Митрополит Минский и Заславский Вениамин: «Мы все происходим от купели князя Владимира»

ВЛАДЫКА ВЕНИАМИН О ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ БЕЛАРУСИ

Белорусский экзархат Московского Патриархата объединяет епархии на территории всей Беларуси. Православие на этой земле распространено с 992 года, и на протяжении более 1030 лет белорусский народ свидетельствует о своей преданности православной вере. О служении в Беларуси в преддверии 35-летия создания Белорусского экзархата, жизни Минской епархии и единстве Русской Православной Церкви в интервью «Журналу Московской Патриархии» рассказал Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин. PDF-версия.

Западные рубежи русского Православия

- Ваше Высокопреосвященство, вся ваша жизнь и ваше служение проходят исключительно здесь, на Белорусской земле. Каковы особенности церковного служения в Беларуси?

- На историю Православия в Беларуси повлияли многие факторы. Каждый регион имеет свои отличия. Юг — это территории, пограничные с Украиной, здесь много общего с украинским Православием. Это и территория белорусского Полесья — регион с особой религиозностью, бережным хранением семейных и культурных традиций. Северный район граничит с Прибалтикой, сказывается влияние этих стран.

Запад и Восток отличаются друг от друга еще и потому, что в определенный период истории Белоруссия была политически разделена. Западная Беларусь, которая граничит с Польшей, сейчас более религиозна, чем восточная. После распада Российской империи и до 1939 года все храмы и монастыри в Восточной Белоруссии, вошедшей в состав СССР, были закрыты. Только одна церковь подпольно существовала в Бобруйске. В Западной Беларуси, которая являлась территорией Польши, храмы тоже закрывались и разрушались, но не так массово, поэтому веру люди сохранили лучше. Об этом свидетельствует тот факт, что сейчас большинство поступающих в духовные семинарии — из Западной Беларуси.

Центральный регион, столица — это средоточие научной и культурной жизни Беларуси, а также административный центр. Но каждый регион вносит свои особенности в яркий образ страны.

Беларусь — западные рубежи русского Православия. Действительно, есть Православная Церковь в Польше, в Чехии и в Словакии, немало православных приходов и в других странах Европы. Но здесь, в Беларуси, Православие преобладает, дальше на запад православные уже в меньшинстве. Эта приграничность возлагает на нас великую ответственность.

- Вы свидетель возрождения Православной Церкви в Беларуси. Как за это время менялись люди? Каким было и каким стало отношение к вере в белорусском обществе?

- Советское время было периодом жесткой политики в отношении Церкви. Но в конце 1980-х годов набирают силу новые тенденции. А после празднования 1000-летия Крещения Руси в 1988 году и до конца 1990-х был сильный всплеск, духовный подъем.

Значимую роль в возрождении духовной жизни в стране сыграло назначение на Минско-­Белорусскую кафедру митрополита Филарета (Вахромеева). В организации торжеств 1000-летия Крещения Руси владыка Филарет принимал непосредственное участие, в тот же год Архиерейским Собором был образован Белорусский экзархат. Вслед за этим решением в Белоруссии были восстановлены и учреждены десять епархий. Владыка имел большой архипастырский, организаторский и дипломатический опыт. Много ездил по республике, совершал богослужения в разных уголках Беларуси, беседовал с людьми, и не только верующими, налаживал отношения с властями. Ему удавалось мудро и умело продвигать важные решения. Жизненно необходимым для будущего Церкви митрополит Филарет считал возрождение духовного образования и просвещения, церковной печати, социальной деятельности. Он способствовал возрождению монашеской жизни, восстановлению поруганных и закрытых храмов, строительству новых. На начало 1990-х годов в стране было более 600 приходов, а через десять лет — уже в два раза больше.

Многие люди шли в храм. Кто-то сознательно, кто-то поддавшись новым веяниям, кто-то из любопытства. В 2000-х стремление в храм стало более осознанным, осмысленным. Не только Церковь, но и общество обрело в этот период большую свободу. Страна открылась для западных ценностей, которые заняли определенное место в информационном и культурном пространстве. Стали меняться представления, взгляды, устои. В переломный период 2020 года мы все прочувствовали, что не все было полезно, более того, многое оказалось опасным и для общественной, и для духовной жизни. Сейчас начался процесс переосмысления нашего места в истории, своего пути развития. Как результат — в обществе вновь возросла потребность в приобщении к традиционным ценностям, к Православию. Этот поворот отчетливо про­явился при обсуждении и принятии изменений в Конституцию в 2021 году.

В настоящее время особенно важно опираться на церковную традицию, тогда воплощение разного рода инициатив будет плодотворным, а все чуждое будет отвергаться. Наша задача сейчас, во время серьезных геополитических изменений, — сохранить духовную составляющую общества устойчивой.

- Как вы охарактеризуете сегодняшние отношения Церкви и государства?

- Как хорошие и конструктивные. Хотя всегда есть, в каком направлении развиваться, а также стремление желать лучшего. У нас подписано много соглашений о взаимодействии с различными министерствами и ведомствами. Где-то работа развивается достаточно активно, есть взаимные интересы. Где-то надо напоминать о наших инициативах, в чем-то убеждать. Тем не менее присутствует серьезная поддержка и взаимопонимание. Государство заинтересовано в том, чтобы усиливалась духовная составляющая в воспитании молодежи, просвещении граждан. Это способствует социальной консолидации. Есть государственный и общественный запрос на развитие и совершенствование отношений с Церковью.

Служить Богу везде и всегда

- Какой вы видите главную миссию экзархата на территории Беларуси?

- Совершение богослужений везде и всегда. Это не ново, но это фундаментально. Иногда складывается так, что священнослужители увлекаются масштабной приходской или епархиальной деятельностью, а богослужению уделяют не очень много своего времени, как бы придают ему меньшее значение. Забывают, что это самое главное. Во время богослужения священник черпает силы для своего служения. В храме Господь подает благословение всем присутствующим и молящимся. Богослужение, которое совершается проникновенно, молитвенно, красиво, с заботой о каждом присутствующем человеке, — это главное в служении Богу и людям.

Второй важнейший вид деятельности — помогать пасомым в духовной жизни, во внутренней работе над собой, в преображении своей жизни. И здесь священники должны подсказывать, руководить, вдохновлять. Но они и сами должны совершенствоваться, обогащать свой духовный опыт, чтобы опираться на него в пастырских советах. Только нужно думать, что молитва — это удел священников, а духовная работа — путь монаха. К этому призван каждый христианин вообще. Раньше принцип жить по Евангелию был вшит в генетический код русского человека, руководствоваться им было естественно. Даже необразованные и неграмотные люди знали эти нормы. А сейчас и высокообразованные люди не понимают некоторых евангельских принципов, и мы должны их правильно, аккуратно, деликатно доносить до них.

Все остальные направления служения дополняют главное: и социальная работа, совместная с государством, или собственные проекты Церкви; и образовательная деятельность — как религиозное просвещение, так и высшее духовное образование; и многие другие. Когда нас приглашают в общество, которое готово нас услышать, важно стараться говорить о духовных вещах понятным, доступным языком и таким образом привлекать людей к духовной жизни.

- Нужны ли сейчас новые храмы в Беларуси?

В разных епархиях существует потребность в храмах, оформляются новые участки земли под строительство. В рекомендациях Архи­ерейского совещания 2023 года прозвучало пожелание, чтобы хотя бы на 10 тысяч человек приходился один храм. Для Минска эта цифра, конечно, труднодостижима. В ближайшей перспективе нужно, чтобы на одну церковь приходилось хотя бы 30–40 тысяч человек.

И конечно, недостаточно только строить храмы — важно, чтобы в них пришли люди, чтобы они собирали людей для молитвы.

- Какие меры, на ваш взгляд, следует принять на приходе, чтобы наполнить храм? Как призвать тех, кто живет близ храма, но не посещает его?

- Если настоятель внимательно, по-отечески относится к людям, которые к нему приходят, и организовывает приходскую жизнь, то постепенно община будет расти. Это основное правило. Люди видят, что в церкви все делается с любовью, аккуратно, по-Божиему, и это притягивает. Совместные приходские проекты, праздники для детей и взрослых, воскресная школа — все это наполняет приход новыми людьми. Они становятся активными прихожанами, участвуют в жизни общины, потому что ощущают благотворное влияние Церкви на свою жизнь.

Мы стремимся, чтобы на крупных приходах строились духовно-просветительские центры или приходские дома, в которых есть возможность и молодежи провести свой досуг, и взрослым пообщаться между собой, посмотреть и обсудить фильм. Дети могут играть на площадке. Все это сближает, объединяет людей. Многоразличное усердие и стремление всегда подсказывает новые и интересные для всех варианты. В результате приход становится центром притяжения для жителей района.

- Почему духовность священника, его искренняя вера, искреннее и серьезное отношение к богослужению притягивает людей? Ведь это не совсем поддается объективной оценке?

- Часто люди приходят в храм в скорби, с болью. Находя поддержку, утешение, доброе проникновенное слово, душа смягчается. Или приходят с радостью, чтобы крестить ребенка, и видят заботу священника, его желание послужить и принести пользу. Это располагает. Этого не хватает в современной нашей жизни. Много сухости в общении, суетливости, пренебрежения.

Монастыри — духовные центры епархии

- Почему вы выбрали монашеский путь?

- Меня привлекла многогранность, богатство духовной монашеской жизни. Было внутреннее понимание, что это мой путь. Это определило мое желание быть монахом и жить в монастыре.

- А сейчас как видите роль монастыря в жизни Церкви и общества?

- Монастырь в первую очередь должен пребывать в полноте, то есть внешняя форма должна быть наполнена богатым духовным содержанием. Должна быть организована реальная монашеская и духовная жизнь. Тогда насельники будут чувствовать удовлетворение и радость о Господе, а миряне-паломники будут стремиться в такую обитель. Монастырь станет приносить большую пользу миру, если монахи будут осуществлять духовное руководство и этим также исполнять свою миссию. Монашеский пример призван побудить людей задуматься о смысле жизни и начать внутреннюю работу над собой. В этом значение монастыря для жизни современного общества.

Образцы верности Церкви

- Много новомучеников пострадало в годы гонений на Церковь в Восточной и Западной Беларуси?

- В основном пострадали центральная часть республики и восточная. Западная меньше, хотя и там тоже храмы разрушались. Например, в Барановичах был разрушен храм с мозаиками В. И. Васнецова: частично они были сняты, частично уничтожены вместе с церковью. Везде люди страдали за веру, но сильнее гонения были в центральной и восточной частях. Поэтому и святых новомучеников в тех регионах просияло больше.

- Считаете ли вы опыт новомучеников полезным в нашей современной жизни? Чему мы можем у них поучиться?

- Жизнь святых — это практическое осуществление Евангелия в жизни, и каждый из нас призван к тому, чтобы жить именно так. Среди множества примеров мы обычно останавливаем свой внутренний взор на том, который нам ближе, затрагивает струны нашей души. Так Господь промыслительно действует в нашей жизни, чтобы при помощи опыта других подвести нас к правильному поступку и решению. Стояние новомучеников в верности Церкви и в приверженности правде Божией актуально. Невольно задумываешься: откуда у них взялась внутренняя сила и убежденность, чтобы выстоять в страшных испытаниях? И мы видим, как накапливался их духовный потенциал, как эта сила формировалась в обычной, повседневной жизни. И в годину испытаний они явили ее высочайшим образом. Для всех нас пример новомучеников назидателен тем, как надо использовать благоприятные жизненные обстоятельства для того, чтобы внутренне работать над собой, совершенствоваться, преодолевать свои недостатки и стремиться к водительству Святым Духом.

Выстроена система духовного образования

- Каково положение духовного образования в Беларуси? Много ли людей интересуются тео­логией? Какие духовные вузы существуют?

- Запрос на духовное образование есть. Мы даем возможность молодым людям, студентам свидетельствовать о том, что есть профессии, которые связаны со служением Богу, религиозным миропознанием, взаимоотношениями между Богом и людьми.

В Беларуси выстроена целая система духовного образования. Успешно функционируют Минская духовная академия, Институт теологии имени равноапостольных Кирилла и Мефодия, семинарии в Минске и Витебске, а также духовные училища в Минске, Слониме и Орше. Есть свои исследователи-богословы, регулярно издаются сборники научно-богословских трудов, формируются научные богословские школы, разрабатываются новые направления.

Наследники князя Владимира

- Следуя заветам митрополита Филарета (Вахромеева), вы неоднократно говорили о том, что Белорусская Церковь должна быть всегда в единстве с Русской Православной Церковью. Почему вы так считаете?

- Об этом свидетельствуют святые и подвижники благочестия. У них было понимание того, как нужно проходить испытания, подобные тем, что сейчас выпали на долю Украины. Они однозначно говорили, что трем братским народам нужно быть вместе, держаться одной веры. Это возможно, если Церковь объединяет нас. Имея одну купель, одну историю зарождения христианства, мы храним родственные корни. Мы все происходим от купели князя Владимира. Его сыновья и потомки наследовали русские, украинские, белорусские города, которые стали центрами княжеской власти. Например, в белорусских Полоцке и Турове при Владимире княжили его сыновья Изяслав и Святополк.

Мы, потомки князя Владимира, должны задавать себе вопрос: какую жизнь он предпочел бы для своих наследников? Это сразу расставляет правильные акценты. Апостол Павел писал: Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? (1 Кор. 12, 15). Точно так же Россия, Белоруссия и Украина: имея общие корни, общую историю, общие духовно-нравственные ценности, вшитые в культурный код, — неужели будут говорить, что не едины? Государства могут быть разные, но Бог один, и Церковь одна, и Отечество одно. История тому неуклонный и беспристрастный свидетель.

Время сейчас переломное, напряженное, в некоторой степени тяжелое, но и благоприятное. Нынешние испытания дают возможность обществу и каждому человеку в отдельности изменить свой образ жизни, откорректировать его в сторону того, что одно только нужно (Лк. 10, 42). Время научиться быть готовыми к различным изменениям, доверяясь Промыслу Божию, и вносить свой добрый вклад в бытие общества, в жизнь страны и всего мира. На общем фоне всех наших дел и забот нужно не упустить то, что ждет от нас Господь.

Белорусский экзархат Московского Патриархата (Белорусская Православная Церковь) образован решением Архиерейского Собора 9–11 октября 1989 г. В том же году первым Патриаршим экзархом всея Беларуси Священный Синод назначил митрополита Минского и Белорусского Филарета (Вахромеева).

С 2013 по 2020 г. Патриаршим экзархом всея Беларуси был митрополит Павел (Пономарев), ныне митрополит Крутицкий и Коломенский, Патриарший наместник Московской митрополии. С 2020 г. экзархом является митрополит Вениамин (Тупеко).

За прошедшие годы внутри Белорусского экзархата были выделены 15 епархий: Минская, Бобруйская, Борисовская, Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Лидская, Могилевская, Молодечненская, Новогрудская, Пинская, Полоцкая, Слуцкая, Туровская. Восстановлено множество монастырей и храмов; учреждены административные органы управления экзархата; синодальных отделов и комиссий — 22. Кафедра Патриаршего экзарха расположена в Свято-Духовом соборе г. Минска.

Митрополит Минский и Заславский Вениамин (Тупеко) родился 16 сентября 1968 г. в г. Лунинце Брестской области Белоруссии. В 1985 г. поступил в Белорусский государственный университет на факультет радиофизики и электроники. В 1987–1989 гг. проходил воинскую службу в рядах Вооруженных сил. Затем продолжил учебу в вузе. В июне 1992 г. получил диплом по специальности «инженер-радиофизик». В 1992 г. поступил на первый курс Минской духовной семинарии. По окончании третьего курса семинарии в 1994 г. подал прошение и был принят в число братии Успенского Жировицкого ставропигиального мужского монастыря. В 1994 г. пострижен в монашество с именем Вениамин в честь священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. В 1995 г. хиротонисан во иеродиакона, через месяц во иеромонаха.

В 1995 г. окончил Минскую духовную семинарию, в 1999 г. с ученой степенью кандидата богословия окончил Минскую духовную академию. В 1999 г. возведен в сан игумена. В 2005 г. назначен на должность благочинного Жировицкого монастыря. В 2006 г. возведен в сан архимандрита. В составе делегации Минской епархии принимал участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви 27–29 января 2009 г. В июле 2009 г. назначен на должность наместника Благовещенского Ляденского мужского монастыря Минской епархии.

Решением Священного Синода от 5 марта 2010 г. избран епископом Борисовским, викарием Минской епархии. Хиротонисан 21 марта за Литургией в Храме Христа Спасителя в Москве. Богослужения возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В 2010 г. назначен председателем Издательского совета Белорусского экзархата. В 2014 г. назначен председателем новообразованного Синодального отдела религиозного образования и катехизации и заместителем председателя церковного суда Белорусского экзархата. В том же году назначен Преосвященным Борисовским и Марьиногорским и введен в состав Синода Белорусского экзархата с правом голоса. В 2015 г. выведен из состава церковного суда, освобожден от должности наместника Благовещенского Ляденского монастыря Минской епархии и председателя Издательского совета Белорусского экзархата.

Решением Священного Синода от 25 августа 2020 г. назначен митрополитом Минским и Заславским, Патриаршим экзархом всея Беларуси.