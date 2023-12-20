В единстве с Русской Православной Церковью

ЖИЗНЬ НА ЗАПАДНЫХ РУБЕЖАХ ПРАВОСЛАВИЯ

Гродно, отметивший в 2023 году 895 лет со дня основания, наряду с Брестом является одним из самых западных городов Беларуси, на границе с Польшей. Близость к Польше и Литве и исторические перипетии определили для жителей этого региона непростую судьбу. Об истории, современной жизни и деятельности Гродненской епархии, сосуществовании православных и римо-католиков на западе Беларуси и о личности выдающегося белорусского иерарха митрополита Филарета (Вахромеева) «Журналу Московской Патриархии» рассказал глава епархии архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний. PDF-версия.

Свыше 1000 лет со Христом

- Владыка, расскажите, пожалуйста, об основных вехах в истории Гродненской епархии.

- Гродненская епархия была образована в 1900 году. До этого времени она входила в состав Виленской епархии, которая объединяла Виленскую, Гродненскую и Ковенскую губернии Российской империи.

Однако Православие пришло на эту землю вскоре после Крещения Руси. Тогда здесь массово строились храмы. Самым лучшим свидетельством присутствия Православия на этих землях является Борисоглебская (Коложская) церковь XII века, построенная на высоком берегу Немана. В отличие от множества других городов Древней Руси, Гродно XII века имел свою архитектурную школу. Помимо упомянутой Коложской церкви, к ней относились Нижняя, Пречистенская, Воскресенская и Малая церкви. Некоторые из них, как Нижняя и Пречистенская, дошли до нас в остатках стен и фундаментов, остальные известны по летописям. Нижняя церковь находилась на территории Старого замка (также памятника гродненской архитектурной школы XII века) и, вероятно, была посвящена Успению Пресвятой Богородицы, так как в древности все главные храмы называли по примеру Успенской Киево-Печерской лавры. Еще один памятник гродненской школы — недостроенная церковь в Волковыске. В XII веке на одном из холмов этого города был заложен фундамент храма, заготовлены известь и плинфа, но по неизвестным причинам строительство прекратилось.

Западное христианство пришло на эти земли гораздо позже, после Кревской унии 1385 года1. Первый костел, строительство которого подтверждается документами, был возведен в Гродно в XVI веке. Распространению римо-­католичества и переходу в него знати, что автоматически влекло и ополячивание, способствовали Люблинская государственная уния 1569 года2 и Брестская церковная уния 1596 года3. В результате этих событий в XVII веке православные храмы оказались у греко-католиков. Когда в 1795 году после третьего раздела Речи Посполитой Гродно вошел в состав Российской империи, на этой территории не было ни одного православного храма.

В XIX веке началось активное строительство православных храмов, униатские храмы возвращались Православной Церкви. Большой костел в центре города — Пресвятой Девы Марии, так называемый Фара4 Витовта, — был передан православным, реконструирован, освящен в честь Софии Премудрости Божией и стал кафедральным собором. Вполне возможно, на этом месте в древности был православный храм с княжескими захоронениями. Взорвали этот собор во время хрущевских гонений в 1961 году.

До 1914 года епархия была обширной, она насчитывала 356 приходских храмов, а с приписными, домовыми, гарнизонными и часовнями — более 600. В состав епархии входили такие теперь уже самостоятельные епархиальные центры, как Брест и Белосток (сейчас в составе Польши). В 1915 году, во время Первой мировой войны, православное духовенство и часть населения эвакуировали из Гродно. В 1921 году эти территории вошли в состав Польской республики — Второй Речи Посполитой, и так продолжалось до 1939 года. Сложно дать однозначную оценку этому недолгому периоду: с одной стороны, началась политика ревиндикации, то есть отнятия храмов, окатоличивания, ополячивания православных, однако данные гонения не шли ни в какое сравнение со сталинскими репрессиями в тот же период в СССР.

В 1939 году Западная Беларусь вошла в состав СССР, а после начала Великой Отечественной войны и нацистской оккупации Беларуси немцы присоединили эти земли к Восточной Пруссии. Правящим архиереем в то время был владыка Венедикт (Бобковский), который носил титул архиепископа Белостокского и Гродненского, Экзарха Белорусской Православной Церкви в Восточной Пруссии. Архиепископ Венедикт вошел в историю как принципиальный сторонник сохранения церковного единства восточнославянских народов и убежденный противник белорусского автокефального движения. В 1944 году, при приближении советских войск, он был эвакуирован на Запад и вместе с другими белорусскими иерархами, не желая быть в подчинении у представителей белорусских эмигрантских политических и общественных организаций, вошел в состав РПЦЗ.

В середине ХХ века Гродно, располагавшийся ранее на территории Российской империи, переживший немецкие оккупации двух мировых войн, входивший в состав Польши, стал белорусским городом. В Западной Беларуси в первые послевоенные годы хотя и с ограничениями, но продолжалась церковная жизнь: совершались богослужения, устраивались крестные ходы. Например, на Крещение в 1947 году власти разрешили крестный ход от кафедрального собора, который собрал около 10 тысяч человек. Гродненская епархия просуществовала до 1951 года, когда была упразднена под давлением советской власти. Подобная судьба постигла и многие приходы. В результате государственной политики, проводившейся в отношении Церкви, в начале 1960-х годов была закрыта и Минская духовная семинария, в Беларуси прекратилась подготовка священнослужителей, Полоцкий и Гродненский женские монастыри были разорены.

В 1978 году управляющим Минской епархией, которая охватывала всю территорию Беларуси, был назначен митрополит Филарет (Вахромеев). Первый десяток лет ему пришлось нести архипастырский крест в условиях атеистической пропаганды.

Несмотря на это, он начал активную работу по возрождению храмов и архиерейских кафедр. Его усилиями был создан Белорусский экзархат, а с 1989 по 1992 год владыка Филарет носил титул митрополита Минского и Гродненского, Патриаршего экзарха всея Беларуси. В 1992 году в Гродно была возрождена епископская кафедра. Ее первым управляющим стал архиепископ Валентин (Мищук), два года его деятельности были отмечены возрождением монашеской жизни в Гродненском Рождество-Богородичном монастыре и другими делами.

С 1994 по 1996 год Гродненской епархией управлял митрополит Филарет (Вахромеев). Именно ему было суждено стать самым ярким архиереем в церковной истории Гродно. Затем четверть века, с 1996 по 2021 год, дольше всех в истории православного Гродно, епархией управлял архиепископ Артемий (Кищенко). Всего в Гродно с 1900 года сменилось 16 архиереев.

В настоящее время в Гродненской епархии, которая делится на девять благочиннических округов, действует 125 храмов; из них 34 являются памятниками архитектуры, это полностью сохранившиеся древние храмы. Есть и такие, которые не закрывались никогда, с сохранившимся убранством и утварью. Раньше я служил в Слуцкой епархии, это Восточная Беларусь5; там осталось только восемь подобных памятников архитектуры, но это сохранившиеся стены с полной или частичной утратой внутреннего убранства.

Истинный сын Церкви

- Вы были иподиаконом, а затем личным секретарем митрополита Филарета (Вахромеева). Расскажите, каким он был человеком.

- Митрополит Филарет служил на Белорусской кафедре с 1978 года. Когда он получил назначение в Минск, ему говорили, что он едет на гиблое место: от трех с половиной тысяч храмов к этому времени осталось чуть больше трехсот. Он был единственным епископом на всю Беларусь. В Минске, в столице, было только два храма — Свято-Духов кафедральный собор и Александро-Невская кладбищенская церковь. Также в епархии стояла серьезная проблема с кадрами, не было духовных школ.

По итогам 35-летнего управления Белорусским экзархатом из одной епархии образовалось тринадцать, а 350 приходов превратились в 1600. Возродились монастыри, открылись духовные школы. Церковная жизнь была полностью реанимирована.

Когда в начале 1990-х годов распался Советский Союз, были разные мнения по поводу того, как должна быть устроена жизнь Православной Церкви в новых реалиях. Конечно, определенные силы пытались повлиять на митрополита Филарета, чтобы тот выступил инициатором обособления Белорусской Церкви. Владыка своими дипломатическими усилиями стремился не допустить раскола. Он всегда оставался приверженцем традиции церковного единства и нас всех учил тому, что наша Церковь должна быть едина. Своим авторитетом владыка Филарет гасил любые проявления церковного сепаратизма.

Мы очень его почитаем как человека, который своими трудами и молитвами, своей самоотверженной любовью из небытия возродил Православную Церковь на Белой Руси, сохранил канонический статус Белорусской Церкви как части Церкви Русской и воспитал множество священнослужителей в доброй церковной традиции. Владыка заложил своей деятельностью твердый фундамент осознания единства нашей Русской Православной Церкви. Сейчас мы видим, как это единство пытаются разрушить.

- В чем, на ваш взгляд, была его сила? Что помогло ему сделать так много для Церкви?

На всю жизнь я запомнил его слова, которые он многократно повторял: «Я сын Церкви и делаю только то, чему она меня научила». Это была его сугубая церковность, преданность Церкви, священноначалию, Патриарху, Синоду. Когда мы, еще будучи студентами, собирались на актовые дни, праздники, владыка Филарет всегда передавал благословение Патриарха и учил нас быть в послушании.

Послушание — одна из наивысших добродетелей, на которых зиждется церковная жизнь. Быть преданным Христу, быть преданным Церкви — владыка сам так жил и так учил всех, кого воспитывал. Бо́льшая часть епископата и священнослужителей Белорусской Церкви — воспитанники митрополита Филарета.

Дважды в неделю он находил время преподавать в Минской духовной семинарии, возрождение которой в 1989 году проходило под его непосредственным руководством. Владыка Филарет регулярно приезжал в семинарию — а это почти 220 км от Минска — и преподавал историю Русской Церкви XX века и Новый Завет, послания апостола Павла. Образованию он уделял очень большое внимание. Особенно воспитанникам семинарии запоминались его лекции по истории Церкви ХХ века, ведь владыка был свидетелем, а часто и непосредственным участником тех событий, которые описывались в учебнике.

В 1996 году была открыта Минская духовная академия. Митрополит Филарет делал особый акцент на том, что священнослужители, которые служат в Беларуси, должны первое, начальное образование — семинарское — получать здесь, знать историю Беларуси, специфику страны и народа. Сегодня большинство тех, кто трудится в Беларуси, являются выпускниками Минской и Витебской духовных семинарий, что лишний раз подтверждает: преданность Церкви была жизненным кредо митрополита Филарета.

Авторитет экзарха был колоссальный: если что-то не получалось решить в епархии, епископ ехал к митрополиту, и митрополит решал любой вопрос. Он был необычайно энергичным человеком. Однажды к митрополиту Филарету приехал архиерей и стал жаловаться, что время сложное, много проблем, много беспокойства. Владыка Филарет выслушал и сказал: «Знаете, владыка, беспокойство архиерея начинается тогда, когда он выходит на покой». Больше у того архиерея не было ни вопросов, ни жалоб.

Когда митрополит Филарет управлял Гродненской епархией, здесь были открыты новые приходы, возобновились богослужения в Коложской церкви. Он успевал везде: помимо управления экзархатом был постоянным членом Священного Синода, долгое время был председателем ОВЦС, председателем Синодальной библейско-богословской комиссии, некоторое время был народным депутатом СССР (1991) и депутатом Верховного Совета Беларуси (1990–1995).

- Каким запомнилось служение преемника владыки Филарета по Гродненской кафедре и вашего предшественника, архиепископа Артемия (Кищенко)?

- При архиепископе Артемии были открыты практически все храмы, которые закрыла советская власть. Появились новые приходы. В одном только Гродно было зарегистрировано больше десяти приходов. Сейчас у нас в Гродно 19 приходов, последние два были открыты при мне, и для нас этого количества уже достаточно, чтобы охватить весь город. Владыка Артемий большое внимание уделял духовному образованию. Священники как минимум должны были иметь семинарское образование, а городские священнослужители — академическое. На приходах открывались воскресные школы, церковные библиотеки.

Без строительства храма не может быть развития церковной жизни

- Какие основные направления в деятельности епархии вы выделяете сегодня?

- Важнейшим направлением является строительство и реставрация храмов. Многие, побывав первый раз в Гродно, говорят, что это город, полный костелов. Мы всегда обращаемся к истории и подчеркиваем, что одна из древнейших церквей Беларуси — Борисоглебская (Коложская) церковь на берегу реки Неман — находится именно у нас, а Гродно — древний православный город. В определенное историческое время некоторые храмы переходили из рук в руки, то есть были костелами, как, например, Никольский храм Волковыска или церковь-крепость Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Мурованка Щучинского района. Другие были разрушены: в 1938 году в Гродно разобрали Александро-Невский храм, а в 1961 году взорвали Софийский собор. В Великую Отечественную войну сильно пострадал гродненский Борисоглебский монастырь. Его не стали восстанавливать, а снесли.

После открытия епархии в 1992 году началось интенсивное храмовое строительство. В Гродно были возведены храмы в честь Собора всех Белорусских святых в Вишневце, блаженной Ксении Петербургской в микрорайоне Южный, святителя Николая Чудотворца, Усекновения главы Иоанна Предтечи. Ряд храмов еще строится.

Реставрируются храмы — памятники архитектуры. Сейчас продолжается реконструкция церквей-крепостей в деревнях Мурованка и Сынковичи. На воссоздание церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Мурованке средства были выделены Фондом Президента Беларуси. Она имеет 500-летнюю историю и, как и церковь Архангела Михаила в Сынковичах, представляет собой уникальный храм оборонного типа, памятник готическо-ренессансной архитектуры.

Также недавно закончилась уникальная реконструкция Коложской церкви. Коложа — наша главная достопримечательность, наша гордость. В середине XIX века изменилось русло Немана, и река подошла непосредственно к храму. В ночь на 2 апреля 1853 года южная стена и половина западной стены обрушились в Неман. В конце XIX века берег укрепили, а вместо утраченных кирпичных стен поставили новые — деревянные. Так храм простоял до последней реконструкции. К сожалению, не сохранилось ни одного изображения первоначального храма. Самое раннее его изображение — на гравюре Маттиаса Цюндта, изготовленной в 1568 году в Нюрнберге. Там храм изображен весьма условно. До революции, в советское время и сейчас делались попытки восстановить исторический облик Коложи. Один из таких вариантов был взят за основу для строительства нового храма в одном из микрорайонов Гродно. Архитекторы, изучив все данные, создали вариант реконструкции Коложской церкви — примерно такой, какой ее могли видеть в XII веке. На основе этой реконструкции мы возводим новую Коложу в стиле гродненской архитектурной школы.

- Какой вы видите приходскую жизнь вокруг храма? Какие меры принимаются для развития прихода?

- Сейчас при строительстве храма мы сразу планируем и приходской дом для встречи с прихожанами и работы с молодежью, и детскую площадку. Я настаиваю также на том, чтобы при каждом храме был парк и зона бесплатного Wi-Fi, чтобы людям было приятно прийти на храмовую территорию и отдохнуть, побыть с семьей.

На приходах обязательно занимаются благотворительностью. Проходят общие встречи на Рождество, на Пасху, начало учебного года и в другие важные дни. На Пасху и на Рождество священник обходит семьи и людей, которые остались без внимания.

Каждое Рождество и Пасху вся епархия участвует в масштабном проекте — закупаем оборудование в выбранное социальное учреждение. Пытаемся улучшить быт людей, которые находятся в непростом положении.

В городских храмах есть сестричества, братства, которые опекают семьи, испытывающие определенные трудности, инвалидов, престарелых. У нас развито скаутское движение. Подростки и молодежь учатся выживать в тяжелых условиях, ориентироваться на местности, жить в палатках — все это проходит под эгидой приходов. Молодежные группы, молодежные братства, летние лагеря организует каждое благочиние. Есть ежегодный епархиальный слет с участием всех церковных округов. По 300 человек собирается из разных районов. Помимо богослужений проводится программа для детей: подарки, помощь, беседы, мастер-классы по интересам, подвижные игры. Летом 2023 года был организован лагерь для детей с инвалидностью.

При кафедральном соборе действуют богословские курсы. Выпускники получают сертификаты и могут преподавать в воскресных школах. За каждой школой закреплен священник. Примерно в 30 школах на постоянной основе ведется преподавание факультатива «Основы православной культуры».

В Гродно три университета: Гродненский государственный университет имени Я. Купалы — самый большой, около 11 тысяч студентов; медицинский университет и аграрный университет. С вузами мы тоже активно сотрудничаем: есть священники, которые закреплены за университетами, выступают с лекциями. Одну большую лекцию в год стараюсь проводить и я. Студенты сами выбирают тему. Беседуем, отвечаю на их вопросы. Есть живой интерес к вере, несмотря на то что у молодежи свои взгляды. Всегда замечаю, что больше всего вопросов задают те, кто, как казалось, тебя не слушал.

- Что самое важное для кандидата в священники?

- Самым важным качеством будущего пастыря является благочестие и преданность Церкви, все остальное приложится с опытом. Преподобный Паисий Святогорец говорил: «Сегодня люди хотят от священника двух вещей: чтобы он был несребролюбив и имел любовь. Если люди находят в священнике эти две вещи, то они считают его святым и со всех ног бегут в церковь. А раз они бегут в Церковь, то спасаются».

Для меня важно, что́ священник делает на приходе. Бо́льшая часть приходов в нашей епархии — деревенские. Чтобы прокормиться в деревне, нужно иметь хотя бы небольшое хозяйство, огород; иногда условия спартанские, и не все это выдерживают. Поэтому, помимо распределения выпускников семинарий, есть и другая практика: я прошу священнослужителей рекомендовать мне пономарей, которым за пятьдесят, предпенсионного или пенсионного возраста, которые детей уже на ноги поставили, больше десяти лет при храме, знают свое дело. Отправляем их поступать на заочное отделение в семинарию. Если поступают, значит есть благословение Божие. Через пару лет мы их рукополагаем. Это православный спецназ: они могут приехать на любой приход, в деревню или на хутор, будут служить, и им не нужно беспокоиться, как прокормить детей.

Абитуриентов сейчас меньше, чем раньше, но Церковь — это живой организм. Переживать здесь не нужно. Когда потребуется, будет больше поступающих. Сейчас, слава Богу, в нашей епархии кадровый вопрос решен, у нас достаточное число студентов семинарии и выпускников. В этом году, например, было пять выпускников, все получили места на приходах.

Одно из первостепенных направлений — духовное просвещение и катехизация. Мы подбираем священников, которые обязательно должны преподавать в школах. Первостепенной является работа с детьми, работа с молодежью, диалог с учебными заведениями. Беседуем о духовно-нравственных ценностях, организуем экскурсии по храмам, памятникам архитектуры.

Православные и католики на одной территории

- Несмотря на то что Гродненщина — исторически православный регион, здесь издавна живут и римо-­католики. Как сосуществуют здесь Православная и Римо-­Католическая Церкви?

- В процентном соотношении в Гродно больше православных христиан по крещению. Но то, что город православный, видно только в Вербное воскресенье, на Пасху и Рождество.

Православные и римо-католики здесь сосуществуют мирно. Много смешанных православно-католических браков. А когда в нашем соборе проходят заупокойные поминальные службы, приходят все: бывает видно, что часть людей крестится по-католически. Так принято, что если родственник был православный, то семья, даже если все католики, вместе должны прийти и помянуть его. Я такого раньше не видел. Подают записки — Тадеуша, Терезы, Людвика. Молятся всей семьей.

С местной епархией Римо-Католической Церкви у нас хорошие отношения. Ее с момента образования в 1991 году возглавляет епископ Александр (Кашкевич). Здесь, в Гродно, есть римо-католическая семинария. Гродно — это центр самой крупной по количеству приходов католической епархии в Беларуси. Есть такие районы, как, например, Вороновский, приграничный район, на территории которого 13 костелов и всего 3 православных храма, и то лишь современные, построенные после 1991 года. Там абсолютное большинство населения — римо-­католики.

Как правило, в населенных пунктах рядом с православным храмом располагаются костелы, при дорогах установлено по два креста. Священники часто вместе участвуют в официальных мероприятиях. Оба приходят с кропилом, святой водой. Для нас это является поводом для свидетельства Православия и поддержания добрых межконфессиональных отношений. Ведь миряне ориентируются на то, как священники разных христианских традиций мирно и уважительно поддерживают отношения между собой, и подобным образом выстраивают взаимоотношения в семьях и обществе.

- Много ли на Гродненской земле просияло новомучеников?

- Большинство наших белорусских новомучеников пострадали в годы лихолетья в Восточной Беларуси. С Гродно связана судьба священномучеников Николая Гаварина, Ярослава Савицкого и преподобномученика Серафима (Шахмутя). Священномученик Николай Гаварин († 1938), пресвитер Гродненский, служил в Софийском соборе более десяти лет, был педагогом и просветителем. На протяжении всего времени служения в Гродно он нес послушание уездного наблюдателя церковных школ. Во время Первой мировой войны отец Николай эвакуировался вглубь России, где был репрессирован советской властью. В кафедральном соборе есть его икона.

Преподобномученик Серафим (Шахмуть; † 1946), архимандрит Жировичский, был одним из насельников Успенской Жировичской обители. В годы Великой Отечественной войны он получил разрешение немецких оккупационных властей на открытие храмов в Восточной Беларуси. Вместе со своим сподвижником иереем Григорием Кударенко6 он отправился туда, на землю, выжженную безбожием. Там служители Христовы открывали храмы, крестили людей, возрождали церковную жизнь. Всего ими были открыты 74 храма. После освобождения Беларуси от нацистов ревностных служителей Божиих арестовали в Гродно, обвинили в якобы сотрудничестве с немецкой контрразведкой и отправили в лагерь. Имя преподобномученика Серафима носит один из наших приходов.

Священномученик Ярослав Савицкий († 1937) в 1904 году принял диаконскую, а в 1905 году иерейскую хиротонию в гродненском кафедральном Софийском соборе. Во время Первой мировой войны вместе с сестрами Красностокского монастыря, где служил, был эвакуирован в Россию, а в 1937 году расстрелян на Бутовском полигоне.

Также с Гродно связано имя святителя Тихона, Патриарха Московского, исповедника. Как говорит «Летопись Софийского собора», в 1914 году, еще будучи архиепископом Литовским и Виленским, он дважды посещал Гродненскую епархию. Для двух районов нашей епархии — Щучинского и Вороновского — он являлся епархиальным архиереем, так как до революции эти районы входили в состав Литовской епархии. Поэтому в храмах нашей епархии на иконах Собора Белорусских святых можно видеть образ святителя Тихона, что говорит о том, как верующими ценится церковное единство.

Священник должен уделять внимание каждому

- В должности правящего архиерея Гродненской епархии какой вы видите свою миссию?

- Завершение строительства православных храмов и создание миссионерских просветительских центров в Гродно. У нас есть храмы, которые строятся очень долгое время из-за различных проблем с финансированием. Нам надо завершать возведение этих церквей.

При храмах необходимы просветительские центры, чтобы для человека храм был не только местом совершения богослужений. Наша паства очень любознательная, многие посещают богословские курсы. Просветительская деятельность ведется на каждом приходе, но некоторым из них можно придать специальную миссионерскую и катехизаторскую направленность. Хорошо открыть молодежные центры, курсы не только богословия, но и иностранных языков, чтобы человек приходил за знаниями, а потом постепенно узнавал, как приходят к Богу.

Для меня крепкий приход — это когда священник каждого прихожанина знает хотя бы по имени. Святейший Патриарх настаивает на том, чтобы открывалось больше приходов — потому что в большой общине один священник не может каждому уделить внимание. И когда меня спрашивают, зачем нам новые храмы, я отвечаю, что новый храм — это как новый ребенок в семье. Чем больше семей, тем крепче Церковь, государство, общество.

На Востоке говорят: если в монастыре двадцать человек, это уже крупный монастырь. Я спрашивал: почему? Больше нельзя. Чем больше монахов, тем сложнее спастись. Игумен, он же духовник, не может охватить вниманием всех, а монаху нужны ежедневные беседы. Так и на приходе: каждый человек — это отдельный духовный мир. Священник должен уделять внимание каждому.

В 2024 году планируется выход в свет книги архиепископа Гродненского и Волковысского Антония «Архиепископ Венедикт (Бобковский; 1876–1951): жизнь, церковное служение и письменное наследие». Эта книга об активном противнике политики полонизации в Западной Белоруссии, в годы Великой Отечественной войны боровшемся с автокефалистами Белорусской Православной Церкви.

«В настоящее время так складываются обстоятельства, что единство нашей Церкви находится под ударом. Заинтересованные силы используют конфессиональный фактор в качестве инструмента политической игры. И это самым негативным образом сказывается на церковной жизни, привнося в ее ограду смуту и разделения. Представляется, что в период переживаемых испытаний будет правильным обращение к истории. Она являет нам прекрасные ориентиры в лице иерар­хов, которые, несмотря на сложные исторические обстоятельства, полагали все свои силы на сохранение единства и преодоление разделений. Таким бесспорным авторитетом для нас является бывший архиепископ Гродненский и Белостокский Венедикт (Бобковский) — замечательный архипастырь, не подверженный колебаниям в угоду сиюминутных выгод и конъюнктурных перспектив. На протяжении всей своей архипастырской деятельности он последовательно проводил линию утверждения церковного единства восточнославянских народов. Искренне убежден, что его духовное наследие чрезвычайно востребовано, поэтому нуждается в изучении, осмыслении и популяризации. Именно эти задачи были поставлены мной при написании книги,» — так представил готовящееся к печати издание архиепископ Антоний.

СПРАВКА

Гродненская епархия входит в состав Белорусского экзархата Русской Православной Церкви. Образована в 1900 г. После Октябрьской революции оказалась на территории Польши, была упразднена в 1939 г., когда Западная Беларусь вошла в состав СССР. Через полгода восстановлена указом Патриаршего Местоблюстителя митрополита Сергия (Страгородского). В 1941 г. во время немецкой оккупации Беларуси связь с Москвой была прервана. С 1945 г. епархия вошла в каноническое подчинение Московского Патриархата. В 1951 г. под давлением властей была упразднена, приходы вошли в состав Минской и Белорусской епархии. Восстановлена Патриаршим экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом (Вахромеевым) в 1992 г.

Объединяет приходы в административных границах следующих субъектов Гродненской области: город Гродно (Ленинский район, Октябрьский район), Берестовицкий район, Волковысский район, Вороновский район, Гродненский район, Зельвенский район, Мостовский район, Свислочский район, Щучинский район.

Состоит из девяти благочиннических округов: Гродненского, Берестовицкого, Волковысского, Вороновского, Зельвенского, Мостовского, Свислочского, Скидельского, Щучинского.

Правящим архиереем Гродненской епархии с 2021 г. является архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний.

Архиепископ Венедикт (Бобковский; 1876–1951)

Архиепископ Венедикт (в миру Василий Бобковский) родился в Псковской губернии. Происходил из семьи священника. Окончил Псковскую духовную семинарию, являлся слушателем Юрьевского университета. В период 1905–1916 гг. — клирик Минской епархии, после чего поступил в ведомство военного духовенства. После окончания Первой мировой войны назначен настоятелем собора в городе Новогрудок, находившемся на территории Польской республики (ныне Гродненская область, Беларусь). Входил в состав Новогрудского миссионерского комитета. Во второй половине 1930-х гг. смещен с занимаемых должностей за противодействие государственной политике полонизации церковной жизни. После смерти супруги в 1937 г. принял монашеский постриг, был возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Жировицкого Успенского монастыря. Вскоре стал ближайшим сподвижником и единомышленником проживавшего в обители архиепископа Пантелеимона (Рожновского), в 1922 г. освобожденного от управления Полесской епархией за противодействие провозглашению автокефалии Варшавской митрополии Русской Православной Церкви. После состоявшегося в 1939 г. воссоединения Западной Беларуси с БССР архиепископ Пантелеимон и архимандрит Венедикт активно осуществляли воссоединение белорусского духовенства с Церковью-Матерью. В марте 1941 г. состоялось рукоположение жировицкого настоятеля во епископа Брестского. В годы немецкой оккупации митрополит Пантелеимон (Рожновский) возглавлял Белорусскую Православную Церковь, сохраняя звание Экзарха Московской Патриархии. При поддержке архиепископа Венедикта, в 1941 г. возглавившего Гродненскую епархию, он последовательно сопротивлялся давлению оккупационных властей, требовавших провозглашения белорусской автокефалии. Удержание Белорусской митрополии от уклонения в автокефальный раскол и сохранение извечного церковного единства явилось главной заслугой этих иерархов. В 1944 г. по инициативе митрополита Пантелеимона и архиепископа Венедикта оказавшиеся в эмиграции белорусские клирики и миряне перешли в Русскую Православную Церковь Заграницей.

Архиепископ Гродненский и Волковысский Антоний (Доронин)

Родился в 1980 г. в Баку в семье служащих. В 1986 г. семья переехала в Беларусь. В 2003 г. окончил Минскую духовную семинарию. В 2005–2006 гг. проходил обучение в Высшем институте православного богословия при Православном центре Вселенского Патриархата в Шамбези. В 2008 г. окончил Минскую духовную академию.

В 2009 г. в Успенском соборе Жировичского мужского монастыря митрополитом Минским Филаретом пострижен в мантию с наречением имени Антоний в честь преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. В том же году митрополитом Минским Филаретом рукоположен во иеродиакона, назначен клириком Свято-Духова кафедрального собора г. Минска с поручением несения послушания личного секретаря Патриаршего экзарха всея Беларуси.

В 2010 г. в Успенском соборе Жировичского монастыря митрополитом Минским Филаретом рукоположен во иеромонаха, через восемь месяцев возведен в сан игумена. В 2010–2011 гг. проходил обучение в Общецерковной аспирантуре и докторантуре по программе повышения квалификации «Основы церковного управления». В 2012 г. возведен в сан архимандрита.

В 2014 г. назначен управляющим делами Белорусского экзархата, в том же году в связи с реорганизацией управления назначен управляющим делами Минской экзархии.

Решением Священного Синода Русской Православной Церкви от 23 октября 2014 г. избран епископом Слуцким и Солигорским. Хиротонисан 3 января 2015 г. за Божественной литургией в Успенском соборе Московского Кремля. Хиротонию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Решением Синода Белорусской Православной Церкви от 3 июня 2015 г. введен в состав Синода Белорусского экзархата. В 2021 г. назначен преосвященным Гродненским и Волковысским с освобождением от управления Слуцкой епархией. 21 сентября 2021 г. за Литургией в Храме Христа Спасителя г. Москвы Святейшим Патриархом Кириллом возведен в сан архиепископа.

Митрополит Филарет (Вахромеев; 1935–2021)

Родился 21 марта 1935 г. в Москве в семье преподавателей музыки. В 1957 г. окончил Московскую духовную семинарию. В 1959 г. пострижен в монашество с именем Филарет в честь праведного Филарета Милостивого. В том же году рукоположен во иеродиакона. В 1961 г. окончил Московскую духовную академию. В ноябре того же года назначен преподавателем МДА, а 14 декабря рукоположен в сан иеромонаха.

В 1963 г. возведен в сан игумена и архимандрита. С сентября 1963 г. заведовал открытой при Московской духовной академии аспирантурой. Решением Священного Синода от 8 октября 1965 г. избран епископом Тихвинским, викарием Ленинградской епархии. Хиротонисан 24 октября за Божественной литургией в Троицком соборе Александро-Невской лавры.

В 1966 г. назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии, и ректором Московской духовной академии. В 1971–1972 гг. являлся временно управляющим Калининской епархией.

В 1971 г. возведен в сан архиепископа. Постановлением Священного Синода от 18 апреля 1973 г. назначен архиепископом Берлинским и Среднеевропейским, Патриаршим экзархом Средней Европы. В 1975 г. возведен в сан митрополита.

Решением Священного Синода от 10 октября 1978 г. назначен митрополитом Минским и Белорусским. В 1981 г. назначен председателем Отдела внешних церковных сношений (ОВЦС) и постоянным членом Священного Синода.

В 1989 г. назначен Экзархом Беларуси с титулом «митрополит Минский и Гродненский, Патриарший экзарх всея Беларуси». В том же году освобожден от обязанностей председателя ОВЦС.

С 1992 г. — митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший экзарх всея Беларуси, священноархимандрит Свято-Успенской Жировичской обители. В 1993 г. назначен председателем Синодальной богословской комиссии, образованной из Комиссии по вопросам христианского единства.

1 марта 2006 г. указом Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко № 137 митрополиту Минскому и Слуцкому Филарету, Патриаршему экзарху всея Беларуси, было присвоено звание «Герой Беларуси» за «многолетний личный вклад в духовное возрождение белорусского народа, укрепление дружбы и братских связей между народами, развитие межконфессионального диалога».

Решением Священного Синода от 25 декабря 2013 г. почислен на покой. Синод назначил преосвященного митрополита Филарета почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Священного Синода и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.

Отошел ко Господу 12 января 2021 г.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 14 августа 1385 года в Кревском замке (ныне агрогородок Крево в Гродненской области Беларуси) было заключено соглашение о династическом союзе между Великим княжеством Литовским и Польшей, по которому литовский великий князь Ягайло, вступив в брак с польской королевой Ядвигой, провозглашался польским королем. Ягайло с братьями обязался принять католичество вместе со всеми подданными, присоединить к Польше земли Великого княжества Литовского и способствовать возвращению утраченных Польшей земель.

2 Люблинская уния — заключенное 28 июня 1569 года соглашение об объединении Королевства Польского и Великого княжества Литовского в федеративное государство — Речь Посполитую.

3 Брестская уния — соглашение о присоединении Киевской митрополии к Римо-Католической Церкви, утвержденное на соборе в Бресте в 1596 году.

4 От нем. Pfarre — «приход».

5 В Восточной Беларуси, находившейся в составе БССР, к 1941 году не осталось ни одного постоянно действующего православного храма.

6 Отбыв лагерный срок, вернулся в Жировичи и принял монашеский постриг с именем Игнатий. Отошел ко Господу в 1982 году в сане архимандрита.

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