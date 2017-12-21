Историк Николай Борисов: Создавая научную биографию святого, автор должен с уважением относиться к чувствам верующих

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
книги
Митрополит Калужский и Боровский Климент: В книгах люди ищут высокие идеалы
В Издательском совете Русской Православной Церкви прошел круглый стол «Герой и подвижник в современной литературе». Председатель Издательского совета митрополит Калужский и Боровский Климент и писатели- лауреаты Патриаршей премии обсудили успехи и проблемы современной христианской литературы, а также задачах православного писателя. 
21 декабря 2017 г. 18:40
Неизвестные святыни алтаря России
Алтарем России называл Московский Кремль Михаил Лермонтов. Однако с историей главного «алтаря» страны россияне, и даже москвичи, мало знакомы. Разумеется, тому есть и объективные причины: будучи резиденцией главы государства, Кремль не всегда и далеко не весь открыт для публичного осмотра. Большую часть пробелов закрывает книга советника Федеральной службы охраны РФ, заведующего кафедрой истории России XX и XXI веков доктора исторических наук Сергея Девятова «Московский Кремль: памятники и святыни», вышедшая в столичном издательстве «Кучково поле». Богато иллюстрированное издание с более чем полутысячей страниц стало первой постсоветской исторической монографией о Кремле. Ее автор отвечает на вопросы «Журнала Московской Патриархии».
10 ноября 2017 г. 10:50
Шеститомный сборник митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос: жизнь и учение» полностью вышел в свет
Вчера, 24 октября, в Читательском клубе «На Погодинской» Издательства Московской Патриархии состоялась презентация шеститомника митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос: жизнь и учение». Существовал ли Иисус? Что мы знаем о Нем? Почему свидетельства о Нем достоверны, но далеко не все? Эти вопросы – возможно, не вполне привычные для верующего христианина – пронзают все тома серии, посвященной пристальному исследованию евангельских свидетельств о земной жизни Спасителя.
25 октября 2017 г. 12:00
В Москве представили новую книгу о императоре Николае II
В Читательском клубе «Православная книга» на  Погодинской состоялась презентация новой книги  издательства «Отчий дом»: Царь и Россия. Размышления о Государе Императоре Николае II.  Это сборник статей, в которых на основе фактов и личных свидетельств современники царя и историки нашего времени постарались осмыслить причины трагедии, которая случилась с Россией и ее последним императором в начале ХХ века.
20 октября 2017 г. 14:50
В Москве состоялась презентация книги Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!»
В Государственном историческом музее в рамках Международной научной конференции «Великая российская революция 1917 года: сто лет изучения» состоялась презентация книги историка и телеведущего Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!». Книга вышла в Издательстве Московской Патриархии.
11 октября 2017 г. 10:08
Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
В МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная церемонии награждения лауреатов Патриаршей литературной премии. Она пройдет в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
27 апреля 2017 г. 16:10
Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
В интернете появился новый портал о православной литературе «Правчтение», посвященный книгоизданию. Он создан сотрудниками Издательского совета Русской Православной Церкви. На ресурсе представлены 59 издательств, как церковных, так и светских, которые постоянно дополняют свои каталоги, информируя читателей обо всех книжных новинках.
26 апреля 2017 г. 13:45
Компас для священника
Издательство Московской Пат­риархии выпускает в год около 150 новых книг. Более десяти из них — это календари, главный из которых — Пат­риарший. Календарь — это своеобразный компас, богослужебная карта для каждого пастыря. О его истории и сегодняшнем дне, мнимых ошибках и сложностях в составле­нии рассказал заведующий кален­дарным отделом издательства священник Александр Шишкин. Версия PDF.
24 апреля 2017 г. 12:00
Святейший Патриарх Кирилл призвал пастырей и духовных писателей говорить о вечных истинах на понятном языке
В Москве, в Храме Христа Спасителя состоялась презентация новой книги Святейшего Патриарха Кирилла:«Ревнуйте о дарах духовных: О молитвенном делании и духовном возрастании». В этом сборнике текстов, написанных Предстоятелем в разные годы, доступным и образным языком даются ответы на вопросы о молитве и посте, грехе и добродетели, причинах страданий и борьбе с помыслами, смысле жизни и спасении.  
14 марта 2017 г. 17:44
Новости
Семинар «Исторические образы и сюжеты в современной литературе».
26 января 2018 г. 21:18
версия для печати версия для печати

Историк Николай Борисов: Создавая научную биографию святого, автор должен с уважением относиться к чувствам верующих

В рамках XXVI Рождественских образовательных чтений в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялся семинар «Исторические образы и сюжеты в современной литературе».

         Открывая мероприятие иеромонах Феоктист (Игумнов) обозначил одну из основных тем семинара: грань объективного и субъективного. Насколько допустимо использование писателем-историком художественного вымысла, например, при написании биографии святых или исторических деятелей?
Доктор исторических наук Алексей Алексеев отметил особую роль первоисточников в исторической науке и назвал их ее фундаментом. Заведующий отделом рукописей Российской национальной библиотеки с сожалением отметил, что все меньше писателей, исследователей, студентов ходят в архивы, чтобы читать рукописи и другие исторические документы. «Историк, который не ходит в архивы, - не историк», - заключил он.
           В своем выступлении д.ист. наук, профессор Николай Борисов поделился наблюдением, что для создания хорошего художественного произведения исторической направленности у автора должно быть развито как научное, аналитическое мышление, так и художественное, образное. Профессор истфака МГУ рассказал и об основных проблемах, с которыми встречается в своей работе автор, пишущий о Средневековье: это почти полное отсутствие источников личного характера (писем, мемуаров, путевых заметок и др.), выбор органичного той эпохе языка, передающего исторические реалии и особенности, лишенного, однако, излишней архаизации.
«Никто не знает точно, как выглядели Александр Невский или Иван Калита, так как не сохранились их портреты», - отметил профессор. И напомнил, что у историка должно быть чувство ответственности за историческую достоверность.
           Зачастую истинная мотивация поступков исторических фигур до конца не известна, поэтому автор не должен додумывать и оценивать их деяния с точки зрения современной морали. Касаясь темы литературы о святых, историк отметил, что, создавая научную биографию святого, автор должен с уважением относиться и к чувствам верующих. А также высказал пожелание, чтобы выходило больше книг о деятелях Церкви, которые были бы интересны
и невоцерковленным людям.
           В рассказе о своей работе над книгами об исторических деятелях писатель Юрий Лощиц подчеркнул, что читателям нужны исторические произведения, «загрунтованные на историческом материале».
Владислав Бахревский поделился своим богатым писательским опытом и рекомендовал людям, интересующимся историей, обратить внимание на предшественников Петра Первого на троне (Алексея Михайловича, Федора Алексеевича). По мнению писателя, заслуги Петра были сильно преувеличены, а успехи предыдущих государей недооценены и по сей день.
          Писатель Василий Дворцов отметил, что настоящий автор должен вживаться в образ своего героя, улавливая мелодику его времени. Например, чтобы понимать героя Средневековья, нужно мылить религиозно. Без религиозного мышления автору невозможно будет создать эпическое произведение, так как поведение, мышление, поступки средневекового человека не укладываются в матрицу сознания современного человека – он мыслит другими категориями.
На семинаре был затронут и вопрос создания достоверных образов святых древних времен и современности.            В завершение семинара Алексей  Алексеев напомнил о главной задаче историка: вносить свою лепту в изучение и сохранение наследия предков.
          Мероприятие прошло под председательством заместителя главы Издательского совета иеромонаха Феоктиста (Игумнова) и доктора исторических наук, заведующего отделом рукописей Российской национальной библиотеки Алексея Алексеева.

 

Татьяна Медведева
26 января 2018 г. 21:18
Также читайте:
книги
Митрополит Калужский и Боровский Климент: В книгах люди ищут высокие идеалы
Неизвестные святыни алтаря России
Шеститомный сборник митрополита Волоколамского Илариона «Иисус Христос: жизнь и учение» полностью вышел в свет
В Москве представили новую книгу о императоре Николае II
В Москве состоялась презентация книги Феликса Разумовского «1917: Переворот? Революция? Смута? Голгофа!»
Победителей Патриаршей литературной премии назовут 11 мая в Храме Христа Спасителя
Портал «Правчтение» – навигатор в мире книги
Компас для священника
Святейший Патриарх Кирилл призвал пастырей и духовных писателей говорить о вечных истинах на понятном языке
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
В Госдуме подвели итоги взаимодействия органов законодательной власти государства и Церкви
В рамках XXVI Рождественских чтений в Государственной Думе Федерального Собрания состоялся круглый стол «Религия и право: 20 лет Федеральному закону «О свободе совести и о религиозных объединениях». Участники мероприятия подвели некоторые итоги  взаимодействия органов законодательной власти государства с Русской Православной Церковью.
27 января 2018 г. 13:06
Игумения Ксения (Чернега): Наличие сведений о добровольцах в единой информационной системе не обязательно для предоставления государственной поддержки
В Госдуме в третьем чтении принят закон о статусе волонтерских организаций (законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства»). В какой мере он важен для религиозных организаций, ЖМП рассказала руководитель Юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).
27 января 2018 г. 11:01
Патриаршим благословением подбирать подрядчика и техзаказчика на объекты Программы возведения новых храмов в столице поручено настоятелям
Вчера, 25 февраля, на состоявшейся в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Храмостроительство XXI века. Возрожденные святыни» председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Рязанский и Михайловский Марк привел несколько примеров вопиющего брака со стороны подрядчиков на новостройках.
26 января 2018 г. 20:18
Мавр сделал свое дело: «шляпу сними», или профессионалы-эксперты оценивают тревожные тенденции в современном иконописании
Вчера, 23 января, на прошедшей в рамках XXVI Международных Рождественских образовательных чтений конференции «Церковное искусство в XXI веке» состоялся глубокий нелицеприятный разговор о тенденциях развития иконописания. Высокую его марку задал с первым докладом декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета настоятель храма Воскресения Христова в Кадашах протоиерей Александр Салтыков, подробно разобравший важность различных аспектов благочестия для иконописцев.
24 января 2018 г. 17:00
В Храме Христа Спасителя обсудили проблемы подготовки современных пастырей
В Храме Христа Спасителя состоялся круглый стол на тему «Подготовка современных пастырей: проблемы и перспективы». Как решить эти проблемы размышляли священники, психологи, педагоги.  В Москве обсудили проблемы подготовки современных пастырей   В Храме Христа Спасителя состоялся круглый стол на тему «Подготовка современных пастырей: проблемы и перспективы».  
24 января 2018 г. 15:53