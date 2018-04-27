Выпускники духовных семинарий и академий получат законодательное право на дополнительное профессиональное образование

В Госдуме РФ в первом чтении принят законопроект ( № 226643-7, О внесении изменений в статью 87 Федерального закона " Об образовании в Российской Федерации" и статью 19 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных объединениях"), позволяющий выпускникам духовных образовательных организаций продолжить обучение в данных организациях по программам дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной переподготовки), которой они лишены в настоящий момент. Как говорится в пояснительной записке «подготовленный законопроект, предоставляющий духовным образовательным организациям право реализовывать дополнительные общеобразовательные программы, дополнительные профессиональные программы, программы профессионального обучения, направлен на более полную защиту государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования, а также создание равных условий для реализации права на образование в области дополнительного (дополнительного профессионального) образования и профессионального обучения».



В результате реализации законопроекта духовные образовательные организации становятся полноценными участниками системы непрерывного профессионального образования, формируемой в Российской Федерации.



Законопроект внесен депутатами Государственной Думы Л.Н.Духаниной, И.В.Белых, Н.В.Костенко, И.В.Медведевым, Д.В.Саблиным и др. Ответственный комитет: Комитет Государственной Думы по образованию и науке. Комитеты-соисполнители : Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.