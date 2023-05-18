Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны»

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Понять русскую душу через молитву
В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.
18 мая 2023 г. 14:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Недавно у Церкви появился еще один живой пример для подражания — решением Священного Синода от 25 августа 2022 года в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священноисповедника Михаила Союзова. Он был настоятелем Князь-Владимирского собора в Петрограде, осужден по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года.
11 октября 2022 г. 13:30
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Преображение Господне — событие евангельской истории, открывшее ученикам Спасителя Его истинную Божественную природу. После Фавора слова проповеди Христа приобрели иной смысл и иное звучание: в свете Преображения учение Христа наполнилось светом вечности. Много позже ученики будут проповедовать не отвлеченное нравственное учение, но приблизившееся Царствие Небесное, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1).
29 июля 2022 г. 13:00
Циничная афера на уровне государства
Одним из распространенных стереотипов советской историографии изъятия храмового имущества в 1922 году являлся тезис о всенародной поддержке этой антицерковной кампании государства. И хотя изъятие ценностей часто проходило в форме грабежа и почти всегда на фоне волнений среди верующих, многие ученые до сих пор уверены: широкие слои народа с пониманием отнеслись к тому, что Церковь должна отдать властям все, что у нее есть, включая священные сосуды. Мифы об изъятии церковных святынь, порожденные советскими пропагандистами столетие назад, на основе новых архивных данных «Журналу Московской Патриархии» прокомментировал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, кандидат философских наук, кандидат богословия священник Сергий Иванов. PDF-версия.
22 июля 2022 г. 11:00
Ящик № 33
В долгой истории обретения мощей Игумена земли Русской есть малоизвестные и таинственные страницы. Об одной из них, связанной с деталями эвакуации великой всероссийской святыни в годы Великой Отечественной войны в уральский город Соликамск, «Журналу Московской Патриархии» рассказал профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, доктор церковной истории протоиерей Алексий Марченко. PDF-версия.
19 июля 2022 г. 16:00
В единстве с Русской Православной Церковью
Двадцать девятого декабря 2021 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви был образован Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главной причиной такого решения стало вступление Патриарха Александрийского Феодора в общение с раскольниками. В ноябре 2019 года он объявил о признании украинской раскольнической группировки, начал поминать ее руководителя в качестве Предстоятеля автокефальной Церкви и даже сослужил ему за Божественной литургией. Решение Русской Церкви основывалось также на многочисленных обращениях православного духовенства африканских стран в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под его Первосвятительский омофор. Образовав Патриарший экзархат Африки, Московский Патриархат предоставил каноническую защиту тем африканским клирикам, которые не захотели быть соучастниками беззаконной легализации раскола. После принятия исторического решения об образовании Патриаршего экзархата Африки по благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида на континент были направлены первые миссионерские группы. PDF-версия.
4 июля 2022 г. 15:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Этот номер придет к вам, дорогие читатели, в июле, когда в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла в храмах будет звучать тропарь «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие...» Кто-то из нас вспомнит, что «первопрестольницы» они по-разному: Петр был ближайшим учеником Господа, а Павел не был участником евангельских событий. Но Церковь прославляет их в один день и изображает на одной иконе. Зачем? Может быть, желая напомнить, что к Богу могут вести разные пути? И вот уже Павел — враг Христа, ставший Его преданнейшим другом, — пишет гимн любви на все времена: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13, 1). И оказывается, что в этих удивительных словах апостола о любви, написанных две тысячи лет назад, — вся жизнь, все смыслы и вся правда.
29 июня 2022 г. 15:30
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
К читателям обратился митрополит Волоколамский Иларион, председатель Редакционного совета «Журнала Московской Патриархии».
26 мая 2022 г. 14:00
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ЖМП № 6 июнь 2023 / 23 июня 2023 г. 15:00
Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны»
О ДИАЛОГЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ С ХРИСТИАНАМИ ИНДИИ
24–27 апреля 2023 года Россию посетила делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
— В 2019 году Россию впервые посетил Предстоятель Маланкарской Церкви — Святейший Католикос Василий Мар Фома Павел II, скончавшийся от последствий коронавируса в 2021 году. На встрече Католикоса и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждались вопросы взаимодействия двух Церквей. Что уже удалось реализовать?
— Одним из главных итогов того визита было официальное решение о создании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между нашими Церквами. В правильности этого решения мы вместе убедились на первой сессии Рабочей группы, которая проходила 3–7 февраля 2020 года в Коттаяме в Индии. И вот мы, наконец, собрались на вторую сессию в Москве, работа продолжается. Рабочая группа по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью — официальный орган для обсуждения возможностей совместной деятельности, служения и идеи сближения двух Церквей. Обе Церкви имеют давнюю историю, придерживаются общих позиций по ряду вопросов и сохраняют наследие традиции веры. Существует множество путей, двигаясь по которым мы прорабатываем идею сближения.
Один из первых результатов нашего взаимодействия — трое маланкарских студентов были приняты в русские духовные учебные заведения: один окончил Московскую духовную академию, еще двое поступили в Санкт-Петербургскую духовную академию для дальнейшего изучения богословия. Когда-то набором в русские духовные школы студентов из Индии занимался приснопамятный митрополит Никодим (Ротов; † 1978). Кроме того, в Рабочей группе есть сотрудники, которые трудятся над переводами житий русских святых на наш язык, а также осуществляют переводы с языка маланкарской традиции на русский. В планах также выпуск литературы, из которой верующие обеих Церквей могли бы получить дополнительные знания о церковной жизни.
Мы осуществили производство нескольких церковных фильмов. Один из них — «Апостол Фома», о христианстве в Индии и о Маланкарской Церкви, — был показан в Фомино воскресенье телеканалом «Спас». Мы планируем сотрудничать и в других областях, реализуя общие проекты. Одно из важных решений, требующих проработки, — организация и осуществление паломничеств к святыням Русской Церкви из Индии и, наоборот, из России в Индию к местам, связанным со святым апостолом Фомой. Кроме паломничеств, речь также шла о сотрудничестве между больницей святителя Алексия в Москве и церковным исследовательским центром онкологических заболеваний имени святого Григория в городе Парумала. Есть и другие планы, которые осуществляются.
— Во время визита в 2019 году Патриарх и Католикос обсуждали вопросы совместной работы в сфере образования, речь также шла о перспективах сотрудничества в области подготовки иконописцев и церковных певчих. Удается ли сотрудничать в этом направлении?
— Один наш студент прошел обучение в Московской духовной академии и получил диплом регента. Он вернулся домой и плодотворно работает в Церкви. Двое наших студентов сейчас изучают русский язык в Санкт-Петербургской духовной академии и планируют начать изучение богословских предметов. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем наши студенты приезжали и проходили обучение в России. Мы также очень заинтересованы в углубленном изучении и развитии в Индии традиции русской иконописи.
— Между Церквами планировалось развивать взаимодействие по обмену опытом между монахами. Почему возник интерес к русской монашеской традиции?
— Русская Православная Церковь имеет очень долгую историю аскетической монашеской традиции. Мы отметили ряд мест, которые, на наш взгляд, должны увидеть и посетить маланкарские молодые монахи и монахини, чтобы получить ценный опыт. В соответствии с прошлыми соглашениями было решено дать возможность нашим монахиням, которые изъявят желание, приехать и провести некоторое время в монастырях России. Их опыт и новые знания совершенно точно будут полезны для строительства индийского монашеского сообщества и для всей Маланкарской Церкви.
— Один из пунктов соглашения между Церквами — взаимная поддержка на международных площадках, поскольку обе Церкви придерживаются традиционных взглядов на многие вещи. Какого рода поддержку Церкви могут оказать друг другу?
— Обе наши Церкви единодушны в осуждении преследований христиан по всему миру. Совместно с Русской Православной Церковью мы уже реализовали информационные программы, рассказывающие о ситуации в Эфиопии, в Эфиопской Православной Церкви. Есть также места в мире, где православное меньшинство подвергается пыткам и преследованиям. Кроме того, мы испытываем опасения по поводу ситуации на Украине, о Церкви которой мы молимся, и надеемся, что мир будет восстановлен. Важно, чтобы христиане жили в мире, чтобы не было гонений, мы поднимаем эти вопросы на семинарах и совместных программах, информирующих о ситуации в Эфиопской Православной Церкви. Надеемся, что и по другим международным вопросам сможем устраивать совместные обсуждения.
Наши Церкви совместно выступают за необходимость сохранения достоинства жизни. Мы противостоим тем, кто считает себя вправе распоряжаться жизнью других, приводя теоретические обоснования, — сторонникам абортов, эвтаназии. Мы противостоим внедрению ЛГБТ-идеологии, разрушению института семьи.
— Тяжело ли быть священником в Индии, где большая часть населения является последователями индуизма? Как представители иных религий относятся к христианству?
— Служа в Индии, мы не имеем проблем при исполнении наших пастырских обязанностей. Отношение представителей других религий к нам довольно хорошее. Может быть, в некоторых уголках Индии и происходят разовые эпизоды проявления нетолерантности, агрессии по отношению к христианам, но в основном наша Церковь не сталкивается с подобными проблемами. У нас хорошие отношения с государством. Все-таки мы традиционная христианская Церковь с большим количеством верующего населения и двухтысячелетней историей. Индия — это субконтинент с самым большим населением в мире, и, хотя в процентном соотношении христиан в Индии мало, тем не менее это примерно 2–2,5 миллиона человек.
— Как епископ, вы окормляете достаточно большую территорию — Великобританию, государства Европы и Африки. В каких странах вашей епархии можно встретить членов Маланкарской Церкви?
— К моей пастырской ответственности относятся члены Церкви в Соединенном Королевстве, Европе, а также на всем Африканском континенте. Всего на этой огромной территории находится 56 мест для совершения богослужения, в которых служит большое количество священников. Основная часть моих приходов — в Соединенном Королевстве, как места для совершения богослужения, так и освященные церкви. Одна приходская церковь в Йоханнесбурге (ЮАР). Несколько приходов и монастырей в Германии, один приход в Австрии, несколько молитвенных помещений есть в Ирландии. Нашими прихожанами являются также студенты, приехавшие на обучение в Европу, особенно их много в Германии.
— Мы общаемся с вами в Покровском монастыре Москвы, где находятся мощи блаженной Матроны Московской, к которым уже 25 лет притекают с молитвой толпы паломников. Ваше присутствие здесь не случайно, ведь с недавнего времени в Маланкарской Церкви распространяется глубокое и искреннее почитание московской старицы. И вы, когда сегодня приходили поклониться ее мощам, пропели тропарь святой на языке малаялам. Откуда в Индии такое почитание блаженной Матроны Московской?
— Эта традиция сложилась после визита в Россию и, в частности, в Покровский монастырь в сентябре 2019 года приснопамятного Святейшего Католикоса Василия Мар Фомы Павла II. Каждый день после утреннего и вечернего правила он обращался к святой, просил заступничества. У него было настолько искреннее почитание святой Матроны, что многие последовали его примеру. Теперь в Маланкарской Церкви уже множество людей знает и почитает святую Матрону. Мы уверовали в молитву этой святой. Молитвы блаженной Матроне уже переведены на язык малаялам. Сейчас запущена процедура по включению имени блаженной Матроны Московской в богослужебный календарь Маланкарской Церкви. Я сам этого очень желаю и очень ее почитаю. Многие из нас, обращаясь к ней в молитве, чувствуют ее поддержку, она дарует умиротворение нашим душам и надежду. Она настоящая святая.
СПРАВКА
Маланкарская Церковь сегодня является одним из основных межхристианских партнеров Русской Православной Церкви. Наше сотрудничество проверено многолетней дружбой и подкрепляется традиционно братскими связями между Россией и Индией.
Первые официальные контакты между христианами Индии и России были осуществлены в XIX — начале XX века. Хотя их можно возводить и к гораздо более ранним временам. С 1930-х годов представители Русской Зарубежной Церкви посещали Индию. В установлении первых русско-индийских церковных контактов особо значима роль архимандрита Андроника (Елпидинского, 1959), архиепископа Нестора (Анисимова, 1962), Н. М. Зёрнова. С 1960-х годов развивается официальный диалог Русской и Маланкарской Церквей. Активное участие в установлении диалога приняли митрополит Никодим (Ротов, 1978), Патриарх Пимен (1990), Святейший Патриарх Кирилл.
Иеромонах Стефан (Игумнов),
СПРАВКА
Маланкарская Православная Церковь относится к семье Древневосточных Церквей, куда также входят Армянская, Коптская, Сирийская, Эфиопская и Эритрейская Церкви. Канонической территорией Церкви является Индия, а также приходы Церкви в диаспоре, которые располагаются во многих частях света. К прихожанам Маланкарской Церкви себя относят около 2,5 миллиона человек. Предстоятелем Церкви с 2021 года является Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Резиденция Католикоса находится в городе Коттаям, штат Керала, Индия.
Маланкарская Церковь считает своим основателем апостола Фому; появление христианской общины в Индии принято датировать 52 г. по Р. Х. До IV в. Церковь Индии находилась в близких отношениях с Церквами Персии и Восточной Сирии. Персидская Церковь, ныне это Ассирийская Церковь Востока, не приняла постановления III Вселенского Собора и разорвала отношения с остальными Церквами. Ряд других христианских Церквей, среди которых были Армянская, а также будущие Коптская и Сирийская (Восточно-Сирийская), не приняли постановления IV Вселенского Собора в Халкидоне (451 г.) и тоже разорвали общение с пятью Патриархатами Римской империи. До 1599 г. Маланкарская Церковь подчинялась Ассирийской Церкви Востока и получала от нее епископов.
В XV в. в Индию приехали португальские колонизаторы; будучи католиками, они стали проповедовать подчинение христиан Индии Папе Римскому. Часть Индийской Церкви приняла унию с Римом — сегодня это Сиро-Малабарская Католическая Церковь. Другая часть принесла в 1653 г. клятву у поклонного креста в Маттанчерри, что никогда не примет власти Папы Римского и католических епископов. Фактически с этого времени Маланкарская Церковь стала независимой, а с 1665 г. получала помощь и поддержку Сирийской Церкви. Впоследствии между Маланкарской и Сирийской Церквами несколько раз возникали конфликты, пока их взаимоотношения не были окончательно урегулированы в XX в. В 1912 г. был учрежден Католикосат, то есть независимость Маланкарского митрополита была оформлена юридически.
Маланкарская Церковь признает постановления Первого, Второго и Третьего Вселенских Соборов. Главной христианской святыней Индии является могила апостола Фомы в г. Ченнаи. Основанная еще в I в., Церковь Индии бережно хранит апостольское наследие и свое неофициальное имя — «христиане апостола Фомы».
Один из важнейших документов в управлении Церковью — Конституция Маланкарской Церкви, принятая в 1934 г. Согласно этому документу, Церковь Индии ведет отсчет своего существования от времен апостола Фомы, управляется Католикосом, но сохраняет духовную связь с Сирийской Церковью. Маланкарская Церковь самодостаточна и автокефальна.
Вопросы поддержания веры Церкви, ее дисциплины и порядка курирует Священный Синод епископов — собрание всех епархиальных архиереев Церкви, аналог Архиерейского Собора. Аналогом Поместного Собора является Маланкарская сирийская христианская ассоциация — собрание всей Церкви, в котором в пропорциональном соотношении принимают участие избранные члены всех церковных приходов. Ассоциация избирает Католикоса и епископов, затем Синод их утверждает.
Помимо традиционных индийских территорий (Коттаям, Дели, Малабар, Бомбей, Калькутта и др.), маланкарские приходы также присутствуют в Северной Америке, Европе и Африке.
23 июня 2023 г. 15:00
Ключевые слова: Патриарх Кирилл, христиане Индии, христианство, Индия, Маланкарская Церковь, блаженная Матрона Московская, Каталикос Василий Мар Фома Павел II, монашество, Эфиопия
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