Его Святейшество архиепископ Печский, митрополит Белградо-Карловацкий и Патриарх Сербский Ириней

БЛАЖЕННОЙ ПАМЯТИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА СЕРБСКОГО ИРИНЕЯ

1930 – 2020

Его Святейшество Патриарх Сербский Ириней (Гаврилович) родился в селе Видова, под городом Чачак (Сербия) в 1930 году. Отца будущего Патриарха звали Здравка, а мать — Милияна. При крещении он получил имя Мирослав. PDF-версия.

Учился в начальной школе в родном селе, потом в гимназии в Чачаке. Окончил духовную семинарию в Призрене и богословский факультет в Белграде. По окончании университета служил в армии.

После военной службы был назначен преподавателем в Призренскую духовную семинарию. В октябре 1959 года, перед вступлением в должность преподавателя, Мирослав Гаврилович в монастыре Раковица принял монашеский постриг от Святейшего Патриарха Сербского Германа с наречением имени Ириней.

В день памяти Параскевы Пятницы, 27 октября 1959 года, в ружицком храме под Калемегданом был рукоположен в сан иеромонаха. Во время работы в духовной семинарии в Призрене был направлен в аспирантуру в Афины. В 1969 году назначен заведующим монашеской школой Острожского монастыря, а по возвращении в Призрен — ректором Призренской духовной семинарии. С этой должности в 1974 году иеромонах Ириней был избран викарием Святейшего Патриарха Сербского, епископом Моравичским. В 1975 году избран епископом Нишским.

На заседании Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви 22 января 2010 года избран архиепископом Печским, Митрополитом Белградо-Карловацким и Патриархом Сербским.

Интронизация Святейшего Архиепископа Печского, Митрополита Белградо-Карловацкого и Патриарха Сербского Иринея состоялась 23 января 2010 года на архиерейской Божественной литургии в соборе Святых Архангелов в Белграде. Божественную литургию совершил Святейший Патриарх Сербский Ириней в сослужении своих братьев сербских архиереев, священников и диаконов, а также представителей Русской и Греческой Церквей. Интронизация Святейшего Патриарха Сербского Иринея в древний трон в Печской Патриархии на Косове и Метохии была проведена 3 октября 2010 года.

Святейший Патриарх Ириней продолжил традицию предстоятельского служения своих предшественников, среди которых особое место занимает Святейший Патриарх Павел (1990–2009). Он был духовным главой сербского народа при трагических событиях развала Юго­славии и войны на Балканах. Весь православный мир знал, что Патриарх Павел ежедневно служит Божественную литургию. И с первых дней своего патриаршества Святейший Патриарх Ириней также часто совершал Божественную литургию. С каждым днем в народе возрастал его духовный авторитет. Святейший владыка непрестанно призывал народ молиться за ­братьев и сестер в Косове и Метохии, в том сербском крае, который является колыбелью сербского Православия. Святейший Патриарх Ириней на международном уровне всегда подчеркивал статус Косова и Метохии: подаренное никогда не вернешь, а отнятое вернуть возможно. Эта ясная позиция Сербской Православной Церкви, подтвержденная Священным Архиерейским Собором Сербской Православной Церкви и неоднократно высказанная Святейшим Патриархом, была известна всем политикам мира.

Особое внимание и заботу Святейший Пат­риарх Ириней уделял завершению работ по внутреннему убранству заветного храма сербского народа — храма Святого Саввы на Врачаре в Белграде. Во время турецкого ига на одном из белградских холмов — на Врачаре — турки в 1595 году сожгли священные мощи святителя Саввы, первого Архиепископа Сербского († 1237), желая этим уничтожить священную память о святом в сербском православном народе. В 1895 году было основано Общество воздвижения храма на Врачаре в честь святого Саввы. События Первой и Второй Балканских и Первой мировой войн приостановили начало строительства. В 1926 году был проведен архитектурный конкурс, и начались строительные работы по возведению храма; до начала Второй мировой войны были подняты стены высотой от 7 до 11 м. 12 мая 1985 года во время архиерейской Литургии в имеющихся стенах храма Святого Саввы Святейший Патриарх Сербский Герман совершил освящение фундамента. С этого времени продолжилось строительство.

При Патриархе Иринее в 2013 году совершены подготовительные работы к мозаичному благоукрашению храма. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и поддержке Президента России В. В. Путина в украшении храма участвовали русские художники во главе с Александром Мухиным. В 2015 году были завершены строительные работы, и началась роспись в нижнем храме. В декабре 2017 года с помощью русских художников завершены мозаичные работы в главном куполе храма, и на сегодняшний день внутренность храма полностью покрыта мозаикой. Святейший Патриарх Ириней лично связал себя с храмом Святого Саввы на Врачаре: с 22 ноября 2020 года здесь покоится его священное тело.

Ныне покойный настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде протоиерей Василий Тарасьев был однокурсником Святейшего Патриарха Иринея на богословском факультете в Белграде. В студенческие дни он часто общался с паствой подворья и посещал богослужения в Свято-Троицком храме.

Свою любовь к Русской Православной Церкви и русскому народу владыка Ириней всегда проявлял на священной для сербов и русских земле — в храме Святой Троицы в селе Горни Адровац, воздвигнутом в 1903 году на месте гибели 20 августа 1876 года полковника Николая Раевского, русского добровольца в Сербско-турецкой войне (1876–1877). Хотя в селе есть свой приходской храм, примерно раз в месяц местный священник совершал Божественную литургию в храме-памятнике Святой Троицы. Эту традицию в память о помощи русских добровольцев в период Сербско-турецкой войны особо чтил епископ Нишский Ириней. Его трудами при участии МИД России храм был отреставрирован к 125-летию гибели полковника Н. Раевского. 2 сентября 2001 года Святейший Патриарх Сербский Павел (Предстоятель Сербской Церкви с 1990 по 2009 г.) в сослужении преосвященного епископа Нишского Иринея и настоятеля Подворья Русской Православной Церкви в Белграде священника Виталия Тарасьева совершил чин малого освящения храма Святой Троицы в селе Горни Адровац.

Значимое торжество для всего христианского мира — 1700-летие Миланского эдикта — состоялось в родном городе святого равноапостольного царя Константина — в Нише (Сербия). Трудами Святейшего Патриарха Сербского Иринея Сербская Православная Церковь достойно отметила сей праздник в октябре 2013 года при участии Предстоятелей и представителей иных Поместных Православных Церквей. В городе Нише по благословению Святейшего Патриарха Иринея воздвигнут величественный храм в честь святого равноапостольного царя Константина, в котором была совершена торжественная Литургия, посвященная сему празднику. Особое уважение и почет сербского православного народа снискало участие в этом юбилее Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который в ходе пребывания на канонической территории своего брата и сослужителя Святейшего Патриарха Сербского вновь и вновь высказал слова любви и поддержки сербскому народу Косова и Метохии. На следующий день после торжеств в Нише, во время освящения кафедрального храма в столице Черногории Подгорице Святейший Патриарх Кирилл передал свое первосвятительское благословение всем чадам канонической Черногорско-Приморской митрополии Сербского Патриархата.

Церковное нестроение на Украине, открытое давление властей на каноническую Церковь, возглавляемую Высокопреосвященнейшим Митрополитом Киевским Онуфрием, и антиканонические действия Константинопольского Патриархата в поддержку раскольников на канонической территории Русской Православной Церкви Украины не оставили Сербскую Православную Церковь равнодушной. Священноначалие Сербской Православной Церкви не признало и не признает легализацию украинских раскольников. В частности, слова Святейшего Патриарха Сербского Иринея, опубликованные в журнале «Православная беседа» от 28 января 2019 года, ясно обозначают позицию Сербской Церкви:

«Патриарх Сербский Ириней отказался признавать украинских раскольников, которых пытается легализовать Константинополь. “Мы их не знаем и не будем знать”, — настаивает Предстоятель, обличая при этом Патриарха Константинопольского Варфоломея в стремлении стать “православным папой”.

В интервью изданию “Политико” Патриарх Ириней напомнил, что Сербская Церковь быстро и резко отреагировала на нарушение священных канонов. “Мы не против ни греков, ни русских, ни за греков, ни за русских. Мы за соблюдение священных канонов и многовекового порядка”, — отметил он.

Конечно, пояснил Предстоятель Сербской Церкви, сербские христиане сочувствуют русским и Русской Церкови, поскольку русские веками помогали сербскому народу. И с уважением относятся к Константинопольскому Патриархату как к своей Церкви-Матери. “Но Сербская Церковь не примет православного папу”, — настаивает Патриарх.

Сербская Церковь также не признает попыток легализации раскола на Украине и осуждает притязания в канонической сфере. “На Укра­ине есть собственная каноническая Церковь, есть ее законный Предстоятель — Митрополит Онуфрий. Мы не знаем других и не будем знать”, — настаивает Патриарх Ириней».

В духовных воспоминаниях блаженнопочи­вшего Патриарха Иринея особое место занимает его братское общение и совместное служение со Святейшим Патриархом Кириллом. Предстоятель Сербской Православной Церкви в 2013 году нанес официальный визит в Русскую Православную Церковь и затем принимал участие в торжествах по случаю 1025-летия Крещения Руси. Во время своего двухнедельного пребывания в России Предстоятель Сербской Православной Церкви имел возможность помолиться у гроба блаженной Ксении Петербургской на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Настоятель часовни Блаженной Ксении всем гостям во главе со Святейшим Патриархом Иринеем подарил на молитвенную память по кусочку камня с гроба блаженной Ксении. Пребывание в часовне Блаженной Ксении произвело глубокое духовное впечатление на Святейшего Патриарха Иринея, и в ходе многих неформальных общений он с чувством духовного умиления вспоминал свои молитвы у гроба блаженной.

В ноябре 2014 года Святейший Патриарх Мос­ковский и всея Руси Кирилл нанес официальный визит в Сербскую Православную Церковь. Два Предстоятеля совершили Божественную литургию в заветном храме сербского народа — храме Святого Саввы на Врачаре. В своем приветственном слове Святейший Пат­риарх Ириней сказал: «...Нам недостает слов выразить нашу благодарность Вашему предшественнику, блаженной памяти Патриарху Мос­ковскому и всея Руси Алексию II и Вам лично, как его первому сотруднику в то время, а ныне его наследнику, за самоотверженную любовь, проявленную к нашей Церкви и народу в период недавней гражданской войны в бывшей Югославии, а в особенности за заботу об исцелении глубочайшей косовско-метохийской раны. Наш народ таким же образом переживает и молится за прекращение братоубийства на братской Украине и за исцеление не менее глубокой раны на теле Святой Киевской Руси. Находясь в сем соборном храме Святого отца нашего Саввы, пользуемся случаем от всего сердца Вам, вашей Святой Церкви и благословенной России возблагодарить за уже договоренную в Москве помощь в благоукрашении сего храма мозаичной росписью...»

Подворье Русской Православной Церкви в Белграде получало благословения и личную поддержку Святейшего Патриарха Иринея в восстановлении и реставрации Русского некрополя на Новом кладбище Белграда с 2010 по 2014 год. Пат­риарх неоднократно посещал Иверскую часовню и некрополь, совершал богослужения и всячески поддерживал продвижение работ перед сербскими властями. В ходе официального визита Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сербию два Святейших Патриарха совместно совершили 15 ноября 2014 года чин малого освящения восстановленного Русского некрополя.

В 2017 году Святейший Патриарх Сербский Ириней нанес визит Русской Православной Церкви по случаю 100-летия восстановления патриаршества на Руси. В ходе общения с представителями СМИ Предстоятель Сербской Православной Церкви подчеркнул: «Сербы всегда имели особую связь с Россией, в тяжелые времена мы ждали от России помощи и надежды. Мы и далее хотим иметь крепкие духовные, а также иные связи, поэтому связь между нами никто не в силах разорвать, невзирая на все давление, оказываемое извне. Нас радует, что Россия стала на ноги, а Православие в братской стране на подъеме. Россия — это большая надежда не только православного, но и всего христианского мира: куда бы ни приходили русские, они везде показывали добродетель любви».

В Свято-Троицком храме Подворья Русской Православной Церкви в Белграде со времени основания храма в 1924 году русская паства чувствовала особое отношение и духовное попечение Святейших Патриархов Сербских: Димитрия, Варнавы, Гавриила, Викентия, Германа и Павла. Их наследник на предстоятельском троне святителя Саввы Сербского Святейший Патриарх Ириней продолжил сию светлую традицию. Каждый год Святейший владыка Ириней совершал Божественные литургии в день интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и в день престольного праздника храма подворья — Духов день. Очень часто, посещая по различным поводам соседний подворью храм Святого Марка, Патриарх Ириней заходил на подворье попросту, без особого протокола. Паства подворья чувствовала такое теплое отношение Святейшего Патриарха. Он любил служить в храме подворья и неоднократно говорил об этом в своих проповедях по окончании богослужений на подворье.

С 2015 года в день преподобных Петра и Февронии Муромских, небесных покровителей семейной любви и верности, Святейший Патриарх Ириней ежегодно совершал архиерейскую Литургию в Свято-Троицком храме подворья. Святейший подчеркивал важность сохранения традиционных евангельских ценностей в наших народах — сербском и русском, — которые в современности подвергаются агрессивной пропаганде, приходящей извне и разрушающей семью и общество. Ежегодно в этот праздник, проводимый при активном участии Русского научно-культурного центра в Белграде, Предстоятель Сербской Церкви вручал медали преподобных Петра и Февронии тем семейным парам, которые в целомудрии пребывали в брачном союзе 25 лет.

Православный сербский народ прекрасно помнит и особо почитает святого царя-страстотерпца Николая II, защитившего сербов во время Первой мировой войны. Сербы не смогли бы выжить без помощи русского царя. В приближении значимой даты в 2018 году — 100-летия убиения царя-страстотерпца Николая II — настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде испросил благословения на личную встречу со Святейшим Патриархом Иринеем и проинформировал Святейшего владыку о предстоящей дате, приглашая Его Святейшество на служение архиерейской Литургии в этот день в храме подворья. Святейший Патриарх Ириней высказал идею о проведении крестного хода от храма подворья до памятника святому царю мученику, который находится в центре Белграда, и о служении молебна перед памятником. Благодаря слову и авторитету Святейшего Пат­риарха Иринея к проведению сего дня подключились и власти Сербии, которые обеспечили достойное прохождение крестного хода по улицам Белграда и благоукрасили площадь у памятника святому царю Николаю. По завершении молитвенной части мэр города Белграда устроил торжественный прием для всех участников и гостей по случаю этой значимой даты в истории Сербии и России. Столица Сербии стала единственным местом за пределами России, в котором 100-летие убиения святого царя-страстотерпца Николая II отметили крестным ходом.

В духовно богатой жизни блаженнопочи­вшего Святейшего Патриарха Иринея заметна глубина любви и теплота отношения Святейшего Патриарха к Русской Православной Церкви, к нашему Святейшему Патриарху Кириллу, русскому народу и России. Воистину Святейший Ириней был великим молитвенником о России и великим другом нашей Церкви и народа.

Вечная память Святейшему Патриарху Иринею. Да упокоит Господь душу его в селениях праведных.

Протоиерей Виталий Тарасьев,

настоятель Подворья Русской Православной Церкви в Белграде