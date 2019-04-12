Литургию на родине преподобного Серафима Вырицкого отслужили досрочно

В Рыбинской епархии начались торжества в честь 70-летия преставления Серафима Вырицкого. В субботу, 23 марта, епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин совершил Божественную Литургию на урочище деревни Вахрамеево, в храме-часовне, возведенном в 2017 году на месте избы, где родился будущий преподобный.

За все это время Божественная Литургия здесь свершалась лишь дважды правящим архиереем. Первая Литургия состоялась 9 декабря 2017 год. Редкие службы связаны с труднодоступностью этих мест. Добраться до храма-часовни можно лишь на специальной технике с опытном проводником. Про историю зарождения церковной жизни на лесном урочище читайте здесь

На первую службу только в одну сторону паломники добирались пять с половиной часов с приключениями: оставив уазики, провалившиеся под наст прямо на финишной прямой, при въезде в лес, пять километров шли пешком, перепрыгивая полыню. В этот раз верующие домчались от трассы до святого места буквально за 20 минут на снегоходах.

Как рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» секретарь Рыбинской епархии иерей Андрей Рыков, в экспедиции приняли участие 20 человек, в том числе, дети.

«Дорога была легкая, с красивым мартовским лесным пейзажем, - вспоминает отец Андрей. - Всего было 3 снегохода рыбинских паломников, а также снегоход и две собачьих упряжки - по 8 хаски в каждой – тутаевских участников экспедиции». «Перевозчиками» на личных снегоходах трудились иерей Андрей Рыков, мэр Рыбинска Денис Добряков и представитель Рыбинского трофи-клуба (гонки на уазиках по бездорожью), человек, который прокладывал маршрут в Вахрамеево для строителей и сам помогал строить храм-часовню - Алексей Морозов. В два заезда все путешественники были доставлены на Литургию, которая в этот раз началась вовремя , в 9 утра.

Владыке сослужили иереи Андрей Рыков и Петр Каменяка, диаконский чин возглавил Стахий Труфанов. Большинство присутствующих причастились. По окончании богослужения епископ Вениамин поблагодарил всех за совместную молитву, выразив особую признательность Алексею Морозову за многолетнюю помощь рыбинскому духовенству в организации поездок к святыням, которые находятся в труднодоступных местах.

После традиционной трапезы у костра паломники вернулись обратно.

Дата преставления святого Серафима Вырицкого – 3-е апреля. Однако, как объяснил отец Андрей Рыков, в апреле до часовни добраться будет невозможно – дорога окажется под водой, поэтому Божественную литургию на малой родине преподобного отслужили досрочно. Дальнейшие юбилейные мероприятия пока согласовываются. В них примут участие и духовенство храма Казанской Божией Матери в с. Вырицы Ленинградской области, где покоятся мощи святого.

Летом планируется обложить основание часовни каменной кладкой. По словам отца Андрея, часовня до сих пор стоит на столбах. Хотя булыжник для фундамента завезли еще в 2017 году, но не смогли доставить машину с песком из-за плохой дороги. «В этом году обязательно привезем машину песка и сделаем отделку булыжником, и все будет эстетично и прочно», - заверил корреспондента «Журнала Московской Патриархии» отец Андрей. Кроме того, важно отметить, что несмотря на отдаленность часовни «от цивилизации» и бездорожье, клирик рыбинского Спасо-Преображенского кафедрального собора, руководитель Отдела по церковной благотворительности и социальному служению, духовный попечитель Православной гимназии - иерей Иоанн Перевезенцев уже дважды ходил на лыжах до святого места со своими юным подопечными, чтобы отслужить молебен святому Серафиму.