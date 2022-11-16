Протоиерей Вадим Суворов: «Задача духовной школы — воспитать будущих пастырей, способных пойти в мир и привести его к Богу»

Духовная семинария — особое образовательное учреждение. Помимо традиционных для высшей школы предметов, воспитанники изучают богословские дисциплины, обогащаются опытом наставников и участвуют в богослужениях. За триста лет, которые минули со времени основания центра богословского образования в Коломне, многое в России поменялось. Изменилась и Коломенская духовная семинария: ее название, местоположение, условия обучения студентов. Как духовной школе спустя три века своего исторического бытия удается оставаться верной традиции, но при этом современным и стремительно развивающимся учебным заведением Русской Православной Церкви, «Журналу Московской Патриархии» рассказал ректор Коломенской духовной семинарии протоиерей Вадим Суворов. PDF-версия.

— Коломенская духовная семинария отмечает в этом году 300 лет со дня основания. Новый этап развития учебного заведения начался в 1990-х годах. Удалось ли за это время сформировать свою научную школу?

— Думаю, что о сложившейся в Коломенской духовной семинарии научной школе в классическом понимании говорить пока рано. Мы еще в процессе решения этой стоящей перед нами очень важной задачи. До революции Коломенская семинария считалась провинциальной и не могла в научном отношении конкурировать со столичными духовными школами. Однако именно Коломенская семинария дала Русской Церкви таких выдающихся иерархов и церковных ученых, как митрополит Платон (Левшин; 1737–1812) и святитель Филарет (Дроздов; 1783–1867). Митрополит Платон известен своим трудом «Краткая церковная российская история» — первым по времени систематическим курсом русской церковной истории, в котором впервые был применен критический научный подход. Митрополит Филарет — выдающийся российский иерарх и государственный деятель, первый доктор богословия в России, а кроме того, действительный член Российской академии и почетный член и ординарный академик Императорской академии наук. Как ученые митрополит Платон и митрополит Филарет окончательно сформировались уже вне стен родной семинарии, продолжив свое обучение вдали от Коломны, но начальное церковное образование, его фундамент, они получили именно здесь. После разгрома безбожниками в 1918 году жизнь нашей духовной школы прервалась более чем на 70 лет, после чего связь с дореволюционной традицией была потеряна.

С момента возрождения в 1990 году Коломенского духовного училища (в 1996 году преобразованного в семинарию) прошло не так много времени — всего 33 года. Хотя и очень символичный, но все же небольшой для образовательного учреждения срок. Как правило, на формирование собственной научной школы требуется гораздо больше времени. К тому же в первые десятилетия после своего возрождения наша семинария выполняла стоявшую перед ней в те годы важнейшую задачу — в срочном порядке готовить священнические кадры, в которых тогда остро нуждалась Московская митрополия. Государство стало возвращать верующим порушенные храмы, нужно было возрождать церковную жизнь во всех смыслах буквально из руин.

Многих студентов в те годы рукополагали в священный сан прямо во время учебы и сразу отправляли служить на приход. Особо было не до науки. Преподавателями в семинарии жертвенно трудились священники, порой сами не имевшие достаточного образования, при этом один пастырь мог преподавать сразу несколько предметов. Студентов часто снимали с занятий для проведения строительных работ.

Сегодня Коломенская семинария является одним из ведущих духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. В настоящий момент все ключевые административные должности в нашей семинарии (ректора, проректоров, секретаря Ученого совета) занимают наши бывшие выпускники. Более десяти человек из числа выпустившихся продолжили свое обучение в академиях, защитили диссертации и являются кандидатами богословия. Некоторые трудятся в нашей духовной школе преподавателями. Думаю, все это свидетельствует о том, что сегодня наше учебное заведение уже обладает определенными возможностями для самовоспроизводства кадров, в том числе и научных. И можно говорить о существовании сегодня в Коломенской семинарии если не научной школы, то по крайней мере собственной духовной и научной традиции, объединяющей всю ее 300-летнюю историю.

— Как вы думаете, почему немногие выпускники выбирают научное поприще, чтобы впоследствии заниматься богословием? Какие задачи решаются в этом направлении?

— В наши дни посвящение себя церковной науке является особым жертвенным подвигом. Научная деятельность отнимает много времени и сил; совмещать науку и приходское служение очень непросто. При этом материальное обеспечение людей ученых оставляет желать лучшего. Поэтому, наверное, тех, кто хочет целиком посвятить себя богословской науке, среди наших выпускников сегодня немного. Продолжают обучение те, кто имеет к этому интерес и соответствующие способности. Кому-то достаточно окончить стандартную бакалаврскую программу семинарии, рукоположиться и служить на приходе, находя себе применение в практической пастырской деятельности. Однако в последние годы все больше выпускников стремится поступить в магистратуру. Поступают, успешно оканчивают и реализуют себя в различных сферах церковного служения. Так что можно сказать, что стремление учиться у наших выпускников есть.

В 2022 году мы открыли магистратуру. Это большой шаг в развитии нашей семинарии в целом и ее научной работы в частности. Магистратура является промежуточной ступенью между базовым высшим духовным образованием и миром серьезной богословской науки. Она, с одной стороны, предполагает обучение (лекции, семинары, зачеты, экзамены), а с другой — предоставляет студенту возможности для проведения небольшого научного исследования, результаты которого формализуются в виде выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). Поэтому мы предлагаем студентам, поступившим в магистратуру, попробовать себя в исследовательских трудах: искать материал в архивах, участвовать в научных конференциях, круглых столах и семинарах, готовить статьи для публикации. Тех, кто успешно защитит магистерскую работу, мы будем рады рекомендовать для обучения в аспирантуре.

Кроме того, мы стараемся в целом создавать условия для развития научной работы семинарии. Несколько лет назад серь­езно занялись изучением истории нашего учебного заведения. В этой работе участвуют и преподаватели, и студенты, администрация поддерживает это начинание материально и организационно.

У нашей семинарии за три десятилетия ее новейшей истории сформировалось определенное научное направление — историко-краеведческое. Мы всегда с особым вниманием относились к прошлому Подмосковья, особенно к церковной истории, изучению подвига и наследия новомучеников, исследованию архитектурных достопримечательностей региона. Среди наших преподавателей и студентов всегда были те, кто интересовался этими вопросами, работал в архивах, писал книги и статьи, участвовал в обретении мощей и канонизации новомучеников. Поэтому и для новооткрытой магистерской программы мы выбрали направление и профиль, связанные именно с церковной историей. Нам это интересно, ведь мы располагаемся в древнем городе, где все вокруг пронизано исторической памятью. Остальные сферы церковной науки — библеистику, богословие, каноническое право, литургику — тоже стараемся не забывать, но основной вектор развития нашей исследовательской работы лежит именно в церковно-исторической плоскости.

У семинарии есть и собственное научное издание — журнал «Труды Коломенской духовной семинарии», где регулярно публикуются исследования и статьи наших студентов и преподавателей. Мы организуем и проводим мероприятия различного уровня и стараемся активно участвовать в конференциях, семинарах, круглых столах, проводимых в других духовных и светских вузах. Принимая участие в подобных форумах, студенты начинают больше общаться и взаимодействовать между собой, обогащая друг друга знаниями и поддерживая исследовательский интерес.

— Существует ли проблема с низкой подготовкой абитуриентов и как она решается?

— К сожалению, низкую подготовку абитуриентов сегодня чувствуют все — не только церковные вузы, но и светские. В Коломенскую семинарию приходят абитуриенты не с другой планеты, а из наших обычных школ, колледжей и вузов. Но все очень индивидуально: бывает так, что один абитуриент имеет за плечами только общеобразовательную школу, но при этом демонстрирует прекрасные общегуманитарные знания и церковную эрудицию, а другой поступает после окончания светского вуза, но при этом складывается впечатление, что ему сейчас в 6-й класс нужно поступать, а не в семинарию.

— Кто к вам поступает учиться? Это в основном вчерашние школьники или священники, уже имеющие приходской опыт работы?

— Коломенская семинария имеет два отделения: очное и заочное, поэтому к нам поступают как вчерашние школьники, так и священно­служители, которые в свое время не получили духовного образования. На очном отделении учатся неженатые студенты, которые пока не обременены заботой о своих близких, при этом их возраст от 18 до 35 лет. На заочном отделении обучаются как священнослужители, так и миряне, которые уже имеют семьи и должны совмещать учебу в семинарии с трудовой деятельностью.

— Какова география служения ваших выпускников? Ограничивается ли она пределами Московской области или простирается далее?

— Большинство наших выпускников служат на приходах в пределах Москвы и Московской области, так сложилось исторически. Но есть и исключения: игумен Никон (Головко), наш выпускник 2006 года, несет послушание секретаря Русской духовной миссии в Иерусалиме. В апреле 2023 года он защитил кандидатскую диссертацию в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Иеромонах Амвросий (Ситало), наш выпускник, является клириком Русской Православной Церкви Заграницей. Сегодня он служит настоятелем прихода великомученика Георгия на Гренаде (островное государство в Карибском море) и ведет активную миссионерскую деятельность среди островитян. При этом заботы о деле миссии не помешали ему в 2022 году защитить кандидатскую диссертацию по богословию в Общецерковной аспирантуре и докторантуре. Когда-то отец Амвросий (до пострига Алексей) сидел за партой на моих уроках в семинарии, потом я был рецензентом на защите его выпускной дипломной работы, а через некоторое время — официальным оппонентом на защите кандидатской. Приятно видеть, как растут твои вчерашние ученики, и чувствовать, что, возможно, твои труды тоже имеют к этому отношение.

— Согласно рейтингу духовных учебных заведений Русской Православной Церкви, Коломенская духовная семинария уже второй год находится в тройке лидеров. Появятся ли новые программы в учебном плане? Как в целом решается вопрос с преподавательскими кадрами?

— Вопрос о введении новых учебных программ в семинарское образование сегодня решается Учебным комитетом Русской Православной Церкви централизованно. Специалисты этой структуры разрабатывают единый учебный план для обучения по программе бакалавриата, и все духовные школы нашей Церкви им руководствуются с той или иной степенью вариативности. Следуем ему и мы: в нашем учебном плане практически нет дисциплин сверх общецерковной программы (за исключением нескольких факультативов).

Все изменения в учебном плане также санкционируются Учебным комитетом. Так, с нового учебного года количество академических часов на изучение дисциплины «История России» увеличится с 72 до 144. Кроме того, во исполнение соответствующих приказов Министерства науки и высшего образования России с сентября 2023 года в учебный план будет включен новый предмет «Основы российской государственности», объем которого составит 72 академических часа. Каких-то изменений в программах богословских дисциплин пока не предвидится.

Что касается образовательной программы магистратуры, то здесь мы более свободны, поскольку Учебный комитет не устанавливает единых требований к содержанию обучения на данном уровне. Мы включили в магистерскую программу максимум профильных (общеисторических и церковно-исторических) дисциплин. Среди них такие предметы, как «Источниковедение и архивоведение», «Археография», «Методология церковно-­исторического исследования и архивная эвристика», «История и почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской», «Документальное наследие новомучеников и исповедников Церкви Русской». Изучение этих дисциплин помогает студентам приобрести навыки, необходимые для проведения собственного научного исследования и качественного написания магистерской выпускной квалификационной работы.

Отдельно хочется сказать о программах дополнительной подготовки, открытых при Коломенской духовной семинарии для самых разных категорий слушателей. Речь идет о профессиональной переподготовке священнослужителей, богословском обучении монашествующих и миссионерско-катехизаторском образовании мирян. Эти программы проходят на нескольких площадках в наиболее крупных городах на территории Московской митрополии. Семинария аккумулирует преподавательские кадры для них и участвует в разработке соответствующих учебных планов, являясь тем самым в широком смысле учебно-методическим центром духовного образования всей митрополии.

Вопрос с преподавательскими кадрами решается довольно просто: большинство преподавателей — это клирики епархий, входящих в состав Московской митрополии. Многие из них являются нашими преподавателями уже на протяжении достаточно долгого времени, так что можно говорить об относительной стабильности коллектива. Время от времени в нашу преподавательскую корпорацию вливаются новые интеллектуальные силы, и я очень благодарен Богу за то, что это происходит. Растет число преподавателей-мирян, преданных своему делу, замечательных специалистов, которые параллельно занимаются наукой в светских вузах. Кто-то сам к нам приходит, кого-то мы приглашаем, с кем-то начинаем сотрудничать по другим вопросам, а потом оказывается, что этот человек желает поучаствовать в деле подготовки будущих пастырей и ему есть с чем выйти к студенческой аудитории. С помощью Божией у нас сложился замечательный научно-­педагогический коллектив.

— Планируете ли вы какие-то программы по подготовке военных священников?

— Таких специальных программ и планов у нас пока нет, но могу сказать, что многие выпускники нашей семинарии активно трудятся в епархиальных отделах по взаимодействию с вооруженными силами, духовно окормляют военнослужащих и их семьи, за что удостоены наград от военных ведомств.

— Чем еще занимаются студенты, кроме учебы и богословской науки?

— Жизнь у наших студентов достаточно насыщенная. Конечно, у них есть определенные ежедневные послушания — богослужебные и иные. В свободное время студентам тоже есть чем заняться. У нас регулярно проходят концерты, творческие вечера, спортивные мероприятия, интеллектуальные состязания. Семинария активно участвует в культурных мероприятиях, проводящихся в Коломне. Для учащихся регулярно организуются паломнические поездки по храмам и монастырям Москвы и Московской области, встречи с интересными людьми — церковными учеными, священниками, деятелями культуры.

Особо хочется отметить хор Коломенской духовной семинарии, который поет на торжественных богослужениях, проходящих в Московской митрополии, а также участвует в фестивалях, конкурсах, концертах, показывая неплохие результаты. Мы стараемся всячески поддерживать это направление развития студенческих талантов, поскольку приобщение к церковной музыкальной и певческой культуре полезно для будущих священников не только в профессиональном плане, но и с точки зрения духовного развития личности. А участие семинарского хора в светских мероприятиях дает хороший миссионерский посыл и готовит студентов к взаимодействию с нецерковной средой в их будущем пастырском служении.

— Духовные образовательные учреждения, с одной стороны, не должны обмирщаться, а с другой — их выпускников не могут не касаться те вызовы и глобальные проблемы, которые стоят перед страной и обществом и с которыми они обязательно столкнутся, выйдя из стен семинарии. Каким должен быть сегодняшний пастырь? Как соблюсти баланс образования и духовного воспитания?

— Пожалуй, это вечный вопрос, который задают себе преподаватели любого учебного заведения: что важнее — образование или воспитание, острый ум или чуткая душа? Для духовной школы, призванной готовить будущих пастырей, этот вопрос имеет особую важность. Древний принцип духовной жизни оra et labora — «молись и трудись» — напоминает нам о том, что молитва и труд, духовное возрастание и освоение необходимых знаний, —два крыла как в самом служении пастыря, так и в подготовке к нему.

Есть известное выражение: если Бог будет на первом месте, то все остальное будет на своем. Вера и благочестие, благоговение перед святыней, горячее желание послужить Богу и Его Святой Церкви — это то главное, что должно вдохновлять будущего священника на протяжении всей его жизни. Интеллектуальная подготовка для пастыря, безусловно, очень важна, но я встречал очень образованных священнослужителей, которые в первую очередь считали себя учеными, а уже потом священниками, и это привело их к духовной трагедии и принесло вред Церкви.

Очень важно помнить, что природа и призвание Церкви — быть не от мира сего, но в мире сем. Призвание священника — преображать и возвышать вечным земное и временное, призывать, подобно апостолу Павлу: ...подражайте мне, как я Христу (1 Кор. 4, 16). К сожалению, сегодня иногда приходится видеть, особенно в Интернете, как некоторые так называемые миссионеры своим поведением как будто кричат нецерковным людям: «Мы такие же, как вы, мы хотим быть для вас интересными!» Возможно, такое стремление выглядеть для нецерковной аудитории своим человеком действительно может привлечь внимание публики, но я бы как пастырь задумался в первую очередь о другом: уверен ли я, что то, что я делаю, действительно может привести людей ко Христу?

Об опасности такого миссионерства в последнее время часто напоминает Святейший Патриарх Кирилл: «Для священника Интернет — это не место, где он демонстрирует свои интеллектуальные способности, не место, где он производит впечатление, не место, где он собирает лайки, а среда, где он несет людям Благую весть... <...> Порой образ священнослужителя, заявленный в интернет-пространстве, оказывается слишком далек от идеала, сложившегося в культурной традиции нашего народа. Подобное несоответствие в первую очередь разрушает личность самого священника...»

Очень хочется, чтобы мы — люди, облеченные священным саном, — в полной мере осознавали, что Церковь интересна миру именно своей неотмирностью, и нельзя допустить, чтобы, проникнувшись мирским духом, пастыри отошли от Истины и стали никому не нужны, по слову Самого Спасителя: Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему негодна, как разве выбросить ее вон на попрание людям (Мф. 5, 13). Воспитывать будущих пастырей, способных стать солью, светом и закваской для этого мира, чтобы пойти в этот мир и привести его к Богу, всегда было и всегда будет главной задачей православных духовных школ.



СПРАВКА

В 1723 г. митрополит Коломенский и Каширский Иоанникий основал в Коломне архиерейскую школу. В 1731 г. епископ Коломенский Вениамин (Сахновский) преобразовал ее в семинарию по образцу Киевской духовной академии. В Коломенской духовной школе начинали свое образование митрополит Платон (Левшин) и святитель Филарет (Дроздов). В 1799 г. семинария была переведена в Тулу, а в Коломне на прежнем месте осталось духовное училище с двухгодичным циклом обучения. Его выпускниками были будущие Санкт-Петербургские митрополиты Исидор (Никольский) и Никанор (Клементьевский); российский историк, экономист, публицист, издатель, профессор Московской духовной академии Н. П. Гиляров-Платонов; протоиерей Владимир Востоков; священномученик Григорий (Лебедев), епископ Шлиссельбургский. В годы революции училище было закрыто, а многие из выпускников училища пострадали в годы большевистских гонений за веру, некоторые из них прославлены в лике новомучеников и исповедников Русской Церкви.

Коломенское духовное училище возобновило свою деятельность по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия в 1990 г., а в 1996-м преобразовано в семинарию. Первоначально семинария располагалась в своем историческом здании на территории Ново-Голутвина женского монастыря, а впоследствии была переведена в Богоявленский Старо-Голутвин мужской монастырь. В 2012 г. было окончено строительство нового комплекса зданий: теперь Коломенская духовная школа может принять до 150 студентов дневного отделения и 700 заочного. 12 августа 2012 г. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил новый семинарский храм Трех святителей.

Решением Священного Синода от 25.08.2022 (журнал № 70) ректором образовательного учреждения назначен протоиерей Вадим Суворов, сменивший занимавшего эту должность епископа Зарайского Константина. Все учащиеся проживают в общежитии. Обучение бесплатное, студенты обеспечены четырехразовым горячим питанием. Классы оборудованы по последнему слову техники, в семинарии есть библиотека с читальным залом, лингафонный кабинет, компьютерный класс с доступом в Интернет, медпункт, пошивочная мастерская, тренажерные залы и футбольное поле. Студентам выплачивается ежемесячная стипендия. В Коломенской православной духовной семинарии ведется преподавание 57 учебных дисциплин, трудятся 72 сотрудника и 54 преподавателя. Из них 5 человек имеют ученую степень доктора наук, 19 — кандидата наук, 4 — магистра, 3 — ученое звание профессора и 3 — доцента, 44 — высшее богословское образование, 38 — высшее светское образование. 40 преподавателей — священнослужители Московской епархии.



СПРАВКА

Протоиерей Вадим Геннадьевич Суворов родился в 1972 г. в г. Тольятти Самарской области. В 1995 г. окончил Московский физико-технический институт. Магистр естественных наук. В 1999 г. рукоположен в священный сан. В 2000 г. окончил Коломенскую духовную семинарию. С 2005 г. — настоятель Троицкого храма поселка Удельная Раменского района Московской области. В 2006 г. окончил Московскую духовную академию. В 2019 г. получил степень доктора богословия, защитив диссертацию на тему «Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в XX веке». С 2022 г. — ректор Коломенской духовной семинарии.