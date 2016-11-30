Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос

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В «духе Дарданелл». Миссия русских эмигрантов в Великобритании в ХХ веке
Русская православная миссия на Британских островах, подпитанная послереволюционной эмигрантской волной из России, в XX веке пережила и тяжелый раскол, и воссоединение. Но само ее существование — от «миссии присутствия» до выхода с проповедью за ограду храма — стало возможным благодаря отказу от принципа национальной Церкви. Эта открытость миру, с одной стороны, привлекла в Православную Церковь британцев, а с другой — помогла избежать обвинений в прозелитизме.
30 ноября 2016 г. 17:10
Жизнь как служение
Жизнь Патриарха нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Первосвятителя не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет ― важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви и одновременно повод оглянуться назад и посмотреть, какие изменения произошли в церковном организме, понять, где находится церковный корабль и что еще предстоит сделать. ПДФ-версия.
19 ноября 2016 г. 13:15
Архиерей должен быть близок к своему духовенству и к народу
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Кардинальные изменения административно-территориального устройства Церкви ― одно из главных преобразований, прошедших по инициативе и под руководством Святейшего Патриарха Кирилла за последние годы. По состоянию на середину октября общее количество епархий за последние пять лет выросло почти вдвое ― со 159 до 296.
18 ноября 2016 г. 13:40
Жизнь по Промыслу Божиему
На надгробном камне митрополита Макария (Булгакова) в Успенском соборе Cвято-Троицкой Сергиевой лавры изображены три книги — его наиболее значительные труды: «Введение в православно-догматическое богословие», «Догматическое богословие» и «История Русской Церкви». О создателе исторического многотомника по-прежнему вспоминают как о талантливом, трудолюбивом и честном ученом. Недаром Макарьевская премия, созданная по завещанию владыки, сегодня считается главной премией в области российской истории и истории Русской Православной Церкви. Но для Церкви митрополит Макарий прежде всего остается выдающимся богословом, деятельным пастырем и великодушным христианином, для которого любовь к ближнему всегда была непреложным жизненным правилом.
7 ноября 2016 г. 17:10
История жизни Первосвятителя в недавней истории Церкви
Появление имени будущего Предстоятеля Русской Православной Церкви на страницах «Журнала Московской Патриархии» относится к далекому 1968 г., когда была опубликована небольшая заметка «Молодежь и IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей» (ЖМП. 1968. № 11), подписанная «В. Гундяев, студент Лен. дух. академии». Речь в ней шла о состоявшейся в Упсале (Швеция) очередной Ассамблее ВСЦ, к работе которой впервые была привлечена и церковная молодежь. Конечно, обширный круг обсуждавшихся вопросов при наличии весьма широкого представительства вызывал много различий в мнениях. В частности, особые споры вызвала проблема «интеркоммуниона» (совместного причастия), посредством которого некоторые инославные христиане полагали возможным преодолеть конфессиональные разделения. В ответ на это православные делегаты указывали, что Евхаристию, неизменный центр сакраментальной жизни Церкви и истинный критерий церковного единства, возможно совершать лишь при единомысленном исповедании веры.
15 декабря 2016 г. 15:40
Милейший город Смоленск
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт публикует серию материалов, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. Возрождение церковной жизни на Смоленщине тесно связано с именем митрополита Кирилла (ныне Святейший Патриарх Московский и всея Руси). 26 декабря 1984 года ректор Ленинградских духовных семинарии и академии архиепископ Кирилл был назначен на Смоленскую кафедру. В 1985 году к Смоленской епархии была присоединена территория Калининградской области. С этого времени до 2009 года титул епархиального архиерея был «Смоленский и Калининградский». ПДФ-версия.
16 ноября 2016 г. 13:16
Вышел в свет «Журнал Московской Патриархии» №11 за 2016 год
20 ноября Русская Православная Церковь отмечает 70-летие Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Жизнь Первосвятителя нераздельно связана с жизнью Церкви. И юбилей Патриарха — не просто личный праздник: это событие, имеющее общецерковное измерение. Семьдесят лет — важная веха на земном пути Предстоятеля Русской Церкви. Одновременно это повод оглянуться назад и понять, какой путь преодолел церковный корабль, где он находится сейчас и что в первую очередь предстоит сделать его команде.
15 ноября 2016 г.
Самый молодой ректор
20 ноября Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 70 лет. Наш сайт начинает серию публикаций, посвященных юбилею Предстоятеля Русской Православной Церкви. В этом материале мы расскажем о служении Святейшего Патриарха на посту ректора Ленинградской духовной академии, на который он, будучи архимандритом, был назначен решением Святейшего Патриарха Пимена и Священного Синода 26 декабря 1974 года в возрасте 28 лет. ПДФ-версия.
15 ноября 2016 г.
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ЖМП № 10 октябрь 2016 / 28 ноября 2016 г. 14:55
Архиепископ Сурожский Елисей: Мы все принадлежим одной семье, в центре которой Христос
В этом году исполнилось 300 лет присутствия Русской Православной Церкви на Британских островах — первое богослужение состоялось в декабре 1716 года в храме Успения Богородицы при российском посольстве в Лондоне. После смерти Петра I русский приход жил небогато и на протяжении трех веков не раз менял свой адрес. К 1962 году число православных верующих на территории Великобритании и Ирландии выросло настолько, что была создана Сурожская епархия. Чем она живет сегодня и каковы особенности служения на английской земле, «Церковному Вестнику» рассказал архиепископ Сурожский Елисей
— Ваше Высокопреосвященство, в Сурожской епархии 20 священников окормляют 47 приходов. То есть приходов в два с лишним раза больше, чем священников. Как эта статистика отражается на служении?
— Общины разбросаны по всем Британским островам, не говоря уже о Нормандских островах и острове Мэн. Это означает, что все наши священники должны быть миссионерами. Многие из них окормляют несколько приходов, путешествуя на большие расстояния каждую неделю, чтобы заботиться о нуждах нашей паствы. Кроме того, наше духовенство старается выполнять много разных задач — не только служить Божественную литургию и совершать таинства, но и проповедовать, посещать больницы и тюрьмы, следить за административными делами и т.д. Многие священники, чтобы прокормить свои семьи, трудятся на светской работе, поэтому служить в нашей епархии — это серьезное обязательство.
— Сколько прихожан в ваших приходах? Кого в них больше — эмигрантов из России или англичан? Как складываются отношения между ними?
— Наши приходы разные. Одни состоят в основном из русскоговорящих православных, приехавших на острова, другие — преимущественно из местных жителей, которые приняли Православие. Но большинство общин смешано, они включают в себя людей разных национальностей и происхождения. Иногда бывает и напряженность, так как люди часто слишком отличаются друг от друга и каждый смотрит на жизнь по-своему (что естественно). Единственное, что их объединяет, — это желание найти Христа в Православной Церкви, мы все принадлежим к одной семье, в центре которой — Христос.
— Расскажите, пожалуйста, о современной жизни восприемника первого русского храма в Лондоне — Успенского прихода на Энисмор Гарденс (Ennismore Gardens). Кто сегодня ваши прихожане? Остается ли Успенский собор посольским храмом?
— Настоящий приход Успенского собора в Лондоне намного больше первой общины, основанной в Лондоне 300 лет назад. По воскресеньям и праздникам к нам приходят сотни людей, и мы стараемся их окормлять. Многие прихожане в Великобритании недавно и только здесь открыли для себя церковную жизнь, поэтому мы должны уделять им особое внимание. Но также есть и те, кто уже многие годы являются членами общины и изо дня в день служат нашей Церкви и приходу. Они очень близки друг к другу. Несмотря на то что наш приход очень большой, он в действительности является самой настоящей общиной. Большинство наших прихожан в Лондоне — русскоговорящие, но у нас есть маленькая, но постоянно растущая группа английских православных, которые составляют часть нашей общины.
Конечно, мы поддерживаем дружеские отношения с российским посольством в Лондоне, посол является одним из наших прихожан. Но мы не являемся «посольской церковью», как это было в дореволюционное время. Наша миссия гораздо шире, чем просто окормлять россиян, — мы здесь, чтобы проповедовать Евангелие всей твари (см.: Мк. 16, 15).
— Сколько приходов Русской Зарубежной Церкви действует на Британских островах? Как складываются взаимоотношения между нашими общинами?
— Приходов Русской Зарубежной Церкви в Британии немного. Сегодня я не вижу никаких оснований для нашего раздельного служения. Наша паства — общая, священники имеют схожее происхождение. После девяти лет объединенной жизни в молитвенном общении под каноническим омофором Святейшего Патриарха мы практически слились на уровне мирян и имеем общее наследие от некогда разделенной по политическим мотивам эмиграции. Противоречия, как я уже отметил, могут встречаться внутри приходских общин, но не между нашими двумя юрисдикциями. Отношения между духовенством очень хорошие, священники часто помогают друг другу, служат друг с другом и поддерживают друг друга в пастырском служении.
— Владыка, какие мероприятия, связанные с юбилеем, вы планируете провести в епархии?
— На самом деле юбилейные мероприятия уже начались. В начале лета этого года прошла наша обычная ежегодная епархиальная конференция, которая стала юбилейной. На нее были приглашены много докладчиков и гостей из-за рубежа, в том числе епископы, ранее служившие в нашей епархии в качестве священников, прежде чем они стали нести свою иерархическую службу в России. Ключевым моментом наших торжеств должен стать планируемый в октябре визит Святейшего Патриарха Кирилла, который освятит кафедральный собор в Лондоне, совсем недавно отремонтированный. Его Святейшество также примет участие в ряде важных встреч, в его честь будет организован торжественный прием.
— Диалог Русской Православной Церкви с Церковью Англии продолжается со времен формирования англиканства в XVI веке. Из истории мы знаем, что первым иерархом Русской Православной Церкви, вступившим в прямые отношения c Англиканской Церковью, стал митрополит Московский Платон (Левшин). Что для них характерно сегодня?
— Несмотря на то что отношения между нами остаются очень теплыми и дружественными, нельзя сказать, что они такие же, какими были во времена митрополита Платона. И уже невозможно говорить о восстановлении канонического общения между нами, по крайней мере в понимании предыдущих поколений. Существуют значительные разногласия в англиканском сообществе, и сегодня многие англикане придерживаются взглядов, которые трудно и невозможно согласовать с православным пониманием христианского учения. И всё же довольно много членов Церкви Англии, от высших иерархов до простых верующих, проявляют большое уважение, тепло и даже любовь к православной традиции, и с ними мы поддерживаем близкие отношения, между нами существует также искренная дружба, которая очень важна для нас и которую мы хотим сохранить.
— Какие русские святые и святыни наиболее близки англичанам?
— Англичане с большой любовью почитают наших русских святых, в особенности они с теплом относятся к преподобному Серафиму Саровскому и преподобному Силуану Афонскому. Местные жители познакомились с этими святыми через книги, написанные о них в середине ХХ века русскими эмигрантами, приехавшими в Англию, а также через миссионерскую работу Братства святого Альбана и преподобного Сергия. Некоторые русские иконы почитаются здесь не только православными, но и католиками и англиканами. Часто, войдя в англиканскую или католическую церковь, можно увидеть иконы Владимирской или Казанской Божией Матери или икону Святой Троицы Андрея Рублева. Для многих англикан в этой стране почитание икон вполне приемлемо.
— Какова судьба храма-музея, посвященного святым царственным страстотерпцам в Оксфорде, устроенного архимандритом Николаем (Гиббсом), учителем английского языка детей последнего русского императора. Возможно ли его возрождение?
— Часовня отца Николая в Оксфорде была закрыта после смерти его приемного сына Джорджа Гиббса в начале 1990-х годов. Иконы и утварь отданы или проданы. В течение короткого периода часовня, содержащая некоторые иконы и утварь, существовала в поместье Лутон Ху (Luton Hoo) в Хартфордшире, но, к сожалению, она тоже была закрыта несколько лет назад из-за финансовых трудностей владельцев, которые вынуждены были продать имение. Сейчас наш приход Святого Николая в Оксфорде работает над тем, чтобы найти постоянное место для экспозиции тех, святых для нас, предметов, которые сохранил архимандрит Николай.
— Монастырь Святого Иоанна Предтечи в Эссексе, основанный архимандритом Софронием (Сахаровым) в 1959 году, стал центром православного паломничества в Великобритании. Поражает его наднациональность: в обители подвизаются монашествующие и послушники из 16 стран, богослужебные песнопения и ектеньи возносятся на шести языках: церковнославянском, греческом, английском, французском, немецком, румынском. В нем практикуется соборная умная молитва, воспринятая отцом Софронием на Афоне. Храмы обители были расписаны лично им и учениками. Монастырская иконописная мастерская продолжает его традицию. Обитель находится в юрисдикции Константинопольского Патриархата, но, несомненно, наши соотечественники считают ее родной. Как бы вы охарактеризовали феномен этого места? Поддерживаются ли между вами связи?
— Монастырь Святого Иоанна Предтечи в Эссексе и духовное наследие архимандрита Софрония являются чрезвычайно важной особенностью православной жизни и свидетельства на Британских островах. На самом деле я бы сказал, что это значение выходит за пределы вопросов юрисдикции. Хотя монастырь находится под омофором Константинопольского Патриархата, между нами существует тесная духовная связь, особенно потому, что отец Софроний, как и его старец святой Силуан, был наследником русско-афонской духовной традиции и потомком русских эмигрантов. До наших дней духовная атмосфера монастыря находится под сильным влиянием старца. У нас очень близкие отношения с монастырем: многие наши прихожане часто ездят в Эссекс в качестве паломников, в том числе мы организовываем паломнические группы из прихожан нашего собора и других приходов. С другой стороны, монастырь помогает нам во многих отношениях. Во многих наших церквах и на приходах находятся иконы, написанные в иконописной мастерской монастыря.
— Как часто собираются Ассамблеи православных епископов в Лондоне и какие темы на них обсуждаются?
— Православные архиереи Великобритании, которые управляют здесь приходами, собираются два раза в год: мы рассматриваем общие вопросы, которые касаются пастырского служения, обсуждаем, как поддержать друг друга и усилить наше межправославное присутствие. Одна из областей, над которой мы работаем сейчас, — почитание первых британских святых (святые Патрикий, Давид, Августин и др.), живших в первом тысячелетии во времена неразделенной Церкви. Православные всех юрисдикций и традиций, живущие здесь, очень любят и почитают этих ранних местных свидетелей Христа и Евангелия, и это почитание может служить свидетельством нашего православного единства.
28 ноября 2016 г. 14:55
Ключевые слова: духовенство, Европа, ЖМП
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«Славоник» поможет в работе с церковнославянским и древнегреческим текстами
Двумя выпускниками МГУ - Алексеем Губановым и Валерием Волковым - создан редактор для работы с церковнославянским и древнегреческим языками. Уникальность редактора «Славоник» в том, что набирая текст на обычной русской клавиатуре, вы получаете уже готовый перевод либо на церковно-славянском, либо на древне-греческом (если переключиться на английскую раскладку). Причем редактор переводит не только тексты, но и числа.
21 декабря 2016 г. 17:00
Древняя Сирия, которую мы можем потерять. Часть 3
В связи с освобождением сирийского города Алеппо мы предлагаем нашим читателям вспомнить о том, какие христианские святыни находятся в этом городе и его окресностях. Публикация была сделана в ноябре 2015 года, ее автор путешествовал по Сирии до гражданской войны в этой стране, которая началась в 2011 году. Поэтому сейчас трудно сказать, что уцелело из того, о чем он рассказывает. Но на наш взгляд эта информация не потеряла своей актуальности. Алеппо расположен в северной части Сирии, которая наиболее насыщена раннехристианскими памятниками. Большинство их можно встретить на территориях к западу и юго-западу от Алеппо. О других святынях, памятниках искусства и архитектуры Сирии вы можете прочитать в ЖМП №9-12 2015 и №1 2016 гг. PDF-версия.
16 декабря 2016 г. 17:00
Тайна послушания, доступная каждому
ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД РУССКОГО АФОНА ФИНИШИРОВАЛ. С 20 по 24 сентября в Москве в рамках празднования 1000-летия присутствия русских монахов на Святой горе Афон прошли торжества, ставшие кульминационным событием юбилейного года. Они вобрали в себя собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви, научную конференцию «Русь и Святая гора Афон: тысяча лет духовного и культурного единства», выставку архивных материалов «Русь и Афон» и праздничный концерт духовных произведений «Пристань спасения».
14 декабря 2016 г. 12:55
В Киеве, по инициативе организации инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине», открылась выставка точечных икон
В Киеве,в галерее «Соборная» при Духовно-просветительском центре кафедрального собора Украинской Православной Церкви с 3 по 17 декабря проходит выставка точечных икон, которые доступны для восприятия незрячим людям. Среди экспонатов выставки – апостола Павла, блаженной Матроны Московской, равноапостольного князя Владимира и др. В отличии от резных, точечные иконы выполнены на чистом листе бумаги, где изображение сделано выпуклыми точками.
12 декабря 2016 г. 10:15