Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ

Вчера, 13 февраля, в Элисте состоялся круглый стол «Православная община в информационном пространстве Калмыкии» с участием священнослужителей Элистинской епархии и представителей журналистского сообщества региона. В ходе работы участники обсудили различные аспекты взаимодействия Элистинской епархии и республиканских СМИ. Одной из главных тем разговора стало интервью архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, опубликованное в январском номере «Журнала Московской Патриархии».

Правящий архиерей отметил важность освещения жизни епархии в авторитетнейшем издании Русской Церкви и подчеркнул, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уделяет внимание как в целом региону, так и отдельным вопросам церковного развития, таким как строительство нового кафедрального собора в Элисте. «В каждой епархии есть свои СМИ, но значение «Журнала Московской Патриархии» очень велико, ведь когда-то только благодаря этому официальному изданию мы узнавали, что происходит в жизни Церкви. Нам очень важно, чтобы все доброе, что есть у нас, доходило до выходцев из Калмыкии, проживающих в других городах России. Уверен: авторитет «Журнала Московской Патриархии» послужит тому, чтобы мы могли с гордостью смотреть в глаза наших земляков. Будет здорово, если каждый житель Калмыкии, узнав о содержании этого интервью, почувствует, что это рассказ не узко конфессиональный, а повествование о жизни всей нашей Калмыкии. Это наша общая радость - читать материалы о родном крае в «Журнале Московской Патриархии», - сказал Высокопреосвященный Юстиниан.

По итогам работы круглого стола был принят ряд решений о совместных проектах в рамках 25-летия Элистинской епархии. Среди них подготовка серии материалов о самых значимых событиях четвертьвековой истории епархии. В завершении круглого стола Высокопреосвященный Юстиниан поблагодарил журналистов региона и выразил уверенность в пользе регулярных контактов в формате диалога. «Мне хочется особо отметить работников слова, служителей средств массовой информации, благодаря которым жизнь православной епархии становится частью информационного поля, доступного для жителей Калмыкии и многих других городов. Подобные встречи укрепляют доверие. Глядя друг другу в глаза мы можем спокойно обсудить широкий спектр вопросов и улучшить нашу совместную работу», - отметил правящий архиерей.

Всем участникам встречи подарили по экземпляру январского номера ЖМП.