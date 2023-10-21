Верный cвидетель (Притч. 14, 25)

|
Имейте добрую память
Восьмого сентября 1943 года в Москве состоялся Архиерейский Собор Русской Православной Церкви, на котором ее Предстоятелем был избран Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский). Со дня этого события прошло 80 лет, время совсем краткое с точки зрения вечности и в то же время исключительно судьбоносное и насыщенное событиями в религиозной жизни православного народа нашего Отечества. PDF-версия.
21 октября 2023 г. 13:00
Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта
Ровно 55 лет назад, 25 июля 1968 года, делегация Русской Православной Церкви во главе с архиепископом Минским и Белорусским Антонием (Мельниковым) приняла участие в торжествах Коптской Церкви в честь 1900-летия мученической кончины апостола и евангелиста Марка и освящения кафедрального собора святого Марка в Каире. Святейший Патриарх Алексий I в послании Патриарху Коптскому Кириллу VI тогда отметил: «Мы уповаем на упрочение взаимосвязей между нашими Церквами в будущем». Слова Святейшего оказались пророческими: с того времени отношения Русской и Коптской Церквей успешно развиваются. PDF-версия.
24 июля 2023 г. 16:00
Митрополит Абрахам МАР СТЕФАНОС: «Мы во многом единодушны»
Делегация Маланкарской Церкви, принявшая участие в заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью, посетила Россию 24-27 апреля 2023 года. По итогам заседания был принят Меморандум, касающийся дальнейшего развития основных направлений двустороннего сотрудничества. О том, как проходит диалог двух Церквей, какие стратегические задачи удается решать, как живут христиане в Индии и почему русская святая XX века блаженная Матрона Московская нашла отклик в индийской душе, митрополит Абрахам Мар Стефанос, глава епархии Великобритании, Европы и Африки Маланкарской Церкви, рассказал «Журналу Московской Патриархии». PDF-версия.
23 июня 2023 г. 15:00
Понять русскую душу через молитву
В 1906 году вышло первое издание классической книги богослужебных текстов на английском языке Orthodox Service Book («Православный богослужебный сборник»). Она представляет собой сборник чинопоследований и молитв, переведенный с церковнославянского на английский язык известным американским филологом Изабель Флоренс Хэпгуд. Ее судьба поразительным образом тесно переплелась с судьбами великих людей России: Патриарха Тихона, когда он еще был архиепископом Алеутским и Северо-Американским, праведного Иоанна Кронштадтского, русских писателей Ф. М. Достоевского, Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, а также святых Американской Церкви. История о том, как начался путь Изабель Хэпгуд к переводу православного богослужения, которым до сих пор пользуются православные общины Северной Америки, — в нашем специальном материале. PDF-версия.
18 мая 2023 г. 14:00
Вышел в свет №10 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Недавно у Церкви появился еще один живой пример для подражания — решением Священного Синода от 25 августа 2022 года в список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской было включено имя священноисповедника Михаила Союзова. Он был настоятелем Князь-Владимирского собора в Петрограде, осужден по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей» и скончался в тюремной больнице 19 октября 1922 года.
11 октября 2022 г. 13:30
Вышел в свет №8 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Преображение Господне — событие евангельской истории, открывшее ученикам Спасителя Его истинную Божественную природу. После Фавора слова проповеди Христа приобрели иной смысл и иное звучание: в свете Преображения учение Христа наполнилось светом вечности. Много позже ученики будут проповедовать не отвлеченное нравственное учение, но приблизившееся Царствие Небесное, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни (1 Ин. 1, 1).
29 июля 2022 г. 13:00
Циничная афера на уровне государства
Одним из распространенных стереотипов советской историографии изъятия храмового имущества в 1922 году являлся тезис о всенародной поддержке этой антицерковной кампании государства. И хотя изъятие ценностей часто проходило в форме грабежа и почти всегда на фоне волнений среди верующих, многие ученые до сих пор уверены: широкие слои народа с пониманием отнеслись к тому, что Церковь должна отдать властям все, что у нее есть, включая священные сосуды. Мифы об изъятии церковных святынь, порожденные советскими пропагандистами столетие назад, на основе новых архивных данных «Журналу Московской Патриархии» прокомментировал научный сотрудник Отдела новейшей истории Русской Православной Церкви ПСТГУ, кандидат философских наук, кандидат богословия священник Сергий Иванов. PDF-версия.
22 июля 2022 г. 11:00
Ящик № 33
В долгой истории обретения мощей Игумена земли Русской есть малоизвестные и таинственные страницы. Об одной из них, связанной с деталями эвакуации великой всероссийской святыни в годы Великой Отечественной войны в уральский город Соликамск, «Журналу Московской Патриархии» рассказал профессор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, доктор церковной истории протоиерей Алексий Марченко. PDF-версия.
19 июля 2022 г. 16:00
В единстве с Русской Православной Церковью
Двадцать девятого декабря 2021 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви был образован Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главной причиной такого решения стало вступление Патриарха Александрийского Феодора в общение с раскольниками. В ноябре 2019 года он объявил о признании украинской раскольнической группировки, начал поминать ее руководителя в качестве Предстоятеля автокефальной Церкви и даже сослужил ему за Божественной литургией. Решение Русской Церкви основывалось также на многочисленных обращениях православного духовенства африканских стран в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под его Первосвятительский омофор. Образовав Патриарший экзархат Африки, Московский Патриархат предоставил каноническую защиту тем африканским клирикам, которые не захотели быть соучастниками беззаконной легализации раскола. После принятия исторического решения об образовании Патриаршего экзархата Африки по благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида на континент были направлены первые миссионерские группы. PDF-версия.
4 июля 2022 г. 15:00
|
ЖМП № 9 сентябрь 2023 / 3 ноября 2023 г. 13:00
Верный cвидетель (Притч. 14, 25)
МИТРОПОЛИТ НИКОДИМ (РОТОВ) И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВО ВСЕМИРНОМ СОВЕТЕ ЦЕРКВЕЙ
В этом году исполнилось 45 лет со дня кончины митрополита Никодима (Ротова), 12 лет (1960–1972) возглавлявшего Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата в сложное для Церкви время хрущевских гонений и раннего застоя. Выросший в обычной советской семье и, несмотря на это, мечтавший с юности о монашестве, митрополит Никодим принял постриг в 18 лет. За свою непродолжительную земную жизнь он успел сделать очень многое для Русской Православной Церкви. Обладая талантом дипломата, митрополит Никодим приобрел всемирную известность и глубокое уважение своей преданностью вере Христовой, а также экуменической, миротворческой и патриотической деятельностью. Его трудами Русская Церковь обрела особый авторитет не только среди Поместных Православных Церквей, но и в христианском мире в целом. Его усилиями вступление Русской Церкви в 1961 году во Всемирный Совет Церквей стало плодотворным, способствуя широкому и убедительному свидетельству об истине Святого Православия. Анализу этого периода деятельности выдающегося иерарха посвящена статья старшего преподавателя Московской духовной академи и иерея Илии Письменюка. PDF-версия.
Всемирный Совет Церквей
Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) был создан в 1948 году и в середине XX века стал одной из наиболее влиятельных христианских международных организаций. После второй ассамблеи ВСЦ в Эванстоне (США) в 1954 году в этой организации числилось более 150 церквей-членов, а сам ВСЦ приобрел значительное влияние не только в религиозных вопросах, но и в международной политике.
Вступление Русской Православной Церкви во Всемирный Совет Церквей
Несмотря на установление первичных контактов, ничто не предвещало их динамичного развития. Так, в феврале 1960 года на заседании Исполнительного комитета ВСЦ в Буэнос-Айресе генеральный секретарь организации доктор Виссерт Хуфт заявил о взаимной неготовности ко включению Русской Церкви в состав ВСЦ. А уже осенью того же года епископ Никодим (Ротов) посетил штаб-квартиру ВСЦ в Женеве и сообщил Виссерту Хуфту об укрепившемся намерении Русской Православной Церкви стать членом ВСЦ. Это несколько ошеломило генерального секретаря ВСЦ, не ожидавшего столь быстрого прогресса в этом вопросе и опасавшегося негативной реакции со стороны американских членов ВСЦ и русской эмиграции8. Тем не менее он поддержал инициативу владыки Никодима, так как на протяжении предшествовавшего десятилетия много сил отдал тому, чтобы приблизить вхождение Русской Церкви в ВСЦ.
С 19 ноября по 5 декабря 1961 года состоялось заседание третьей ассамблеи Всемирного Совета Церквей в Нью-Дели (Индия). Важнейшим событием экуменического форума стало присоединение к ВСЦ Русской, Болгарской, Румынской и Польской Православных Церквей. Архиепископ Ярославский и Ростовский Никодим (Ротов) был избран ассамблеей в состав двух главнейших руководящих органов ВСЦ в период между ассамблеями — Центральный и Исполнительный комитеты. Причем в составе Исполнительного комитета архиепископ Никодим занял одно из двух вакантных мест для представителей мирового Православия, что подчеркнуло значимость этого иерарха в масштабах всего экуменического движения10. На самой ассамблее архиепископ Никодим сыграл заметную роль в принятии новой богословской основы организации — «Базиса Всемирного Совета Церквей»11. В этот документ, который являлся обязательным минимальным богословским согласием для членов ВСЦ, предлагалось включить триадологическую формулу: «Всемирный Совет Церквей есть содружество Церквей, исповедующих Господа Иисуса Христа Богом и Спасителем согласно Писанию и потому стремящихся вместе исполнить призвание во славу единого Бога — Отца, Сына и Святого Духа»12.
Отношения митрополита Никодима с ВСЦ и Советом по делам Русской Православной Церкви
Наиболее сложным для владыки Никодима было взаимодействие с ВСЦ не по вопросам богословия, а по проблеме положения верующих в СССР. Виссерт Хуфт и другие представители ВСЦ неоднократно выражали обеспокоенность по поводу притеснения христиан в Советском государстве. Несмотря на реальность гонений, владыка Никодим был вынужден формально опровергать тяжелое положение Церкви, чтобы не спровоцировать еще большие притеснения и не лишиться возможности вести внешнюю церковную деятельность. Важно понимать: несмотря на опровержения, сам факт внимания мировой общественности к ситуации в СССР со стороны авторитетного в середине XX века ВСЦ ограничивал советское руководство в проводившихся им антицерковных мерах15.
Возведенный в августе 1963 года в сан митрополита, владыка Никодим постоянно находился в ситуации двустороннего давления. Руководство ВСЦ требовало открыто признать факт гонений и даже публично выступить против них. Со своей стороны советская власть выражала недовольство вниманием западной прессы и ВСЦ к теме религиозных преследований и призывала митрополита Никодима решить эту проблему.
Пик хрущевских гонений пришелся на 1964 год, в начале которого митрополит Никодим сумел убедить Совет по делам Русской Православной Церкви пригласить Исполнительный комитет ВСЦ провести ежегодное заседание в СССР, в Одессе, с 10 по 16 февраля. Руководство Совета по делам Русской Православной Церкви согласилось с этим предложением, надеясь укрепить положение Московского Патриархата в экуменическом движении и тем самым получить больше возможностей для продвижения советской внешнеполитической повестки. У Церкви же была другая цель, которую преследовал митрополит Никодим. Представительной международной делегации власти СССР должны были продемонстрировать благоприятную картину отношения государства к верующим. Во многом эта цель была достигнута. Верующим даже удалось передать делегации ВСЦ обращение в защиту Почаевской лавры, которую планировали закрыть.
В последующие годы отношения митрополита Никодима с ВСЦ и Советом по делам Русской Православной Церкви осложнились из-за деятельности религиозных диссидентов, чьи письма активно публиковались на Западе. Того же, что требовали они, — публичного осуждения советской власти — от митрополита Никодима добивались и некоторые лидеры экуменического движения, в том числе и новый генеральный секретарь ВСЦ доктор Юджин Карсон Блэйк. Но иерарх понимал, что это может лишь спровоцировать новый удар по Русской Церкви и вновь привести ее к условиям внутренней и внешней изоляции, как это уже было в 1920–1930-е годы. Однако в ВСЦ все громче звучало мнение, что официальная Русская Православная Церковь находится в полной зависимости от государственной власти СССР. Этим начали пользоваться прозападные противники участия Русской Православной Церкви в экуменическом движении.
В этих непростых обстоятельствах, когда требовалось не спровоцировать государственную власть на усиление преследований и в то же время сохранить доверительные и рабочие отношения с ВСЦ, митрополит Никодим сумел еще раз проявить свой замечательный дипломатический талант. Двадцать восьмого марта — второго апреля 1967 года в СССР должен был состояться визит критически настроенного по отношению к Русской Церкви генерального секретаря ВСЦ Юджина Блэйка. Результаты этого визита помогли Русской Православной Церкви сохранить свои позиции и авторитет в ВСЦ.
Четвертая ассамблея Всемирного Совета Церквей
Четвертого — двадцатого июля 1968 года в шведском городе Уппсале состоялась Четвертая ассамблея ВСЦ. Впервые в ассамблее приняли участие все общепризнанные Поместные Православные Церкви. Это стало победой Московского Патриархата, чью делегацию возглавлял митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Русская Православная Церковь в Уппсале имела самое большое представительство в семье Православных Церквей. От Московского Патриархата на ассамблею приехало 3 митрополита, 7 архиепископов, 7 епископов, 9 священнослужителей и 10 светских делегатов, что превысило вторую по численности делегацию из Константинопольского Патриархата на 15 человек. Тогда же Русская Православная Церковь получила 7 из 24 православных мест в составе ЦК ВСЦ, что также стало лучшим показателем в истории. Сам митрополит Никодим был вновь избран одним из двух православных членов Исполнительного комитета ВСЦ. Можно сказать, что за семь лет участия в работе ВСЦ Русская Православная Церковь, как и планировал владыка, завоевала в этой экуменической организации наибольшее влияние по сравнению с иными Православными Церквами.
На ассамблее митрополит Никодим произнес речь «Православные Церкви и экуменическое служение»16. В ней иерарх отметил, что наконец все Православные Автокефальные Церкви представлены в ВСЦ, но, несмотря на общую цель единства, разделение между христианами по-прежнему остается. Он подчеркнул, что в рамках экуменического движения Православие не является лишь одной из многих деноминаций, как это представляли себе протестантские члены ВСЦ, но хранит в себе «всю Полноту церковной истины в Духе Святом»17. Главной задачей православного участия в экуменическом движении русский иерарх считал приведение всех христиан не к формальному единству, а «к раскрытию и принятию ими Истины, исповедуемой древней Вселенской Церковью»18.
В своей речи митрополит Никодим высказалключевое для православных мнение о том, что «вопрос о взаимоотношении с инославными Церквами и церковными общинами может быть разрешен лишь таким образом, когда эти Церкви и общины, сохраняя свои национальные, исторические и местные черты, через приближение к Православию в вере (учении) и жизни оказывались бы способны вступить в единство Вселенской Церкви в качестве одной из автокефальных или автономных Церквей»19. Владыка Никодим отметил значение Русской Православной Церкви для Всемирного Совета Церквей: «И наша Русская Православная Церковь, входящая ныне во Всемирный Совет Церквей, наряду с иными Православными Церквами-Сестрами стремится помочь всем христианам в их экуменических исканиях и освятить их. Содействие преодолению губительного разделения христиан издавна было стремлением русского Православия и ставилось им как принципиальная нравственная задача, как духовный долг перед инославными братьями. Наша Церковь также сознавала и сознает, что настало время и для практического сотрудничества с инославными христианами в разрешении важнейших проблем, поставленных жизнью перед современным миром»20.
Там же, в Уппсале, во время работы ассамблеи ВСЦ митрополит Никодим выступил в конференц-зале Уппсальского университета с более подробным по содержанию докладом «Русская Православная Церковь и экуменическое движение». Митрополит заявил, что для православных было очевидно, что вступление в ВСЦ станет погружением в протестантскую среду и что голос православных как на собраниях, так и в документах будет «тонуть в хоре разнородных, но протестантских по существу высказываний»21. Вступление Русской Церкви в состав ВСЦ митрополит Никодим призвал считать не вхождением или принятием, а скорее соглашением о постоянном сотрудничестве между Московской Патриархией и Всемирным Советом Церквей. После этого владыка Никодим изложил свои убеждения о роли вселенского Православия во Всемирном Совете Церквей, выступив фактически от лица Полноты Православной Церкви, что свидетельствует о влиянии, которое приобрел митрополит Никодим благодаря своей успешной церковно-дипломатической деятельности: «Оптимистически и с надеждой взирая на все сложности и трудности нашего общего христианского пути к единству, воспламеняясь любовью Богочеловека Иисуса Христа, нашего Господа, и стремясь умножить Его веру и любовь во всем мире, мы будем идти вперед... потому что перед нами как добрый пастырь (Ин. 10, 4) идет Спаситель и Воссоздатель мира. Тот, Кто творит все новое (ср. Откр. 21, 5), Кто — Путь, Истина и Жизнь (Ин. 14, 6)».22
Предоставление автокефалии Православной Греко-Кафолической Церкви в Северной Америке
Рубеж 1960–1970-х годов стал временем, когда влияние Русской Православной Церкви на работу Всемирного Совета Церквей было особенно заметным. В частности, здесь Московский Патриархат смог отстаивать свою позицию в осложнившихся отношениях с представителями греческого Православия.
В апреле 1970 года Русская Православная Церковь даровала Русской Православной Греко-Кафолической Церкви в Северной Америке Томос об автокефалии. Однако значительная часть Поместных Православных Церквей во главе с Константинопольским Патриархатом не признали это решение. Изменение статуса Православной Церкви в Америке требовало перемены официального названия этой Церкви и в составе ВСЦ, членом которого она являлась уже на протяжении длительного времени. Этот вопрос был поднят на сессии ЦК ВСЦ в Аддис-Абебе (Эфиопия) в январе 1971 года. Представители Константинопольского Патриархата и ряда других Православных Церквей пытались воспрепятствовать положительному решению данного вопроса, но благодаря позиции митрополита Никодима и его авторитету ВСЦ не поддался на провокацию и поддержал новый статус Православной Церкви в Америке23.
Пятая ассамблея Всемирного Совета Церквей
Тридцатого мая 1972 года митрополит Никодим из-за ухудшения здоровья был вынужден покинуть пост председателя ОВЦС, но внешнеполитическая деятельность иерарха продолжалась. Двадцать третьего ноября — десятого декабря 1975 года в Найроби (Кения) состоялась пятая ассамблея Всемирного Совета Церквей. Как и на четвертой ассамблее, Русская Православная Церковь вновь отправила в Найроби представительную делегацию во главе с митрополитом Никодимом, в состав которой входило 4 митрополита, 3 архиепископа, 1 епископ, 5 священнослужителей и 10 мирян. Знаковым для Московского Патриархата событием в Найроби стало первое в истории избрание президентом ВСЦ представителя нашей Церкви, которым стал митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим. Его место в Исполнительном комитете ВСЦ наследовал ученик владыки Никодима и будущий Патриарх Московский и всея Руси архимандрит Кирилл (Гундяев).
Ассамблея в Найроби стала непростой для делегатов Русской Православной Церкви, так как впервые на таком уровне протестантские члены ВСЦ попытались вынести резолюцию по религиозной ситуации в СССР. Митрополит Никодим приложил большие усилия, чтобы не допустить принятие данной резолюции, которая могла бы спровоцировать советское руководство на новый виток активных притеснений верующих.
Митрополиту Никодиму не суждено было доработать полный срок в качестве одного из президентов ВСЦ. Пятого сентября 1978 года архипастырь скоропостижно скончался во время официального визита в Ватикан по случаю интронизации Римского Папы Иоанна Павла I. Но дело митрополита Никодима (Ротова) по укреплению положения Русской Православной Церкви продолжили его ученики и сподвижники, одним из которых был и будущий Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, сумевший провести Русскую Православную Церковь через наиболее кризисный этап в истории ВСЦ, пришедшийся на конец XX века24.
Деятельность митрополита Никодима (Ротова) во Всемирном Совете Церквей свидетельствовала о его политической прозорливости. Советское руководство, допуская вхождение Русской Православной Церкви в ВСЦ, не смогло просчитать долгосрочные последствия этого решения, которые вылились в укрепление международного авторитета Московского Патриархата и его выход из внутренней и внешней изоляции. После эпохи хрущевских гонений Русская Церковь, несмотря на сильно стесненное положение, больше не подвергалась масштабным преследованиям на всесоюзном уровне, что, несомненно, стало заслугой проводимой митрополитом Никодимом политики.
Первого — одиннадцатого января 1979 года состоялась сессия ЦК ВСЦ в Кингстоне (Ямайка). Участники сессии в Ямайке выразили искреннее соболезнование по поводу преставления митрополита Никодима. Председатель заседания англиканский архиепископ Эдвард Скотт в своем докладе отметил митрополита Никодима (Ротова) как «президента ВСЦ, одного из великих лидеров своей Церкви, сыгравшего важную роль во вхождении Русской Православной Церкви в ВСЦ, и выдающегося деятеля экуменического движения»25.
Иерей Илия Письменюк —кандидат богословия, заместитель председателя Отдела по делам молодежи Московской (городской) епархии, старший преподаватель кафедры церковной истории Московской духовной академии, клирик храма Иверской иконы Божией Матери в Очаково-Матвеевском г. Москвы, автор монографии «Поместные Православные Церкви и Всемирный Совет Церквей в XX в.».
Владыка, как христианский реалист, трезво смотрел на требования современной жизни и от имени Церкви стремился ответить на встающие в жизни проблемы. В своей миротворческой и экуменической деятельности, в двусторонних и многосторонних контактах с православными и неправославными Церквами, в практическом диалоге в нашем обществе — во всем и всегда сказывалась его мудрая дальновидность иерарха, действительно знающего и умеющего держать руку на пульсе современной проблематики не только Церкви, но и современного общества.
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон
Надо было видеть, как молился владыка. Человек, не любящий всей душой Церковь Христову, не может так молиться о ней, о той Церкви, которую он спасает, не щадя своей жизни. И утешением в конце своей жизни он видел будущее процветание Русской Православной Церкви.
Протопресвитер Виталий Боровой
Митрополит Никодим был человеком необычайных способностей и ума. И относительно Церкви далеко вперед видел. ...У него были планы... возрождения, обновления, оживления Церкви. И служил он действительно самозабвенно. Денно и нощно служил26.
Митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим (1929–1978), Патриарший экзарх Западной Европы (в миру Борис Георгиевич Ротов), родился 15 октября 1929 г. в деревне Фролово Кораблинского района Рязанской области в семье служащих. Был крещен во младенчестве.
По окончании средней школы поступил в 1947 г. в Рязанский педагогический институт (ныне Рязанский государственный университет) на факультет естествознания, где окончил два курса. 17 августа 1947 г. рукоположен во диакона архиепископом Ярославским и Ростовским Димитрием. 19 августа того же года пострижен в монашество с именем Никодим. 20 ноября 1949 г. тем же архипастырем рукоположен во иеромонаха. В 1950–1952 гг. служил в храмах Углича и Ярославля, исполнял различные послушания по благословению правящего архиерея.
1950–1953 — учился в Ленинградской духовной семинарии (заочно).
1955–1959 — так же заочно окончил полный четырехлетний курс Ленинградской духовной академии по первому разряду.В 1959 г. за представленное курсовое сочинение на тему «История Русской духовной миссии в Иерусалиме» Советом Ленинградской духовной академии присуждена ученая степень кандидата богословия.
25 февраля 1956 г. назначен членом Русской духовной миссии в Иерусалиме, а затем заместителем начальника миссии.31 марта 1957 г. возведен в сан игумена митрополитом Крутицким и Коломенским Николаем.
25 сентября 1957 г. назначен начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме с возведением в сан архимандрита.
В марте 1959 г. назначен заведующим канцелярией Московской Патриархии, а с 4 июня того же года по совместительству стал заместителем председателя ОВЦС.
21 июня 1960 г. постановлением Священного Синода определено быть епископом Подольским, викарием Московской епархии, и председателем ОВЦС. 10 июля 1960 г. хиротонисан во епископа Подольского, викария Московской епархии, в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Хиротонию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий I.
Как председатель Отдела внешних церковных сношений вступил в управление приходами Русской Православной Церкви в Венгрии и Финляндии.
28 августа 1960 г. назначен членом учрежденной Комиссии Священного Синода по межхристианским связям. 19 сентября того же года Священным Синодом назначен председателем Издательского отдела Московского Патриархата.
6 октября 1960 г. возглавил редакционную коллегию сборника «Богословские труды» и трудился на этом посту до 7 октября 1967 г.
23 ноября 1960 г. постановлением Священного Синода утвержден епископом Ярославским и Ростовским.
16 июня 1961 г. возведен в сан архиепископа.
3 августа 1963 г. назначен председателем Комиссии при Священном Синоде по вопросам христианского единства с возведением в сан митрополита. 4 августа того же года назначен митрополитом Минским и Белорусским. 9 октября 1963 г. назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским.
7 октября 1967 г. митрополиту Никодиму поручено управление Новгородской епархией с именованием «митрополит Ленинградский и Новгородский».
30 мая 1972 г. освобожден от должности председателяОВЦС Московского Патриархата с оставлением председателем Комиссии Священного Синода по вопросам христианского единства и поручением архипастырского окормления приходов в Финляндии, принадлежащих ведению Московского Патриаршего Престола.
3 сентября 1974 г. назначен Патриаршим экзархом ЗападнойЕвропы.
Принимал участие во многих экуменических встречах, межправославных совещаниях, международных миротворческих конференциях, Родосских Всеправославных совещаниях. Занимался научной деятельностью и церковным гимнотворчеством. Был почетным членом Ленинградской и Московской духовных академий.
5 сентября 1978 г. скоропостижно скончался в Ватикане во время аудиенции у новоизбранного Папы Римского Иоанна Павла I.Похоронен на Никольском кладбище Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Никодим (Ротов), митр. Русская Православная Церковь и экуменическое движение // Православие и экуменизм. Документы и материалы 1902–1998. М., 1999. С. 237.
2 Ливцов В. А. Экуменическое движение и Русская Православная Церковь в контексте государственной конфессиональной политики России с середины XIX в. по начало XXI в. Орел: Изд-во ОФ РАНХиГС, 2015. С. 313–315.\
3 Там же. С. 317.
4 Там же. С. 308–309.
5 Шкаровский М. В. Русская Православная Церковь при Сталине и Хрущеве. М.: Крутицкое Патриаршее подворье, 1999. С. 321.
6 Федоров В., протоиер. Миссиологические размышления о жизни и деятельности приснопамятного митрополита Никодима (Ротова) // Христианские чтения. 2019. № 6. С. 191.
7 Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 321.
8 Ливцов В. А. Указ. соч. С. 324.
9 ГАРФ. Ф. 1991. Оп. 2. Д. 421. Л. 27–28; Овсянников В. П. К 20-летию вступления Русской Православной Церкви в ВСЦ // Журнал Московской Патриархии. 1981. № 12. С. 68–69.
10 ГАРФ. Ф. 1991. Оп. 2. Д. 427. Л. 166, 168; ГАРФ. Ф. 1991. Оп. 2. Д. 428. Л. 2.
11 The New Delhi Report. The Third Assembly of the World Council of Churches 1961 // ed. W. A. Visser't Hooft. London: S.C.M. Press, 1961. P. 157–158.
12 Письменюк И. Н., свящ. Поместные Православные Церкви и Всемирный Совет Церквей в XX веке. М.: Наука, 2023. С. 55.
13 The New Delhi Report. The Third Assembly of the World Council of Churches 1961. P. 158.
14 Minutes and Reports of the Seventeenth Meeting of the Central Committee. Rochester (USA). August 26 — September 2, 1963. Geneva: WCC, 1963. P. 18–19.
15 Шкаровский М. В. Указ. соч. С. 329.
16 IV Ассамблея Всемирного Совета Церквей // Журнал Московской Патриархии. 1968. № 8. С. 3–6; ГАРФ. Ф. 1991. Оп. 6. Д. 176. Л. 157–173.
17 Никодим (Ротов), митр. Указ. соч. С. 291.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же. С. 292.
21 Там же. С. 293.
22 Русская Православная Церковь и экуменическое движение. Публичный доклад, прочитанный митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом 5 июля 1968 года в конференц-зале Уппсальского университета (Швеция) во время работы IV Ассамблеи Всемирного Совета Церквей // Журнал Московской Патриархии. 1968. № 9. С. 55.
23 Central Committee of the World Council of Churches. Minutes and Reports of the Twenty-Fourth Meeting. Addis Ababa (Ethiopia). January 10th–21st, 1971. Geneva: WCC, 1971. P. 82–83.
24 Подробнее см.: Письменюк И. Н., свящ. Указ. соч. С. 189–258.
25 Central Committee. Minutes and Reports of the Thirty-First Meeting. Kingston (Jamaica). 1–11 January, 1979. Geneva: WCC, 1979. P. 3.
26 Боровой В., прот. Митрополит Никодим и церковная ситуация середины ХХ в. https://web.archive.org/web/20070927210152/http://www.sfi.ru/lib.asp?rubr_id=755&art_id=3994 (Протопресвитер Виталий Боровой(1916–2008) — профессор, доктор богословия, с 22 февраля 1963 годадо 7 октября 1995 года заместитель председателя ОВЦС).
3 ноября 2023 г. 13:00
Ключевые слова: ОВЦС, экуменизм, Вселенская Церковь, Всемирный Совет Церквей, хрущевские гонения, богословие, притеснения верующих, советская власть, Поместные Церкви, Священный Синод
Также читайте:
жизнь Церкви
Молитвами первых преподобных: делегация монашествующих Русской Православной Церкви посетила святыни Египта
HTML-код для сайта или блога:
|
Возврат церковного имущества — долг государства перед Церковью
Русской Православной Церкви возвращены икона Святой Троицы преподобного Андрея Рублева и рака святого благоверного князя Александра Невского. Святейший Патриарх Кирилл назвал оба этих события историческими. Так постепенно восстанавливается историческая справедливость: отнятые у Церкви святыни и имущество снова переходят под ее омофор. Какими правовыми актами сегодня регулируется передача имущества и святынь Церкви, что позволило большевистской власти сто лет назад придать легитимность грабежу церковного имущества, в каком правовом статусе теперь находятся икона «Святая Троица» и рака Александра Невского, «Журналу Московской Патриархии» рассказала руководитель Правового управления Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега). PDF-версия.
30 октября 2023 г. 14:30
Редакционному совету, главному редактору, коллективу и читателям «Журнала Московской Патриархии»
Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сестры! PDF-версия.
19 октября 2023 г.
В рамках фестиваля «Вера и Слово» прошел семинар «Журнал Московской Патриархии. Взаимодействие с регионами»
В Москве и Подмосковье в оздоровительном комплексе «Клязьма» с 16 по 20 октября 2023 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит X Международный фестиваль «Вера и Слово».
18 октября 2023 г. 19:00
Вышел в свет №9 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
ДЕРЖАТЬСЯ СПАСЕНИЯПризыв лаконичный и в то же время требующий исключительных духовных и физических усилий всегда вдохновлял православное сердце на просторах Святой Руси.Как многое об этом напоминает!
16 октября 2023 г. 14:00
Я опять ищу лик Христа
Виктор Михайлович Васнецов — художник, архитектор, иллюстратор, иконописец. Его сказочными и былинными сюжетами иллюстрируют детские книги, его иконы и мозаики поражают своей красотой, а росписи приобрели необыкновенную популярность и повторялись в конце XIX — начале ХХ века во многих храмах России. Отдельные сюжеты широко тиражировались в печати. Однако художник и его творчество вызывали противоречивые мнения у критиков и публики, пока православный мир не увидел убранство Владимирского собора в Киеве, над которым Васнецов работал более десяти лет. Каким он был человеком, что нового привнес в церковное искусство и почему спустя 125 лет после освящения собора мы продолжаем восхищаться его росписями, выяснял «Журнал Московской Патриархии». PDF-версия.
11 сентября 2023 г. 17:00