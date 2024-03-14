Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний

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«Небесные пещеры»: духовное значение пещерных монастырей в истории православного монашества
Пещерные храмовые комплексы известны с IV века и встречаются почти на всей территории православного мира. Это уникальные памятники природно-культурного ландшафта и неотъемлемая часть литургического наследия Православия. С чем было связано их появление? Каковы корни этого духовного опыта и необходимые условия для создания пещерного монастыря? Об этом уникальном явлении рассказывает Петр Юрьевич Малков, доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. PDF-версия.
14 марта 2024 г. 15:00
Верный cвидетель (Притч. 14, 25)
В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академии иерея Илии Письменюка. PDF-версия.
3 ноября 2023 г. 13:00
Имейте добрую память
Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.
21 октября 2023 г. 13:00
Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта
Ровно 55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.
24 июля 2023 г. 16:00
Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны»
Делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, посетила Россию 24-27 апреля 2023 года. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
23 июня 2023 г. 15:00
Понять русскую душу через молитву
В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.
18 мая 2023 г. 14:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Недавно у Церкви появился еще один живой пример для подражания — решением Священного Синода от 25 августа 2022 года в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священноисповедника Михаила Союзова. Он был настоятелем Князь-Владимирского собора в Петрограде, осужден по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года.
11 октября 2022 г. 13:30
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Преображение Господне — событие евангельской истории, открывшее ученикам Спасителя Его истинную Божественную природу. После Фавора слова проповеди Христа приобрели иной смысл и иное звучание: в свете Преображения учение Христа наполнилось светом вечности. Много позже ученики будут проповедовать не отвлеченное нравственное учение, но приблизившееся Царствие Небесное, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1).
29 июля 2022 г. 13:00
Циничная афера на уровне государства
Одним из распространенных стереотипов советской историографии изъятия храмового имущества в 1922 году являлся тезис о всенародной поддержке этой антицерковной кампании государства. И хотя изъятие ценностей часто проходило в форме грабежа и почти всегда на фоне волнений среди верующих, многие ученые до сих пор уверены: широкие слои народа с пониманием отнеслись к тому, что Церковь должна отдать властям все, что у нее есть, включая священные сосуды. Мифы об изъятии церковных святынь, порожденные советскими пропагандистами столетие назад, на основе новых архивных данных «Журналу Московской Патриархии» прокомментировал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, кандидат философских наук, кандидат богословия священник Сергий Иванов. PDF-версия.
22 июля 2022 г. 11:00
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ЖМП № 3 март 2024 / 9 апреля 2024 г. 14:00
Наши Церкви и наши народы прошли много испытаний
СВЯТЕЙШИЙ КАТАЛИКОС-ПАТРИАРХ МАР АВА III ОБ АССИРИЙСКОЙ ЦЕРКВИ ВОСТОКА И ЕЕ СВЯЗЯХ С РОССИЕЙ
Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III возглавляет эту древнюю кафедру всего два года и уже дважды посетил Россию. В ноябре 2023 года Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ о награждении Католикоса «за большой вклад в сохранение и развитие духовных и культурных традиций, укрепление мира и согласия между народами» государственной наградой России — орденом Дружбы. О тесных связях русского и ассирийского народов, диалоге Русской Православной Церкви и Ассирийской Церкви Востока и целях своего служения Святейший Мар Ава рассказал в интервью «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
Ассирийцы в России времен Николая II
— Ваше Святейшество, ассирийский народ имеет давние тесные связи с русским народом, что особенно проявилось в конце XIX века и в годы Первой мировой войны. Лучшим доказательством этого факта являются ваши предки, которые в те годы служили в Российской армии. Расскажите о них.
— Мой прадед по материнской линии, Шмуил-хан, стал полным кавалером Георгиевского креста. Его отец, мой прапрадед, Беджан, по нашему семейному преданию, тоже получил Георгиевский крест. Он происходил из района Тергавар, из Урмийской провинции1, где в конце XIX века было вице-консульство России, а в начале XX века — российское военное присутствие и Урмийская духовная миссия. Беджан был убит курдами в 1907 году.
Шмуил-хан был командиром дружины тергаварских ассирийцев и служил на границе Персии с Турцией. В годы Первой мировой войны, в сентябре 1914 года, он защищал Урмию от курдов. В его отряде было 250 ассирийцев, с ними был отряд из 60 казаков. В начале осады командира казаков убил снайпер, и Шмуил-хан взял руководство объединенным отрядом на себя. Бои шли почти три дня, атака курдов была отражена. Позднее он участвовал в ответной экспедиции русских отрядов, курдов отогнали. В дальнейшем он командовал 3-й отдельной Ассирийской конной сотней в составе ассирийских частей, сражавшихся в составе Русской армии.
Шмуил-хан погиб 3 марта 1918 года (по юлианскому календарю, которым пользовались тогда ассирийцы; 16 марта по григорианскому календарю) вместе с Католикосом Ассирийским Мар Шимуном XXI. В годы Первой мировой войны Святейший Католикос имел общение с императором Николаем II через великого князя Николая Николаевича и передавал слова поддержки императору в войне с Османской империей. Ассирийский народ тогда жил в Османской империи и боролся за автономию. Николай II в ответ передавал слова благодарности за поддержку и выражал надежду, что русский народ освободит турецких христиан от гнета. Когда в 1918 году в России началась Гражданская война, ассирийский народ все еще сопротивлялся туркам, но страны Антанты давили на Католикоса, чтобы он пошел на переговоры с курдами. Католикос Мар Шимун был приглашен на прием к курдскому вождю Симко Шикаки. Шмуил-хан его сопровождал. Это была суббота перед Великим постом: он предупреждал Католикоса, что возможны провокации, и оказался прав. Почти всех ассирийцев на приеме расстреляли, погибло больше сотни человек, и среди них были Католикос и мой прадед. В 2014 году на территории московского храма Пресвятой Девы Марии («Мат Марьям») был открыт памятник Патриарху Мар Шимуну XXI.
Сын Шмуил-хана Авималек тоже связан с Россией: он учился здесь, стал офицером и командовал ассирийским кавалерийским отрядом из двухсот всадников, сражавшихся на стороне России на южном фланге Кавказского фронта в Персии. Его племянница Флоранс — моя мама.
Учитывая, что мои предки жили в России, я по-особенному отношусь к русской культуре. Большой интерес представляет для меня личность императора Николая II, который имел контакты с моим предшественником, его семья. Из русских писателей для меня особую значимость имеет Л. Н. Толстой. В своих романах он анализировал духовность России, среднестатистического верующего русского, и мне это очень интересно.
Ассирийские приходы в России
— Сегодня жизнь ассирийцев в России сосредоточена вокруг храмов Ассирийской Церкви, главным из которых является московская церковь Пресвятой Девы Марии («Мат Марьям»). Ваш визит в 2023 году был приурочен к 25-летию этого прихода. Каково его значение в жизни ассирийцев в Москве?
— Московский приход Ассирийской Церкви начал формироваться еще в 1996 году, когда митрополит Иракский Мар Гиваргис (впоследствии Святейший Католикос-Патриарх Мар Гиваргис III, ныне на покое) заложил камень в основание храма. Однако архиереи и священники приезжали раньше, а сама церковная община образовалась в начале 1990-х годов.
Официально приход был учрежден в 1998 году. Мой предшественник, Святейший Католикос-Патриарх Мар Дынха IV, во время визита в Москву освятил эту церковь, посвященную Пресвятой Богородице. В течение всех этих лет приход растет, живет богослужебной жизнью, развивается, совершенствуется. Впоследствии появились и другие ассирийские общины в разных уголках страны: приход великомученика Георгия в Краснодаре, приход в Ростове-на-Дону. Значение московского прихода необычайно важно: он является представительством Ассирийской Церкви Востока в России, объединяет многих представителей нашего народа, живущих в Российской Федерации. Помимо регулярного совершения здесь богослужений, это настоящий центр ассирийской общины в России.
— В 2024 году ассирийцы, живущие в России, отметят еще две годовщины — 10 лет освящения церкви великомученика Георгия Победоносца в Краснодаре и 100 лет основания села Урмия в Краснодарском крае. Что это за места?
— Это значимые для нас места, и есть планы торжественно отметить эти даты. Церковь великомученика Георгия Победоносца была построена в 2008 году и торжественно освящена в 2014 году Святейшим Католикосом Мар Дынхой IV. Я в тот визит сопровождал Святейшего и тоже участвовал в освящении. Теперь вокруг этой церкви живет и развивается ассирийский приход.
Кубанский поселок Урмия исторически очень важен для нас. Еще в конце XIX века в Османской империи начались погромы ассирийцев. Больше сотни тысяч ассирийцев были убиты или насильственно обращены в ислам. Так продолжалось до 1923 года. Тогда, 100 лет назад, многие наши предки покинули историческую Урмию и переселились в Россию. Некоторые из них поселились на Кубани. Новое поселение наши предки назвали Урмией, в память о своей родине. На новом месте образовался хутор, впоследствии появился колхоз. Там и сейчас существует наша община. Это место очень значимо для нас, потому что наши предки перенесли туда память с наших родных мест, с территории Ирана и Турции, и попытались воссоздать там наш дом.
— В рамках визита в 2023 году вы впервые посетили небольшую ассирийскую общину во Владимире. Как она возникла?
— Мы очень благодарны митрополиту Владимирскому и Суздальскому Тихону, который принял нас в дни визита во Владимир. Надо сказать, что ассирийские общины в России появились больше века назад. Ассирийцы селились в разных городах и регионах Российской империи: Москве, Петербурге, Киеве, Тифлисе, в Эриванской губернии и даже в таких отдаленных от центра местах, как Котлас. Маленькая община и приход во Владимире существуют около ста лет и появились после Первой мировой войны. Община состоит из 35 человек, однако на протяжении всего своего существования она бережно хранит христианские традиции и наследие ассирийского народа, передает свой опыт из поколения в поколение.
Основа межхристианского диалога
— Ваше Святейшество, между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока существует официальный диалог. Расскажите, пожалуйста, какие темы рассматриваются в рамках взаимодействия Русской Церкви и Ассирийской Церкви?
— Диалог официально начался в 2014 году. Это было совместное решение Святейшего Патриарха Кирилла и моего предшественника, Святейшего Католикоса Мар Дынхи IV. В течение семи лет, с момента основания до 2021 года, я входил в состав Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Сейчас она ведет активную деятельность, проводит большую работу по взаимодействию наших Церквей. Мы еще не углублялись в богословские вопросы, но я действительно считаю, что богословские консультации в рамках деятельности комиссии нам необходимы, чтобы обсуждать вопросы, которые были и отчасти являются каноническими препятствиями между двумя Церквами в прошлом и сейчас. Нам нужно обмениваться идеями, обсуждать и анализировать исторические события, канонические проблемы, богословское понимание каждой стороной природы и ипостаси Иисуса Христа.
— Чем занимается Комиссия по диалогу?
— В первую очередь комиссия рассматривает вопросы гуманитарных, социальных, этических проблем, с которыми сталкиваются наши Церкви. Особенно в сфере христианской морали, что важно как для общества, так и для всего мира в целом. Русская Православная Церковь входит в семью Восточных Православных Церквей, и у нас много общего, что мы можем обсудить и о чем договориться. На повестке дня находятся проблема личности и гуманитарные вопросы, отстаивание традиционных ценностей, студенческий обмен и научное взаимодействие, а также положение гонимых христиан на Ближнем Востоке и в других регионах.
Кроме того, у нас есть общие программы молодежных мероприятий. Летом 2023 года в Ираке в городе Эрбиле состоялся первый Всемирный съезд молодежи Ассирийской Церкви Востока. Форум собрал более трехсот участников из Ирака, Сирии, Ливана, России, Грузии, Армении, Ирана, Индии, Великобритании и ряда стран континентальной Европы, а также из США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Мы планируем проводить такие съезды каждые три года. Вообще, каждая епархия проводит свой региональный съезд молодежи раз в год. А в 2019 году мы приняли решение проводить объединенный, всемирный съезд. Рады, что наконец смогли это осуществить. Такие съезды нужны, чтобы молодые ассирийцы, разбросанные по всему миру и выросшие в Европе, России, Америке, Азии, могли посетить свою историческую родину на Ближнем Востоке, познакомиться друг с другом, приобщиться к духовным традициям и культуре своих предков, побывать на земле, где жили их родители, дедушки и бабушки, где стоят древние храмы и монастыри.
На съезде присутствовала и молодежная делегация Русской Православной Церкви. Мы были рады принять гостей из России, а им понравилось время, проведенное в Ираке. Они смогли прочувствовать древнюю родину Ассирийской Церкви.
— Что, на ваш взгляд, является фундаментом, общим для Русской и Ассирийской Церквей?
— Общих оснований для нашего диалога много. Во-первых, апостольская вера. Во-вторых, общие моменты истории наших двух народов, которым пришлось защищать свою веру и отстаивать свою идентичность от врагов и преследований. Того, что нас сближает, гораздо больше, чем того, что разделяет. Два народа и две Церкви, мы вместе прошли через многие исторические этапы, страдая, защищая нашу веру, отстаивая право на наше вероисповедание. Разница только в опыте. У нас нет родины, которая называется Ассирия. Когда-то была, много-много веков назад. Но она в наших сердцах.
— Издательство Московской духовной академии готовит к публикации перевод вашей книги. О чем она?
— Книга представляет собой введение в сакраментологию Церкви Востока и предназначена для духовных учебных заведений. Первоначальная задумка была в том, чтобы сделать ее пособием для пастырей. В процессе написания книга стала более богословской. В ней рассматриваются семь таинств Ассирийской Церкви, древние литургические тексты, произведения святых отцов на богослужебную тематику. Особое внимание уделено двум уникальным таинствам, существующим только в Ассирийской Церкви, — это таинство Освящения Закваски и таинство Знамения Креста. Например, Освящение Закваски связано с преданием, что после Тайной Вечери Христос передал апостолу Фоме часть закваски для выпекания евхаристического хлеба, и с тех пор она регулярно восполняется в таинстве Освящения Закваски. Сама освященная закваска используется для приготовления хлеба для Евхаристии.
Книга переводится в настоящее время на русский язык. Кроме того, она уже переведена на армянский язык и издана в Армении; есть арабский перевод, подготовленный в Ираке.
Сохранить веру и народ
— Будучи Предстоятелем Ассирийской Церкви, какими вы видите главные цели вашего служения?
- Одно из моих важнейших устремлений в должности Предстоятеля Ассирийской Церкви — и, надеюсь, я смогу с помощью Божией его осуществить — это найти ответы на вызовы современности нашей Церкви, нашему народу и нашей вере. Большинство верующих сейчас живет в диаспоре, наша численность на Ближнем Востоке по сравнению с другими религиозными группами очень мала. И это вызов для нас — как сохранить нашу христианскую веру, ассирийскую идентичность? В частности, в диаспоре. Да, на Ближнем Востоке мы боремся за себя, у ассирийцев давняя история борьбы и преследований за веру и традицию. Но даже в диаспоре мы сталкиваемся с проблемами сохранения идентичности. Как нам сохранить веру, как нам сохранить христианскую мораль пред лицом всего происходящего в мире, всех общественных и социальных изменений, охвативших западные страны? Быть способным справиться с этим вызовом — великий подвиг. Я всегда стараюсь помнить, на чем мне нужно сосредоточиться особо в своем служении.
Конечно, для нас также очень важны отношения нашей Церкви с другими Церквами на самых различных уровнях и площадках. Мы находимся в официальном диалоге с Русской Православной Церковью и с Римско-Католической Церковью, но у нас очень хорошие отношения и с другими Церквами, в частности с Сирийской Православной Церковью. Межхристианские отношения очень важны. Когда я был епископом, я возглавлял Отдел внешних церковных связей, так что это всегда было частью моей работы и моего служения.
— Что вам помогает в вашем служении Предстоятеля Церкви и духовного лидера ассирийского народа?
— Бог, Которому я бесконечно благодарен за нашу веру, наше святоотеческое наследие, литургическую практику, историю нашего народа, наш арамейский язык. Все это дает мне силы продолжать служение. Когда я изучаю нашу веру, погружаюсь в историю и богословие, я черпаю силы. Я посещаю наши общины по всему миру, встречаюсь с ассирийцами в разных странах, в различных социальных и культурных обстоятельствах. Жизнь ассирийцев в России отличается от жизни ассирийцев в США, Австралии или на Ближнем Востоке. Это разнообразие также придает мне много опыта и сил, и я благодарю за это Бога.
СПРАВКИ
Ассирийская Церковь Востока происходит от христианских общин, возникших в I в. на территории Парфянского царства (Месопотамия). По преданию, она была основана апостолом от 12-ти Фомой, апостолом от 70-ти Фаддеем и его учеником апостолом Марием. Ассирийцы были одним из народов, принявших христианство на территории Парфии, но остались единственными, кто сохранил с тех пор христианскую веру в этом регионе. Резиденция исторически находилась в столице региона — Селевкии-Ктесифоне. Когда в империи Сасанидов в качестве государственной религии был принят зороастризм, на христиан начались гонения. Спустя несколько десятилетий после III Вселенского Собора, в котором Ассирийская Церковь не принимала участия ввиду географической оторванности от остального христианского мира, она оказалась вне евхаристического общения с Церквами Римской империи — Римом, Константинополем, Александрией, Антиохией и Иерусалимом. С V в. Церковь вела активную миссионерскую работу на территориях Индии, Китая, Монголии, Центральной Азии, Йемена, Катара. С 652 г. оказалась под властью арабов. Благодаря своей образованности христиане стали культурной элитой в Арабском халифате и впоследствии в Монгольской империи. Расцветом Ассирийской Церкви принято считать XII–XIII вв.: помимо широкого географического охвата, членами Церкви становились влиятельные политики; в частности, к ней себя относил сын хана Батыя хан Сартак. В XIV в. после серии многочисленных массовых погромов произошел упадок Церкви, границы распространения сократились до территорий Курдистана, Сирии и Индии. Нашествие Тамерлана сильно подорвало положение Ассирийской Церкви. C XVII в. столицей Церкви стало поселение Кочанис в Турции, а ассирийские христиане сформировали собственный миллет (официально признанная самоуправляющаяся религиозная община) в Османской империи. В конце XIX в. ассирийцы мечтали о создании автономии или собственного государства. В годы Первой мировой войны ассирийский народ подвергся преследованиям со стороны турецких властей: многие и многие тысячи были убиты или погибли в результате принудительного переселения. Значительная часть ассирийцев в эти годы покинула историческую родину, люди разъехались по миру. В 1954 г. Патриарх был изгнан, и долгое время его кафедра находилась в США.
Сегодня Церковь состоит из епархий Ирака, Ирана и России; Индии и ОАЭ; Сирии; Австралии, Новой Зеландии и Ливана; Европы; Восточных США; Западных США; Калифорнии; Канады. Предстоятелем Церкви с 2021 г. является Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III. Резиденция Католикоса с 2015 г. находится в Эрбиле, Ирак. Церковь объединяет около 400 тыс. верующих.
Ассирийская Церковь Востока исповедует Никейский Символ веры и признает первые два Вселенских Собора. Учение основано на традиции Антиохийской богословской школы; среди богословов почитаются Диодор Тарсский, Феодор Мопсуестийский и Несторий Константинопольский. Из-за почитания Нестория в историографии стало принято считать, что Ассирийская Церковь исповедует несторианство. Однако сама Церковь отвергает такое представление, ссылаясь на «Книгу Гераклида», последнее сочинение Нестория, в котором он излагает учение, значительно отличающееся от несторианства, осужденного на III Вселенском Соборе. На данный момент трудно говорить о систематизированной догматике Ассирийской Церкви Востока, ее богословское наследие разрозненно. Существовали две крупные богословские школы — Эдесская и Низибинская. Среди крупных богословов выделяются преподобный Ефрем Сирин, преподобный Иаков Низибийский, Афраат Персидский, Нарсай Низибийский, Бабай Великий и другие. Традиционная христологическая формула была зафиксирована Бабаем Великим в VII в.: «две природы, две кномы в одном лице и одной воле Христа».
Святейший Католикос-Патриарх Мар Ава III (род. 1975) — Предстоятель Ассирийской Церкви Востока с 13 сентября 2021 г. Родом из Чикаго. Окончил Чикагский университет Игнатия Лойолы в 1997 г., Университет святой Марии на Озере (Иллинойс, США) в 1999 г., Папский Восточный институт (Рим, Италия) в 2001 г. (лицензиат) и защитил диссертацию в 2007 г. (PhD).
В 16 лет, в 1991 г., был посвящен во иподиакона, а в 1992 г. Святейшим Католикосом-Патриархом Мар Дынхой IV рукоположен в сан диакона. В 2006 г. им же рукоположен в сан хорепископа (протоиерея), а через два года возведен в сан архидиакона (протопресвитера).
В 2008 г. рукоположен во епископа, стал первым архиереем Ассирийской Церкви Востока американского происхождения. С 2015 г. был секретарем Священного Синода Ассирийской Церкви, с 2016 г. — сопредседателем Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.
8 сентября 2021 г. на заседании Священного Синода в Эрбиле избран Предстоятелем Ассирийской Церкви Востока. Интронизация состоялась 13 сентября 2021 г. в кафедральном соборе святого Иоанна Предтечи в Анкаве.
ПРИМЕЧАНИЕ
1 Урмия является одним из 19 исторических городов Ирана, ее возраст оценивается учеными в 3000 лет.
9 апреля 2024 г. 14:00
Ключевые слова: ассирийцы, Ассирийская Церковь Востока, Каталикос-Патриарх Мар Ава III, орден Дружбы
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«Исследуйте Писания»
Патриаршая программа изучения Библии действует в Русской Церкви уже два года. За это время Синодальным отделом религиозного образования и катехизации совместно с Синодальной библейско-богословской комиссией создан портал «Исследуйте Писания», для которого разработано несколько онлайн-курсов. Программа предназначена для поддержки приходских специалистов, организующих изучение Библии на приходах. Заместитель председателя Синодального отдела религиозного образования и катехизации (СОРОиК) насельник Николо-Угрешского монастыря игумен Иоанн (Рубин) рассказал нашему изданию о том, какие онлайн-курсы доступны уже сегодня, каковы перспективы этого направления работы отдела, а главное, что дает человеку изучение Библии. PDF-версия.
4 апреля 2024 г. 16:00
Евангельские группы сегодня: опыт епархий
На первый взгляд занятия евангельских групп выглядят одинаково. Есть ведущий и слушатели, перед началом занятия все молятся, а потом кто-то один или все по очереди читают фрагмент Писания и слушают толкования святых отцов с последующим обсуждением. Единственное внешнее различие — ведущий, который может быть либо священником, либо мирянином. Еще двадцать лет назад в православном сообществе шла дискуссия: можно ли доверить обязанности ведущего мирянину, или им может быть только священник? Спорщиков примирила большая загруженность духовенства и система подготовки церковных специалистов в сфере образования. В чем же особенности и различия библейских групп (кружков)? На эти и другие вопросы нам ответили руководители евангельских групп из разных епархий. PDF-версия.
3 апреля 2024 г. 16:00
Молодой настоятель
«Журнал Московской Патриархии» продолжает цикл публикаций, задача которых — собирать ответы известных и уважаемых духовников на самые сложные практические вопросы пастырского служения, волнующие священников сегодня. Приводится точка зрения не одного пастыря, а палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не всегда совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения каждого священника. Основой для этих статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для того, чтобы поддерживать диалог и обмен практическим опытом между священнослужителями. Присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение можно после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.
1 апреля 2024 г. 16:00
Вышел в свет №3 «Журнала Московской Патриархии» за 2024 год
Пятнадцатилетие Первосвятительского служения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — важнейшая историческая веха в жизни мирового и отечественного Православия.
25 марта 2024 г. 16:00
Святая бригада
В условиях активных военных действий помощь врачей и сестер милосердия в больницах и госпиталях Донбасса оказалась неоценимой. Ирина Худякова, сестра милосердия госпитального отделения Свято-Димитриевского сестричества при Первой градской больнице, побывала на новых территориях уже несколько раз. По роду деятельности она — социальный работник, ухаживает за пожилыми людьми и инвалидами. О духовной миссии сестер милосердия в военных госпиталях в Донбассе и о том, почему она стала добровольцем, Ирина рассказала «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
12 марта 2024 г. 13:30