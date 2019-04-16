Упростилось оформление права собственности на дома причта

КАК ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬТВЕ ОТРАЗЯТСЯ НА РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИИ

В новом году в правовом регулировании деятельности религиозных организаций произойдут серьезные изменения. Поправки внесены в Лесной и Налоговый кодексы, а также в ряд законов: о банках, об основах туристической деятельности, о регулировании в сфере собственности, земельных и имущественных отношений и др. Наиболее важные перемены в сфере юридических отношений Церкви и государства прокомментировала нашему журналу руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.

1. Федеральный закон от 02.07.2021 № 301-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

предусматривает право религиозных организаций на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, снос, ликвидацию и консервацию объектов капитального строительства на землях лесного фонда (ст. 21 ЛК в новой редакции).

Согласно новой редакции п. 11 ст. 21 ЛК, «при использовании лесов не допускаются строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, отнесенных в соответствии с федеральными законами к жилым домам». По ходатайству Патриарха Московского и всея Руси Кирилла новая редакция п. 3 ст. 9 Федерального закона от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» выводит из-под данного запрета лесные участки, используемые религиозными организациями в целях осуществления религиозной деятельности.

Исключение в отношении таких лесных участков установлено в целях создания надлежащих правовых гарантий строительства и эксплуатации келейных корпусов и иных объектов, предназначенных для постоянного проживания монашествующих в обителях, расположенных на землях лесного фонда.

Новый закон вступит в силу 01.03.2022 года.

2. Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

внесена поправка в ст. 395 Налогового кодекса РФ, освобождающая религиозные организации от уплаты земельного налога в отношении принадлежащих им земельных участков, предназначенных для строительства и иного размещения храмов и иных зданий, сооружений религиозного или благотворительного назначения.

Согласно прежней редакции ст. 395 Налогового кодекса РФ, религиозные организации освобождались от налогообложения земельным налогом только в отношении тех земельных участков, на которых уже размещены здания, сооружения религиозного или благотворительного назначения.

Новая редакция указанной статьи позволяет не уплачивать земельный налог в отношении пустующих земельных участков, находящихся в собственности или постоянном (бессрочном) пользовании религиозных организаций и предназначенных под застройку храмами или иными объектами религиозного или благотворительного назначения. Новым законом также предусмотрено право налогоплательщика-организации не предоставлять в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы по земельному налогу.

3. Федеральным законом от 02.07.2021 № 323-ФЗ «О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"»

внесена поправка в ст. 26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», предусматривающая право органа юстиции запрашивать у банков информацию об операциях и о счетах некоммерческих организаций. По ходатайству Русской Православной Церкви новый закон не распространяет свое действие на информацию о финансово-хозяйственной деятельности религиозных организаций: органы юстиции по-прежнему не вправе запрашивать и получать от банков такую информацию.

4. Федеральный закон от 20.04.2021 № 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" в части правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников»

предусматривает обязательное участие представителей епархий и (или) религиозных организаций, входящих в их структуру, в аттестационных комиссиях, создаваемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере туризма (ст. 4.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»). Таким образом, появилась возможность отслеживать качество подготовки экскурсоводов и не допускать выдачу аттестатов тем гидам, которые предоставляют экскурсантам недостоверную или оскорбляющую религиозные чувства граждан информацию о религиозных «объектах показа», включая монастыри, храмы, святыни. Новый закон освобождает от прохождения аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, осуществляющих деятельность на основании трудовых договоров или гражданско-правовых, в том числе волонтерских, договоров с епархиями, религиозными организациями, входящими в их структуру, и (или) созданными ими организациями, основной целью деятельности которых является осуществление паломнической деятельности (ст. 4.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»). Ввиду отсутствия требования об аттестации, экскурсоводами (гидами) и гидами-переводчиками могут быть священнослужители и насельники монастырей (при заключении между ними и религиозной организацией волонтерского договора), волонтеры и работники религиозных организаций.

5. Федеральным законом от 01.07.2021 № 249-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 12 Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности"»

внесены поправки в Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Данные поправки максимально затрудняют изъятие из безвозмездного пользования религиозных организаций не имеющего религиозного назначения государственного или муниципального имущества, полученного в пользование в советский или постсоветский период и перепрофилированного (реконструированного) под религиозные цели с согласия государственных или муниципальных органов (например, зданий заводских складов, кинозалов или иных подобных построек, перепрофилированных под храмы или под дома причта). Кроме того, на случай, если такое изъятие все же произошло, новый закон предусматривает выплату религиозной организации денежной компенсации расходов на перепрофилирование (реконструкцию) объекта.

Кроме того, внесенные новым законом поправки расширяют перечень недвижимости религиозного назначения, подлежащей передаче религиозным организациям из государственной или муниципальной собственности. Согласно новой редакции п. 1) ст. 2 Федерального закона № 327-ФЗ, в перечень недвижимости религиозного назначения, подлежащей передаче религиозным организациям, дополнительно включены:

■ объекты недвижимости, построенные для осуществления или материального и иного обеспечения благотворительной и социальной деятельности религиозных организаций (например, здания бывших церковных богаделен, сиротских приютов);

■ объекты недвижимости, построенные для материального и иного обеспечения «совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, обучения религии, профессионального религиозного образования, монастырской деятельности, благотворительной деятельности, социального обслуживания, религиозного почитания (паломничества), в том числе здания для временного проживания паломников». Данные поправки призваны существенно облегчить получение в собственность (безвозмездное пользование) религиозных организаций таких объектов недвижимости, как, в частности, дома причта, приходские и монастырские дома для проживания священнослужителей, доходные и торговые дома приходов и монастырей.

6. Федеральным законом от 05.04.2021 № 68-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" в части совершенствования правового регулирования деятельности религиозных объединений»

внесены поправки в п. 3 ст. 19 и п. 5 ст. 24 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», согласно которым священники и лица из числа религиозного персонала, обучившиеся за рубежом и впервые после вступления в силу нового закона приступающие к совершению богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуществлению миссионерской или преподавательской деятельности на территории Российской Федерации, до начала совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, осуществления миссионерской или преподавательской деятельности на территории Российской Федерации обязаны:

■ получить дополнительное профессиональное образование в сфере основ государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации в духовных образовательных организациях Русской Православной Церкви, имеющих государственную аккредитацию и реализующих основные образовательные программы высшего образования;

■ пройти аттестацию в Учебном комитете Русской Православной Церкви в порядке, который будет дополнительно установлен законодательством. Кроме того, новым законом в п. 4 ст. 8 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» внесены поправки, согласно которым религиозные организации, входящие в структуру многозвенных религиозных организаций (к числу которых относится Русская Православная Церковь), вправе выйти из этой структуры только в том случае, если такое право, а также порядок выхода или исключения из нее предусмотрены уставом многозвенной религиозной организации. Поскольку Устав Русской Православной Церкви не предусматривает для религиозных организаций, входящих в ее структуру, право выхода из этой структуры, данные религиозные организации такого права не имеют.

Новым законом также внесены поправки в п. 8 ст. 8 и ст. 27 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях». Согласно принятым поправкам, право на включение сведений о вероисповедании в свои наименования получат, помимо религиозных организаций, только те юридические лица, учредителями (участниками) которых являются религиозные организации. Иные юридические лица не вправе включать в свои наименования сведения о вероисповедании и должны в соответствии с новым законом до 1 января 2022 года привести свои наименования в соответствие с выше­указанными требованиями или включить религиозные организации соответствующей конфессиональной принадлежности в состав своих учредителей (участников). Исключение из этого правила предусмотрено только для общественных организаций или движений, которые получат возможность указывать сведения о вероисповедании в своих наименованиях при наличии письменного согласия централизованной религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности. Данный закон позволяет пресечь попытки создания и деятельности псевдоправославных организаций (таких как, в частности, печально известное некоммерческое партнерство «Русская Православная Церковь онлайн», объявившее сбор денежных средств на осуществление заказа треб в православных монастырях и ликвидированное по иску прокуратуры).

7. Федеральным законом от 11.06.2021 № 169-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" и ­статью 8 Федерального закона "О свободе ­совести и о религиозных объединениях"»

легализовано право использования без получения разрешения, выдаваемого в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, официального наименования «Российская Федерация» или «Россия», а также слов, производных от этого наименования, в наименованиях приходов, монастырей, подворий и других входящих в структуру епархий религиозных организаций при наличии соответствующего письменного согласия епархиального архиерея. Религиозные организации, имеющие в своих наименованиях указанные слова или словосочетания (например, приход, монастырь или подворье новомучеников и исповедников Российских; княгини Российской Ольги и т. д.), не должны получать разрешений государственных органов на использование данных наименований.

8. Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 № 425 «О внесении изменения в пункт 2 Основных положений формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации»

устанавливает порядок, в соответствии с которым религиозные организации, приобретающие газ для его использования в котельных всех типов и (или) оборудовании, находящихся у них на праве собственности или ином законном основании, для производства электро- и (или) тепловой энергии в целях удовлетворения бытовых нужд на объектах, специально предназначенных для богослужения, молитвенных и религиозных собраний, отнесены к категории потребителей «население».

9. Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15.04.2021 № 103п

утверждена новая форма пенсионного страхования «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и порядок ее заполнения.

Прежнее постановление Правления Пенсионного фонда России от 01.02.2016 № 83п «Об утверждении формы "Сведения о застрахованных лицах" в форме СЗВ-М» утратило силу.

Согласно ст. 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», к числу застрахованных лиц относятся священнослужители.

Однако, вопреки данной норме закона, прежнее постановление Правления Пенсионного фонда России от 01.02.2016 № 83п «Об утверждении формы "Сведения о застрахованных лицах" в форме СЗВ-М» относило к числу застрахованных лиц исключительно работников, с которыми в отчетном периоде заключены, продолжают действовать или прекращены трудовые договоры.Вместе с тем по смыслу п. 4 ст. 24 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» священнослужители не относятся к категории «работников» и поэтому с ними не заключаются трудовые договоры.

Таким образом, прежнее постановление Пенсионного фонда России от 01.02.2016 № 83п не регулировало вопрос заполнения формы пенсионного страхования СЗВ-М в отношении священнослужителей, чем нарушались их пенсионные права.

По ходатайству Русской Православной Церкви Пенсионный фонд Российской Федерации утвердил новую форму «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» и новый порядок ее заполнения. Согласно п. 14 порядка заполнения формы СЗВ-М, в разделе 4 формы указываются сведения о застрахованных лицах, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Поскольку, согласно ст. 7 данного закона, священно­служители относятся к числу застрахованных лиц, имеются достаточные правовые основания для заполнения формы СЗВ-М в отношении священнослужителей.

10. Постановления Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513 и от 28.10.2021 № 1850

предусматривают предоставление некоммерческим, в том числе религиозным, организациям государственной поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в форме:

■ безвозвратных банковских кредитов по льготной ставке 3% годовых на покрытие расходов по зарплате работникам соответствующих организаций;

■ субсидий из федерального бюджета в целях частичной компенсации затрат указанных организаций, связанных с осуществлением ими в 2021 году: а) деятельности на территории муниципального образования, в отношении которого высшим должностным лицом (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации принято решение о введении на территории субъекта Российской Федерации ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных государственных санитарных врачей и их заместителей (субсидия на карантин); б) деятельности в условиях нерабочих дней, установленных Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.», а также с проведением в 2021 году мероприятий по адаптации к требованиям о посещении предприятий в отдельных сферах экономики при условии наличия QR-кодов и (или) к иным ограничениям деятельности, направленным на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (субсидия на нерабочие дни).

Данные меры государственной поддержки предусмотрены исключительно для тех религиозных организаций, которые включены в государственные реестры:

■ социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2020 г. № 906;

■ некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 847.