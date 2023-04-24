Протоиерей Тимофей Фетисов: «Случайных людей у нас быть не должно...»

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Донская икона Божией Матери
В Ростовской-на-Дону епархии завершается подготовка к прославлению для местного почитания точного списка Донской иконы Божией Матери, созданного восемь лет назад по патриаршему благословению под патронатом Государственной Третьяковской галереи и Министерства культуры РФ. В результате кропотливой научной и творческой работы иконописцам удалось создать не только высокохудожественную точную копию, но и образ удивительной красоты. PDF-версия.
24 апреля 2023 г. 15:00
Священник Евгений Осяк: «Работа с беженцами и вынужденными переселенцами приобрела устойчивый и стабильный характер»
Руководитель отдела по церковной благотворительности и социальному служению Ростовской-на-Дону епархии и председатель правления Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» — о том, почему начал служение с опеки бездомных мужчин, можно ли удаленно катехизировать подопечных церковных приютов и что из опыта, приобретенного за десять лет помощи беженцам, для него самое важное. PDF-версия.
21 апреля 2023 г. 13:30
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий: «Время, которое учит быть вместе»
«В любых условиях Церковь остается Церковью. Она исполняет свою миссию, которая на нее возложена Господом: свидетельство Евангелия и спасение человеческой души. Условия могут быть мирные или далеко не мирные, они могут меняться. Но слово евангельское и служение Церкви настолько универсальны, что доносят христианские смыслы при самых сложных обстоятельствах. Меняются формы, суть остается неизменной». PDF-версия.
14 апреля 2023 г. 16:30
Нести благую весть до края земли
Столица Малайзии Куала-Лумпур — город, в котором уживаются люди разных вероисповеданий. Здесь, рядом с небоскребами делового центра, районами с тесными традиционными жилищами, шумными уличными рынками, в непосредственной близости от самых высоких в мире башен-близнецов Петронас, расположен единственный православный храм в стране. Уже несколько лет настоятелю храма во имя Архистратига Божия Михаила в Куала-Лумпуре игумену Павлу (Хохлову) помогает монахиня Сергия (Идрисова). Она рассказала о жизни православной общины в современном азиатском мегаполисе. PDF-версия.
22 марта 2023 г. 13:30
Веруем, что только по ея молитвам и сохранились мы
Семьдесят пять лет назад в Церковь вернулись мощи святой благоверной Анны Кашинской. Это значимое и важное событие произошло в рамках так называемого сталинского «потепления» в отношении Церкви, которое началось во время войны и завершилось в 1948 году. PDF-версия.
12 января 2023 г. 13:00
Пастыри с открытым сердцем
На заседании Священного Синода 25 августа 2022 года было утверждено Положение о Центре поддержки миссионерских станов при Синодальном миссионерском отделе с целью дальнейшего развития миссионерской работы в отдаленных регионах России (журнал № 86). Согласно Положению, основными задачами центра являются открытие и развитие миссионерских станов на Дальнем Востоке, Сибири и Крайнем Севере; их кадровое обеспечение; проведение социологических, аналитических исследований состояния «миссионерского поля» Русской Православной Церкви в местах расположения миссионерских станов, а также предложения по организации работы миссионерских станов; обучающие мероприятия, в том числе семинары, конференции и рабочие встречи по проблемам деятельности и развития миссионерских станов. Центр поддержки возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. С какими проблемами сталкиваются проповедники сегодня и что необходимо для повышения эффективности их служения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
14 ноября 2022 г. 15:00
Епископ Владикавказский и Аланский Герасим: «Сердце монаха всегда тянется в горы»
В этом году в Северной Осетии отмечают значимый юбилей. Тысяча сто лет назад предки нынешних осетин — аланы приняли христианскую веру. И несмотря на две опустошительные волны завоеваний из Азии, сумели ее сохранить, сберегая таким образом свою национальную культуру и идентичность. Как сегодня живет Владикавказская епархия, какие приоритетные задачи решает ее правящий архиерей, в чем специфика миссионерской работы и какое значение уделяется образовательным проблемам, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Владикавказский и Аланский Герасим. PDF-версия.
21 сентября 2022 г. 13:00
Наследники древней Алании
Северная Осетия — вершина айсберга индоевропейской цивилизации на Кавказе, уходящего в глубины океана истории. Храмы и святилища, наскальные крепости и сторожевые башни, руины древних городов и родовые склепы в горах и ущельях, завораживающих своей красотой, — все это зримые следы исчезнувшей страны, имя которой Алания. По церковному преданию, христианство аланам проповедовали святые апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит, в сонме мучеников раннего Средневековья сияют имена аланских святых. В XVIII веке после присоединения к России православная вера стала связующей нитью двух народов. Сегодня потомки древних алан строят храмы, служат ближнему, занимаясь социальной работой, сохраняют память о пострадавших за веру и ратуют за богослужение на осетинском языке, в чем видят источник духовного просвещения своего народа. PDF-версия.
20 сентября 2022 г. 16:00
Найти дорогу к вере
Православное просвещение и образовательная деятельность на приходах традиционно рассматривается как работа на перспективу, дающая эффект не сегодня-завтра, а лишь спустя годы. Но мир стремительно меняется, и сегодняшний запрос самих участников этих программ не всегда вписывается в устоявшиеся рамки. Побывав в течение дня в трех точках Нижегородской епархии, обозреватель «Журнала Московской Патриархии» убедился, что здесь научились добиваться впечатляющего социально-педагогического результата в кратчайшие сроки, не жертвуя при этом качеством работы. PDF-версия.
12 августа 2022 г. 17:00
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ЖМП № 4 апрель 2023 / 26 апреля 2023 г. 18:00
Протоиерей Тимофей Фетисов: «Случайных людей у нас быть не должно...»
Ректор Донской духовной семинарии — о том, как удалось войти в десятку лучших духовных школ по успеваемости студентов, чем хорош принцип сетевого обучения будущих регентов и иконописцев и на кого из священнослужителей ориентирована специализация «государственно-конфессиональные отношения». PDF-версия.
— Ваше Высокопреподобие, в рейтинге духовных школ, опубликованном Учебным комитетом, Донская семинария поднялась с 19-го на 13-е место. Чем вы объясните такое продвижение?
— Нынешняя динамика рейтинга работает так, что средний балл конкретной семинарии во многом зависит от того, когда именно — сравнительно давно или только что — ее проверял Учебный комитет в ходе выездной инспекции. Те образовательные учреждения, которые проверялись позднее, чаще прибавляют в оценках. С одной стороны, это отражает объективную реальность. Ведь после каждой выездной проверки на местах идет серьезная работа над обнаруженными ошибками, и к следующему приезду комиссии недостатки, как правило, устраняются. С другой стороны, только что проверенные семинарии автоматически двигают вниз рейтинговые позиции тех духовных школ, которые инспектировались парой-тройкой лет раньше. Донскую семинарию Учебный комитет очно проверял в конце прошлого года — вот мы и приподнялись. Приятно, конечно, что сразу на шесть позиций вверх, но никакого головокружения от успехов нет.
Однако меня, как ректора, очень порадовало, что в рейтинге оценки успеваемости и качества знаний студентов мы поднялись на общее четвертое место. Вот это действительно важный результат! Потому что как ни улучшай материально-техническое обеспечение семинарии, профессорско-преподавательский состав, библиотечное дело и оснащение медпункта, все это не будет иметь никакого смысла на фоне двоек обучающихся при проверке их знаний, которую Учебный комитет, как мы знаем, осуществляет в высшей степени профессионально и требовательно.
— Чем в таком случае вы объясните вхождение Донской семинарии в число лучших по успеваемости?
— Во-первых, мы исключили привлечение студентов к тем трудовым послушаниям, которые могли бы отнять у них время на самостоятельную подготовку. Во-вторых, Донская семинария известна принципиальным отношением преподавателей к знаниям учащихся на экзаменах. Здесь у нас нет поблажек в зависимости от церковного статуса воспитанника. В-третьих, очень важно, что студенты ощущают внимание нашего правящего архиерея к их учебе. Для поощрения лучших по успеваемости и поведению митрополит Меркурий учредил ряд ежегодных премий.
— Что вы могли бы сказать о потоке абитуриентов в целом? Снижается ли их число? Каков их образовательный уровень?
— В целом число абитуриентов духовных семинарий сейчас уменьшилось, хотя и незначительно. Удивляться здесь нечему. Все мы наблюдаем в молодежной среде определенный мировоззренческий кризис. На планете продолжается глобальное противостояние, активно навязывается новый миропорядок, в котором практически нет места традиционным религиозным ценностям. Поэтому верующей молодежи сейчас гораздо труднее сохранять идентичность. Зато, как показывают последние наборы, в семинарию стали приходить более осознанно. Мы все чаще видим среди поступающих тех молодых людей, которые идут в духовную школу действительно по призванию. На очный бакалавриат по пастырскому направлению в этом году приняли двенадцать студентов, еще примерно столько же заочников. Хотелось бы больше, но пока и такое количество удовлетворяет потребности нашего региона. За массовостью в подготовке будущих священнослужителей мы не гонимся, случайных людей у нас быть не должно. Другой, возможно, более серьезный вопрос — уровень общей культуры и эрудиции абитуриентов. В последние годы он действительно оставляет желать лучшего, поэтому преподавателям семинарии приходится восполнять пробелы в среднем образовании студентов. Но к выпускному курсу молодые люди накапливают весьма солидный багаж знаний и умений, многие успешно поступают в магистратуру Московской, Сретенской и Санкт-Петербургской духовных академий.
Если говорить о регентском и иконописном отделениях, то благодаря тому, что в семинариях Юга России конкурентов у них нет, мы не испытываем недостатка в поступающих. Этому во многом способствует и то обстоятельство, что на выходе студенты дополнительно получают светские государственные дипломы, так как обучение по этим специальностям ведется на основе сетевого взаимодействия: три дня в неделю студенты занимаются у нас, еще три дня в государственных колледжах (музыкальном и художественном). Семинарии выделена квота: на каждом курсе там учатся по восемь наших студентов с регентского и иконописного отделений. Но такая система налагает на наших абитуриентов обязанность выдержать вступительные испытания по государственному стандарту наравне с другими поступающими в эти образовательные организации.
— На ваш взгляд, труднее сдавать вступительные экзамены вашим будущим студентам в колледжах или непосредственно в семинарии?
— Сложно сказать. Мы стремимся разделять профили вступительных испытаний. Профессиональные навыки живописца и музыканта проверяют в основном экзаменационные комиссии в колледжах, мы же больше нацелены на выявление уровня церковности, знания Закона Божия. Впрочем, на иконописном отделении творческий конкурс у нас тоже есть — необходимо максимально точно выполнить копию предложенных иконографических образов. Думаю, такое взаимодействие со светскими образовательными учреждениями дает неплохие плоды. Например, певческий коллектив нашей семинарии стал лучшим среди женских однородных хоров по итогам II Патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов», а уже в этом году на II Всероссийском хоровом фестивале регентских отделений духовных учебных заведений «Сергей Рахманинов и его эпоха» завоевал приз зрительских симпатий.
— В прошлом году активно обсуждались варианты открытия в Донской духовной семинарии магистерского направления и учебного центра по подготовке военного духовенства. Есть ли по этому поводу какие-то новости?
— Недавно руководство Южного военного округа обратилось к главе нашей митрополии с инициативой создания межрегионального Центра подготовки военного духовенства на базе Донской духовной семинарии. Поэтому, выполняя поручение священноначалия, при поддержке Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями мы работаем над открытием второго направления в нашей магистратуре — «подготовка военного духовенства». Эта программа призвана повысить профессиональный уровень штатных священников, служащих заместителями командиров подразделений по работе с верующими военнослужащими. Обучение военных капелланов именно в стенах духовной школы весьма актуально хотя бы потому, что, несмотря на официально существующий в Церкви уже больше десяти лет институт военных священников, ни одной серьезной образовательной программы в России по этому профилю до сих пор не было. Также это направление магистратуры предназначено для внештатных клириков и штатных сотрудников епархиальных отделов по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями. Обучение магистрантов рассчитано на два с половиной года и пройдет в очно-заочной форме с установочными сессиями и применением дистанционных образовательных технологий. Практические занятия запланированы на полигонах Южного военного округа.
— Вправе ли абитуриент самостоятельно подать документы на обучение по этому направлению?
— Конечно. Мы были бы рады, если бы состав студентов целиком формировался профильными синодальным и епархиальными отделами. Но поначалу рассчитывать на это неправильно. Поэтому мы готовы принимать на обучение по этой специальности и воцерковленных офицеров, не имеющих препятствий к рукоположению. Разумеется, и все желающие священники могут поступать по благословению правящих архиереев.
— А дипломированные бакалавры, не принявшие сан, поступить вправе?
— В том числе. Ведь в соответствующих отделах на местах работают не только священнослужители, но и миряне.
— Вы сказали, что это второе направление вашей магистратуры. А какое первое?
— Оно тоже уникально. Мы готовим в семинарии магистров по программе «Государственно-конфессиональные отношения». При содействии Южного федерального университета нам удалось собрать весьма солидный профессорско-преподавательский состав. Совсем недавно семинария выпустила 26 первых дипломированных магистров, в том числе 23 в священном сане. А вообще на всех трех курсах в магистратуре у нас занимаются около восьми десятков студентов, причем география магистрантов весьма обширна — от Владивостока до Москвы.
— Кому в первую очередь пригодится подобная профессиональная специализация?
— Действующим и будущим благочинным церковных округов как клирикам, регулярно общающимся с представителями государственной исполнительной власти. Освоение этой магистерской программы помогает приобрести практические и теоретические навыки успешной деятельности в различных областях соработничества с государством и на ответственных церковных должностях.
СПРАВКА
Протоиерей Тимофей ФЕТИСОВ родился 20 февраля 1974 г. в Таганроге. В 1994 г. окончил Московскую духовную семинарию, в 2000 г. — Московскую духовную академию. Кандидат богословия. В 2017 г. окончил докторантуру ОЦАД им. святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В 2001 г. получил дополнительную профессиональную квалификацию «юрист» в Таганрогском государственном техническом университете. С 2012 г. первый проректор, с 2013-го — ректор Донской духовной семинарии, член Совета ректоров вузов Ростовской области.
Настоятель таганрогского Троицкого храма, член Совета Всемирного Русского Народного Собора.
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Как создавался уникальный список Донской иконы Божией Матери
26 апреля 2023 г. 18:00
Ключевые слова: Донская семинария, регенты, иконопись, магистратура, военное духовенство
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