Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны»

О ДИАЛОГЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РУССКОЙ ЦЕРКВИ С ХРИСТИАНАМИ ИНДИИ

24–27 апреля 2023 года Россию посетила делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.

— В 2019 году Россию впервые посетил Предстоятель Маланкарской Церкви — Святейший Католикос Василий Мар Фома Павел II, скончавшийся от последствий коронавируса в 2021 году. На встрече Католикоса и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждались вопросы взаимодействия двух Церквей. Что уже удалось реализовать?

— Одним из главных итогов того визита было официальное решение о создании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между нашими Церквами. В правильности этого решения мы вместе убедились на первой сессии Рабочей группы, которая проходила 3–7 февраля 2020 года в Коттаяме в Индии. И вот мы, наконец, собрались на вторую сессию в Москве, работа продолжается. Рабочая группа по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью — официальный орган для обсуждения возможностей совместной деятельности, служения и идеи сближения двух Церквей. Обе Церкви имеют давнюю историю, придерживаются общих позиций по ряду вопросов и сохраняют наследие традиции веры. Существует множество путей, двигаясь по которым мы прорабатываем идею сближения.

Один из первых результатов нашего взаимодействия — трое маланкарских студентов были приняты в русские духовные учебные заведения: один окончил Московскую духовную академию, еще двое поступили в Санкт-Петербургскую духовную академию для дальнейшего изучения богословия. Когда-то набором в русские духовные школы студентов из Индии занимался приснопамятный митрополит Никодим (Ротов; † 1978). Кроме того, в Рабочей группе есть сотрудники, которые трудятся над переводами житий русских святых на наш язык, а также осуществляют переводы с языка маланкарской традиции на русский. В планах также выпуск литературы, из которой верующие обеих Церквей могли бы получить дополнительные знания о церковной жизни.

Мы осуществили производство нескольких церковных фильмов. Один из них — «Апостол Фома», о христианстве в Индии и о Маланкарской Церкви, — был показан в Фомино воскресенье телеканалом «Спас». Мы планируем сотрудничать и в других областях, реализуя общие проекты. Одно из важных решений, требующих проработки, — организация и осуществление паломничеств к святыням Русской Церкви из Индии и, наоборот, из России в Индию к местам, связанным со святым апостолом Фомой. Кроме паломничеств, речь также шла о сотрудничестве между больницей святителя Алексия в Москве и церковным исследовательским центром онкологических заболеваний имени святого Григория в городе Парумала. Есть и другие планы, которые осуществляются.

— Во время визита в 2019 году Патриарх и Католикос обсуждали вопросы совместной работы в сфере образования, речь также шла о перспективах сотрудничества в области подготовки иконописцев и церковных певчих. Удается ли сотрудничать в этом направлении?

— Один наш студент прошел обучение в Московской духовной академии и получил диплом регента. Он вернулся домой и плодотворно работает в Церкви. Двое наших студентов сейчас изучают русский язык в Санкт-Петербургской духовной академии и планируют начать изучение богословских предметов. Мы работаем над тем, чтобы в ближайшем будущем наши студенты приезжали и проходили обучение в России. Мы также очень заинтересованы в углубленном изучении и развитии в Индии традиции русской иконописи.

— Между Церквами планировалось развивать взаимодействие по обмену опытом между монахами. Почему возник интерес к русской монашеской традиции?

— Русская Православная Церковь имеет очень долгую историю аскетической монашеской традиции. Мы отметили ряд мест, которые, на наш взгляд, должны увидеть и посетить маланкарские молодые монахи и монахини, чтобы получить ценный опыт. В соответствии с прошлыми соглашениями было решено дать возможность нашим монахиням, которые изъявят желание, приехать и провести некоторое время в монастырях России. Их опыт и новые знания совершенно точно будут полезны для строительства индийского монашеского сообщества и для всей Маланкарской Церкви.

— Один из пунктов соглашения между Церквами — взаимная поддержка на международных площадках, поскольку обе Церкви придерживаются традиционных взглядов на многие вещи. Какого рода поддержку Церкви могут оказать друг другу?

— Обе наши Церкви единодушны в осуждении преследований христиан по всему миру. Совместно с Русской Православной Церковью мы уже реализовали информационные программы, рассказывающие о ситуации в Эфиопии, в Эфиопской Православной Церкви. Есть также места в мире, где православное меньшинство подвергается пыткам и преследованиям. Кроме того, мы испытываем опасения по поводу ситуации на Украине, о Церкви которой мы молимся, и надеемся, что мир будет восстановлен. Важно, чтобы христиане жили в мире, чтобы не было гонений, мы поднимаем эти вопросы на семинарах и совместных программах, информирующих о ситуации в Эфиопской Православной Церкви. Надеемся, что и по другим международным вопросам сможем устраивать совместные обсуждения.

Наши Церкви совместно выступают за необходимость сохранения достоинства жизни. Мы противостоим тем, кто считает себя вправе распоряжаться жизнью других, приводя теоретические обоснования, — сторонникам абортов, эвтаназии. Мы противостоим внедрению ЛГБТ-идеологии, разрушению института семьи.

— Тяжело ли быть священником в Индии, где большая часть населения является последователями индуизма? Как представители иных религий относятся к христианству?

— Служа в Индии, мы не имеем проблем при исполнении наших пастырских обязанностей. Отношение представителей других религий к нам довольно хорошее. Может быть, в некоторых уголках Индии и происходят разовые эпизоды проявления нетолерантности, агрессии по отношению к христианам, но в основном наша Церковь не сталкивается с подобными проблемами. У нас хорошие отношения с государством. Все-таки мы традиционная христианская Церковь с большим количеством верующего населения и двухтысячелетней историей. Индия — это субконтинент с самым большим населением в мире, и, хотя в процентном соотношении христиан в Индии мало, тем не менее это примерно 2–2,5 миллиона человек.

— Как епископ, вы окормляете достаточно большую территорию — Великобританию, государства Европы и Африки. В каких странах вашей епархии можно встретить членов Маланкарской Церкви?

— К моей пастырской ответственности относятся члены Церкви в Соединенном Королевстве, Европе, а также на всем Африканском континенте. Всего на этой огромной территории находится 56 мест для совершения богослужения, в которых служит большое количество священников. Основная часть моих приходов — в Соединенном Королевстве, как места для совершения богослужения, так и освященные церкви. Одна приходская церковь в Йоханнесбурге (ЮАР). Несколько приходов и монастырей в Германии, один приход в Австрии, несколько молитвенных помещений есть в Ирландии. Нашими прихожанами являются также студенты, при­ехавшие на обучение в Европу, особенно их много в Германии.

— Мы общаемся с вами в Покровском монастыре Москвы, где находятся мощи блаженной Матроны Московской, к которым уже 25 лет притекают с молитвой толпы паломников. Ваше присутствие здесь не случайно, ведь с недавнего времени в Маланкарской Церкви распространяется глубокое и искреннее почитание московской старицы. И вы, когда сегодня приходили поклониться ее мощам, пропели тропарь святой на языке малаялам. Откуда в Индии такое почитание блаженной Матроны Московской?

— Эта традиция сложилась после визита в Россию и, в частности, в Покровский монастырь в сентябре 2019 года приснопамятного Святейшего Католикоса Василия Мар Фомы Павла II. Каждый день после утреннего и вечернего правила он обращался к святой, просил заступничества. У него было настолько искреннее почитание святой Матроны, что многие последовали его примеру. Теперь в Маланкарской Церкви уже множество людей знает и почитает святую Матрону. Мы уверовали в молитву этой святой. Молитвы блаженной Матроне уже переведены на язык малаялам. Сейчас запущена процедура по включению имени блаженной Матроны Московской в богослужебный календарь Маланкарской Церкви. Я сам этого очень желаю и очень ее почитаю. Многие из нас, обращаясь к ней в молитве, чувствуют ее поддержку, она дарует умиротворение нашим душам и надежду. Она настоящая святая.

СПРАВКА

Маланкарская Церковь сегодня является одним из основных межхристианских партнеров Русской Православной Церкви. Наше сотрудничество проверено многолетней дружбой и подкрепляется традиционно братскими связями между Россией и Индией.

Первые официальные контакты между христианами Индии и России были осуществлены в XIX — начале XX века. Хотя их можно возводить и к гораздо более ранним временам. С 1930-х годов представители Русской Зарубежной Церкви посещали Индию. В установлении первых русско-­индийских церковных контактов особо значима роль архимандрита Андроника (Елпидинского, 1959), архиепископа Нестора (Анисимова, 1962), Н. М. Зёрнова. С 1960-х годов развивается официальный диалог Русской и Маланкарской Церквей. Активное участие в установлении диалога приняли митрополит Никодим (Ротов, 1978), Патриарх Пимен (1990), Святейший Патриарх Кирилл.

Иеромонах Стефан (Игумнов),

секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям

СПРАВКА

Маланкарская Православная Церковь относится к семье Древневосточных Церквей, куда также входят Армянская, Коптская, Сирийская, Эфиопская и Эритрейская Церкви. Канонической территорией Церкви является Индия, а также приходы Церкви в диаспоре, которые располагаются во многих частях света. К прихожанам Маланкарской Церкви себя относят около 2,5 миллиона человек. Предстоятелем Церкви с 2021 года является Святейший Католикос Василий Мар Фома Матфей III. Резиденция Католикоса находится в городе Коттаям, штат Керала, Индия.

Маланкарская Церковь считает своим основателем апостола Фому; появление христианской общины в Индии принято датировать 52 г. по Р. Х. До IV в. Церковь Индии находилась в близких отношениях с Церквами Персии и Восточной Сирии. Персидская Церковь, ныне это Ассирийская Церковь Востока, не приняла постановления III Вселенского Собора и разорвала отношения с остальными Церквами. Ряд других христианских Церквей, среди которых были Армянская, а также будущие Коптская и Сирийская (Восточно-Сирийская), не приняли постановления IV Вселенского Собора в Халкидоне (451 г.) и тоже разорвали общение с пятью Патриархатами Римской империи. До 1599 г. Маланкарская Церковь подчинялась Ассирийской Церкви Востока и получала от нее епископов.

В XV в. в Индию приехали португальские колонизаторы; будучи католиками, они стали проповедовать подчинение христиан Индии Папе Римскому. Часть Индийской Церкви приняла унию с Римом — сегодня это Сиро-Малабарская Католическая Церковь. Другая часть принесла в 1653 г. клятву у поклонного креста в Маттанчерри, что никогда не примет власти Папы Римского и католических епископов. Фактически с этого времени Маланкарская Церковь стала независимой, а с 1665 г. получала помощь и поддержку Сирийской Церкви. Впоследствии между Маланкарской и Сирийской Церквами несколько раз возникали конфликты, пока их взаимоотношения не были окончательно урегулированы в XX в. В 1912 г. был учрежден Католикосат, то есть независимость Маланкарского митрополита была оформлена юридически.

Маланкарская Церковь признает постановления Первого, Второго и Третьего Вселенских Соборов. Главной христианской святыней Индии является могила апостола Фомы в г. Ченнаи. Основанная еще в I в., Церковь Индии бережно хранит апостольское наследие и свое неофициальное имя — «христиане апостола Фомы».

Один из важнейших документов в управлении Церковью — Конституция Маланкарской Церкви, принятая в 1934 г. Согласно этому документу, Церковь Индии ведет отсчет своего существования от времен апостола Фомы, управляется Католикосом, но сохраняет духовную связь с Сирийской Церковью. Маланкарская Церковь самодостаточна и автокефальна.

Вопросы поддержания веры Церкви, ее дисциплины и порядка курирует Священный Синод епископов — собрание всех епархиальных архиереев Церкви, аналог Архиерейского Собора. Аналогом Поместного Собора является Маланкарская сирийская христианская ассоциация — собрание всей Церкви, в котором в пропорциональном соотношении принимают участие избранные члены всех церковных приходов. Ассоциация избирает Католикоса и епископов, затем Синод их утверждает.

Помимо традиционных индийских территорий (Коттаям, Дели, Малабар, Бомбей, Калькутта и др.), маланкарские приходы также присутствуют в Северной Америке, Европе и Африке.