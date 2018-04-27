Выпускники духовных семинарий и академий получат законодательное право на дополнительное профессиональное образование

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
право и закон
1 мая 2018 года вступит в силу закон о добровольцах
1 мая 2018 года вступает в силу закон о добровольчестве*. Этому событию была посвящена пресс-конференция в медиацентре «Российской газеты» на тему: «Новое в законодательстве и практике добровольчества (волонтерства) в России», на которой представители Госдумы РФ и молодежных центров добровольчества рассказали о новом в законодательстве и практике волонтерского движения в России.  
27 апреля 2018 г. 12:34
В Госдуме подвели итоги взаимодействия органов законодательной власти государства и Церкви
В рамках XXVI Рождественских чтений в Государственной Думе Федерального Собрания состоялся круглый стол «Религия и право: 20 лет Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Участники мероприятия подвели некоторые итоги  взаимодействия органов законодательной власти государства с Русской Православной Церковью.
27 января 2018 г. 13:06
Игумения Ксения (Чернега): Наличие сведений о добровольцах в единой информационной системе не обязательно для предоставления государственной поддержки
В Госдуме в третьем чтении принят закон о статусе волонтерских организаций (законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства»). В какой мере он важен для религиозных организаций, ЖМП рассказала руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
27 января 2018 г. 11:01
Преображение по-рузски
В следующем месяце Рузское благочиние вступит в бессрочное владение храмом Преображения Господня в селе Нестерове, обещает районная администрация. Затянувшаяся история с передачей храма общине, превращенного в советские годы в общежитие, благодаря решительному вмешательству местных чиновников, наконец, подходит к концу.
7 октября 2015 г. 14:00
Чувства верующих или свобода искусства?
Свобода совести и свобода слова в равной степени гарантированы Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод. Вопрос соотношения религиозных чувств и свободы творчества является чрезвычайно чувствительным и требует соблюдения принципов взаимного уважения и отказа от демонстративно провокационного поведения с обеих сторон. Каким же образом решаются мировоззренческие конфликты в рамках существующего правового поля в Европе?
8 июня 2015 г. 11:00
Гособвинение требует для «сахалинского стрелка» пожизненное заключение
На Сахалине состоялось последнее, перед вынесением приговора, судебное заседание по делу Степана Комарова, который год назад в соборе Воскресения Христова г. Южно-Сахалинска убил двоих и ранил шесть человек. Руководитель группы государственных обвинителей Александр Жнакин заявил суду, что обвиняемый исключительно опасен для общества. Прокурор попросил суд назначить Комарову наказание в виде лишения свободы пожизненно с отбыванием в колонии особого режима.
26 марта 2015 г. 12:45
Право на справедливость
Реставрация объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в  собственности религиозных организаций, будет финансироваться за счет средств государственных и муниципальных бюджетов. Эта норма зафиксирована в Федеральном законе № 315-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия…», который вступил в силу 22.01.2015 (1). Также вводится понятие «религиозно-историческое места». Об особенностях нового закона в интервью журналу рассказала руководитель юридической службы Московской Патриархии и настоятельница Алексеевского ставропигиального женского монастыря игумения Ксения (Чернега).
2 февраля 2015 г. 15:30
На Сахалине начался судебный процесс над «сахалинским стрелком»
В Южно-Сахалинске начался суд над «сахалинским стрелком», 24-летним жителем г. Южно-Сахалинска Степаном Комаровым, который около года назад убил в соборе Воскресения Христова двоих и ранил шесть человек. Комарову было зачитано обвинительное заключение.
27 января 2015 г. 11:29
Реклама вина и шампанского может увеличить число алкозависимых в стране, считает церковный эксперт
С января в России вновь разрешается рекламировать вино и шампанское на радио и телевидении, а также в печатных СМИ. Соответствующие поправки внесены Госдумой в закон о рекламе. До сих пор привилегиями в этом пользовалось только пиво. Казалось бы ничего страшного, ведь время рекламы ограничено с 23 до 7 утра по местному времени и вряд ли ее увидят дети. Возможные последствия изменений в законодательстве ЦВ прокомментировал руководитель координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости при Синодальном отделе по благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви Валерий Доронкин.
24 декабря 2014 г. 12:59
Новости
Фото: yandex.ru
19 июля 2018 г. 17:15
версия для печати версия для печати

Выпускники духовных семинарий и академий получат законодательное право на дополнительное профессиональное образование

В Госдуме РФ в первом чтении принят законопроект ( № 226643-7, О внесении изменений в статью 87 Федерального закона " Об образовании в Российской Федерации" и статью 19 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"), позволяющий выпускникам духовных образовательных организаций продолжить обучение в данных организациях по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), которой они лишены в настоящий момент.  Как говорится в пояснительной записке «подготовленный законопроект, предоставляющий духовным образовательным организациям право реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения, направлен на более полную защиту государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, а также создание равных условий для реализации права на образование в области дополнительного (дополнительного профессионального) образования и профессионального обучения».  

В результате реализации законопроекта духовные образовательные организации становятся полноценными участниками системы непрерывного профессионального образования, формируемой в Российской Федерации.

Законопроект внесен депутатами Государственной Думы Л.Н.Духаниной, И.В.Белых, Н.В.Костенко, И.В.Медведевым, Д.В.Саблиным и др. Ответственный комитет:  Комитет Государственной Думы по образованию и науке. Комитеты-соисполнители : Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

19 июля 2018 г. 17:15
Ключевые слова: законодательство
Также читайте:
право и закон
1 мая 2018 года вступит в силу закон о добровольцах
В Госдуме подвели итоги взаимодействия органов законодательной власти государства и Церкви
Игумения Ксения (Чернега): Наличие сведений о добровольцах в единой информационной системе не обязательно для предоставления государственной поддержки
Преображение по-рузски
Чувства верующих или свобода искусства?
Гособвинение требует для «сахалинского стрелка» пожизненное заключение
Право на справедливость
На Сахалине начался судебный процесс над «сахалинским стрелком»
Реклама вина и шампанского может увеличить число алкозависимых в стране, считает церковный эксперт
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Много званых, мало избранных
В эти дни Русская Православная Церковь молитвенно поминает 100 -летие со дня гибели царственных страстотерпцев. Более года после отречения император Николай II и его семья по решению Временного правительства , а потом правительства большевиков провели под арестом. Лучшим утешением для будущих страстотерпцев в это время, по их собственным словам, стала молитва. Кто были священники, которые духовно окормляли августейшую семью месяцы ее заточения, «Журналу Московской Патриархии» рассказал историк и краевед Уральского церковно-исторического общества Юрий Сухарев. ПДФ-версия
16 июля 2018 г. 14:29
Что Христос мальчику Арсению сказал
В этой книге раскрывается путь к обретению святости, путь подвига и самоотверженной любви. Ее текст подготовили сестры монастыря святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Суроти, Салоники), которых преподобный духовно окормлял в течение 28 лет, на основе его писем, устных свидетельств и, конечно, личного общения. Некоторые описываемые события ранее упоминались в «Словах» преподобного: старец Паисий не ограничивался сухим поучением, но всегда приводил примеры из собственной жизни. Теперь те разрозненные эпизоды выстраиваются в стройное повествование.
10 июля 2018 г. 12:00
Радость, которую ни с чем не сравнить
8 июля, в день памяти святых благоверных Петра и Февронии, который совпадает  с Всероссийским днем семьи, любви и верности, Святейший Патриарх Кирилл возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком женском монастыре г. Мурома. Именно там  покоятся мощи святых покровителей супружества. В этот же день Предстоятель совершил освящение закладного камня на месте будущего кафедрального Богородице-Рождественского собора, взорванного в 1939 году. Каждый год 8 июля в Муром съезжаются тысячи людей, среди которых бывают и первые лица государства.  ПДФ-версия
6 июля 2018 г. 13:19
Нельзя отпугивать Церковь от государства
70 лет назад произошло знаменательное событие в истории вселенского Православия. В июле 1948 года Русская Церковь праздновала 500-летие своей автокефалии, и в программу юбилейных торжеств было включено проведение Совещания глав и представителей Поместных Православных Церквей.
6 июля 2018 г. 13:15
Протоиерей Илия Карлинов
Протоиерей Илия Карлинов 28.07.1929–05.05.2016 Более двух лет назад, 5 мая 2016 года, на 87-м году жизни отошел ко Господу основатель, строитель и первый настоятель собора Святого равноапостольного князя Владимира в Новочебоксарске протоиерей Илия Карлинов.
2 июля 2018 г. 14:49