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Репортажи
Работа над мозаикой храма. Мозаичная мастерская Российской академии художеств.
ЖМП № 6 июнь 2019 /  16 августа 2019 г. 13:59
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Российская мозаика для белградского храма

УСТРОЙСТВО МОЗАИЧНОГО УБРАНСТВА КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА СЕРБСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ ВСТУПАЕТ В ЗАВЕРШАЮЩУЮ ФАЗУ

Содружество российских художников приступило к финальному этапу работы над мозаичным убранством белградского храма Святителя Саввы на Врачаре —кафедрального собора Сербской Православной Церкви. После завершения мозаики в куполе 30-метрового диаметра и в алтаре, мастерам предстоит украсить центральную часть основного объема. Ожидается, что мозаичный ансамбль будет готов уже в этом году. PDF-версия

«Помогите немного приподнять», — член президиума Российской академии художеств (РАХ), народный художник России Николай Мухин, работающий над композицией Сошествия Святого Духа на апостолов, берется за левый край цветного картона. Корреспондент «Журнала Московской Патриархии» получает редкую возможность прикоснуться к Космосу, по крайней мере иконографическому — в виде изображения, персонифицирующего всю обитаемую Вселенную. Работа в творческой мастерской автора проекта и в цеху, где складывают мозаики, не прекращается ни на минуту. Вернее, цехов таких в Мос­кве даже три. Заходим в рабочее пространство одного из них. Взор выхватывает трудящихся одновременно на нескольких этажах специалистов, в глаза бросается наиболее завершенная из формируемых композиций — «Поклонение волхвов».

«Объемы колоссальные: число персонажей идет на сотни. На мозаики для одного только купола мы сварили 40 тонн смальты — а это лишь небольшая часть всей площади, 1 300 квадратных метров из общих 15 тысяч квадратных метров, — Николай Александрович проводит краткую экскурсию по помещению. — Сырье целиком отечественное. Складывают мозаику две сотни художников академической школы из обеих российских столиц».

Постсоветская Россия не знает примеров мозаичных работ такого масштаба. Да и в советское время подобных прецедентов не случалось, тем более в храмовом зодчестве. Впрочем, и в Сербии храмов с мозаичным убранством тоже немного. Поэтому, когда новый кафедральный собор решили украшать мозаикой, встал вопрос: кто возьмется? Сербия попросила Россию, и, при большом участии Русской Православной Церкви, в соответствии с межправительственными договоренностями 2012 года Министерство культуры РФ в октябре 2014 года провело творческий конкурс проектов.

Председателями конкурсного жюри были председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и первый вице-премьер Сербии И. Дачич. Победила работа Московского международного фонда содействия ЮНЕСКО, автором которой выступил ранее участвова­вший в росписи Храма Христа Спасителя в Мос­кве Николай Мухин.

Как детальная проработка эскизов, так и сами работы стали экзаменом для всей мозаичной школы России, который та блестяще выдержала. Организационную часть, в том числе на межгосударственном уровне, взяло на себя Россотрудничество. Меценатом по обеспечению создания мозаик в куполе и в алтаре собора выступила ведущая бизнес в Сербии российская компания «Газпромнефть». Остальную часть работ профинансировали сербская и российская стороны совместно.

От параметров даже отдельных композиций захватывает дух! Так, изображение доминирующего в убранстве купола Вознесения Господня с ростовыми фигурами Божией Матери, Архангелов и апостолов по массе потянуло на 10 тонн. Неудивительно, что комплекс работ по убранству собора Святителя Саввы на Врачаре рассматривается не только как межцерковный православный, но как важнейший международный российско-сербский проект. В феврале прошлого года в церемонии приемки убранства купола вместе с Патриархом Сербским Иринеем и Президентом Сербии Александром Вучичем участвовали председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент РАХ Зураб Церетели. В январе же нынешнего года Вучич демонстрировал ход работ в соборе уже своему российскому коллеге. Впрочем, деятельным участием только лишь первых лиц внимание политической элиты к этому проекту не ограничивается. Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу подарил собору созданную живописцами Студии военных художников имени Грекова икону небесного покровителя Сербии.

Историческая справка

Главный престол кафедрального собора Сербской Православной Церкви освящен во имя первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святителя Саввы (ок. 1170–1236). Один из крупнейших православных храмов в мире (габариты 91–81 м, высота с крестом 79 м, площадь 7 570 м2, площадь поверхности внутренних стен 17 тыс. м2), вмещающий около 10 тыс. чел., был заложен в 1894 г. на месте, где ровно тремя веками ранее по приказу османского великого визиря Синан-паши турецкие оккупанты сожгли мощи святого. После нескольких десятилетий проектирования и многочисленных архитектурных конкурсов фактическое сооружение здания началось только в 1935 г., и до Второй мировой войны удалось возвести стены 12-метровой высоты. Возобновить стройку коммунистические власти Белграда позволили только в 1986 г. Автор нынешнего проекта в сербско-византийском стиле — знаменитый сербский и югославский зодчий Александр Дероко. Купол завершен в 1989 г., общестроительные работы — в 2004 г.

КОММЕНТАРИИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:

Храм Святого Саввы – это святыня общенародного и общеправославного масштаба. Такие святыни созидаются подчас несколькими поколениями. То обстоятельство, что Россия и Русская Православная Церковь принимают участие в благоукрашении этого величественного храма, — проявление глубинной, никогда не прерывавшейся связи наших Церквей и окормляемых ими народов.

Ивица Дачич, первый вице-премьер и министр иностранных дел Республики Сербия:

Это не просто знак для нас, сербов, что храм будет местом нашего единства и общности в будущем, но и того, что вечно будем поддерживать братство и дружбу с Российской Федерацией в эти неспокойные времена, когда нам друзья более чем необходимы.

16 августа 2019 г. 13:59
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