разрешены» (Мысли о добре и зле). И эта пасхальная радость, радость богообщения и утверждения обновленной жизни (Рим. 6, 4) на началах добра и справедливости, достигает сердец миллионов христиан, вдохновляет на дела любви и милосердия, помогает преодолевать невзгоды, утешает в испытаниях, дает надежду отчаявшимся, укрепляет малодушных.

В светозарный праздник Пасхи наши особые молитвы обращены к Богу о людях, находящихся в зоне военных действий. Мы, как христиане, не можем оставаться безучастными к бедам и лишениям наших братьев и сестер, сердца которых опалены огнем междоусобного конфликта, поэтому мы возносим ко Господу сугубые прошения о том, чтобы Он по Своей милости и благоутробию исцелил телесные, а наипаче душевные раны, утешил всякую скорбь и даровал братским народам, вышедшим из единой днепровской купели крещения, прочный и справедливый мир.

Как земной путь Спасителя был исполнен трудов и жертвенной любви к людям, так и мы призваны уподобиться Ему в служении ближним. Ведь любая, даже самая маленькая добродетель, преодоление собственного эгоизма ради блага другого человека приближают нас к Богу — Источнику жизни и бессмертия, а значит, делают счастливее.

Воскресший Господь, по Своему неложному обетованию пребывающий со Своими последователями во все дни до скончания века (Мф. 28, 20), да сподобит и нас, грешных и немощных, но жаждущих правды и взыскующих спасения, по завершении земного пути наследовать блаженную жизнь, дабы в Небесных обителях, уготованных от создания мира (Мф. 25, 34), вкупе со святыми, в вечной славе Его царствовати (свт. Амвросий Медиоланский. Гимн «Тебе Бога хвалим»). Об этой радости ожидания грядущего Царства любви, когда будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 15, 28), Церковь проповедует всегда, наипаче же — в светлые дни пасхального торжества.

Внемлем же ее спасительному гласу, призывающему нас устами апостола Павла праздновать Пасху не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины (1 Кор. 5, 8). Внемлем и постараемся жить по Божественным заповедям, словом евангельской правды и добрыми делами, всей жизнью своей свидетельствуя ближним и дальним, что воистину воскресе Христос, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение во веки веков. Аминь.

                                                                                                           ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

                                                                                                                                     Пасха Христова 2023 г.

 

17 апреля 2023 г. 14:30
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