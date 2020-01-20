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епархиальная жизнь
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Управляющий Элистинской епархией рассказал "Журналу Московской Патрархии" о богослужении на калмыцком языке и о строительстве кафедрального собора. PDF-версия.
20 января 2020 г. 15:59
Костромская стратегия
В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» глава Костромской митрополии вспоминает, как получил имя по жребию, называет сроки воссоздания кремлевского архитектурного ансамбля и объясняет, почему пока не успел объехать все приходы своей епархии. PDF-версия
29 ноября 2019 г. 16:59
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Достойно есть блажити Тя, Богородицу
Принесение Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Саратов сопровождалось уникальным музыкальным проектом, собравшим певчих из пяти стран. Успенским постом сводный мужской хор под управлением регента Троицкого подворья в Москве Владимира Горбика записал в саратовском Никольском монастыре диск песнопений «Честнейшую Херувим» и дал 22 августа большой сольный концерт, собра­вший абсолютный аншлаг в Консерватории имени Л. В. Собинова. Что стоит за этим начинанием, откуда в сводный хор попали миллионеры и врачи из США и чем в Саратове занимались непоющие визитеры из-за океана, разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
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25 сентября 2019 г. 11:05
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26 августа 2019 г. 17:59
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12 апреля 2019 г. 12:50
Новости
Во время мероприятия
14 февраля 2020 г. 10:05
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Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ

Вчера, 13 февраля, в Элисте состоялся круглый стол «Православная община в информационном пространстве Калмыкии» с участием священнослужителей Элистинской епархии и представителей журналистского сообщества региона. В ходе работы участники обсудили различные аспекты взаимодействия Элистинской епархии и республиканских СМИ. Одной из главных тем разговора стало интервью архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, опубликованное в январском номере «Журнала Московской Патриархии».

Правящий архиерей отметил важность освещения жизни епархии в авторитетнейшем издании Русской Церкви и подчеркнул, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уделяет внимание как в целом региону, так и отдельным вопросам церковного развития, таким как строительство нового кафедрального собора в Элисте. «В каждой епархии есть свои СМИ, но значение «Журнала Московской Патриархии» очень велико, ведь когда-то только благодаря этому официальному изданию мы узнавали, что происходит в жизни Церкви. Нам очень важно, чтобы все доброе, что есть у нас, доходило до выходцев из Калмыкии, проживающих в других городах России. Уверен: авторитет «Журнала Московской Патриархии» послужит тому, чтобы мы могли с гордостью смотреть в глаза наших земляков. Будет здорово, если каждый житель Калмыкии, узнав о содержании этого интервью, почувствует, что это рассказ не узко конфессиональный, а повествование о жизни всей нашей Калмыкии. Это наша общая радость - читать материалы о родном крае в «Журнале Московской Патриархии», - сказал Высокопреосвященный Юстиниан.

По итогам работы круглого стола был принят ряд решений о совместных проектах в рамках 25-летия Элистинской епархии. Среди них подготовка серии материалов о самых значимых событиях четвертьвековой истории епархии. В завершении круглого стола Высокопреосвященный Юстиниан поблагодарил журналистов региона и выразил уверенность в пользе регулярных контактов в формате диалога. «Мне хочется особо отметить работников слова, служителей средств массовой информации, благодаря которым жизнь православной епархии становится частью информационного поля, доступного для жителей Калмыкии и многих других городов. Подобные встречи укрепляют доверие. Глядя друг другу в глаза мы можем спокойно обсудить широкий спектр вопросов и улучшить нашу совместную работу», - отметил правящий архиерей.

Всем участникам встречи подарили по экземпляру январского номера ЖМП.

14 февраля 2020 г. 10:05
Ключевые слова: Элиста, ЖМП, журналистика
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Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Костромская стратегия
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: "Традиция приема в семинарию вчерашних школьников себя изживает"
Достойно есть блажити Тя, Богородицу
Второе рождение собора
Всем ветрам назло
Коложская икона вернулась в обновленный дом
Переславский Свято-Феодоровский историко- культурный форум: наука и церковная жизнь
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В промежутке между празднованиями перенесения честных мощей святителя Иоанна Златоуста и памяти трех вселенских святителей "Церковный Вестник" анонсирует публикацию в третьем, мартовском номере "Журнала Московской Патриархии" об изучении и музеефикации наследия московского Златоустова монастыря.
11 февраля 2020 г. 17:00
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10 февраля 2020 г. 09:10
Вышла в свет первая монография о церковной истории Миусского кладбища
Вчера, 7 февраля, в российской столице представлена монография москвоведа, директора Научно-исследовательского центра «Приходская инициатива» Михаила Денисова «Церковный некрополь Миусского кладбища г. Москвы в XVIII – XXI вв.» Это первое научно-справочное издание обо всех известных нам людях, погребенных на одном из «чумных» кладбищ первой российской столицы (которому в будущем году, кстати, исполнится ровно 250 лет) и об истории бытования их захоронений.
8 февраля 2020 г. 12:35
Мое оружие — Евангелие и религия, ими я и воюю
Решением Священного Синода от 4 апреля 2019 года (журнал № 31) священник Николай Заварин включен в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Решение это немного выбивается из ряда ему подобных, и вот почему. Ранее, 28 декабря 2018 года, синодальным решением (см. журнал № 124) вопрос о канонизации отца Николая Заварина выносился на рассмотрение Архиерейского Собора. Почему же Синод вернулся к нему, не дожидаясь созыва Собора? Поступившая от профильной синодальной комиссии дополнительная информация оказалась настолько полной и всеобъемлющей, что сняла все вопросы по предлагавшейся к общецерковному почитанию кандидатуре. А возглавляющий этот орган епископ Троицкий Панкратий на посвященной канонизации святых секции Рождественских чтений — 2019 даже поставил в пример работу по формированию необходимого корпуса документов, заметив, что в свете нынешних требований ее можно рассматривать едва ли не как образцовую. Опытом по подготовке бумаг для канонизации новомученика делится игумения Владимирского монастыря в селе Пиксур (Яранская епархия Вятской митрополии) Варвара (Скворцова), руководившая этой деятельностью. PDF-версия
7 февраля 2020 г. 12:00