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Госдума, 25 января 2018 г., выступление игумении Ксении (Чернеги)
27 января 2018 г. 13:06
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В Госдуме подвели итоги взаимодействия органов законодательной власти государства и Церкви

В рамках XXVI Рождественских чтений в Государственной Думе Федерального Собрания состоялся круглый стол «Религия и право: 20 лет Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Участники мероприятия подвели некоторые итоги  взаимодействия органов законодательной власти государства с Русской Православной Церковью.

В частности, с своем выступлении руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега) сообщила, что в период с 2010 по 2018 гг. было принято более 20 Федеральных законов, которые вносят изменения в различные законодательные акты. При этом только в закон «О свободе совести...» за это время внесено около 30 поправок. Назовем некоторые из них. 
 
Это закон № 40-ФЗ  «О  некоммерческих организациях», благодаря изменениям в который  религиозные организации были отнесены к числу социально ориентированных, имеющих право на получение государственной поддержки в приоритетном порядке. Это также закон от 30.11.10 № 327-ФЗ  “О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности”. Главным предназначением нового закона стало определение единого порядка передачи имущества религиозного назначения из федеральной, региональной и муниципальной  собственности.
      В 2012 г.  Федеральным законом от 20 июля 2012 года N 121-ФЗ в Федеральный закон “О некоммерческих организациях” были внесены поправки,  относящие к иностранным агентам часть НКО. Благодаря инициативе депутатов, религиозные организации были выведены из-под действия норм об иностранных агентах ввиду того, что, в силу существующих правовых норм,  религиозным организациям запрещено участвовать в политической деятельности. 
      Кроме того, в 2014 г. Налоговый кодекс России был дополнен нормой, освобождающей от сдачи бухгалтерской отчетности религиозные организации, у которых “за отчетные (налоговые) периоды календарного года не возникало обязанности по уплате налогов и сборов ”. 
      В том же году Федеральным законом от 22.10.2014 N 315-ФЗ были внесены значительные изменения в Федеральный  закон “Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации”, предусматривающие право Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет средств своих бюджетов оказывать финансовую поддержку  работ по сохранению объектов культурного наследия, находящихся не только в  собственности религиозных организаций, введено также понятиие “религиозно-исторического места”.  
      В  2015 г. были приняты поправки в уголовно-исполнительное законодательство (№ 103-ФЗ от 20.04.2015 г. «О внесении изменений в статью 14 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), направленные на правовое закрепление механизма взаимодействия органов ФСИН с  ведущими российским конфессиями. 
      В ноябре 2015 г. Федеральным законом от 23.11.2015 N 314-ФЗ были внесены изменения в Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности", устанавливающие запрет на отнесение Библии к экстремистским материалам. В июле 2017 г. принят Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности». 
     Советник Президента Российской Федерации, председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов обратил внимание парламентариев на то, что представители духовенства до сих пор не могут избираться от церковной организации в состав Общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах принудительного содержания. Напомним, что сегодня это можно сделать от любого общественного объединения кроме Церкви. «На мой взгляд это абсолютно неправильно,- подчеркнул он.- И на практике приходится делать так, чтобы священники выдвигались в состав ОНК от других организаций, например от «Красного креста». Но это же искусственная преграда, которую давно надо устранить. Тем более, что роль священства в ОНК уже доказала свою
важность и необходимость».  
     Михаил Федотов также сообщил, что осужденные в СИЗО имеют право иметь при себе только бумажные иконы и только карманного формата, не всегда можно передать подследствинным и молитвослов. «Почему нельзя изменить эти правила? Я призываю депутатов Госдумы вернуться к этому вопросу! Нельзя ограничивать свободу совести в местах принудительного содержания. Ни в одном приговоре суда не сказано: назначить наказание в виде лишения свободы с ограничением свободы совести».  
     После этого выступления, игумения Ксения уточнила, что в Госдуме уже три года лежит законопроект о включении представителей централизованных религиозных организаций в ОНК. «К сожалению, депутаты пока не решаются начать его рассмотрение. Но законопроект согласован с ФСИН. По ограничениям в СИЗО есть проблемы, однако нам не удалось внести поправки в законодательство, ФСИН к этому пока не готова»,- напомнила руководитель Юридической службы Московского Патриархата.

 

27 января 2018 г. 13:06
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