Нести благую весть до края земли

К 10-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВНОГО ХРАМА В КУАЛА-ЛУМПУРЕ

Столица Малайзии Куала-Лумпур — город, в котором уживаются люди разных веро­исповеданий. Здесь, рядом с небоскребами делового центра, районами с тесными традиционными жилищами, шумными уличными рынками, в непосредственной близости от самых высоких в мире башен-близнецов Петронас, расположен единственный православный храм в стране. Уже несколько лет настоятелю храма во имя Архистратига Божия Михаила в Куала-Лумпуре игумену Павлу (Хохлову) помогает монахиня Сергия (Идрисова). Она рассказала о жизни православной общины в современном азиатском мегаполисе. PDF-версия.

Как все начиналось

В 2009 году по просьбе российских соотечественников, находящихся в рабочих командировках и проживающих в Куала-Лумпуре, стали проводиться первые богослужения. По благословению епископа Солнечногорского Сергия (Чашина) (ныне митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий, Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии) каждый месяц приезжали клирики из соседнего Сингапура, чтобы совершить Божественную литургию в Российском центре науки и культуры.

Двадцать шестого декабря 2012 года решением Священного Синода архипастырское окормление прихода Архангела Михаила в городе Куала-Лумпуре было поручено епископу Солнечногорскому Сергию (Чашину). Владыка нашел помещение для общины — здание, в котором когда-то располагалось информационное агентство «РИА Новости». Помещение не использовалось почти десять лет и пришло в запустение.

Помню, наши постоянные прихожане в то время вздыхали: «Когда же у нас будет настоящий храм с красивыми иконами, подсвечниками…» Отделочные работы еще не начались, пол цементный, стены пустые. А на солее — два больших образа, Спасителя и Богородицы, на оргалите…

Первую пасхальную ночную Литургию решили совершать под открытым небом. В тропическом климате невозможно предугадать, когда пойдет дождь, и из-за этого мы очень переживали. Милостью Божией ливень прошел вечером и нашей молитве не помешал. Это была какая-то особо радостная Пасха.

Шло время, и потихоньку все налаживалось. Владыка Сергий заказал в России иконостас, летом 2015 года его установили. В январе 2016 года матушка Евгения расписала храм. На западной стене — Благовещение Пресвятой Богородицы, на северной и южной — образы святых: святителей Иоанна Шанхайского и Спиридона Тримифунтского, блаженных Матроны Московской и Ксении Петербургской. На правом клиросе — поясная икона преподобного Иоанна Дамаскина, а в алтаре — Собор Архангелов. Потом установили красивые арочные окна, и со временем в храме появились долгожданные кондиционеры. Начали приезжать священники из разных уголков России и Украины, стали проводить в Малайзии регулярные богослужения. Среди первых прихожан были русскоязычные православные из бывших рес­публик СССР и другие православные жители Малайзии.

С первых дней основания прихода здесь трудились и несли послушания монахини из Южно-Уссурийского Рождество-Богородицкого монастыря с Дальнего Востока, Свято-Николаевского Городокского с Украины и других монастырей. Всем им наши прихожане очень благодарны за помощь.

Пастыри и пасомые

На приходе служат два священника. Настоятель прихода игумен Павел (Хохлов) в Малайзии с 2015 года. До этого более тринадцати лет он нес пастырское служение на Южноамериканском континенте в Аргентине и Чили. Помимо богослужений, отец Павел проводит беседы с русскоязычными прихожанами, посещает мероприятия в Посольстве РФ и в Российском центре науки и культуры в Куала-Лумпуре.

Второй священник храма иерей Серафим Чой — гражданин Малайзии. По национальности он и матушка Зоя китайцы, у них три дочери — Вера, Надежда и Любовь. Перейдя из протестантизма в Православие, они стали первыми постоянными прихожанами храма. В 2015 году Серафим был рукоположен в сан диакона, а через год в сан пресвитера, став первым православным малайзийцем, рукоположенным в сан священника. Отец Серафим — человек крепкой веры, начитанный и образованный. На приходе проводит огласительные беседы, занятия по изучению Священного Писания, проповедует. Отец Серафим хорошо понимает людей с азиатским менталитетом, поэтому основная миссионерская работа, катехизация местных жителей лежит на нем. Мудро, в соответствии с традиционной культурой и мировоззрением учит он своих земляков православной вере.

Приход наш многонациональный — на службе одновременно молятся русские, белорусы, молдаване, украинцы, китайцы, индийцы, греки, сербы, малайзийцы, румыны, болгары и филиппинцы, а недавно Православие принял норвежец. Клирос начинался с двух человек: пела одна монахиня, ей помогал кто-то из англоязычных прихожан. Службу сразу старались совершать на двух языках. Сейчас в хоре 7–8 человек. Владыка Сергий ратует за то, чтобы больше прихожан участвовало в богослужебной жизни, а если у человека появляется желание петь, поддерживает эту инициативу.

Многие верующие с радостью читают часы, каноны и Апостол, а также выучили на церковнославянском языке первый антифон, Херувимскую, «Милость мира» и другие песнопения Божественной литургии и всенощного бдения. С желающими проводятся занятия по Уставу богослужений. Каждый раз, в зависимости от того, каких прихожан больше, поем на церковнославянском или на английском языке, чтобы служба была торжественнее, а молитва услышана Господом.

Сейчас все ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, сняты, снова совершаются таинства Крещения и Венчания. По воскресеньям на службу приходит 30–50 человек. Для желающих у нас всегда есть молитвословы, иконы, крестики, свечи. Все это привозится из России.

Русскоязычные прихожане — в основном наши соотечественники, постоянно проживающие и работающие в Куала-Лумпуре: сотрудники Российского посольства, Торгового представительства и других организаций. Пришла как-то в храм молоденькая русская девушка. Она только-только приехала в страну на учебу: «Мама сказала мне: в первую очередь найди православный храм». Очень было приятно слышать.

Летом в храм приезжали юные спорт­смены из сборной России, принимавшие участие в чемпионате мира по тайскому боксу. Дети, родители и тренеры искренне обрадовались, найдя так далеко от дома православный храм. Они поставили свечки, затем мы помолились и очень тепло пообщались. Уезжали они в Россию победителями и благодарили нас за прием.

Иногда заходят и русские туристы, адрес храма можно узнать в интернете. Всегда удивляются, что в далекой Малайзии есть такой красивый православный храм. Мы тоже думаем, что это милость Божия.

Вареники, квашеная капуста и салат оливье

По благословению митрополита Сергия во всех храмах экзархата соблюдается традиция совместной трапезы в воскресный день после Литургии. Вообще кухня в Малайзии колоритная. Пища отличается обилием специй, использованием кокосового молока, лемонграсса, имбиря и перца чили. Но на наши воскресные трапезы я готовлю традиционные блюда русской кухни.

Началось все с разговора с настоятелем. Мы стали вспоминать вкусную и ароматную выпечку при храмах и монастырях в России. И тогда отец Павел предложил мне что-то испечь к столу. Подобный опыт у меня был, раньше в монастыре я пекла просфоры и хлеб. Испросив благословения у владыки Сергия, мы организовали пекарню при куала-лумпурском храме — первую в этих азиатских краях. Постепенно меню расширилось, и теперь к воскресенью есть не только свежая выпечка, но и котлеты, блинчики, пряники и разные салаты. И даже квашеная капуста!

Как-то раз ко мне подошла наша певчая — индианка, в крещении Лидия, и говорит: «Я так хочу попробовать кислую капусту. Ты умеешь ее готовить?» Кто же из русских женщин не умеет квасить капусту! Конечно, и среди наших соотечественников нашлись любители хрустящей капустки с маслом. Так что теперь после Литургии у нас в трапезной представлена настоящая русская кухня на любой вкус. Местным особенно понравились наши пельмени и вареники, которые похожи на азиатские дамплинги. А салат оливье теперь самое любимое блюдо всех прихожан.

В трудное время пандемии мы, как и многие приходы Патриаршего экзархата, старались помогать бедным и нуждающимся. Мусульманское сообщество в одном из беднейших районов Куала-Лумпура с радостью приняло помощь от Русской Православной Церкви. Дважды в месяц мы раздавали наборы продуктов. Люди были благодарны от всей души! Некоторые даже специально выучили русские слова и, провожая нас, говорили с улыбкой: «Спасибо большое!»

Быть внимательными к прихожанам

Мы организовали встречи с верующими, на которых объясняем основы Православия и катехизиса. За несколько месяцев до начала пандемии открыли детскую воскресную школу. Я вела две группы: старшую и младшую. Изучали Закон Божий: беседовали, занимались по рабочим тетрадям, делали поделки, рисовали. Только когда ввели ограничения на передвижение по городу, занятия во всех группах пришлось приостановить.

Ввиду пандемийных ограничений храм закрыли для посещения прямо накануне Страстной недели. Так было жаль прихожан и тех, кто только готовился ко Крещению, что они не смогут быть на богослужениях Страстной седмицы. Чтобы людям не было так одиноко без храма, я предложила: «Давайте проживем это время вместе со Христом» — и начала рассказывать в приходском чате о каждом дне этой особой для сердца верующего человека недели. Страстной понедельник: что происходит? Где Господь находится сейчас? Где Его ученики? Какие сейчас в храмах поют особые песнопения? Так началось наше постоянное утреннее общение в чате. Я считала себя ответственной за эти труды, хотелось поделиться тем, что знаешь и чувствуешь.

А потом наступила Пасха, и я даже вздохнула радостно, подумав, что с этой частью работы — все. Только совесть мучила: пандемия-то продолжалась, а я людей, выходит, бросила. Нет, так не годится. Поэтому с тех пор в нашем чате каждый день обязательно появляется сообщение: «Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня такой-то праздник, такой-то день…» Стараюсь кратко: ищу житие святых — одного или двух. Если день празднования иконы Божией Матери, то помимо информации об истории образа обязательно даю ссылку на акафист, предлагаю помолиться вместе. Найду и отправлю видео, где красиво поют стихиру, например в Троице-Сергиевой лавре, чтобы прихожане послушали монастырское пение, прониклись душой. По традиции поздравляем в чате друг друга с днем ангела — это всегда радостно!

Сейчас в группе уже много участников. И если хотя бы часть из них полностью прочитает мое сообщение — слава Богу! А остальные просто получат утреннее приветствие из храма, людям будет приятно, что про них не забыли. Уезжая из Малайзии навсегда, прихожане не хотят с нами прощаться, так и остаются в нашей группе. И каждое утро у них начинается, как они говорят, с чашечки кофе и с сообщения в чате: «Доброе утро, дорогие братья и сестры!» Владыка Сергий учит нас всегда быть внимательными к прихожанам и не жалеть себя для прославления Господа нашего Иисуса Христа. И мы очень стараемся.