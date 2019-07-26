Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать

Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.

— Ваше Высокопреосвященство, вы родились в послевоенное время. Ваше отрочество совпало с периодом хрущевских гонений. Чем вам в первую очередь запомнилась эта эпоха?

— Верующие люди тогда, как могли, поддерживали духовенство, защищали храмы и монастыри от закрытия.

Мы жили в поселке Удельная в Подмосковье. Родители были верующими людьми. Недалеко от дома был храм во имя Живоначальной Троицы с приделом во имя святителя Николая, поэтому в народе он назывался Никольским. Несмотря на давление и угрозы, что детей заберут в детдом, мы все ходили в храм. Дома, сколько я помню, перед иконой всегда горела лампада, мы вместе молились и соблюдали все посты. Я начал поститься, еще когда ходил в детский сад. Когда там нам давали мясной суп, я мясо вылавливал и кидал кошке, которая во время обеда обязательно ходила возле наших столов и терлась о ноги.

Хотя храм у нас был рядом и духовенство в нем служило богобоязненное, все же основное духовное влияние на нас всех оказала Троице-Сергиева лавра. В Лавру ездить я начал с шести лет. Вначале с мамой или старшим братом Николаем (он старше меня на семь лет), а с 12 лет самостоятельно. Духовником нашей семьи был тогда еще игумен Тихон (Агриков). Он и другие насельники Троице-Сергиева монастыря часто приезжали к нам домой.

Мы жили в собственном доме с большим участком — 28 соток. Там росли яблони, вишни, кусты смородины, крыжовника, малины, был и огород. Мы любили угощать наших гостей дарами со своего огорода. Работать приходилось на огороде и в саду всем, и для нас, детей, этот труд казался утомительным (ведь ребятам охота побегать, а не обрывать пасынки на помидорах). Но когда приезжали гости, мы с гордостью угощали их своими огурцами, молодой сваренной картошкой, ароматной клубникой, а к чаю подавали свежее вишневое варенье. Радовались, когда ехали на праздник Преображения Господня в Лавру и везли душистые яблоки нашим батюшкам. Возвращаясь домой, мы с легкостью выполняли послушание — наносить под каждую яблоню по 20 ведер воды, чтобы на следующий год яблоки тоже были хороши.

У нас в семье не было ни пионеров, ни комсомольцев. Мама часто повторяла: «От Бога не отрекайтесь». Она приводила в пример мучеников первых веков христианства, рассказывала об исповедниках ХХ века. Случалось, что учителя меня высмеивали, потому что я носил крестик.

Со школьных лет во мне зародилось стремление служить Богу, стать монахом. Мне нравилось лаврское богослужение, неторопливое, продолжительное. Особые переживания я испытывал, когда приходил в Троицкий собор к мощам преподобного Сергия.

При крещении нарекли меня Германом в честь преподобного Германа Соловецкого (память 12 августа н. с.). Помню случай, произошедший в одну из поездок в Лавру. Ко мне подбежал мой младший брат Алексей (ныне митрополит Тобольский Димитрий), и говорит: «Посмотри, там есть книга о твоем святом». Он подвел меня к книгоноше — женщине, которая собирала в деревнях духовную литературу и нелегально продавала ее. Книга стоила один рубль, по тем временам это были большие деньги. Я стал упрашивать маму купить ее. Надо сказать, что дома мы любили читать жития святых. У нас было 12 томов святителя Димитрия Ростовского, но о преподобном Германе там говорилось совсем немного. Мама дала мне рубль, и я приобрел на эти деньги ­настоящее ­сокровище — книгу «Историческое описание Соловецкого монастыря», которой очень дорожил. Мне тогда было 10 лет, и мама сказала, что это будет мне подарок на день рождения.

В семье было особое отношение к литературе, особенно к духовной. У нас было около 100 различных книг, среди которых были «Добротолюбие», «Цветник духовный», книга святителя Феофана Затворника «Что есть христианская жизнь», «Моя жизнь во Христе» праведного Иоанна Кронштадтского, «Лествица», которую я прочел еще до поступления в семинарию, книги по истории Церкви. Мы постоянно совершенствовали ум и душу чтением святоотеческой литературы, и нам это нравилось.

С радостью вспоминаю годы, проведенные в Московских духовных семинарии и академии, рядом с преподобным Сергием. После обучения в советских учебных заведениях, где насмешки над верой были постоянными, я оказался в иной среде — не агрессивной, а единомышленной и готовой отстаивать Православие. А какие у нас были преподаватели! Доктор богословия, профессор протоиерей Александр Ветелев, доктор богословия профессор Михаил Старокадомский, профессор монах Василий (Сарычев), профессор Алексей Иванович Георгиевский — они получили свое образование еще в дореволюционной школе, это были последние носители духа разрушенной, но не уничтоженной России. Они привили мне любовь к церковной науке.

С благодарностью вспоминаю и других моих учителей по академии — профессора протоиерея Алексия Остапова, профессора Константина Ефимовича Скурата, профессора Алексея Ильича Осипова. Они мне много дали в плане научных знаний и примером показали, как надо относиться к церковной науке.

Но самое главное, что мы были рядом с монастырем, ходили на братские молебны, посещали богослужения, молились каждый день у мощей преподобного Сергия, каждый день могли общаться с духовниками, выполняли послушания в Лавре. Делали все это мы с любовью и радостью.

Кандидатскую диссертацию я защитил по теме «Духовный облик и поведение пастыря». После окончания академии меня оставили профессорским стипендиатом и преподавателем истории Поместных Церквей. Одновременно я представлял духовную академию во Всемирном братстве православной молодежи «Синдесмос».

Помню, каким волнующим был для меня монашеский постриг в Троицком соборе Лавры. Моим восприемником при постриге был архимандрит Кирилл (Павлов). Ректор академии архиепископ Владимир (Сабодан) в декаб­ре 1978 года рукоположил меня в диакона, а в следующем году, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, в иеромонаха.

После рукоположения я старался служить каждый праздник, пропускал только праздники, когда не мог служить по причине послушаний, а их было достаточно. Кроме преподавания, я был еще помощником инспектора, это послушание требовало много времени, потому что я проводил воспитательную работу со студентами.

— Вы стали епископом в довольно молодом по тем временам возрасте — в 33 года. Вас не испугала ответственность, которую предполагает это служение?

— Быть епископом — значит обладать особым даром благодати, молитвенным настроем, любовью к людям, чувствовать, что ты предстоишь перед Богом, и непрестанно трудиться на благо Церкви Христовой. Епископ должен осознавать, что он принадлежит не себе, а Христу и совершает Христово дело.

Архиерей всегда на виду, на него смотрят тысячи глаз. Ты должен всегда помнить о духовной высоте своего сана и соответствовать ему каждым словом, поступком. Народ с особым почитанием относится к архиереям, но почитают архипастыря как носителя благодати Христовой. Епископство — это не человеческое служение, а служение, установленное Самим Христом через апостолов, и поэтому епископ — продолжатель дела Христова.

— В 80-х годах прошлого века вы восемь лет служили в Северной Америке. В чем для вас особенность этого опыта?

— Особо ценной стала для меня возможность прикоснуться к духовному опыту и подвигу русских миссионеров — преподобного Германа Аляс­кинского и святителя Иннокентия (Вениаминова), апостола Америки, принесших на Аляску далеким алеутским и эскимосским народам свет православной веры.

Служение в Америке подарило мне множест­во ярких встреч с эмигрантами, губернаторами штатов, представителями деловых кругов, ­замечательными проповедниками — протопресвитером Александром Шмеманом, протоиереем Иоанном Мейендорфом, протопресвитером Фомой Хопко, протопресвитером Александром Киселевым.

В Соединенных Штатах я остро ощутил особенности менталитета американцев: их прагматизм и установку на достижение материальных благ как главную мотивацию всех поступков. Во многом Церковь для них — чисто социальная институция. Все же, несмотря на это, в Америке много храмов различных конфессий. По воскресеньям бо́льшая часть американцев не пропускают богослужений.

Главная проблема Православной Америки — разделенность на юрисдикционные группы. В ходе своего служения я старался, чтобы между приходами разных штатов поддерживалось общение. Вдали от родины я вновь осознал, что Православие — наше главное духовное сокровище, и был счастлив, когда вернулся домой.

В Советском Союзе в это время происходили значительные изменения. В 1988 году страна отпраздновала 1000-летие Крещения Руси. Это событие ознаменовало начало церковного возрождения.

— Почти 30 лет вы возглавляете Калужскую митрополию. Что удалось сделать за эти годы?

— В начале 1990-х годов тысячи храмов и монастырей были в руинах. Предстояло приложить большие усилия по восстановлению церковной жизни. Связь с Церковью была утрачена. Люди видели в ней лишь олицетворение народных традиций, а не источник спасения.

Вспоминаю случай, который иллюстрирует духовное состояние общества в то время. В Калуге около кладбища рядом с жилым районом Малинники мы выбирали место для строительства храма. Пока я ждал представителей городской власти, с кладбища вышли две женщины. Одна из них, увидев меня, спросила: «Батюшка, а зачем вы сюда приехали?». Я объяснил, что здесь мы собираемся строить храм. Женщина проговорила: «Да, покойничкам храм нужен». Меня эти слова удивили: «Почему покойничкам, а разве нам не надо?». Она посмотрела на меня и искренне сказала: «А я же безгрешная».

Когда я начинал нести свое послушание в Калуге, в епархии не было ни одного монастыря, а действующих храмов было только 34 на весь регион, причем 10 были открыты за последние три года. В некоторых городах и даже районах люди не имели возможности ходить в церковь.

Сегодня на Калужской земле 10 иноческих обителей — 4 мужских и 6 женских, а также 2 ставропигиальных монастыря — Оптина пустынь и Казанский женский монастырь в Шамордине. Среди знаменитых калужских обителей — Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, Свято-Тихонова пустынь, Мещевский Георгиевский монастырь, Свято-Никольский Черноостровский женский монастырь, Казанский девичий монастырь. Непрестанно в эти святые места за духовной поддержкой тянутся паломники со всей России, ближнего и дальнего зарубежья, а монахи не перестают возносить молитвы Богу о людях, подвизающихся в миру.

Калужская митрополия включает в себя три епархии: Калужскую, Козельскую и Песочинскую. В настоящее время в митрополии действуют более 300 приходов, а в Калужской епархии — почти 200. Ежегодно принимает новых воспитанников Калужская духовная семинария, ведется подготовка регентов и иконописцев в духовном епархиальном училище, действуют 2 православные гимназии, 70 воскресных школ, Православный молодежный центр «Златоуст», детский приют «Отрада», открыты духовно-просветительские центры.

Епархия выстроила хорошие отношения с руководством области. Совместно мы проводим множество церковно-светских мероприятий, например, фестиваль «Великое стояние на Угре в 1480 году», международный военно-исторический фестиваль «День Малоярославецкого сражения», посвященный событиям 1812 года. Такие праздники помогают приобщать людей к русской истории. Все бóльшую популярность приобретает День семьи, любви и верности (день памяти святых Петра и Февронии, Муромских чудотворцев). Около Никитского храма города Калуги был воздвигнут памятник этим покровителям семьи, регулярно там совершаются молебны благоверным князю и княгине.

В Калужской епархии издаются газеты и журналы для людей разного возраста, для молодежи и юношества выпускается газета «Вера молодых», а для детей — журнал «Кораблик»; проводятся форумы с писателями, спортивные праздники, конкурсы детского творчества. Традиционным стал ежегодный Международный православный Сретенский кинофестиваль «Встреча».

Главным я считаю развитие жизни приходов. Нужно, чтобы священники были ближе к пастве, являлись для нее истинными наставниками в вере и своим примером жизни вели ко Христу.

— Владыка, в этом году исполнилось 10 лет, как вы возглавляете Издательский совет Русской Православной Церкви. Какие проекты реализует это синодальное учреждение?

— Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил четкую задачу: православная книга должна быть доступной, доносить неискаженной истину, благовествовать о Хрис­те, Церкви и христианской жизни. Для этого необходимо задействовать все средства, в том числе и художественную форму изложения.

Мне вспоминаются слова апостола Павла: Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, ибо вы были еще не в силах (1 Кор. 3, 1–2). Эти слова можно отнести и к православной литературе. Современному человеку сложно сразу начать читать творения святых отцов. Его необходимо к этому подготовить. Более понятной современной аудитории остается художественная литература, а через нее ведь тоже можно рассказывать о Христе.

Важным в работе Издательского совета является проверка книг, которые распространяются через церковную сеть, на соответствие учению Православной Церкви. Безусловно, большое значение уделяется и литературному качеству самих произведений. Мы ведем масштабную просветительскую работу, тесно взаимодействуем с писательским сообществом. Ежегодно лучшим православным писателям и поэтам вручается Патриаршая литературная премия. Проводятся конкурсы для издателей «Просвещение через книгу». Большое значение придается популяризации трудов отечественных подвижников веры. Проводим работу по развитию у старших школьников интереса к литературному творчеству. В этих целях проводится Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелева «Лето Господне».

Доброй весенней традицией стал праздник «День православной книги», участникам которого мы всегда дарим новые православные издания. Регулярно выезжаем в регионы с книжной выставкой «Радость Слова».

Над всеми этими проектами трудится небольшой коллектив сотрудников Издательского совета. Свою задачу мы видим в том, чтобы заниматься христианским просвещением, приобщать людей к православной книжной культуре и в первую очередь знакомить их с Евангелием. Евангелие — это книга жизни, слова Христа для души — как кислород вечности, каждый хрис­тианин должен читать Евангелие. Когда мне было 13 лет, мой духовник архимандрит Тихон (Агриков) сказал мне: «Гера, до 14 лет ты должен прочитать полностью Евангелие четыре раза». Я выполнил это благословение и с того времени читаю Евангелие каждый день.

— Можно ли назвать самым масштабным и известным проектом Издательского совета Патриаршую литературную премию?

— Да, прошло уже девять сезонов Патриаршей литературной премии. Она стала заметным событием, которое приурочено к празднованию Дня славянской письменности и культуры.

Патриаршая литературная премия отмечает писателей, внесших существенный вклад в русскую словесность и сохранивших приверженность нравственным идеалам. Этой награды удостаивались прозаики Юрий Бондарев, Виктор Лихоносов, Алексей Варламов, поэты Владимир Костров, Олеся Николаева, Юрий Кублановский, критик Валентин Курбатов, литературовед Борис Тарасов, писатель-историк Дмитрий Володихин. Более 20 человек — самые достойные имена. Многие писатели-лауреаты участвуют в проектах Издательского совета: выезжают в регионы с выставкой «Радость Слова», работают в жюри конкурса «Лето Господне».

Издательский совет создает среду общения для писателей разных поколений. Форумы, поездки, круглые столы дают возможность авторам встретиться с читателями, что очень важно.

— Все эти проекты требуют много времени и сил. Как вы все успеваете?

— Важно правильно распоряжаться временем, дорожить им, организовать свой труд. Моя жизнь состоит из богослужений и послушаний. Я должен быть то в Калуге, то в Москве, то в мит­рополии, то в Издательском совете. Слава Богу, на поезде из столицы в епархию можно доехать за два часа, но и в дороге я стараюсь работать, постоянно вожу с собой ноутбук.

Всегда с нетерпением жду церковных праздников, конца недели: в субботу — всенощное бдение, по воскресеньям — Литургия. Я очень люблю молитву. После богослужений всегда чувствую воодушевление, сил прибавляется.

Как архиерей стараюсь быть доступным при общении с духовенством и верующими. Хочется знать, какими проблемами живет моя паства, чем интересуется, какую я могу оказать помощь. Преподаю в семинарии, пишу книги, езжу по епархиям. В этом году побывал в Казахстане, Туле, Томске, Астрахани, Ставрополе, Великом Новгороде, Твери. Недавно к моим послушаниям добавилась работа в Межсоборном присутствии: я возглавил Комиссию по вопросам общественной жизни, культуры, науки и информации. Комиссия обсуждает острые вопросы современной жизни, например социальные последствия роботизации, антропологический аспект новых информационных технологий. Одна из разрабатываемых тем — «Экономика в условиях глобализации». И вновь конференции, круглые столы, общение с экспертами, обсуждение и глубокий анализ.

Церковь должна отвечать на новые вызовы, которые приносит ХХI век, формулировать хрис­тианский взгляд на проблемы, которые стоят перед современным человеком. Работы много, все хочется сделать самым лучшим образом. Слово «отпуск» для меня не существует.

— Ваше Высокопреосвященство, 7 августа вам исполняется 70 лет. С каким настроением вы встречаете новый жизненный этап?

— С деятельным воодушевлением. Я совсем не ощущаю своего возраста. Время — относительное понятие, но оно и наше истинное богатство, которым мы можем распоряжаться. Все материальное, что мы имеем, в действительности не наше, а дается нам Богом. Человек не вправе распоряжаться даже своей жизнью — она принадлежит Богу, он хозяин лишь времени, поскольку использовать его может по своему усмотрению: либо совершенствоваться в добре, живя для Бога, либо, используя современный стиль выражения, прожигать жизнь, живя для себя.

Относительно себя скажу, что я еще строю здание своей жизни, поэтому пока сложно оценивать и ее результаты, и собственный возраст. Я часто вспоминаю преподобного Сисоя. Он оставил великий пример покаяния, проведя более 60 лет в плаче о своих грехах. Когда же настал день кончины и ангелы пришли взять его душу, он просил дать ему еще хоть один день жизни на покаяние, а удивившимся этой его просьбе ученикам сказал: «Не знаю, сотворил ли я хоть начало покаяния моего».

Я знаю лишь, что перед Церковью стоит много задач, и мне, как и каждому епископу, священнику, монашествующему и мирянину, предстоит еще много потрудиться. Конечно, за последние десятилетия в Церкви произошли большие изменения, но хочется сделать еще больше — послужить Богу, насколько хватит сил.

С юных лет я жил с ощущением, что нужно бережно распоряжаться каждой минутой жизни. Старался больше делать людям добра, не забывать молиться, тщательно выполнять церковные послушания, нести людям благую весть о Хрис­те. Я благодарен Богу, что в юности и молодости видел много примеров преданного служения Христу в лице священнослужителей, особенно насельников Троице-Сергиевой лавры, и мирян. Близким нашей семье был архимандрит Тихон (Агриков), впоследствии он принял великую схиму с именем Пантелеимон. Я часто слышал от него слова царя Давида: «Господь — упование мое и Спаситель мой» (Пс. 90, 9). И я тоже стараюсь в своей жизни следовать этим словам.

Митрополит Калужский и Боровской Климент (Герман Капалин) родился 7 августа 1949 г. в пос. Удельная Московской области. В семье было четверо сыновей, и все они посвятили себя церковному служению.

С 1982 по 1987 г. епископ Климент возглавлял Патриаршие приходы в Канаде и США, с 1987 по 1990 г. был управляющим Патриаршими приходами в США.

С 1990 г. — архиепископ Калужский и Боровский. 25 февраля 2004 г. возведен в сан митрополита.

С 2002 по 2009 г. — управляющий делами Московской Патриархии. С марта 2009 г. — председатель ­Издательского совета Русской Православной Церкви.

Доктор исторических наук, имеет более 1 000 публикаций в светских и церковных СМИ, включая научные журналы.

Имеет церковные, государственные и общественные награды.



