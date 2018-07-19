О формах и правилах господдержки НКО, относящихся к религиозным организациям

В настоящее время в Юридическую службу Московской Патриархии поступают обращения из разных епархий, в которых содержится вопрос — могут ли церковные структуры, приходы или подворья считаться социально ориентированными организациями (НКО) согласно нормам действующего законодательства. И как следствие, пользоваться предусмотренных законом льготами в виде финансовой поддержки государства. Да, могут, и это право было законодательно закреплено в 2010 году. Что необходимо знать для получений такой государственной поддержки? PDF-версия. Законодательная база

В настоящее время такая поддержка оказывается, в частности, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов через предоставление субсидий. Оказание имущественной поддержки социально ориентированным религиозным организациям осуществляется органами государственной власти и органами местного самоуправления (далее — органы власти) путем передачи во владение и (или) в пользование таким некоммерческим организациям (далее — НКО) государственного или муниципального имущества. Указанное имущество должно использоваться только по целевому назначению (ст. 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организа­циях»).

Этот закон (№ 40-ФЗ) был подготовлен в целях реализации положений Послания Президента России Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2009 года, касающихся введения института социально ориентированных НКО, и направлен на поддержку некоммерческих организаций, осущест­вляющих общественно полезную деятельность.

К социально ориентированным НКО законом отнесены некоммерческие организации, созданные в организационно-правовых формах, предусмотренных Федеральным законом «О некоммерческих организациях» (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общест­венных объединений, являющихся политическими партиями), и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в России, а также иные виды деятельности, предусмотренные законом.

В тексте закона в новой редакции изложена ­статья 31 Федерального закона «О некоммерческих организациях», которая предусматривает, что органы власти в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным НКО.

Кроме того, Федеральный закон «О некоммерческих организациях» дополняется новыми ­статьями — 311, 312 и 313.

Формы государственной помощи

Эти статьи определяют виды деятельности социально ориентированных НКО, осуществление которых позволяет органам государственной власти и органам местного самоуправления оказывать таким организациям поддержку в различных формах: финансовую, имущественную, информационную, консультационную, предоставление льгот по уплате налогов и сборов, размещение государственных и муниципальных заказов. Указанные органы формируют перечень имущества для передачи его социально ориентированным НКО во владение и (или) пользование.

Для признания НКО социально ориентированными предусматривается также возможность установления федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований других видов деятельности, направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Возможность предоставления субсидий НКО уже была заложена на момент принятия закона в Бюджетном кодексе РФ, который в 2007 году был дополнен статьей 78.1 «Предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями». Пункт 2 указанной статьи предусматривает, что законом о федеральном бюджете могут предусматриваться субсидии не только бюджетным и автономным учреждениям, но и некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями. Порядок предоставления указанных субсидий из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства РФ, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, муниципальными правовыми актами местной администрации.

Практика предоставления субсидий в Москве

Так, во исполнение пункта 2 статьи 78.1 Постановлением Правительства города Москвы от 22.08.2017 года № 552-ПП утвержден Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы НКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. Постановлением Правительства от 09.04.2018 года № 279-ПП утвержден Порядок предоставления грантов мэра Москвы социально ориентированным НКО.

Кроме того, статьей 5.1 Закона города Мос­квы «О взаимодействии органов государственной власти города Москвы с негосударственными некоммерческими организациями» определено, что органы государственной власти в приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным НКО при условии осуществления ими в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также следующих видов деятельности, предусмотренных учредительными документами:

1) защита семьи, детства, материнства и отцовства, преодоление социального сиротства, развитие семейных форм воспитания детей;

2) содействие адаптации лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) развитие детского и молодежного общественного движения, поддержка детских, молодежных общественных объединений и общественных объединений, осуществляющих работу с детьми и молодежью;

4) профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде;

5) гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание, содействие сохранению и популяризации отечественного исторического и культурного наследия, поддержка проектов в области культуры и искусства и т. д.

В качестве поддержки социально ориентированных организаций в Москве можно привести пример их участия в мероприятиях по организации оплачиваемых общественных работ либо временного трудоустройства населения в столице. В рамках этой программы центр занятости предоставляет этим организациям временно (от одного до двух месяцев) неквалифицированные кадры (разнорабочие) по срочному договору или договору подряда, которые можно заключить много раз с одним и тем же работником. Центр занятости выплачивает за каждого такого работника определенную сумму.

Уставные виды деятельности, необходимые для получения господдержки

Религиозные организации Русской Православной Церкви, безусловно, относятся к категории социально ориентированных, поскольку (в соответствии с уставом) ведут деятельность, направленную на решение социальных проблем или развитие гражданского общества в РФ, или один или несколько видов деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». На этом основании такую организацию можно отнести к категории социально ориентированных НКО. На этом же основании указанная религиозная организация имеет право предоставлять в налоговый орган упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность (подпункт 5 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса РФ).

Согласно статье 10 Федерального закона от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» религиозная организация действует на основании устава, который утверждается ее учредителями или централизованной религиозной организацией и должен отвечать требованиям гражданского законодательства РФ. Среди прочего устав религиозной организации содержит информацию о цели, задачах и основных формах ее деятельности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее — Закон) некоммерческие организации могут создаваться в форме общественных или религиозных организаций (объединений).

Кроме того, в соответствии с Законом социально ориентированными НКО признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Законом формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в РФ, а также осуществляющие в соответствии с учредительными документами следующие виды деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;

5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;

16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.

Таким образом, содержание в уставе религиозной организации одного или нескольких из перечисленных видов деятельности является основанием отнесения организации к категории социально ориентированных и дает право получать соответствующую государственную поддержку.