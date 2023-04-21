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Освящение списка Донской иконы Божией Матери 21 апреля 2015 года
ЖМП № 4 апрель 2023 /  24 апреля 2023 г. 15:00
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Донская икона Божией Матери

КАК СОЗДАВАЛСЯ УНИКАЛЬНЫЙ СПИСОК 

В Ростовской-на-Дону епархии завершается подготовка к прославлению для местного почитания точного списка Донской иконы Божией Матери, созданного восемь лет назад по патриаршему благословению под патронатом Государственной Третьяковской галереи и Министерства культуры РФ. В результате кропотливой научной и творческой работы иконописцам удалось создать не только высокохудожественную точную копию, но и образ удивительной красоты. PDF-версия.

 В соответствии с современными правилами копирования икон размеры списка должны отличаться от оригинальных. В данном случае различие заключается в 5 мм ширины доски. В остальном вновь написанная икона — точная копия первообраза. Мастерам Данилова ставропигиального монастыря удалось не только полностью повторить сложнейшую иконографию, но и вплотную приблизиться к первозданному колористическому решению, а также за счет имитации технических приемов (характера наложения санкиря, подрумянки, точного расположения белильных штрихов на подбородке и гребне носа, веерообразных бликов, расположенных вокруг глаз Богоматери и Младенца) достичь той поразительной светоносности, которой обладает древняя святыня. Новая икона в точности отражает все следы исторических изменений в облике оригинала — потертости золота, следы гвоздевых отверстий, вставки, кракелюр по поверхности. Своими воспоминаниями о процессе создания списка с «Журналом Московской Патриархии» поделился председатель архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии протоиерей Валерий Волощук.

— Отец Валерий, как родился замысел создания точной копии Донской иконы Божией Матери?

— Эта идея принадлежит главе Донской митрополии митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию и проистекает из исторической необходимости восстановить почитание Божией Матери в образе Ее Донском как покровительницы нашего края. В столице Донская икона как защитница Москвы очень почитается, а на Дону отдельного празднования в честь святого образа не было. А ведь, по преданию, именно отсюда, с берегов великой реки, икона была принесена князю Дмитрию Ивановичу. Но в какой день следовало установить на казачьей земле чествование иконы Богородицы? Общецерковное празднование в честь Донской иконы приходится на 1 сентября. Но, как известно, ежегодно к этому дню древний оригинал в специальной капсуле переносится из Третьяковской галереи в московский Донской монастырь, и многие верующие, в том числе и наши атаманы и казаки, в этот день хотят участвовать в богослужении, которое в день престольного праздника обители возглавляет Святейший Патриарх. Поэтому по благословению митрополита Меркурия решено было начинать торжества в честь Донской иконы Божией Матери в Москве, а в первое воскресенье после этого празднования продолжать их на Дону. По благословению правящего архиерея теперь каждый год в этот день со списком чтимого образа совершается крестный ход «по водам» — по реке Дон из Ростова в Донской мужской монастырь станицы Старочеркасской, где совершается Божественная литургия под открытым небом и проходит фестиваль казачьей культуры. Это празднование в честь Донской иконы Пресвятой Богородицы за последние несколько лет стало масштабным событием, собирающим десятки тысяч паломников. В торжествах принимают участие и губернатор Ростовской области, и Преосвященные владыки из многих епархий Русской Православной Церкви, в том числе из соседних с Ростовской — тех, что входили в историческую область Войска Донского. То число людей, что ежегодно собирает праздник в Старочеркасской, свидетельствует об особой любви жителей нашего края к Донскому образу Божией Матери. И когда была уже положена традиция праздника, правящий архиерей высказал идею о принесении на некоторое время чудотворного образа на Дон. Но после глубокого ее обсуждения стало очевидно, что этот вариант не подходит: с одной стороны, транспортировка древнего оригинала из Третьяковской галереи для поклонения в Ростов — технически почти невыполнимая задача, а с другой — кратковременное пребывание чудотворного образа не утешит верующих, поскольку такая святыня нужна нам постоянно. Так возникла идея создания точной копии иконы для нашего края. 

— Как создавалась икона?

— Весь проект вели мастера Данилова монастыря. Они полностью повторили использовавшиеся при написании первообраза пигменты вплоть до их географического происхождения. Например, чепец Богородицы небесного цвета написан афганским лазуритом. По договоренности с Третьяковской галереей и по мере необходимости специалисты несколько раз приходили в зал древнерусской иконописи, чтобы оценить точность совпадения выполненной работы с подлинником.

— Расскажите, пожалуйста, как воссоздавался оклад, оригинал которого утрачен.

— Впервые он потерялся во время Оте­чественной войны 1812 года. Позже был найден и обновлен, но после революции исчез окончательно. Информацию собирали буквально по крупицам. К сожалению, точные параметры первоисточника в свое время описаны не были. Но мы нашли черно-белый снимок иконы в иконостасе Благовещенского собора Московского Кремля и цветную зарисовку образа с ризой. Позолоченный серебряный оклад создали также в московском Даниловом монастыре. Как и на оригинале, по его периметру расположены миниатюрные дробницы с изображением двунадесятых праздников. В декоре по тщательно продуманной схеме использованы дорожки с фианитами и натуральный речной жемчуг. Сотрудники музея говорят, что более точного списка с Донской иконы никогда не создавалось, и называют ее настоящим шедевром.

Историческая справка

Донская икона Божией Матери относится к иконографическому изводу «Умиление». По преданию, икона была поднесена донскими казаками из городка Сиротина московскому князю Димитрию Иоанновичу перед Куликовской битвой в 1380 г. Заступничеством Богоматери войско святого благоверного великого князя Димитрия Иоанновича одержало победу над полчищами татарского хана Мамая. В память о помощи Царицы Небесной в этой битве, произошедшей между реками Доном и Непрядвой, икона была названа Донскою, как и сам предводитель русского воинства князь Димитрий. Празднуя победу и благодаря Заступницу усердную рода христианского, великий князь торжественно принес с собой в Москву эту святую икону. Искусствоведы считают ее автором Феофана Грека либо одного из мастеров его круга. Перед Донской иконой 3 июля 1552 г., в начале Казанского похода, молился Иван Грозный. Он взял ее с собой в поход, а затем поместил в Благовещенском соборе Московского Кремля. Церковное предание связывает с Донской иконой избавление Москвы от войск татарского хана Казы II Гирея. В 1591 г., когда войско хана конными налетами прощупывало в разных местах московскую оборону, москвичи стойко отражали все атаки и прошли крестным ходом с иконой вокруг городских стен, после чего ее поместили в полковой церкви. На следующий день, 19 августа, русские вой­ска одержали победу. В память об этом на месте полковой церкви был основан Донской монастырь (для него сделали список с образа) и установлено празднование в честь иконы, а древний оригинал Донской иконы продолжал оставаться в Благовещенском соборе Кремля. В 1598 г. Донской иконой Патриарх Иов благословил на царство Бориса Годунова. В 1687 г. икону взял с собой в крымский поход князь Василий Голицын. В 1919 г. икону передали в Государственный исторический музей, с 1930 г. она находится в собрании Третьяковской галереи. Оклад Донской иконы не сохранился. В 1812 г. солдаты Наполеона выломали из него драгоценные камни, а после Октябрьской революции была утрачена и сама серебряная риза, сохранились лишь отдельные детали украшений, в том числе наперсная резная икона «Сошествие во ад» в золотой оправе с драгоценными камнями.

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