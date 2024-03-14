Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний

СВЯТЕЙШИЙ КАТАЛИКОС-ПАТРИАРХ МАР АВА III ОБ АССИРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ ВОСТОКА И ЕЕ СВЯЗЯХ С РОССИЕЙ

Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу ­Московской Патриархии». PDF-версия.

Ассирийцы в России времен Николая II

— Ваше Святейшество, ассирийский народ имеет давние тесные связи с русским народом, что особенно проявилось в конце XIX века и в годы Первой мировой войны. Лучшим доказательством этого факта являются ваши предки, которые в те годы служили в Российской армии. Расскажите о них.

— Мой прадед по материнской линии, Шмуил-хан, стал полным кавалером Георгиевского креста. Его отец, мой прапрадед, Беджан, по нашему семейному преданию, тоже получил Георгиевский крест. Он происходил из района Тергавар, из Урмийской провинции1, где в конце XIX века было вице-консульство России, а в начале XX века — российское военное присутствие и Урмийская духовная миссия. Беджан был убит курдами в 1907 году.

Шмуил-хан был командиром дружины тергаварских ассирийцев и служил на границе Персии с Турцией. В годы Первой мировой вой­ны, в сентябре 1914 года, он защищал Урмию от курдов. В его отряде было 250 ассирийцев, с ними был отряд из 60 казаков. В начале осады командира казаков убил снайпер, и Шмуил-хан взял руководство объединенным отрядом на себя. Бои шли почти три дня, атака курдов была отражена. Позднее он участвовал в ответной экспедиции русских отрядов, курдов отогнали. В дальнейшем он командовал 3-й отдельной Ассирийской конной сотней в составе ассирийских частей, сражавшихся в составе Русской армии.

Шмуил-хан погиб 3 марта 1918 года (по юлианскому календарю, которым пользовались тогда ассирийцы; 16 марта по григорианскому календарю) вместе с Католикосом Ассирийским Мар Шимуном XXI. В годы Первой мировой войны Святейший Католикос имел общение с императором Николаем II через великого князя Николая Николаевича и передавал слова поддержки императору в войне с Османской империей. Ассирийский народ тогда жил в Османской империи и боролся за автономию. Николай II в ответ передавал слова благодарности за ­поддержку и выражал надежду, что русский народ освободит турецких христиан от гнета. Когда в 1918 году в России началась Гражданская война, ассирийский народ все еще сопротивлялся туркам, но страны Антанты давили на Католикоса, чтобы он пошел на переговоры с курдами. Католикос Мар Шимун был приглашен на прием к курдскому вождю Симко Шикаки. Шмуил-хан его сопровождал. Это была суббота перед Великим постом: он предупреждал Католикоса, что возможны провокации, и оказался прав. Почти всех ассирийцев на приеме расстреляли, погибло больше сотни человек, и среди них были Католикос и мой прадед. В 2014 году на территории московского храма Пресвятой Девы Марии («Мат Марьям») был открыт памятник Патриарху Мар Шимуну XXI.

Сын Шмуил-хана Авималек тоже связан с Россией: он учился здесь, стал офицером и командовал ассирийским кавалерийским отрядом из двухсот всадников, сражавшихся на стороне России на южном фланге Кавказского фронта в Персии. Его племянница Флоранс — моя мама.

Учитывая, что мои предки жили в России, я по-особенному отношусь к русской культуре. Большой интерес представляет для меня личность императора Николая II, который имел контакты с моим предшественником, его семья. Из русских писателей для меня особую значимость имеет Л. Н. Толстой. В своих романах он анализировал духовность России, среднестатистического верующего русского, и мне это очень интересно.

Ассирийские приходы в России

— Сегодня жизнь ассирийцев в России сосредоточена вокруг храмов Ассирийской Церкви, главным из которых является московская церковь Пресвятой Девы Марии («Мат Марь­ям»). Ваш визит в 2023 году был приурочен к 25-летию этого прихода. Каково его значение в жизни ассирийцев в Москве?

— Московский приход Ассирийской Церкви начал формироваться еще в 1996 году, когда митрополит Иракский Мар Гиваргис (впоследствии Святейший Католикос-Патриарх Мар Гиваргис III, ныне на покое) заложил камень в основание храма. Однако архиереи и священники приезжали раньше, а сама церковная община образовалась в начале 1990-х годов.

Официально приход был учрежден в 1998 году. Мой предшественник, Святейший Католикос-Патриарх Мар Дынха IV, во время визита в Москву освятил эту церковь, посвященную Пресвятой Богородице. В течение всех этих лет приход растет, живет богослужебной жизнью, развивается, совершенствуется. ­Впоследствии появились и другие ассирийские общины в ­разных уголках страны: приход ­великомученика Георгия в Краснодаре, приход в Ростове-на-Дону. Значение московского прихода необычайно важно: он является представительством Ассирийской Церкви Востока в России, объединяет многих представителей нашего народа, живущих в Российской Федерации. Помимо регулярного совершения здесь богослужений, это настоящий центр ассирийской общины в России.

— В 2024 году ассирийцы, живущие в России, отметят еще две годовщины — 10 лет освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в Краснодаре и 100 лет основания села Урмия в Краснодарском крае. Что это за места?

— Это значимые для нас места, и есть планы торжественно отметить эти даты. Церковь великомученика Георгия Победоносца была построена в 2008 году и торжественно освящена в 2014 году Святейшим Католикосом Мар Дынхой IV. Я в тот визит сопровождал Святейшего и тоже участвовал в освящении. Теперь вокруг этой церкви живет и развивается ассирийский приход.

Кубанский поселок Урмия исторически очень важен для нас. Еще в конце XIX века в Османской империи начались погромы ассирийцев. Больше сотни тысяч ассирийцев были убиты или насильственно обращены в ислам. Так продолжалось до 1923 года. Тогда, 100 лет назад, многие наши предки покинули историческую Урмию и переселились в Россию. Некоторые из них поселились на Кубани. Новое поселение наши предки назвали Урмией, в память о своей родине. На новом месте образовался хутор, впоследствии появился колхоз. Там и сейчас существует наша община. Это место очень значимо для нас, потому что наши предки перенесли туда память с наших родных мест, с территории Ирана и Турции, и попытались воссоздать там наш дом.

— В рамках визита в 2023 году вы впервые посетили небольшую ассирийскую общину во Владимире. Как она возникла?

— Мы очень благодарны митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону, который принял нас в дни визита во Владимир. Надо сказать, что ассирийские общины в России появились больше века назад. Ассирийцы селились в разных городах и регионах Российской империи: Москве, Петербурге, Киеве, Тифлисе, в Эриванской губернии и даже в таких отдаленных от центра местах, как Котлас. Маленькая община и приход во Владимире существуют около ста лет и появились после Первой мировой войны. Община состоит из 35 человек, однако на протяжении всего своего существования она бережно хранит христианские традиции и наследие ассирийского народа, передает свой опыт из поколения в поколение.

Основа межхристианского диалога

— Ваше Святейшество, между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока существует официальный диалог. Расскажите, пожалуйста, какие темы рассматриваются в рамках взаимодействия Русской Церкви и Ассирийской Церкви?

— Диалог официально начался в 2014 году. Это было совместное решение Святейшего Патриарха Кирилла и моего предшественника, Святейшего Католикоса Мар Дынхи IV. В течение семи лет, с момента основания до 2021 года, я входил в состав Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Сейчас она ведет активную деятельность, проводит большую работу по взаимодействию наших Церквей. Мы еще не углублялись в богословские вопросы, но я действительно считаю, что богословские консультации в рамках деятельности комиссии нам необходимы, чтобы обсуждать вопросы, которые были и отчасти являются каноническими препятствиями между двумя Церквами в прошлом и сейчас. Нам нужно обмениваться идеями, обсуждать и анализировать исторические события, канонические проблемы, богословское понимание каждой стороной природы и ипостаси Иисуса Христа.

— Чем занимается Комиссия по диалогу?

— В первую очередь комиссия рассматривает вопросы гуманитарных, социальных, этических проблем, с которыми сталкиваются наши Церкви. Особенно в сфере христианской морали, что важно как для общества, так и для всего мира в целом. Русская Православная Церковь входит в семью Восточных Православных Церквей, и у нас много общего, что мы можем обсудить и о чем договориться. На повестке дня находятся проблема личности и гуманитарные вопросы, отстаивание традиционных ценностей, студенческий обмен и научное взаимодействие, а также положение гонимых христиан на Ближнем Востоке и в других регионах.

Кроме того, у нас есть общие программы молодежных мероприятий. Летом 2023 года в Ираке в городе Эрбиле состоялся первый Всемирный съезд молодежи Ассирийской Церкви Востока. Форум собрал более трехсот участников из Ирака, Сирии, Ливана, России, Грузии, Армении, Ирана, Индии, Великобритании и ряда стран континентальной Европы, а также из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Мы планируем проводить такие съезды каждые три года. Вообще, каждая епархия проводит свой региональный съезд молодежи раз в год. А в 2019 году мы приняли решение проводить объединенный, всемирный съезд. Рады, что наконец смогли это осуществить. Такие съезды нужны, чтобы молодые ассирийцы, разбросанные по всему миру и выросшие в Европе, России, Америке, Азии, могли посетить свою историческую родину на Ближнем Востоке, познакомиться друг с другом, приобщиться к духовным традициям и культуре своих предков, побывать на земле, где жили их родители, дедушки и бабушки, где стоят древние храмы и монастыри.

На съезде присутствовала и молодежная делегация Русской Православной Церкви. Мы были рады принять гостей из России, а им понравилось время, проведенное в Ираке. Они смогли прочувствовать древнюю родину Ассирийской Церкви.

— Что, на ваш взгляд, является фундаментом, общим для Русской и Ассирийской Церквей?

— Общих оснований для нашего диалога много. Во-первых, апостольская вера. Во-вторых, общие моменты истории наших двух народов, которым пришлось защищать свою веру и отстаивать свою идентичность от врагов и преследований. Того, что нас сближает, гораздо больше, чем того, что разделяет. Два народа и две Церкви, мы вместе прошли через многие исторические этапы, страдая, защищая нашу веру, отстаивая право на наше вероисповедание. Разница только в опыте. У нас нет родины, которая называется Ассирия. Когда-то была, много-­много веков назад. Но она в наших сердцах.

— Издательство Московской духовной академии готовит к публикации перевод вашей книги. О чем она?

— Книга представляет собой введение в сакраментологию Церкви Востока и предназначена для духовных учебных заведений. Первоначальная задумка была в том, чтобы сделать ее пособием для пастырей. В процессе написания книга стала более богословской. В ней рассматриваются семь таинств Ассирийской Церкви, древние литургические тексты, произведения святых отцов на богослужебную тематику. Особое внимание уделено двум уникальным таинствам, существующим только в Ассирийской Церкви, — это таинство Освящения Закваски и таинство Знамения Креста. Например, Освящение Закваски связано с преданием, что после Тайной Вечери Христос передал апостолу Фоме часть закваски для выпекания евхаристического хлеба, и с тех пор она регулярно восполняется в таинстве Освящения Закваски. Сама освященная закваска используется для приготовления хлеба для Евхаристии.

Книга переводится в настоящее время на русский язык. Кроме того, она уже переведена на армянский язык и издана в Армении; есть арабский перевод, подготовленный в Ираке.

Сохранить веру и народ

— Будучи Предстоятелем Ассирийской Церкви, какими вы видите главные цели вашего служения?

- Одно из моих важнейших устремлений в должности Предстоятеля Ассирийской Церкви — и, надеюсь, я смогу с помощью Божией его осуществить — это найти ответы на вызовы современности нашей Церкви, нашему народу и нашей вере. Большинство верующих сейчас живет в диаспоре, наша численность на Ближнем Востоке по сравнению с другими религиозными группами очень мала. И это вызов для нас — как сохранить нашу христианскую веру, ассирийскую идентичность? В частности, в диаспоре. Да, на Ближнем Востоке мы боремся за себя, у ассирийцев давняя история борьбы и преследований за веру и традицию. Но даже в диаспоре мы сталкиваемся с проблемами сохранения идентичности. Как нам сохранить веру, как нам сохранить христианскую мораль пред лицом всего происходящего в мире, всех общественных и социальных изменений, охвативших западные страны? Быть способным справиться с этим вызовом — великий подвиг. Я всегда стараюсь помнить, на чем мне нужно сосредоточиться особо в своем служении.

Конечно, для нас также очень важны отношения нашей Церкви с другими Церквами на самых различных уровнях и площадках. Мы находимся в официальном диалоге с Русской Православной Церковью и с Римско-Католической Церковью, но у нас очень хорошие отношения и с другими Церквами, в частности с Сирийской Православной Церковью. Межхристианские отношения очень важны. Когда я был епископом, я возглавлял Отдел внешних церковных связей, так что это всегда было частью моей работы и моего служения.

— Что вам помогает в вашем служении Предстоятеля Церкви и духовного лидера ассирийского народа?

— Бог, Которому я бесконечно благодарен за нашу веру, наше святоотеческое наследие, литургическую практику, историю нашего народа, наш арамейский язык. Все это дает мне силы продолжать служение. Когда я изучаю нашу веру, погружаюсь в историю и богословие, я черпаю силы. Я посещаю наши общины по всему миру, встречаюсь с ассирийцами в разных странах, в различных социальных и культурных обстоятельствах. Жизнь ассирийцев в России отличается от жизни ассирийцев в США, Австралии или на Ближнем Востоке. Это разнообразие также придает мне много опыта и сил, и я благодарю за это Бога.

СПРАВКИ

Ассирийская Церковь Востока происходит от христианских общин, возникших в I в. на территории Парфянского царства (Месопотамия). По преданию, она была основана апостолом от 12-ти Фомой, апостолом от 70-ти Фаддеем и его учеником апостолом Марием. Ассирийцы были одним из народов, принявших христианство на территории Парфии, но остались единственными, кто сохранил с тех пор христианскую веру в этом регионе. Резиденция исторически находилась в столице региона — Селевкии-Ктесифоне. Когда в империи Сасанидов в качестве государственной религии был принят зороастризм, на христиан начались гонения. Спустя несколько десятилетий после III Вселенского Собора, в котором Ассирийская Церковь не принимала участия ввиду географической оторванности от остального христианского мира, она оказалась вне евхаристического общения с Церквами Римской империи — Римом, Константинополем, Александрией, Антиохией и Иерусалимом. С V в. Церковь вела активную миссионерскую работу на территориях Индии, Китая, Монголии, Центральной Азии, Йемена, Катара. С 652 г. оказалась под властью арабов. Благодаря своей образованности христиане стали культурной элитой в Арабском халифате и впоследствии в Монгольской империи. Расцветом Ассирийской Церкви принято считать XII–XIII вв.: помимо широкого географического охвата, членами Церкви становились влиятельные политики; в частности, к ней себя относил сын хана Батыя хан Сартак. В XIV в. после серии многочисленных массовых погромов произошел упадок Церкви, границы распространения сократились до территорий Курдистана, Сирии и Индии. Нашествие Тамерлана сильно подорвало положение Ассирийской Церкви. C XVII в. столицей Церкви стало поселение Кочанис в Турции, а ассирийские христиане сформировали собственный миллет (официально признанная самоуправляющаяся религиозная община) в Османской империи. В конце XIX в. ассирийцы мечтали о создании автономии или собственного государства. В годы Первой мировой войны ассирийский народ подвергся преследованиям со стороны турецких властей: многие и многие тысячи были убиты или погибли в результате принудительного переселения. Значительная часть ассирийцев в эти годы покинула историческую родину, люди разъехались по миру. В 1954 г. Патриарх был изгнан, и долгое время его кафедра находилась в США.

Сегодня Церковь состоит из епархий Ирака, Ирана и России; Индии и ОАЭ; Сирии; Австралии, Новой Зеландии и Ливана; Европы; Восточных США; Западных США; Калифорнии; Канады. Предстоятелем Церкви с 2021 г. является Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III. Резиденция Католикоса с 2015 г. находится в Эрбиле, Ирак. Церковь объединяет около 400 тыс. верующих.

Ассирийская Церковь Востока исповедует Никейский Символ веры и признает первые два Вселенских Собора. Учение основано на традиции Антиохийской богословской школы; среди богословов почитаются Диодор Тарсский, Феодор Мопсуестийский и Несторий Константинопольский. Из-за почитания Нестория в историографии стало принято считать, что Ассирийская Церковь исповедует несторианство. Однако сама Церковь отвергает такое представление, ссылаясь на «Книгу Гераклида», последнее сочинение Нестория, в котором он излагает учение, значительно отличающееся от несторианства, осужденного на III Вселенском Соборе. На данный момент трудно говорить о систематизированной догматике Ассирийской Церкви Востока, ее богословское наследие разрозненно. Существовали две крупные богословские школы — Эдесская и Низибинская. Среди крупных богословов выделяются преподобный Ефрем Сирин, преподобный Иаков Низибийский, Афраат Персидский, Нарсай Низибийский, Бабай Великий и другие. Традиционная христологическая формула была зафиксирована Бабаем Великим в VII в.: «две природы, две кномы в одном лице и одной воле Христа».

Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III (род. 1975) — Предстоятель Ассирийской Церкви Востока с 13 сентября 2021 г. Родом из Чикаго. Окончил Чикагский университет Игнатия Лойолы в 1997 г., Университет святой Марии на Озере (Иллинойс, США) в 1999 г., Папский Восточный институт (Рим, Италия) в 2001 г. (лицензиат) и защитил диссертацию в 2007 г. (PhD).

В 16 лет, в 1991 г., был посвящен во иподиакона, а в 1992 г. Святейшим Католикосом-Патриархом Мар Дынхой IV рукоположен в сан диакона. В 2006 г. им же рукоположен в сан хорепископа (протоиерея), а через два года возведен в сан архидиакона (протопресвитера).

В 2008 г. рукоположен во епископа, стал первым архиереем Ассирийской Церкви Востока американского происхождения. С 2015 г. был секретарем Священного Синода Ассирийской Церкви, с 2016 г. — сопредседателем Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.

8 сентября 2021 г. на заседании Священного Синода в Эрбиле избран Предстоятелем Ассирийской Церкви Востока. Интронизация состоялась 13 сентября 2021 г. в кафедральном соборе святого Иоанна Предтечи в Анкаве.

ПРИМЕЧАНИЕ

1 Урмия является одним из 19 исторических городов Ирана, ее возраст оценивается учеными в 3000 лет.