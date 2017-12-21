Историк Николай Борисов: Создавая научную биографию святого, автор должен с уважением относиться к чувствам верующих

В рамках XXVI Рождественских образовательных чтений в Издательском совете Русской Православной Церкви состоялся семинар «Исторические образы и сюжеты в современной литературе».

Открывая мероприятие иеромонах Феоктист (Игумнов) обозначил одну из основных тем семинара: грань объективного и субъективного. Насколько допустимо использование писателем-историком художественного вымысла, например, при написании биографии святых или исторических деятелей?

Доктор исторических наук Алексей Алексеев отметил особую роль первоисточников в исторической науке и назвал их ее фундаментом. Заведующий отделом рукописей Российской национальной библиотеки с сожалением отметил, что все меньше писателей, исследователей, студентов ходят в архивы, чтобы читать рукописи и другие исторические документы. «Историк, который не ходит в архивы, - не историк», - заключил он.

В своем выступлении д.ист. наук, профессор Николай Борисов поделился наблюдением, что для создания хорошего художественного произведения исторической направленности у автора должно быть развито как научное, аналитическое мышление, так и художественное, образное. Профессор истфака МГУ рассказал и об основных проблемах, с которыми встречается в своей работе автор, пишущий о Средневековье: это почти полное отсутствие источников личного характера (писем, мемуаров, путевых заметок и др.), выбор органичного той эпохе языка, передающего исторические реалии и особенности, лишенного, однако, излишней архаизации.

«Никто не знает точно, как выглядели Александр Невский или Иван Калита, так как не сохранились их портреты», - отметил профессор. И напомнил, что у историка должно быть чувство ответственности за историческую достоверность.

Зачастую истинная мотивация поступков исторических фигур до конца не известна, поэтому автор не должен додумывать и оценивать их деяния с точки зрения современной морали. Касаясь темы литературы о святых, историк отметил, что, создавая научную биографию святого, автор должен с уважением относиться и к чувствам верующих. А также высказал пожелание, чтобы выходило больше книг о деятелях Церкви, которые были бы интересны

и невоцерковленным людям.

В рассказе о своей работе над книгами об исторических деятелях писатель Юрий Лощиц подчеркнул, что читателям нужны исторические произведения, «загрунтованные на историческом материале».

Владислав Бахревский поделился своим богатым писательским опытом и рекомендовал людям, интересующимся историей, обратить внимание на предшественников Петра Первого на троне (Алексея Михайловича, Федора Алексеевича). По мнению писателя, заслуги Петра были сильно преувеличены, а успехи предыдущих государей недооценены и по сей день.

Писатель Василий Дворцов отметил, что настоящий автор должен вживаться в образ своего героя, улавливая мелодику его времени. Например, чтобы понимать героя Средневековья, нужно мылить религиозно. Без религиозного мышления автору невозможно будет создать эпическое произведение, так как поведение, мышление, поступки средневекового человека не укладываются в матрицу сознания современного человека – он мыслит другими категориями.

На семинаре был затронут и вопрос создания достоверных образов святых древних времен и современности. В завершение семинара Алексей Алексеев напомнил о главной задаче историка: вносить свою лепту в изучение и сохранение наследия предков.

Мероприятие прошло под председательством заместителя главы Издательского совета иеромонаха Феоктиста (Игумнова) и доктора исторических наук, заведующего отделом рукописей Российской национальной библиотеки Алексея Алексеева.