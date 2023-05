Понять русскую душу через молитву

КАК ПОЯВИЛСЯ АНГЛИЙСКИЙ ПЕРЕВОД ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ

В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.

Интерес к русской культуре

По происхождению англо-шотландка, Изабель Флоренс Хэпгуд родилась в Бостоне в 1850 году. Всю жизнь она была прихожанкой Епископальной Церкви США. Окончив в 1868 году школу в Коннектикуте, Изабель самостоятельно занялась изучением иностранных языков. У нее обнаружились необычайные способности. За короткое время Изабель изучила практически все языки романской и германской групп, а также некоторые славянские языки и профессионально переводила поэзию и прозу с французского, испанского, итальянского и немецкого.

В Гарварде девушка познакомилась с профессором Фрэнсисом Джеймсом Чайлдом, который посвятил свою жизнь изданию английских и шотландских народных баллад. Хэпгуд заинтересовалась древнерусскими песнями и балладами, которые в 1885 году она издала в переводе на английский язык. В издание вошли древнерусские былины о Вольге Все­славьевиче, Микуле Селяниновиче, Святогоре, князе Владимире, знаменитых трех богатырях Илье Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, а также Дунае Ивановиче, Василии Буславовиче, Садко и других героях древнерусского эпоса. Работая над переводами былин, Хэпгуд изучала труды П. Киреевского, Л. Майкова, Ф. Буслаева и других историков русской литературы. Интерес исследовательницы к России возрастал, и от былин Изабель перешла к изучению современной русской прозы.

В 1886 году вышли ее переводы «Тараса Бульбы» и «Мертвых душ» Н. В. Гоголя, а также «Детство. Отрочество. Юность» Л. Н. Толстого. В 1886–1887 годах Изабель наняла русскую учительницу, чтобы изучить русский разговорный язык, после чего вместе с мамой отправилась в путешествие по России. Переводчица знакомилась с русскими писателями, богословами, деятелями культуры, ездила по церквям и монастырям, изучала хоровое пение.

В ноябре 1888 года Хэпгуд познакомилась с Л. Н. Толстым и некоторое время жила в его поместье и переводила его произведения. Как раз тогда, в 1880–1890-х годах, писатель формулировал свои воззрения на Евангелие и Церковь, за распространение которых в 1901 году Святейший Синод вынес постановление в отношении писателя, в котором официально извещалось, что граф Лев Толстой более не является членом Православной Церкви, так как его пуб­лично высказываемые убеждения несовместимы с таким членством. Порой Хэпгуд спорила с ним в переписке и не соглашалась с его взглядами. Особенно известны их конфликты по поводу двух произведений Толстого — «Крейцерова соната» и «Царство Божие внутри вас», работать с которыми Изабель наотрез отказалась.

В 1891–1892 годах в России случился страшный голод, вызванный неурожаем. Толстой в эти годы на пожертвования открывал столовые, находил работу для крестьян, раздавал зерно для посева. Хэпгуд откликнулась на беду: в 1892 году она организовала в Америке Толстовский фонд, целью которого был сбор средств для голодающих крестьян России. Деятельная американка собрала и отправила писателю около 7200 долларов (по современному курсу это несколько миллионов рублей), а также мотивировала отправить в Россию несколько пароходов с зерном из Америки и Англии.

После первой большой поездки Изабель стала ежегодно посещать Россию. Особый интерес к православному богослужению пробудился в ней после визита в Киев, когда она попала на вечернее богослужение в собор Святой Софии. Клиросное пение повлияло на нее так сильно, что она до конца жизни изучала русскую церковную музыку.

В 1900 году у Изабель умерла мама, и она стала еще более религиозной. В это время она переводила «О труде и роскоши» Льва Толстого, а также «Канун святого Иоанна», «Шинель» и другие произведения Николая Гоголя. Религиозные темы интересовали ее и во французской литературе: для американского читателя она открыла «Отверженных», «Собор Парижской Богоматери» и «Тружеников моря» В. Гюго, а также избранные произведения Э. Ренана и П. де Кубертена.

Православно-англиканский диалог

Перевод богослужения на английский язык был необходим по двум причинам: параллельно друг другу активно развивались православно-англиканский диалог и структура Православной Церкви в Америке. В 1830–1840 годах в Англии возникло и развивалось Оксфордское движение — выступление за восстановление доангликанских христианских традиций и включение их в богословие Англиканской Церкви. В 1840-х годах в рамках Оксфордского движения начались попытки диалога между Англиканской и Православной Церквами.

Один из участников движения, диакон Уиль­ям Палмер, впоследствии вице-президент Колледжа Магдалины в Оксфорде, поставил перед собой задачу всячески способствовать диалогу православных и англикан. Особо он интересовался Россией и Русской Церковью. Во время поездок в нашу страну он познакомился с митрополитом Филаретом (Дроздовым), потом переписывался с А. С. Хомяковым. О визитах Палмера в Россию подробно писал протоиерей Г. Флоровский.

Диалог православных и англикан был активно поддержан священноначалием. Митро­полит Филарет (Дроздов) неоднократно принимал высокопоставленных членов Англиканских Церквей. Например, в 1864 году Россию посетил клирик Епископальной Церкви США священник Джон Фримен Янг. Его визит состоялся на фоне первой экспедиции русского флота к берегам Северной Америки в 1863–1864 годах. Делегации Русской Церкви принимали участие в совместных с англиканами и старокатоликами богословских конференциях. В 1896 году англиканский епископ Викельсон посетил праведного Иоанна Кронштадтского. На встрече отец Иоанн, указывая на крест, сказал: «Вот центр, нас объединяющий; я горячо молюсь Спасителю нашему о соединении христианских Церквей».

В Америке Православие тоже активно развивалось. Благодаря деятельности епископа Владимира (Соколовского-Автономова) в Сан-Франциско в конце 1880-х годов был построен новый кафедральный собор. Вернулась в Православие униатская община во главе со священником Алексием Товтом, будущим протопресвитером Православной Церкви Америки, прославленным в лике праведников.

В начале 1890-х годов правящим архиереем Аляски и Северной Америки был поставлен епископ Николай (Зиоров; † 1915), активный миссионер не только среди алеутов и других народов Америки, но и среди униатов и протестантов. Именно владыка Николай сформировал вокруг себя круг активных деятелей Православной Америки, в который вошли псаломщик Александр Хотовицкий, впоследствии протоиерей, священномученик; священник Иоанн Кочуров, погибший в октябре 1917 года и ставший первым новомучеником, пострадавшим от богоборцев в XX веке; архимандрит Рафаил (Хававини), будущий епископ Бруклинский, прославленный в лике святителей; иеродиакон Севастиан (Дабович), канонизированный в чине преподобных, и другие. В этот же близкий епископу Николаю круг вошла Изабель Хэпгуд.

В конце XIX века в Америке активно развивалась Православная Церковь: строились храмы, увеличивалось количество православных. Возрастал также интерес Англиканских церквей к русскому Православию. Все эти задачи ставили перед Церковью новые вопросы. Одним из них был перевод русского православного богослужения на английский язык. По благословению епископа Николая (Зиорова) его начала реализовывать Изабель Хэпгуд.

Благословение Иоанна Кронштадтского

Работая над книгой, Изабель оказалась в удивительной обстановке. Помимо круга будущих мучеников, исповедников, святителей и преподобных Американской Церкви, еще два великих русских святых кардинально повлияли на ее судьбу: праведный Иоанн Кронштадтский и святитель Тихон, Патриарх Всероссийский.

В 1895 году она встретилась с Иоанном Кронштадтским. Встреча была случайная и мимолетная. Изабель слышала множество историй, в том числе слухов и вымыслов, об отце Иоанне. Некоторое время она пыталась увидеться со «всероссийским батюшкой»: все говорили о нем как о величайшем праведнике. Отчаявшись, Изабель перестала искать встречи с Кронштадт­ским пастырем. Именно тогда все и произошло.. Они пересеклись в железнодорожном вагоне, и она сразу его узнала. Отец Иоанн сжал ее руку и сказал: «Вы станете сильнее. У вас достанет сил на все». Эти слова стали для Хэпгуд пророчеством и вдохновили ее на труд по переводу церковнославянского богослужения.

Через три года епископа Николая (Зиорова) перевели из Америки в Крым. Новым епископом Северной Америки стал будущий Патриарх Московский святитель Тихон. При нем был сделан ряд серьезных шагов по развитию Американской Церкви. В 1900 году епископ Алеутский и Северо-Американский Тихон впервые за полвека посетил отдаленные районы Аляски. В 1903 году по инициативе правящего архиерея в Нью-Йорке был построен первый православный храм — Николаевский собор на Манхэттене. В 1903–1904 годах по ходатайству святителя Тихона Святейший Синод назначил викарным архиереем Аляски архимандрита Иннокентия (Пустынского), а архимандрит Рафаил (Хававини) был поставлен епископом Бруклинским. В 1905 году кафедра была перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк, а в Миннеаполисе открылась первая в США православная духовная семинария. Православие при епископе Алеутском и Северо-Американском Тихоне стало приобретать общегосударственный масштаб, по его инициативе в 1907 году в США состоялся первый Всеамериканский православный собор.

В те же годы создавался перевод православного богослужения на английский язык, который, бесспорно, был одной из важнейших задач для святителя Тихона в деле православной миссии на североамериканском континенте. Работа над переводом была связана со многими известными личностями эпохи и будущими святыми праведниками. После того как первое благословение Изабель Хэпгуд дал епископ Николай (Зиоров), подаривший ей полное собрание богослужебных книг на церковнославянском языке, пророческое напутствие она получила и от праведного Иоанна Кронштадтского. С 1898 года и до публикации ее труд поддерживал будущий Патриарх Тихон. Вдохновляя преодолевать возникающие нестроения, переводами Хэпгуд интересовался К. П. Победоносцев, обер-прокурор Святейшего Синода. Финансировали издание Святейший Синод и С. Ю. Витте — министр финансов, в 1903 году ставший фактически премьер-министром Российской империи. Литературой и информацией в работе над переводом помогал законоучитель и настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы при Царскосельском училище девиц духовного звания протоиерей Феодор Павлович.

Сборник вышел в 1906 году и предназначался для всех православных Америки — русских, украинцев, венгров, сербов, румын, греков, сирийцев, арабов и иных народов, которые в Америке жили, учились и общались на английском языке. Для перевода использовались церковнославянские и греческие книги. Английские тексты Священного Писания брались из Библии короля Якова и Книги общих молитв. В состав The Service book вошли последования и песнопения из Служебника, Часослова, Чиновника, Октоиха, Минеи, Триоди, Апостола, большого Требника, книги с молебнами на разные случаи жизни и Ирмология.

Второе издание

Изданный перевод стал активно использоваться за богослужениями Российской Церкви в Америке. После возвращения святителя Тихона в Россию Хэпгуд продолжала поддерживать общение с ним, готовила переиздание сборника. В феврале 1917 года она была в гостях у владыки Тихона, на тот момент архи­епископа Виленского и Литовского, и стала свидетельницей Февральской революции. Только с помощью американского консула ей удалось благополучно выехать из России. Затем ее общение с владыкой Тихоном, который в конце 1917 года стал Патриархом Всероссийским, продолжилось только в переписке.

Опубликовать второе издание в Нью-­Йорке в 1922 году Изабель Хэпгуд помог Американский христианский союз молодых людей (YMCA). Сохранилось письмо Патриарха Тихона союзу, направленное в Берлин в 1921 году, в котором Первосвятитель сердечно благодарит всех причастных за содействие в издании новой версии книги: «Молитвенно вседушевно призываем Божие воздействующее благословение на это благочестивое начинание, имеющее в виду распространение Христовой веры на земле и содействие живому общению верующих во Христа с нашим Господом и Спасителем, дивным во Святых Своих, — и желаем благодатного преуспеяния и радости о Духе Святом всем труждающимся в этом великом деле... Слава Богу за все! Его промыслительному изволению вверяя совершение начинаемого во славу Его дела, будем счастливы, если Господь судит нам еще в живых утешиться вестью, что столь потребная к уразумению учения Святой Православной Апостольской Церкви книга издана во свидетельство ревности Христианского Союза Молодых Людей о благовествовании Христовой Истины».

Изабель Хэпгуд занималась не только переводами — долгое время была секретарем русского симфонического общества в Нью-Йорке, собирала материалы для книги о русской церковной музыке, но доработать и издать рукопись не успела. Талантливая переводчица скончалась в 1928 году и до последних дней жизни любила русскую культуру, православное богослужение и особенно клиросное пение. Ее перевод и сейчас используется англоговорящими православными на ее родине: Православной Церковью в Америке, епархиями Антиохийской Церкви и другими американскими православными приходами.

Открыть Западу красоту православного богослужения

Помимо использования Библии короля Якова, уникальность перевода Изабель Хэпгуд заключается в использовании английских архаизмов. Поскольку Хэпгуд понимала, что Литургия в России совершается на церковнославянском языке, она попыталась передать не только буквальный перевод текста, но и специфику его восприятия. Можно сказать, что она предприняла попытку создать перевод богослужения на церковноанглийский язык, по аналогии с церковнославянским. В работе переводчица обращалась к средневековым английским богослужебным текстам, иногда брала оттуда термины. Перевод не лишен мелких неточностей в рубриках, но свою главную задачу — открыть западному исследователю красоту православного восточного богослужения — решил полностью. В Сурожской епархии (епархия Русской Церкви в Великобритании и Ирландии) при митрополите Антонии (Блуме) переводом Хэпгуд пользовались при совершении Литургии и треб. Сегодня в России английский перевод Изабель Хэпгуд часто используется при совершении Крещения, Венчания и других треб для англоговорящих.

Протоиерей Христофор Хилл,

клирик храма великомученицы Екатерины на Всполье





