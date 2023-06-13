В рамках фестиваля «Вера и Слово» прошел семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами»

В Москве и Подмосковье в оздоровительном комплексе «Клязьма» с 16 по 20 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит X Международный фестиваль «Вера и Слово».

Сегодня, 18 октября, в рамках фестиваля ответственный редактор «Журнала Московской Патриархии» протоиерей Петр Иванов провел семинар под названием «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами».

Отец Петр рассказал об актуальных темах, готовящихся к выходу материалах и ответил на вопросы собравшихся. Также ответственный редактор издания пригласил к сотрудничеству епархиальные пресс-службы.

Свои материалы для публикации в «Журнале Московской Патриархии» можно присылать на почту info03@rop.ru.