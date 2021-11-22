Балтийский рубеж

ОПЛОТ ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЫ НА ЗАПАДЕ РОССИИ: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ЕПАРХИИ

Епархия, созданная Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, о которой он не оставляет своего архипастырского попечения. Регион, в котором до 1985 года не было ни одного храма, через несколько лет ставший оплотом Православия на западе нашей страны. Край, в разных уголках которого продолжают возводиться храмы, восстанавливаться немецкие кирхи, внутри которых теперь живет Православие. Пожалуй, все это делает детище Его Святейшества — Калининградскую митрополию — уникальной. PDF-версия.

Область «победившего атеизма»

В апреле 1946-го в составе РСФСР на территории северной части Восточной Пруссии образовалась новая область, а через три месяца ее главный город Кенигсберг получил имя Калининград. В конце 1940-х сюда направили множество переселенцев, которые отстраивали разрушенное войной хозяйство. Они прибывали со всех концов России, и эта особенность создавала в Калининградской области по-своему уникальный сплав различных культур, традиций и национальностей.

Область считалась местом победившего атеизма: здесь не было ни одного действующего храма, а для совершения церковных таинств на протяжении четырех десятилетий верующие были вынуждены выезжать в Литву, Белоруссию, Псковскую и Смоленскую области. И если калининградские моряки имели возможность посещать христианские храмы в портах Европы и советской Прибалтики, то людям из центральных районов СССР, поселившимся на территории Янтарного края, оставалось только ностальгически вздыхать о православных церквях на своей малой родине, поскольку в центре многих городов Калининградской области они могли найти лишь напоминавшие о христианстве полуразрушенные здания кирх. Все это ставило серьезные идейные вопросы перед молодым поколением калининградцев, выросших в атеистической среде.

В Государственном архиве Калининградской области хранятся документальные материалы, позволяющие получить достаточно полное представление о той ноше, которую взвалила на свои плечи горстка верующих людей. Уже в 1947 -году началась борьба за открытие церквей и регистрацию общин: только в центральные органы власти до 1956 года было подано более полутора десятков ходатайств об этом. Подобных прошений, адресованных местным властям, по оценкам историков, было значительно больше, причем некоторые из них имели свыше двух сотен подписей.

Но власти на всех уровнях ограничивались отписками и формальными отказами, а сама Калининградская область в течение почти сорока лет во всех официальных документах и отчетах именовалась как самая атеистическая в СССР. Только в 1985 году Калининградский горисполком и Совет по делам религий приняли решение о регистрации православной общины «в связи с многочисленными и систематическими обращениями православных верующих в местные и центральные советские органы», которая структурно вошла в состав Смоленской и Вяземской епархии, возглавлявшейся тогда архиепископом Кириллом, ныне Патриархом Московским и всея Руси.

Храм-первенец, бывшая кирха

Перед архиепископом Кириллом, пастырями и мирянами стояла очень непростая задача: не только зарегистрировать церковные общины в регионе, где не осталось никаких православных корней, но и создать основу для дальнейшего развития Русской Православной Церкви в Калининградской области. По сути, речь шла о сверхсложной задаче — о формировании духовного наследия для будущего поколения христиан.

— Я хорошо помню, как первый раз приехал в Калининград, — признавался позднее митрополит Кирилл. — Я вышел из поезда на железнодорожном вокзале, и меня тут же обступили люди. До того момента многие калининградцы никогда в жизни не видели священника в рясе! Какой-то дяденька даже попытался дернуть меня за бороду — не верил, что она настоящая.

Двенадцатого сентября 1985 года в небольшом частном доме калининградки Аллы Лучковой на Третьяковской улице архиепископ Кирилл совершил первое в истории области архиерейское богослужение. Возглавил новую православную общину житель Калининграда священник Анатолий Колосов — выпускник Московской духовной семинарии (ныне архимандрит Софроний, настоятель Георгиевского морского собора в Балтийске).

В первый же свой визит архиепископ Кирилл встретился с региональными властями, убеждая их, что на этой земле обязательно должны появиться православные храмы, посетил Калининградский государственный университет (КГУ), где беседовал с представителями интеллигенции и студенчества.

Об этих встречах рассказывала профессор КГУ, доктор философских наук Ирина Кузнецова: «В результате этих бесед были сформулированы и приняты основные принципы культурной политики в регионе: сохранение и развитие русской культуры с целью укрепления российского присутствия на берегах Балтики, а также воздействие на окружающие страны с помощью трансляции ценностей русской духовной культуры с целью формирования привлекательного образа нашего народа, нашего Отечества. Обсуждая вопросы, связанные с культурной атмосферой в нашей области, владыка Кирилл настойчиво говорил о том, что именно здесь необходимо проводить Дни славянской культуры и письменности, что именно калининградцам, оказавшимся за две границы от большой России, необходим праздник, который напоминает об истоках нашей культуры, нашего образования».

Вскоре встал вопрос о выборе места для будущего православного храма, так как число прихожан маленького домового храма на Треть-яковской улице стремительно увеличивалось. Преодолевая многочисленные бюрократические и идеологические барьеры, архиепископ Кирилл и уполномоченный Совета по делам религий Юрий Махобайский добились передачи православной общине руин бывшей немецкой кирхи Юдиттен XIII века на западной окраине города. Как не без злорадства заметил тогда один из чиновников-атеистов, посетивший разрушенное строение, «горожане сорок лет добивались своего храма, а теперь сорок лет будут его восстанавливать».

Но восстановили основную часть здания без государственной помощи и финансирования, только силами и средствами православной общины, в кратчайшие сроки: 19 декабря 1986 года архиепископ Кирилл освятил храм во имя святителя и чудотворца Николая Мирликийского, хотя дальнейшие работы по его обустройству продолжались еще пять лет.

— Я общался с этими подвижниками — обычными на первый взгляд людьми, в основном старушками, которые рассказывали о том, как они восстанавливали наш первый храм. Это удивительной веры и стойкости люди! — вспоминает секретарь Калининградской митрополии протоиерей Марьян Позунь.

В 1993 году в убранстве Никольского собора появились резные деревянные изделия в готическом стиле (иконные киоты и панели изготовили смоляне, а расписали первый калининградский иконостас местные мастера). Большие старинные иконы привезли из Смоленска как дар приходов Смоленской епархии.

Полуразрушенный древний храм, восстановленный и реконструированный под непосредственным руководством архиепископа -Смоленского и Вяземского Кирилла, обрел новую жизнь — стал первым православным храмом, открывшемся на Калининградской земле, а с 1999 года на основе Никольского храма возник первый калининградский православный монастырь (в настоящее время — подворье женского монастыря в честь Державной иконы Божией Матери Черняховской епархии Калининградской митрополии).

— Для меня было странным видеть в православном храме все эти пики, готическое оформление, но теперь, заходя сюда, я чувствую, что он для меня роднее всех родных, я его не представляю в другом виде. Наш Святейший, когда он еще был митрополитом, сам утверждал этот иконостас, внутреннее убранство, — вспоминает настоятельница монастыря игумения София (Херхенредер).

Передача православным верующим кирхи Юдиттен стало отправной точкой для церковных общин к обращению в Совет по делам религий по поводу аналогичных руинированных или заброшенных культовых немецких зданий. Но еще долго это оставалось довольно сложной проблемой: многие кирхи власти продолжали использовать для хозяйственных нужд. В какой-то момент инициатива пошла на местах, помощниками архи-епископа Кирилла становились люди самого разного социального положения, уровня образования и политических убеждений. Так, уполномоченный Совета по делам религий Юрий Махобайский по своей инициативе собрал верующих Правдинска и официально зарегистрировал приход во имя святого великомученика Георгия Победоносца, а также оформил передачу новому приходу исторического здания бывшей кирхи XIV века.

Активная роль мирян в вопросах открытия приходов наблюдалась повсеместно, но катастрофически не хватало священнослужителей. Сначала в Калининградскую область направились пастыри из Смоленска иеромонахи Аркадий (Недосеков), Пантелеимон (Кутовой), священники Иосиф Ильницкий, Петр Бербеничук, Никифор Мельник и даже сотрудники Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата игумены Нестор (Жиляев) и Венедикт (Кантерс). Но это не решало кадровых проб-лем, и с 1988 года вновь открытая Смоленская духовная школа взяла на себя миссию подготовки священнослужителей для самого западного региона России.

Архиепископ Кирилл лично уделял кандидатам в священнослужители самое пристальное внимание. Он обязательно беседовал не только с будущими пастырями, но и с их супругами, ведь хорошая, крепкая семья священника — лучший фундамент для успешной приходской деятельности. Традиция окормления калининградских приходов пастырями, выросшими на этой земле, прошедшими обучение в духовных семинариях и академиях, сохраняется и сегодня.

В 1988 году в Калининграде состоялись торжества в честь 1000-летия Крещения Руси, к Православию впервые было приковано внимание широкой общественности. Люди увидели, что Церковь жива и живы исконные традиции России. Распространение Православия на Калининградской земле шло повсеместно — разрушенные войной и временем немецкие кирхи восстанавливались и становились православными храмами.

Красота и сила Православия

Благодаря активной деятельности архи-епис-копа Смоленского и Вяземского Кирилла, священников и мирян на рубеже 1980–1990-х годов в Калининградской области было зарегистрировано более двух десятков общин — в Черняховске, Советске, Гвардейске, Нестерове, Гусеве, Зеленоградске, Светлом, Краснознаменске, Янтарном. Девяностые годы ознаменовались не только активной реставрацией бывших немецких кирх, но и началом строительства новых храмов в православной архитектурной традиции. С возведением Благовещенского храма в городе Светлом (1993 г.) и храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в городе Багратионовске (1997 г.) начался новый этап в развитии Православия на Калининградской земле.

Особо необходимо отметить пятикупольный храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в Багратионовске, построенный по проекту калининградского архитектора Олега Копылова и вобравший в себя всю красоту русского православного зодчества. Эта церковь стала не только культурной доминантой города, изменившей его облик, но и воплощенной в реальность визитной карточкой Православия на границе России с Польшей. Возводил храм протоиерей Димитрий Крутинь в крайне непростые для страны 1990-е годы, когда по причине экономического кризиса все строительство в Калининградской области замерло.

«Когда мы получили благословение митрополита Кирилла, ныне Патриарха, на возведение храма, понимали, что должны были показать: здесь начинается Россия, начинается Православие», — вспоминает отец Димитрий, трудящийся на этом месте уже тридцать лет. Тогда для многих жителей области становилось очевидным, что это не просто чудом построенная в тяжелые времена церковь, а действительно новая страница в истории самого западного российского региона.

— Багратионовский храм — один из первых на Калининградской земле, построенный в русском стиле, — рассказывает архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. — Прекрасный храмовый комплекс Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Когда его построили, очень многие калининградцы стали ездить туда креститься и венчаться. Сейчас у нас уже много храмов в традиционном стиле, но до сих пор церковь в Багратионовске является местом особенного притяжения паломников.

Укрепление Православия на Калининградской земле привело к переименованию епархии в 1989 году в «Смоленскую и Калининградскую». Через два года она стала митрополией, а управлявший ею архиепископ Кирилл стал митрополитом Смоленским и Калининградским.

В 1993 году решением Священного Синода для управления православными приходами на территории Калининградской области было учреждено Балтийское викариатство Смоленской епархии.

Собору быть

В 1990-е годы калининградцы стали особенно остро переживать свое эксклавное положение: после распада СССР область оказалась в окружении образовавшихся прибалтийских государств, а отдельные политики и общественные деятели позволяли себе безответственные и провокационные политические заявления. Церковь как носительница русских традиций и идеи единства государства должна была ответить на этот вызов. В сложнейших экономических условиях митрополит Смоленский и Калининградский решил возводить в центре Калининграда храм Христа Спасителя как символ торжества Православия на земле, связывающей Калининградскую область с остальной Россией. Собор был задуман как первый в городе храм, построенный в соответствии с канонами русского православного зодчества, — с золотыми куполами, пятиглавый, белокаменный, подобный церквам Псковского кремля. В городе, имеющем на всех центральных площадях только памятники советской эпохи, должна была появиться христианская архитектурно-культурная доминанта, задающая новый исторический вектор развития областному центру.

У властей города оставались сомнения: можно ли строить храм на таком оживленном месте, где в то время еще стоял памятник Ленину? Для решения этого вопроса провели социологический опрос горожан, в результате которого три четверти респондентов высказались за возведение храма именно в центре города.

В разработке проекта участвовали 14 архитектурных групп. Во время празднования 50-летия Победы и 10-летия Православия на Калининградской земле в 1995 году прошел конкурс, в котором победил проект архитектора Олега Копылова, уже известного по строительству церкви в Багратионовске. Образный строй здания кафедрального собора Христа Спасителя разработан с учетом традиций Владимиро-Суздальского храмового зодчества. Двадцать третьего июня 1996 года митрополит Кирилл и Президент России Борис Ельцин совершили торжественную закладку собора, в основание которого была положена капсула с землей с места Храма Христа Спасителя в Москве как символ преемства и неразрывной духовной связи Калининграда с Россией.

В ходе работ реконструировали площадь перед храмом, демонтировали стоявший между храмом и площадью памятник Ленину.

— Строительные работы сначала шли очень тяжело, было трудно. Был момент, когда казалось, что все остановилось. Но Патриарх, тогда митрополит Кирилл, так активно участвовал в строительстве собора, обивал пороги, упрашивал, встречался с министрами, губернатором, контролировал каждый этап стройки, что дело все же стронулось с мертвой точки. Можно сказать, что только благодаря митрополиту Кириллу собор был возведен, — отмечает архиепископ Серафим.

Первым настоятелем возводимого храма стал игумен Меркурий (Иванов; ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский), а закончили постройку и расписали стены в 2018 году.

Промыслительно и то, что главный храм епархии был назван собором Христа Спасителя. Со дня своей закладки он мыслился как «младший брат» одноименного Храма в Москве. Эту идею можно усмотреть и в иконостасе собора: Спаситель изображен на фоне Москвы, а Богородица — на фоне Калининграда.

Во время своего первосвятительского визита в Калининградскую область в сентябре 2017 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Сейчас, взирая на эти стены, каждый, кто вдумчиво относится к происходящему, может понять, что такие великие свершения не могут осуществляться без помощи Божией. Многие помогали, вносили свои средства — число таких людей не счесть. Но если вы спросите у меня: “А кто, собственно, построил собор?” — я вам на этот вопрос не отвечу. Я не знаю. А потому уверен, что сила Божия вдохновила людей — тех, кто жертвовал, тех, кто трудился, — и благодатью Божией созданы эти замечательные стены на западном порубежье России как свидетельство о красоте и торжестве Православия».

В настоящее время кафедральный собор Христа Спасителя стал центром духовной жизни Калининградской области. В этот же период были возведены новые храмы в русском стиле в г. Советске (Трех Святителей), г. Полесске (свт. Тихона, Патриарха Всероссийского), г. Черняховске (прп. Сергия Радонежского), г. Калининграде (прп. Герасима Болдинского; св. Андрея Перво-званного; св. кн. Александра Невского; св. кн. Владимира; свв. Косьмы и Дамиана), продолжают строиться храмы в новых микрорайонах города Калининграда и области.

Православное воспитание: из детского сада в гимназию

В Калининградской епархии особое внимание уделяется детскому православному воспитанию. Рядом с кафедральным собором Христа Спасителя стоит здание православной гимназии, где сегодня обучается 475 воспитанников.

— Вспоминаю одну из рабочих планерок на стройплощадке возводившегося тогда в Калининграде собора Христа Спасителя, — рассказывает Высокопреосвященный Серафим. — Стройка шла нелегко, только подходили к завершению стилобатной части. И митрополит Кирилл, выслушав доклады строителей, вдруг широким жестом обрисовал дугу за площадкой и произнес: «А здесь будет гимназия…» Мне было в это трудно поверить, это казалось невыполнимым! Теперь, окидывая взглядом архитектурный ансамбль нашего соборного комплекса, всегда вспоминаю ту фразу. Все получилось так, как планировал наш владыка Кирилл. И даже лучше: калининградская православная гимназия теперь одна из лучших в областном рейтинге средних общеобразовательных школ, рядом с ней открыты два детских сада и действует епархиальный отдел социальной работы. Из той планерки я вынес свой урок: не стоит забывать русскую пословицу «глаза страшатся, а руки делают».

Всего несколько лет назад, 30 июня 2005 года, в дни празднования 750-летия города состоялась торжественная закладка камня в основание будущей гимназии за алтарем кафедрального собора. А уже в 2008 году в праздник Преображения Господня митрополит Калининградский и Смоленский Кирилл освятил здания гимназии. Эта дата стала днем ее рождения. Всего двенадцать дней спустя, 1 сентября 2008 года, для гимназистов прозвенел первый звонок. Два первых и один пятый класс приступили к занятиям. Средняя наполняемость классов в то время была всего двенадцать человек: немногие родители оказались готовы поверить в успешность начатого дела. Отношение изменилось, когда в феврале 2012 года гимназия получила бессрочную лицензию на право осуществления образовательной деятельности, а вскоре и государственную аккредитацию.

Сегодня православная гимназия — одно из самых технически оснащенных и динамично развивающихся образовательных учреждений региона. И очень важно, что помимо хорошего светского образования дети здесь приобретают глубокие знания православной культуры и приобщаются к традиционным христианским ценностям.

Для самых маленьких калининградцев также есть возможность получить православное воспитание. В Калининграде на Комсомольской улице при Андреевском храме уже одиннадцать лет действует православный детский сад № 1, находящийся на попечении протодиакона Андрея Пасхина, — первое учреждение дошкольного образования подобного рода в области.

Детский сад и Андреевский храм располагаются в парковой зоне, где установлен памятник воинам Великой Отечественной войны. На торжественном открытии храмового комплекса 3 октября 2010 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал глубоко символичным тот факт, что близ памятника воинам Великой Отечественной войны появились храм и детский сад: «Как все это важно и как символично! Если мы храним благодарную память о героях прошлого, если мы сердцем и мыслью возносимся к Богу, если мы заботимся о детях, то, значит, мы прошлое, настоящее и будущее сопрягаем с вечностью и в этом сопряжении обретаем огромную силу».

Под неусыпным оком

Более чем за тридцать пять лет пастырского окормления епархии Святейшим Патриархом Кириллом, главой Калининградской митрополии, благодаря самоотверженному подвигу многих священников и верующих, трудившихся на ниве Христовой, региональная митрополия прошла путь от восстановленных руин орденских кирх до множества величественных православных храмов и монастырей, сияющих золотым светом куполов над Янтарным краем.

— Святейший очень хотел, чтобы были восстановлены кирхи, чтобы при каждом приходе была воскресная школа, чтобы дети были воцерковлены, участвовали в богослужениях, чтобы строились новые храмы, — и все это совершилось, — рассказывает архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим. — Патриарх Кирилл считал, что у Калининградской епархии должны быть свои детские сады, гимназии. Они организованы и работают. Он хотел бы, чтобы в школах преподавали Основы православной культуры, и такая образовательная программа запущена. Предстоятель никогда не налагал на нас какие-то неудобоносимые бремена, не давал заданий, которые мы не сможем исполнить. Бывает, что некоторые руководители ставят задачи, заведомо понимая, что они невыполнимы. Но он ясно сознавал, что где-то будет трудно, тяжело, но всего возможно достичь, прилагая усилия. Потому что он видел цель и знал, как к ней идти.

Видно, не зря некогда в епархию, которую надо было создавать с нуля, прислали молодого и энергичного архиепископа Смоленского и Вяземского Кирилла, — продолжает рассуждать архиепископ. — Его сначала здесь приняли с неким недоумением, калининградцы даже думали, что снимают какой-то фильм, когда он появился на вокзале в рясе и с посохом. Но он поверил в людей, полюбил их, и в ответ люди тоже ему поверили и полюбили. Он общался с простыми людьми понятным им языком, с военными — на языке боевых сражений, с учеными — на языке науки. С ним всегда было легко вести беседу. Он родоначальник этой епархии, это его чадо. Даже в неформальных разговорах духовенства мы чаще всего слышим, как они называют Патриарха Кирилла папой, ведь он с самого начала как отец относится к этой епархии, региону и его жителям.

За время служения митрополита Кирилла в Калининградской области открылось свыше сотни приходов и воскресных школ, три монастыря, православная гимназия и два детских сада. Храмы Калининградской митрополии сегодня полны прихожан, детский смех наполняет епархиальные детские сады и гимназию, ведется обширная социальная и миссионерская работа.

Когда-то самый атеистический регион стал оплотом православной веры на западном рубеже нашей страны. Непростое прошлое и настоящее у этой земли, и для калининградцев очень важна та связь с большой Россией, которая зримо и убедительно осуществляется здесь Церковью под руководством главы Калининградской митрополии Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.





Необходимо твердо и безоговорочно сказать: Калининградская область — это русская земля, которая по праву принадлежит нашему народу, семьдесят лет назад понесшему огромные, ни с чем не сравнимые и ни с кем не сравнимые жертвы не только за освобождение своей страны, а за спасение всех народов мира, в том числе немецкого народа, от самоубийственной гитлеровской идеологии. Нужно обратить особое внимание на исторические памятники русской воинской славы, которыми изобилует Калининградская земля еще со времен Семилетней войны и противостояния с Наполеоном, равно как и на па-мят-ники Первой мировой войны и, конечно, Великой Отечественной.

Из выступления Святейшего Патриарха Кирилла

на заседании Всемирного Русского народного собора в Калининграде в марте 2015 г.

Власти ставили нам препоны, но я не испытывал какого-то страха или беспокойства, ведь я точно был уверен, что мы делаем Божие дело. Восстанавливали кирху Юдиттен — будущий храм Николая Чудотворца — мы тяжело, но благодаря решительности Святейшего (тогда архиепископа Кирилла) мы исполнили все задуманное. Когда он ставит большую задачу и мы ее выполняем, — не расслабляемся, ведь, как всегда говорит Святейший, «это только начало пути, надо работать дальше».

Архимандрит Софроний (Колосов),

настоятель Георгиевского морского собора в Балтийске





Очень надеюсь, что эта гимназия… станет местом, где нравственные и духовные ценности будут усваиваться умами и сердцами детей и подростков. Знаю, что абсолютное большинство педагогов в этой школе — энтузиасты своего дела, и они сделают все от них зависящее, чтобы здесь формировался облик будущего, потому что дети и есть наше будущее. Какими мы сформируем сознание, чувства, волю подрастающего поколения, такими они и будут, и такой будет наша страна.

Из патриаршего слова на освящение второго корпуса православной гимназии в Калининграде 22 декабря 2012 г.