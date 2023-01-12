Нести благую весть до края земли

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Веруем, что только по ея молитвам и сохранились мы
Семьдесят пять лет назад в Церковь вернулись мощи святой благоверной Анны Кашинской. Это значимое и важное событие произошло в рамках так называемого сталинского «потепления» в отношении Церкви, которое началось во время войны и завершилось в 1948 году. PDF-версия.
12 января 2023 г. 13:00
Пастыри с открытым сердцем
На заседании Священного Синода 25 августа 2022 года было утверждено Положение о Центре поддержки миссионерских станов при Синодальном миссионерском отделе с целью дальнейшего развития миссионерской работы в отдаленных регионах России (журнал № 86). Согласно Положению, основными задачами центра являются открытие и развитие миссионерских станов на Дальнем Востоке, Сибири и Крайнем Севере; их кадровое обеспечение; проведение социологических, аналитических исследований состояния «миссионерского поля» Русской Православной Церкви в местах расположения миссионерских станов, а также предложения по организации работы миссионерских станов; обучающие мероприятия, в том числе семинары, конференции и рабочие встречи по проблемам деятельности и развития миссионерских станов. Центр поддержки возглавил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. С какими проблемами сталкиваются проповедники сегодня и что необходимо для повышения эффективности их служения, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
14 ноября 2022 г. 15:00
Епископ Владикавказский и Аланский Герасим: «Сердце монаха всегда тянется в горы»
В этом году в Северной Осетии отмечают значимый юбилей. Тысяча сто лет назад предки нынешних осетин — аланы приняли христианскую веру. И несмотря на две опустошительные волны завоеваний из Азии, сумели ее сохранить, сберегая таким образом свою национальную культуру и идентичность. Как сегодня живет Владикавказская епархия, какие приоритетные задачи решает ее правящий архиерей, в чем специфика миссионерской работы и какое значение уделяется образовательным проблемам, «Журналу Московской Патриархии» рассказал епископ Владикавказский и Аланский Герасим. PDF-версия.
21 сентября 2022 г. 13:00
Наследники древней Алании
Северная Осетия — вершина айсберга индоевропейской цивилизации на Кавказе, уходящего в глубины океана истории. Храмы и святилища, наскальные крепости и сторожевые башни, руины древних городов и родовые склепы в горах и ущельях, завораживающих своей красотой, — все это зримые следы исчезнувшей страны, имя которой Алания. По церковному преданию, христианство аланам проповедовали святые апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит, в сонме мучеников раннего Средневековья сияют имена аланских святых. В XVIII веке после присоединения к России православная вера стала связующей нитью двух народов. Сегодня потомки древних алан строят храмы, служат ближнему, занимаясь социальной работой, сохраняют память о пострадавших за веру и ратуют за богослужение на осетинском языке, в чем видят источник духовного просвещения своего народа. PDF-версия.
20 сентября 2022 г. 16:00
Найти дорогу к вере
Православное просвещение и образовательная деятельность на приходах традиционно рассматривается как работа на перспективу, дающая эффект не сегодня-завтра, а лишь спустя годы. Но мир стремительно меняется, и сегодняшний запрос самих участников этих программ не всегда вписывается в устоявшиеся рамки. Побывав в течение дня в трех точках Нижегородской епархии, обозреватель «Журнала Московской Патриархии» убедился, что здесь научились добиваться впечатляющего социально-педагогического результата в кратчайшие сроки, не жертвуя при этом качеством работы. PDF-версия.
12 августа 2022 г. 17:00
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий: «Призывает к служению Сам Господь. Наша задача — не погасить в молодежи это горение»
Беседа с митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием в год 350-летнего юбилея возглавляемой им епархии и 10-летия возрождения Нижегородской митрополии вышла долгой и насыщенной. Высокопреосвященный Георгий охотно поделился неоценимым опытом, полученным им на посту эконома Троице-Сергиевой лавры, высказал ряд соображений о необходимости системного подхода в управлении современными церковными процессами, а также выразил свое мнение относительно затрат на создание в епархии образовательной сети и медиахолдинга. PDF-версия.
10 августа 2022 г. 17:00
Крест на плацу
Исправительную колонию ИК-18 в Ардатове клирик Знаменского храма протоиерей Михаил Резин посещает с 1992 года. На этом месте до революции располагался Покровский женский монастырь, основанный в начале XIX века по благословению преподобного Серафима Саровского. После того как обитель ликвидировали, здесь была детская коммуна, похожая на ту, которая описана в повести Антона Макаренко «Педагогическая поэма», затем содержались несовершеннолетние преступники, а десять лет назад учреждение перепрофилировали в женскую исправительную колонию. Какова специфика окормления осужденных женщин, как здесь нужно расставлять акценты на проповеди, каких тем лучше избегать в разговоре и в чем заключаются истоки женской преступности, священник рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
19 мая 2022 г. 13:00
Обнять и вместе помолиться
Идущие в бой офицеры и солдаты должны быть готовы встретить смерть лицом к лицу. Но любой вооруженный конфликт бьет и по мирному населению. Еще за несколько дней до начала активных боевых действий, с учетом активизировавшихся вооруженных столкновений, на территории Донбасса началась организованная эвакуация мирных жителей, поэтому близлежащие епархии на территории России смогли подготовиться к приему беженцев. Сейчас, когда людской поток многократно возрос, на церковные социальные структуры этих регионов ложится значительная дополнительная нагрузка. Как они справляются с работой в близких к чрезвычайным условиях, своими глазами увидел обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
6 мая 2022 г. 17:00
Грани возможностей
Сегодня социальная и молодежная работа в епархии стала нормой. Однако везде есть своя специфика, свои подходы, свой опыт и направления деятельности. И конечно, в этом плане мегаполис не сравнить с малыми городами на территории отдельно взятой епархии. Разные ресурсы, разный личностный фактор, разные возможности. Но и в глубинке живут люди, для которых естественны милосердие, забота о ближнем и внимание к подрастающему поколению. И Выксунская епархия — одна из таких. PDF-версия.
11 марта 2022 г. 12:00
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ЖМП № 3 март 2023 / 22 марта 2023 г. 13:30
Нести благую весть до края земли
К 10-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В КУАЛА-ЛУМПУРЕ
Столица Малайзии Куала-Лумпур — город, в котором уживаются люди разных вероисповеданий. Здесь, рядом с небоскребами делового центра, районами с тесными традиционными жилищами, шумными уличными рынками, в непосредственной близости от самых высоких в мире башен-близнецов Петронас, расположен единственный православный храм в стране. Уже несколько лет настоятелю храма во имя Архистратига Божия Михаила в Куала-Лумпуре игумену Павлу (Хохлову) помогает монахиня Сергия (Идрисова). Она рассказала о жизни православной общины в современном азиатском мегаполисе. PDF-версия.
Как все начиналось
В 2009 году по просьбе российских соотечественников, находящихся в рабочих командировках и проживающих в Куала-Лумпуре, стали проводиться первые богослужения. По благословению епископа Солнечногорского Сергия (Чашина) (ныне митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии) каждый месяц приезжали клирики из соседнего Сингапура, чтобы совершить Божественную литургию в Российском центре науки и культуры.
Двадцать шестого декабря 2012 года решением Священного Синода архипастырское окормление прихода Архангела Михаила в городе Куала-Лумпуре было поручено епископу Солнечногорскому Сергию (Чашину). Владыка нашел помещение для общины — здание, в котором когда-то располагалось информационное агентство «РИА Новости». Помещение не использовалось почти десять лет и пришло в запустение.
Помню, наши постоянные прихожане в то время вздыхали: «Когда же у нас будет настоящий храм с красивыми иконами, подсвечниками…» Отделочные работы еще не начались, пол цементный, стены пустые. А на солее — два больших образа, Спасителя и Богородицы, на оргалите…
Первую пасхальную ночную Литургию решили совершать под открытым небом. В тропическом климате невозможно предугадать, когда пойдет дождь, и из-за этого мы очень переживали. Милостью Божией ливень прошел вечером и нашей молитве не помешал. Это была какая-то особо радостная Пасха.
Шло время, и потихоньку все налаживалось. Владыка Сергий заказал в России иконостас, летом 2015 года его установили. В январе 2016 года матушка Евгения расписала храм. На западной стене — Благовещение Пресвятой Богородицы, на северной и южной — образы святых: святителей Иоанна Шанхайского и Спиридона Тримифунтского, блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской. На правом клиросе — поясная икона преподобного Иоанна Дамаскина, а в алтаре — Собор Архангелов. Потом установили красивые арочные окна, и со временем в храме появились долгожданные кондиционеры. Начали приезжать священники из разных уголков России и Украины, стали проводить в Малайзии регулярные богослужения. Среди первых прихожан были русскоязычные православные из бывших республик СССР и другие православные жители Малайзии.
С первых дней основания прихода здесь трудились и несли послушания монахини из Южно-Уссурийского Рождество-Богородицкого монастыря с Дальнего Востока, Свято-Николаевского Городокского с Украины и других монастырей. Всем им наши прихожане очень благодарны за помощь.
Пастыри и пасомые
На приходе служат два священника. Настоятель прихода игумен Павел (Хохлов) в Малайзии с 2015 года. До этого более тринадцати лет он нес пастырское служение на Южноамериканском континенте в Аргентине и Чили. Помимо богослужений, отец Павел проводит беседы с русскоязычными прихожанами, посещает мероприятия в Посольстве РФ и в Российском центре науки и культуры в Куала-Лумпуре.
Второй священник храма иерей Серафим Чой — гражданин Малайзии. По национальности он и матушка Зоя китайцы, у них три дочери — Вера, Надежда и Любовь. Перейдя из протестантизма в Православие, они стали первыми постоянными прихожанами храма. В 2015 году Серафим был рукоположен в сан диакона, а через год в сан пресвитера, став первым православным малайзийцем, рукоположенным в сан священника. Отец Серафим — человек крепкой веры, начитанный и образованный. На приходе проводит огласительные беседы, занятия по изучению Священного Писания, проповедует. Отец Серафим хорошо понимает людей с азиатским менталитетом, поэтому основная миссионерская работа, катехизация местных жителей лежит на нем. Мудро, в соответствии с традиционной культурой и мировоззрением учит он своих земляков православной вере.
Приход наш многонациональный — на службе одновременно молятся русские, белорусы, молдаване, украинцы, китайцы, индийцы, греки, сербы, малайзийцы, румыны, болгары и филиппинцы, а недавно Православие принял норвежец. Клирос начинался с двух человек: пела одна монахиня, ей помогал кто-то из англоязычных прихожан. Службу сразу старались совершать на двух языках. Сейчас в хоре 7–8 человек. Владыка Сергий ратует за то, чтобы больше прихожан участвовало в богослужебной жизни, а если у человека появляется желание петь, поддерживает эту инициативу.
Многие верующие с радостью читают часы, каноны и Апостол, а также выучили на церковнославянском языке первый антифон, Херувимскую, «Милость мира» и другие песнопения Божественной литургии и всенощного бдения. С желающими проводятся занятия по Уставу богослужений. Каждый раз, в зависимости от того, каких прихожан больше, поем на церковнославянском или на английском языке, чтобы служба была торжественнее, а молитва услышана Господом.
Сейчас все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сняты, снова совершаются таинства Крещения и Венчания. По воскресеньям на службу приходит 30–50 человек. Для желающих у нас всегда есть молитвословы, иконы, крестики, свечи. Все это привозится из России.
Русскоязычные прихожане — в основном наши соотечественники, постоянно проживающие и работающие в Куала-Лумпуре: сотрудники Российского посольства, Торгового представительства и других организаций. Пришла как-то в храм молоденькая русская девушка. Она только-только приехала в страну на учебу: «Мама сказала мне: в первую очередь найди православный храм». Очень было приятно слышать.
Летом в храм приезжали юные спортсмены из сборной России, принимавшие участие в чемпионате мира по тайскому боксу. Дети, родители и тренеры искренне обрадовались, найдя так далеко от дома православный храм. Они поставили свечки, затем мы помолились и очень тепло пообщались. Уезжали они в Россию победителями и благодарили нас за прием.
Иногда заходят и русские туристы, адрес храма можно узнать в интернете. Всегда удивляются, что в далекой Малайзии есть такой красивый православный храм. Мы тоже думаем, что это милость Божия.
Вареники, квашеная капуста и салат оливье
По благословению митрополита Сергия во всех храмах экзархата соблюдается традиция совместной трапезы в воскресный день после Литургии. Вообще кухня в Малайзии колоритная. Пища отличается обилием специй, использованием кокосового молока, лемонграсса, имбиря и перца чили. Но на наши воскресные трапезы я готовлю традиционные блюда русской кухни.
Началось все с разговора с настоятелем. Мы стали вспоминать вкусную и ароматную выпечку при храмах и монастырях в России. И тогда отец Павел предложил мне что-то испечь к столу. Подобный опыт у меня был, раньше в монастыре я пекла просфоры и хлеб. Испросив благословения у владыки Сергия, мы организовали пекарню при куала-лумпурском храме — первую в этих азиатских краях. Постепенно меню расширилось, и теперь к воскресенью есть не только свежая выпечка, но и котлеты, блинчики, пряники и разные салаты. И даже квашеная капуста!
Как-то раз ко мне подошла наша певчая — индианка, в крещении Лидия, и говорит: «Я так хочу попробовать кислую капусту. Ты умеешь ее готовить?» Кто же из русских женщин не умеет квасить капусту! Конечно, и среди наших соотечественников нашлись любители хрустящей капустки с маслом. Так что теперь после Литургии у нас в трапезной представлена настоящая русская кухня на любой вкус. Местным особенно понравились наши пельмени и вареники, которые похожи на азиатские дамплинги. А салат оливье теперь самое любимое блюдо всех прихожан.
В трудное время пандемии мы, как и многие приходы Патриаршего экзархата, старались помогать бедным и нуждающимся. Мусульманское сообщество в одном из беднейших районов Куала-Лумпура с радостью приняло помощь от Русской Православной Церкви. Дважды в месяц мы раздавали наборы продуктов. Люди были благодарны от всей души! Некоторые даже специально выучили русские слова и, провожая нас, говорили с улыбкой: «Спасибо большое!»
Быть внимательными к прихожанам
Мы организовали встречи с верующими, на которых объясняем основы Православия и катехизиса. За несколько месяцев до начала пандемии открыли детскую воскресную школу. Я вела две группы: старшую и младшую. Изучали Закон Божий: беседовали, занимались по рабочим тетрадям, делали поделки, рисовали. Только когда ввели ограничения на передвижение по городу, занятия во всех группах пришлось приостановить.
Ввиду пандемийных ограничений храм закрыли для посещения прямо накануне Страстной недели. Так было жаль прихожан и тех, кто только готовился ко Крещению, что они не смогут быть на богослужениях Страстной седмицы. Чтобы людям не было так одиноко без храма, я предложила: «Давайте проживем это время вместе со Христом» — и начала рассказывать в приходском чате о каждом дне этой особой для сердца верующего человека недели. Страстной понедельник: что происходит? Где Господь находится сейчас? Где Его ученики? Какие сейчас в храмах поют особые песнопения? Так началось наше постоянное утреннее общение в чате. Я считала себя ответственной за эти труды, хотелось поделиться тем, что знаешь и чувствуешь.
А потом наступила Пасха, и я даже вздохнула радостно, подумав, что с этой частью работы — все. Только совесть мучила: пандемия-то продолжалась, а я людей, выходит, бросила. Нет, так не годится. Поэтому с тех пор в нашем чате каждый день обязательно появляется сообщение: «Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня такой-то праздник, такой-то день…» Стараюсь кратко: ищу житие святых — одного или двух. Если день празднования иконы Божией Матери, то помимо информации об истории образа обязательно даю ссылку на акафист, предлагаю помолиться вместе. Найду и отправлю видео, где красиво поют стихиру, например в Троице-Сергиевой лавре, чтобы прихожане послушали монастырское пение, прониклись душой. По традиции поздравляем в чате друг друга с днем ангела — это всегда радостно!
Сейчас в группе уже много участников. И если хотя бы часть из них полностью прочитает мое сообщение — слава Богу! А остальные просто получат утреннее приветствие из храма, людям будет приятно, что про них не забыли. Уезжая из Малайзии навсегда, прихожане не хотят с нами прощаться, так и остаются в нашей группе. И каждое утро у них начинается, как они говорят, с чашечки кофе и с сообщения в чате: «Доброе утро, дорогие братья и сестры!» Владыка Сергий учит нас всегда быть внимательными к прихожанам и не жалеть себя для прославления Господа нашего Иисуса Христа. И мы очень стараемся.
22 марта 2023 г. 13:30
Ключевые слова: Куала-Лумпур, Малайзия, игумен Павел (Хохлов), богослужение, экзархат, пекарня, пандемия, воскресная школа, Пасха
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