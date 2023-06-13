В рамках фестиваля «Вера и Слово» прошел семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами»

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Статьи на тему
епархиальная жизнь
Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии: «Видеть образ Божий в каждом»
В 2021 году на территории подмосковной части Московской епархии были созданы пять новых епархий, объединенных в Московскую митрополию. С какой целью был предпринят этот шаг и как изменилась церковная жизнь Подмосковья? Каким образом митрополия координирует осуществление общих епархиальных проектов. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. PDF-версия.
13 июня 2023 г. 19:00
Протоиерей Тимофей Фетисов: «Случайных людей у нас быть не должно...»
Ректор Донской духовной семинарии — о том, как удалось войти в десятку лучших духовных школ по успеваемости студентов, чем хорош принцип сетевого обучения будущих регентов и иконописцев и на кого из священнослужителей ориентирована специализация «государственно-конфессиональные отношения». PDF-версия.  
26 апреля 2023 г. 18:00
Донская икона Божией Матери
В Ростовской-на-Дону епархии завершается подготовка к прославлению для местного почитания точного списка Донской иконы Божией Матери, созданного восемь лет назад по патриаршему благословению под патронатом Государственной Третьяковской галереи и Министерства культуры РФ. В результате кропотливой научной и творческой работы иконописцам удалось создать не только высокохудожественную точную копию, но и образ удивительной красоты. PDF-версия.  
24 апреля 2023 г. 15:00
Священник Евгений Осяк: «Работа с беженцами и вынужденными переселенцами приобрела устойчивый и стабильный характер»
Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии и председатель правления Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» — о том, почему начал служение с опеки бездомных мужчин, можно ли удаленно катехизировать подопечных церковных приютов и что из опыта, приобретенного за десять лет помощи беженцам, для него самое важное. PDF-версия.  
21 апреля 2023 г. 13:30
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Время, которое учит быть вместе»
«В любых условиях Церковь остается Церковью. Она исполняет свою миссию, которая на нее возложена Господом: свидетельство Евангелия и спасение человеческой души. Условия могут быть мирные или далеко не мирные, они могут меняться. Но слово евангельское и служение Церкви настолько универсальны, что доносят христианские смыслы при самых сложных обстоятельствах. Меняются формы, суть остается неизменной». PDF-версия.
14 апреля 2023 г. 16:30
Нести благую весть до края земли
Столица Малайзии Куала-Лумпур — город, в котором уживаются люди разных веро­исповеданий. Здесь, рядом с небоскребами делового центра, районами с тесными традиционными жилищами, шумными уличными рынками, в непосредственной близости от самых высоких в мире башен-близнецов Петронас, расположен единственный православный храм в стране. Уже несколько лет настоятелю храма во имя Архистратига Божия Михаила в Куала-Лумпуре игумену Павлу (Хохлову) помогает монахиня Сергия (Идрисова). Она рассказала о жизни православной общины в современном азиатском мегаполисе. PDF-версия.    
22 марта 2023 г. 13:30
Веруем, что только по ея молитвам и сохранились мы
Семьдесят пять лет назад в Церковь вернулись мощи святой благоверной Анны Кашинской. Это значимое и важное событие произошло в рамках так называемого сталинского «потепления» в отношении Церкви, которое началось во время войны и завершилось в 1948 году. PDF-версия.    
12 января 2023 г. 13:00
Пастыри с открытым сердцем
На заседании Священного Синода 25 августа 2022 года было утверждено Положение о Центре поддержки миссионерских станов при Синодальном миссионерском отделе с целью  дальнейшего развития миссионерской работы в отдаленных регионах России (журнал № 86). Согласно Положению, основными задачами центра являются открытие и развитие миссионерских станов на Дальнем Востоке, Сибири и Крайнем Севере; их кадровое обеспечение; проведение социологических, аналитических исследований состояния «миссионерского поля» Русской Православной Церкви в местах расположения миссионерских станов, а также предложения по организации работы миссионерских станов; обучающие мероприятия, в том числе семинары, конференции и рабочие встречи по проблемам деятельности и развития миссионерских станов. Центр поддержки возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. С какими проблемами сталкиваются проповедники сегодня и что необходимо для повышения эффективности их служения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
14 ноября 2022 г. 15:00
Епископ Владикавказский и Аланский Герасим: «Сердце монаха всегда тянется в горы»
В этом году в Северной Осетии отмечают значимый юбилей. Тысяча сто лет назад предки нынешних осетин — аланы приняли христианскую веру. И несмотря на две опустошительные волны завоеваний из Азии, сумели ее сохранить, сберегая таким образом свою национальную культуру и идентичность. Как сегодня живет Владикавказская епархия, какие приоритетные задачи решает ее правящий архиерей, в чем специфика миссионерской работы и какое значение уделяется образовательным проблемам, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Владикавказский и Аланский Герасим. PDF-версия.
21 сентября 2022 г. 13:00
Новости
Ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» протоиерей Петр Иванов проводит семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами».
18 октября 2023 г. 19:00
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В рамках фестиваля «Вера и Слово» прошел семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами»

В Москве и Подмосковье в оздоровительном комплексе «Клязьма» с 16 по 20 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит X Международный фестиваль «Вера и Слово».

Сегодня, 18 октября, в рамках фестиваля ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» протоиерей Петр Иванов провел семинар под названием «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами».

Отец Петр рассказал об актуальных темах, готовящихся к выходу материалах и ответил на вопросы собравшихся. Также ответственный редактор издания пригласил к сотрудничеству епархиальные пресс-службы.

Свои материалы для публикации в «Журнале Московской Патриархии» можно присылать на почту info03@rop.ru.

18 октября 2023 г. 19:00
Ключевые слова: Вера и слово
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