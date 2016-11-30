Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос

В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес. К 1962 году число православных верующих на территории Великобритании и Ирландии выросло настолько, что была создана Сурожская епархия. Чем она живет сегодня и каковы особенности служения на английской земле, «Церковному Вестнику» рассказал архиепископ Сурожский Елисей

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— Ваше Высокопреосвященство, в Сурожской епархии 20 священников окормляют 47 приходов. То есть приходов в два с лишним раза больше, чем священников. Как эта статистика отражается на служении?

— Общины разбросаны по всем Британским островам, не говоря уже о Нормандских островах и острове Мэн. Это означает, что все наши священники должны быть миссионерами. Многие из них окормляют несколько приходов, путешествуя на большие расстояния каждую неделю, чтобы заботиться о нуждах нашей паствы. Кроме того, наше духовенство старается выполнять много разных задач — не только служить Божественную литургию и совершать таинства, но и проповедовать, посещать больницы и тюрьмы, следить за административными делами и т.д. Многие священники, чтобы прокормить свои семьи, трудятся на светской работе, поэтому служить в нашей епархии — это серьезное обязательство.

— Сколько прихожан в ваших приходах? Кого в них больше — эмигрантов из России или англичан? Как складываются отношения между ними?

— Наши приходы разные. Одни состоят в основном из русскоговорящих православных, приехавших на острова, другие — преимущественно из местных жителей, которые приняли Православие. Но большинство общин смешано, они включают в себя людей разных национальностей и происхождения. Иногда бывает и напряженность, так как люди часто слишком отличаются друг от друга и каждый смотрит на жизнь по-своему (что естественно). Единственное, что их объединяет, — это желание найти Христа в Православной Церкви, мы все принадлежим к одной семье, в центре которой — Христос.

— Расскажите, пожалуйста, о современной жизни восприемника первого русского храма в Лондоне — Успенского прихода на Энисмор Гарденс (Ennismore Gardens). Кто сегодня ваши прихожане? Остается ли Успенский собор посольским храмом?

— Настоящий приход Успенского собора в Лондоне намного больше первой общины, основанной в Лондоне 300 лет назад. По воскресеньям и праздникам к нам приходят сотни людей, и мы стараемся их окормлять. Многие прихожане в Великобритании недавно и только здесь открыли для себя церковную жизнь, поэтому мы должны уделять им особое внимание. Но также есть и те, кто уже многие годы являются членами общины и изо дня в день служат нашей Церкви и приходу. Они очень близки друг к другу. Несмотря на то что наш приход очень большой, он в действительности является самой настоящей общиной. Большинство наших прихожан в Лондоне — русскоговорящие, но у нас есть маленькая, но постоянно растущая группа английских православных, которые составляют часть нашей общины.

Конечно, мы поддерживаем дружеские отношения с российским посольством в Лондоне, посол является одним из наших прихожан. Но мы не являемся «посольской церковью», как это было в дореволюционное время. Наша миссия гораздо шире, чем просто окормлять россиян, — мы здесь, чтобы проповедовать Евангелие всей твари (см.: Мк. 16, 15).

— Сколько приходов Русской Зарубежной Церкви действует на Британских островах? Как складываются взаимоотношения между нашими общинами?

— Приходов Русской Зарубежной Церкви в Британии немного. Сегодня я не вижу никаких оснований для нашего раздельного служения. Наша паства — общая, священники имеют схожее происхождение. После девяти лет объединенной жизни в молитвенном общении под каноническим омофором Святейшего Патриарха мы практически слились на уровне мирян и имеем общее наследие от некогда разделенной по политическим мотивам эмиграции. Противоречия, как я уже отметил, могут встречаться внутри приходских общин, но не между нашими двумя юрисдикциями. Отношения между духовенством очень хорошие, священники часто помогают друг другу, служат друг с другом и поддерживают друг друга в пастырском служении.

— Владыка, какие мероприятия, связанные с юбилеем, вы планируете провести в епархии?

— На самом деле юбилейные мероприятия уже начались. В начале лета этого года прошла наша обычная ежегодная епархиальная конференция, которая стала юбилейной. На нее были приглашены много докладчиков и гостей из-за рубежа, в том числе епископы, ранее служившие в нашей епархии в качестве священников, прежде чем они стали нести свою иерархическую службу в России. Ключевым моментом наших торжеств должен стать планируемый в октябре визит Святейшего Патриарха Кирилла, который освятит кафедральный собор в Лондоне, совсем недавно отремонтированный. Его Святейшество также примет участие в ряде важных встреч, в его честь будет организован торжественный прием.

— Диалог Русской Православной Церкви с Церковью Англии продолжается со времен формирования англиканства в XVI веке. Из истории мы знаем, что первым иерархом Русской Православной Церкви, вступившим в прямые отношения c Англиканской Церковью, стал митрополит Мос­ковский Платон (Левшин). Что для них характерно сегодня?

— Несмотря на то что отношения между нами остаются очень теплыми и дружественными, нельзя сказать, что они такие же, какими были во времена митрополита Платона. И уже невозможно говорить о восстановлении канонического общения между нами, по крайней мере в понимании предыдущих поколений. Существуют значительные разногласия в англиканском сообществе, и сегодня многие англикане придерживаются взглядов, которые трудно и невозможно согласовать с православным пониманием христианского учения. И всё же довольно много членов Церкви Англии, от высших иерархов до простых верующих, проявляют большое уважение, тепло и даже любовь к православной традиции, и с ними мы поддерживаем близкие отношения, между нами существует также искренная дружба, которая очень важна для нас и которую мы хотим сохранить.

— Какие русские святые и святыни наиболее близки англичанам?

— Англичане с большой любовью почитают наших русских святых, в особенности они с теплом относятся к преподобному Серафиму Саровскому и преподобному Силуану Афонскому. Местные жители познакомились с этими святыми через книги, написанные о них в середине ХХ века русскими эмигрантами, приехавшими в Англию, а также через миссионерскую работу Братства святого Альбана и преподобного Сергия. Некоторые русские иконы почитаются здесь не только православными, но и католиками и англиканами. Часто, войдя в англиканскую или католическую церковь, можно увидеть иконы Владимирской или Казанской Божией Матери или икону Святой Троицы Андрея Рублева. Для многих англикан в этой стране почитание икон вполне приемлемо.

— Какова судьба храма-музея, посвященного святым царственным страстотерпцам в Оксфорде, устроенного архимандритом Николаем (Гиббсом), учителем английского языка детей последнего русского императора. Возможно ли его возрождение?

— Часовня отца Николая в Оксфорде была закрыта после смерти его приемного сына Джорджа Гиббса в начале 1990-х годов. Иконы и утварь отданы или проданы. В течение короткого периода часовня, содержащая некоторые иконы и утварь, существовала в поместье Лутон Ху (Luton Hoo) в Хартфордшире, но, к сожалению, она тоже была закрыта несколько лет назад из-за финансовых трудностей владельцев, которые вынуждены были продать имение. Сейчас наш приход Святого Николая в Оксфорде работает над тем, чтобы найти постоянное место для экспозиции тех, святых для нас, предметов, которые сохранил архимандрит Николай.

— Монастырь Святого Иоанна Предтечи в Эссексе, основанный архимандритом Софронием (Сахаровым) в 1959 году, стал центром православного паломничества в Великобритании. Поражает его наднациональность: в обители подвизаются монашествующие и послушники из 16 стран, богослужебные песнопения и ектеньи возносятся на шести языках: церковнославянском, греческом, английском, французском, немецком, румынском. В нем практикуется соборная умная молитва, воспринятая отцом Софронием на Афоне. Храмы обители были расписаны лично им и учениками. Монастырская иконописная мастерская продолжает его традицию. Обитель находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата, но, несомненно, наши соотечественники считают ее родной. Как бы вы охарактеризовали феномен этого места? Поддерживаются ли между вами связи?

— Монастырь Святого Иоанна Предтечи в Эссексе и духовное наследие архимандрита Софрония являются чрезвычайно важной особенностью православной жизни и свидетельства на Британских островах. На самом деле я бы сказал, что это значение выходит за пределы вопросов юрисдикции. Хотя монастырь находится под омофором Константинопольского Патриархата, между нами существует тесная духовная связь, особенно потому, что отец Софроний, как и его старец святой Силуан, был наследником русско-афонской духовной традиции и потомком русских эмигрантов. До наших дней духовная атмосфера монастыря находится под сильным влиянием старца. У нас очень близкие отношения с монастырем: многие наши прихожане часто ездят в Эссекс в качестве паломников, в том числе мы организовываем паломнические группы из прихожан нашего собора и других приходов. С другой стороны, монастырь помогает нам во многих отношениях. Во многих наших церквах и на приходах находятся иконы, написанные в иконописной мастерской монастыря.

— Как часто собираются Ассамблеи православных епископов в Лондоне и какие темы на них обсуждаются?

— Православные архиереи Великобритании, которые управляют здесь приходами, собираются два раза в год: мы рассматриваем общие вопросы, которые касаются пастырского служения, обсуждаем, как поддержать друг друга и усилить наше межправославное присутствие. Одна из областей, над которой мы работаем сейчас, — почитание первых британских святых (святые Патрикий, Давид, Августин и др.), живших в первом тысячелетии во времена неразделенной Церкви. Православные всех юрисдикций и традиций, живущие здесь, очень любят и почитают этих ранних местных свидетелей Христа и Евангелия, и это почитание может служить свидетельством нашего православного единства.