Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта

55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального­ собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.

В конце апреля — начале мая 2023 года очередная делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила Египет. Это далеко не первый подобный визит в рамках деятельности Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью: обе стороны активно обмениваются опытом монашеской жизни. Русские монахи посещают монастыри в Фиванской и Нитрийской пустынях, где зародилось монашество, а коптские монахи — монастыри преподобного Сергия и его учеников, Вологодчины, Великого Новгорода, Русского Севера.

В этот раз русскую делегацию возглавил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси, наместник Новоспасского ставропигиального монастыря Москвы митрополит Воскресенский Дионисий. В состав делегации вошли викарий Новгородской епархии епископ Юрьевский Арсений; заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского монастыря города Москвы игумения Иулиания (Каледа); секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов); наместник Антониево-Леохновской пустыни, благочинный монастырей Новгородской епархии архимандрит Митрофан (Письменский); наместник Успенского Старицкого монастыря игумен Дамаскин (Леонов); настоятель ар­хиерейского подворья — Введенской церкви Калязинского монастыря иеромонах Амвросий (Желябовский), насельники Ново­спасского, Валаамского, Данилова и Зачатьевского монастырей.

Коптская Церковь — одна из Древних Восточных Церквей, ведущая свое происхождение от апостола и евангелиста Марка. Копты являются потомками древних египтян. К этой Церкви относятся многочисленные египетские святые, мученики, монахи, епископы. В V веке, после IV Вселенского Собора, в связи с богословскими разногласиями произошло трагическое разделение между христианами Египта, Сирии и Армении с одной стороны и Православными Церквами Римской империи с другой. Сегодня в Египте христиане играют заметную роль, к ним себя относят примерно 15–20 процентов жителей страны.

Прибыв в Египет, делегация монашествующих во главе с митрополитом Дионисием 29 апреля встретилась с Предстоятелем Коптской Церкви Святейшим Патриархом Тавадросом II. Он управляет Коптской Церковью с 2012 года. Избран Патриархом по жребию. Был рукоположен в епископы в 1997 году. До этого подвизался монахом в монастыре преподобного Паисия Великого.

Патриарх Тавадрос тепло приветствовал гостей, рассказал о Коптской Церкви и дал высокую оценку деятельности Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью:

— Считаю очень важной работу Комиссии по диалогу между нашими Церквами, осуществляющей перспективное и взаимообогащающее сотрудничество во славу Божию. Особо значимо общение наших монашествующих, ведь в первую очередь благодаря их свидетельству сохраняется древняя живая традиция веры. И потому нам так радостно, что сегодня вы, наши русские братья и сестры во Христе, посещаете древние египетские обители. История многих из них восходит к IV столетию — времени земной жизни основоположников христианского иночества.

Тридцатого апреля и первого мая паломники посетили крупнейшие монастыри христианского Египта, древнейшие монашеские обители в Восточной пустыне близ Красного моря — преподобного Антония Великого и преподобного Павла Фивейского. Именно там подвизались эти великие отцы, основатели монашества. На месте их подвигов сегодня находятся два процветающих монастыря, хранящие традиции древнего монашества.

В горах возле Лавры преподобного Антония находится пещера, где подвизался святой. Это одно из самых известных и почитаемых мест. Более семидесяти лет первый христианский монах, преподобный Антоний, молился в ней в уединении и боролся со своими страстями. К пещере ведет лестница, больше тысячи ступеней, в середине пути — храм преподобного Павла Препрóстого. Узкий проход внутрь. В пещере из камня сооружен небольшой престол, на котором ежедневно рано утром совершается Литургия. Паломники из России совершили в этом святом месте молебное пение.

Лавра преподобного Антония Великого — древнейший христианский монастырь. В отличие от традиционного общежительного монастыря, обитель, построенная учениками Антония, была лаврой в прямом смысле слова. Монахи жили в разрозненных келиях как отшельники, а по воскресеньям собирались на богослужение в общую церковь. Сейчас в монастыре преобладает общежительный устав. В обители пять церквей, сады, мельница, пекарня, большая библиотека. Многие патриархи, митрополиты и епископы Коптской Церкви начинали свой путь в Церкви именно здесь. Ныне тут подвизаются больше ста монахов, все они хорошо образованные интеллектуалы, имеющие помимо богословского также и светское образование, — таковы сегодня критерии вступления в египетские монастыри. Ежегодно сюда прибывает больше миллиона паломников.

В одном из храмов обители митрополит Дио­нисий совершил Божественную литургию. Затем для гостей была проведена экскурсия по обители и состоялась братская беседа с насельниками лавры.

Монастырь преподобного Павла Фивейского находится неподалеку от Лавры святого Антония. Он основан на месте подвигов и погребения удивительного предшественника преподобного Антония, который и оставил рассказы о нем. Преподобный говорил о своей встрече с Павлом Фивейским, о чудесном насыщении хлебом, который принес им ворон, и о погребении Павла, когда два льва вырыли для него могилу, чтобы Антоний его похоронил.

Члены делегации поклонились гробнице преподобного Павла Фивейского, святыням монастыря, осмотрели древнюю мельницу, старинную трапезную, монастырский музей и источник преподобного Павла, из которого, по преданию, он черпал воду в годы своего подвига. В рамках обмена монашеским опытом гости имели беседу с братией монастыря относительно традиций монашества.

— Удивительные факты поражают воображение, — рассказывает наместник Успенского Старицкого монастыря игумен Дамаскин (Леонов). — В Египетской земле находится около 50 действующих монастырей, из них около 30 обителей насчитывают более 100 насельников. Несмотря на то что в Египте на протяжении многих веков время от времени вспыхивают гонения, акты агрессии по отношению к христианам, в монастырях сохраняется преемственность традиций, заложенных еще их основателями. В общении с братьями и сестрами мы ощутили особую доброту и гостеприимство. Обращают на себя внимание их простота, скромность, радостное состояние духа. Это нас очень впечатлило.

Второго и третьего мая делегация посетила христианские монастыри Нитрийской пустыни: известного богослова и подвижника преподобного Макария Великого, Римлян, Сирийцев и преподобного Паисия Великого.

Монастырь преподобного Макария был основан в IV веке святым Макарием, сыном сельского священника и погонщиком верблюдов. Вокруг его келии стали селиться другие монахи, потом появилась первая церковь. К VI веку, несмотря на регулярные разграбления со стороны берберов, монастырь был одной из крупнейших монашеских обителей Египта. В середине века сюда переместилась резиденция Коптских патриархов. Со временем монашеская жизнь стала угасать, однако именно из этого монастыря вышло наибольшее количество предстоятелей Коптской Церкви — двадцать девять. Возрождение обители началось в 1969 году благодаря усилиям Патриарха Коптского Кирилла VI. В ходе раскопок были найдены ковчеги с частицами мощей Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и пророка Елисея. Сегодня община монастыря насчитывает около 150 монахов, которые молятся и трудятся вместе. Отшельники до сих пор живут в пещерах за древней монастырской стеной.

Насельниками монастыря впоследствии были знаменитые подвижники: преподобный Арсений Великий, преподобный Макарий Александрийский, преподобный Иоанн Колов, преподобный Пимен Великий и другие. Истории многих известны и у нас. Например, преподобный Иоанн Колов был автором жития преподобного Паисия Великого, в котором впервые рассказал историю семи отроков Эфесских.

Одно из настоящих сокровищ монастыря — ценнейшая библиотека. Здесь хранятся древние списки библейских книг на разных языках, комментарии святых отцов, апокрифические книги, жития святых, богословские сочинения, литургические тексты. Не так давно, в 2021 году, в библиотеке был найден текст последнего диалога Макария Великого, неизвестный ранее. Перевод был выполнен Комиссией по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью и опубликован на официальном сайте ОВЦС. В тексте диалога святой дал напутствия на тему благочестивой христианской жизни:

Дети мои, бегите от греха и будьте терпеливы до смерти, соблюдая заповеди Господни. Не принимайте наущения врага [рода человеческого], сподвигающего вас к нарушению воли Божией, какою бы малою заповедь ни была. Ибо нарушение любой из них вызывает гнев Божий.

Монастырь Римлян (аль-Барамус) основан около 335 года святым Макарием Великим. Такое название ему было дано потому, что здесь, в келии, при Макарии подвизались два римлянина, дети римского императора Валентиниана I Максим и Домиций. Здесь находятся мощи святых насельников обители — преподобных Исидора Пелусиота и Моисея Мурина. Здесь же совершал свои подвиги преподобный Арсений Великий, известный тем, что, несмотря на признанную монахами его святость, он, чувствуя приближение смерти, плакал, страшась обилия своих грехов. В главном храме обители хранится колонна, у которой он молился в годы своего подвижничества здесь.

Монастырь Сирийцев (ас-Суриани) появился на том месте, где некогда находилась келия преподобного Паисия Великого. Долгое время там жили выходцы из Сирии, поэтому он получил такое название. Сюда также приходил преподобный Ефрем Сирин, здесь он встретился с преподобным Паисием Великим: перед келией воткнул посох, из которого выросло дерево, плодоносящее до сих пор. Насельников обители на сегодняшний день около 250 человек, много отшельников сохраняет древнюю традицию.

Обитель преподобного Паисия Великого появилась в Нитрийской пустыне в конце IV века. Преподобный Паисий был ее основателем и игуменом, здесь пребывают его мощи. Их неподверженность тлению связывают с особым случаем в жизни святого. Однажды Господь сказал Паисию, что явится ему на горе. Люди, которые услышали об этом, побежали к указанному месту, с ними пошел и святой Паисий. По дороге им встретился старик, который не мог идти и просил проходящих помочь ему. Но никто не отозвался, только Паисий, остановившись, взял его на плечи. В пути он почувствовал, что ему становится все легче и легче, а потом старик исчез. Это и был Господь, явившийся преподобному и сказавший: поскольку ты нес Меня на плечах, Я сохраню твое тело нетленным.

Монастырь святого Паисия играет важную роль в жизни Коптской Церкви. Отсюда вышло много иерархов, в том числе нынешний Предстоятель Коптской Церкви Святейший Патриарх Тавадрос II. Здесь же похоронен его предшественник, Святейший Патриарх Шенуда III, с именем которого связано развитие Коптской Церкви в XX веке.

По возвращении из Нитрийской пустыни в Каир паломники посетили храм великомученика Мины, который по благословению Святейшего Патриарха Тавадроса II передан в пользование Московского Патриархата. Митрополит Дионисий и участники поездки совершили там молебное пение.

— Русская община в Египте небольшая, но очень дружная, — отмечает настоятель приходов Русской Церкви в Египте протоиерей Алексий Машков. — У нас несколько общин в Арабской Республике Египет: в Каире, в Хургаде, организовываются общины в Александрии и при строящейся атомной электростанции в городе Эльдаба, где работают российские специалисты. Общины в Каире и Хургаде сформировались в конце 1990-х — начале 2000-х годов, в основном это переехавшие граждане стран бывшего СССР. Также для нужд общины в Каире Коптской Церковью в 2022 году был передан храм великомученика Мины в Садах Пирамид. Благодаря этому мы фактически приобрели представительство Русской Православной Церкви при Патриархе Коптском, что позволяет эффективнее решать возникающие вопросы.

Христианство в Египте — одна из исконных религий этой страны, Египет стал Святой Землей, когда по нему ступали ноги Спасителя, бежавшего с семейством от Ирода Великого. Впоследствии именно здесь расцвело монашество. Сегодня Египет, к сожалению, не считается привлекательным для паломничества направлением, хотя должен, и хорошо, что сейчас сюда регулярно приезжают делегации нашей Церкви. Люди открывают христианский Египет.

Участники делегации посетили также церковь в Маади: согласно преданию, на этом месте Богородица, Ее Сын и праведный Иосиф Обручник оторвались от преследователей, посланных Иродом, и переправились на другой берег реки. В этом же месте многими веками ранее к берегу прибило корзину с младенцем Моисеем.

Помимо мужских монастырей монашествующие Русской Православной Церкви посетили также две женские обители в Каире — монастырь великомученика Феодора Стратилата и монастырь великомученика Меркурия Филопатора. Женское монашество в Египте существует в особых условиях: в отличие от мужских монастырей, которые располагаются преимущественно в пустынях, женские находятся в городах и окружены зачастую мусульманскими кварталами. Такое соседство продолжается уже много веков.

— В монастырь великомученика Феодора Стратилата мы приехали поздно, в половине второго ночи, — рассказала заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, настоятельница Зачатьевского ставропигиального монастыря г. Москвы игумения Иулиания (Каледа). — Мы были потрясены: сестры встретили нас с зажженными светильниками и пением. В других женских обителях нас встречали так же, иногда и с цветами. Это был образ мудрых дев, которые всегда готовы выйти навстречу жениху. Их души уязвлены такой любовью ко Христу, что готовы и днем и ночью быть на страже своей души и в то же время быть на работе у Господа. И в мужских, и в женских монастырях есть много чему поучиться. То, что мы читали в патериках, «Митериконе», «Лавсаике», все это мы увидели там вживую. Об этом давно писал святитель Иоанн Златоуст: «В начале христианства в стране Египетской является чудное воинство Христово, ведущее образ жизни, свойственный лишь горним силам, и является не только в мужах, но и в женах, которые не менее мужей любомудрствуют», — и так это продолжается по сей день.

Желающих попасть в женский монастырь в Египте очень много, но они проходят строгий отбор. Пять дней поступающая живет в монастыре, за ней наблюдают, каково ее внутреннее расположение, устремление. Если она старается одной из первых прийти на службу, на правило, на послушание, не отлынивает, не ищет легкости и оправданий, всех любит и всеми любима, то, как сестры нам сказали, ее принимают в монастырь.

Женские монастыри живут по уставу преподобного Пахомия Великого. Практики женского отшельничества нет со времен завоевания Египта мусульманами, это стало опасно. Но есть затворницы, как раньше были и у нас: они находятся постоянно в келии, им приносят туда еду, а выходят они только на Литургию, чтобы причаститься. История египетских христиан знает много гонений от мусульман, поэтому все монахи и монахини имеют память смертную и всегда готовы стать мученицами за Христа.

Нам, конечно, стоит поучиться у них любви ко Христу и любви ко всем, они на деле являют любовь к ближнему. Когда мы поздно ночью приехали к ним в монастырь, я думала, что нас разместят и мы пойдем спать, — а нам накрыли праздничный стол и стали угощать. Утром мы пошли на завтрак; стол был уставлен множеством постных блюд, а сестры сказали: мы не знали, что вы будете есть, поэтому приготовили все. Любовь во Христе нас всех объединяет и указывает путь в Царство Небесное. Без любви нам спастись невозможно: по тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой (Ин. 13, 35).

Взаимные обмены монашеским опытом важны и полезны для обеих сторон, считает управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, наместник Новоспасского монастыря и глава делегации митрополит Воскресенский Дионисий:

— Египет имеет уходящую в древность христианскую историю. Здесь проповедовал апостол Марк, несли свое служение великие святители Афанасий Великий и Кирилл Александрийский. Именно отсюда началось распространение монашества: тут подвизались преподобные отцы Антоний, Макарий, Пахомий, Паисий, Арсений. Каждый из них неслучайно получил прозвание Великий. Они дали примеры подвижнической жизни, имеющие непреходящее значение. Во время нашего путешествия мы были рады возможности общения и диалога с представителями Коптской Церкви. Соприкасаясь со свидетельствами трудов египетских иноков древности, наследниками и хранителями которых являются коптские христиане, мы делились с ними и нашим небольшим опытом, основанным на богатом духовном наследии русского монашества — в обителях Святой Руси, где на протяжении более чем тысячи лет сформировалась своя уникальная монашеская традиция. Уверен, что обмен духовным опытом с христианами Египта обогатит обе Церкви.

Коптская Церковь является одним из важнейших стратегических партнеров Русской Православной Церкви. Начало отношений двух Церквей уходит в глубь веков. Активизация контактов произошла в середине XIX в. благодаря деятельности архимандрита Порфирия (Успенского). В 1902 г. Россию впервые посетил коптский иерарх.

Октябрьская революция прервала связи Церквей. Контакты были возобновлены только после Второй мировой войны, когда Святейший Патриарх Алексий I посетил Египет в 1945 г. Впоследствии проходили регулярные обмены делегациями, в том числе на самом высоком уровне. Неоценимый вклад в развитие двусторонних отношений внес выдающийся церковный иерарх митрополит Никодим (Ротов). В 1972 г. СССР впервые посетил Святейший Патриарх Шенуда III, в следующий раз он приехал в 1988 г. на торжества в честь 1000-летия Крещения Руси. В 1991 г. Египет посетил Святейший Патриарх Алексий II, а в 2010 г. — Святейший Патриарх Кирилл. В 2014 и 2017 гг. преемник Патриарха Шенуды III Святейший Патриарх Коптский Тавадрос II посещал Москву. Сегодня диалог двух Церквей активно развивается по многим направлениям.

Во время визита Патриарха Тавадроса ΙΙ в Россию в 2014 г. на встрече со Святейшим Патриархом Кириллом было принято решение о создании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью. Среди совместных проектов — взаимные визиты монашеских делегаций и паломнических групп, двусторонние богословские консультации, академическое взаимодействие между ведущими русскими и коптскими духовными школами, контакты в медиасфере, обмен опытом работы специалистов в области церковного социального служения, координация взаимодействия по оказанию поддержки страдающим христианам в ряде регионов мира, координация взаимодействия в сфере защиты традиционных нравственных ценностей.

Иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь ОВЦС

по межхристианским отношениям