Игумения Ксения (Чернега): Наличие сведений о добровольцах в единой информационной системе не обязательно для предоставления государственной поддержки

В Госдуме в третьем чтении принят закон о статусе волонтерских организаций (законопроект«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства»). В какой мере он важен для религиозных организаций, ЖМП рассказала руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

В религиозных общинах трудится очень много волонтеров, добровольцев. Они трудятся и в храмах при организации богослужений, и на территориях религиозных организаций. Чаще всего с прихожанами заключаются именно договоры о добровольческом, волонтерском труде, а не трудовые договоры, потому что верующие заинтересованы на безвозмездной основе помогать Церкви. Я уже не говорю о таких категориях как монашествующие и религиозный персонал. Монашествующие трудятся безвозмездно, и везде мы позиционируем их как добровольцев. Вот почему мы приняли очень активное участие в обсуждении этого правительственного законопроекта и добились включения в него положения о том, что особенности волонтерской деятельности, использование волонтерского труда в религиозных организациях регулируется законом о свободе совести (N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»), а не законом о благотворительной деятельности (N 135-ФЗ, «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»).

И уже сейчас в закон «О свободе совести...» мы внесли положения, согласно которым использование труда волонтеров в религиозных организациях не может быть предметом регулирования каких-либо подзаконных актов, принимаемых федеральными, региональными и муниципальными органами. Использование волонтерского труда в религиозных общинах не может быть предметом государственного регулирования, потому что люди трудятся в соответствии с внутренними установлениями религиозных организаций, которые отделены от государства, и государство не может вмешиваться во внутреннюю жизнедеятельность религиозных общин. Поэтому мы вывели труд наших волонтеров из под нормативно- правового регулирования со стороны государственных органов.

Кроме того, предусмотрено положение, что религиозные организации не обязаны, но вправе заключать с добровольцами договоры (ст.3 п.5), предусматривающие компенсацию расходов на проезд, на питание, на проживание (например, на съемной жилплощади). К слову, нормы о договоре предусмотрены и в законе о благотворительной деятельности, там тоже волонтерские организации вправе (но не обязаны) заключать такие договоры с волонтерами.

По нашей инициативе в закон о волонтерстве внесена норма, согласно которой включение сведений о волонтерской организации в единую информационной систему - ЕИС (предполагается создание такой системы), не является обязательным. Сведения о волонтерах могут быть публичными, их можно включать в ЕИС по усмотрению самой организации, использующей волонтерский труд, но они могут быть и закрытыми. То есть их не обязательно включать в ЕИС.

И самое главное, предоставление господдержки не может быть обусловлено наличием сведений о волонтерской организации или о волонтерах в ЕИС (ст.17, п.3). Мы попытались избежать ситуации, сложившейся в начале этого века в Москве, когда выдавался паспорт благотворительности той организации, которая использовала труд волонтеров. И только такая организация могла рассчитывать на государственную поддержку.

Планируется, что закон вступит в силу с 1 мая 2018 года.