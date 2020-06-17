В Сызранской епархии состоялся крестный ход с чтимым образом Феодоровской иконы Божьей Матери

По благословению епископа Сызранского и Шигонского Леонтия 21 июня в Сызранской епархии состоялся крестный ход из храма в честь «Феодоровской» иконы Божьей Матери поселка Новокашпирского к месту явления чудотворного образа, которое произошло на святом источнике в 1713 году.

Торжества начались с перенесения чудотворного образа Феодоровской иконы Божией Матери из Казанского кафедрального собора г. Сызрани (там икона пребывает постоянно) в храм поселка Новокашпирского. Епископ Сызранскийо и Шигонский Леонтий вместе с духовенством и казаками встречали Царицу Небесную у ворот храма. По завершении Божественной литургии, которую возглавил Преосвященный Леонтий, был совершен крестный ход к месту явления иконы (около 3 км) — на подворье Вознесенского мужского монастыря и святой источник Феодоровской иконы Божией Матери.

Но как только участники богослужения вместе с архиереем и духовенством вышли на крестный ход, начался сильный дождь. Но это никого не смутило, а лишь ободрило и усилило молитвенный настрой. По совершении водосвятного молебна на источнике, правящий архиерей поблагодарил всех участников воскресного богослужения. И напомнил, что Феодоровская икона Божией Матери является царским образом, так как особо почиталась в Царствующем Доме Романовых, отметив, в частности: «Именуя Пресвятую Богородицу «Взбранной воеводою» - Высшей Обороняющей нас Военачальницею – мы надеемся и уповаем на Её заступничество и освобождение от всяких бед, но и сами должны охранять и защищать святыни, какой и является явленный образ Феодоровской Божией Матери».

В торжествах приняли участие прихожане сызранских храмов, казаки Сызранской станицы и хутора «Кашпирский», ульяновские паломники. Праздник завершился выступлением казачьих подразделений и творческих коллективов. На этой неделе торжества в честь явленной чудотворной Феодоровской иконы Божией Матери в Сызранской епархии планируется продолжить.

Справка

Явление Феодоровская икона Божией Матери рядом с пригородом Кашпир Сызранского уезда произошло в 1713 году. Первоначально образ пребывал в приходском храме Кашпира, а 25-го июня (по новому стилю) 1730 года был торжественно перенесен в Сызранский Вознесенский мужской монастырь. В 1895 году в Духовную консисторию Симбирска поступило прошение от церковно-приходского попечительства Кашпира с просьбой ежегодно приносить сей чудотворный образ для молитвы в их приходской храм. На него последовал Высочайший указ, утвержденный Преосвященным архиереем, ныне и навсегда: 21 июня (н.ст.) – день принятия в Кашпире Феодоровской иконы Божией Матери, а 24 июня – день возвращения образа в монастырь.

В сентябре 1902 года епархиальное начальство уточнило церемониал ежегодного перенесения чудотворного образа из Сызранского Вознесенского монастыря до Кашпира 21-го июня (н.ст.) и обратно 24-го июня с обязательными молебнами на границах приходов по пути следования и водоосвящением на источнике. Всё расстояние в одну сторону составляло около 15 километров. К сожалению, остается неизвестным, когда крестный ход состоялся последний раз, но к середине 30-х годов XX столетия в Сызрани и в окрестностях города были закрыты все храмы и монастыри, а чудотворную икону люди прятали по домам.

В 1991 году был зарегистрирован приход храма в честь Федоровской иконы Божией Матери поселка Новокашпирского и начала складываться традиция совершения 21-го июня (н.ст.), в день памяти вмч. Феодора Стратилата, Литургии и крестного хода на место явления чудотворного образа. Началось возрождение дореволюционной традиции. Но пока это лишь малая часть прежнего пути – всего три километра от храма по пригороду Сызрани до родника, где явилась икона.

Игумен Марк (АЛЕКСЕЕВ)