Докторантура в системе подготовки научных кадров Русской Православной Церкви

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДОКТОРАНТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ ИМЕНИ СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ДОКТОР ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ, ПРОФЕССОР ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ МАРЧЕНКО

Отвечая на вопросы корреспондента «Журнала Московской Патриархии», начальник отдела докторантуры ОЦАД протоиерей Алексий Марченко затронул актуальные вопросы подготовки кадров высшей научной квалификации в докторантуре. PDF-версия.

— Отец Алексий, что такое докторантура в современном научно-образовательном пространстве России? Каковы ее функции и основные задачи?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, прежде всего необходимо обратиться к государственному законодательству Российской Федерации, регламентирующему подготовку научных кадров в докторантуре1. Согласно принятым правительством РФ документам, докторантура перестала быть последним, высшим уровнем послевузовского образования и теперь полностью отнесена к сфере науки. Под термином «докторантура» в Российской Федерации понимается особая форма подготовки научных специалистов — докторов наук.

Докторантура качественно отличается от другой формы научно-образовательной деятельности — аспирантуры. Во-первых, своей изолированностью от учебного процесса. Современная докторантура не предусматривает для докторантов плановой учебы: лекций, семинаров, классно-групповых занятий, практик, что в обязательном порядке присутствует в аспирантуре. Во-вторых, докторантура имеет дело с особым контингентом ученых — соискателями ученой степени доктора наук, занимающимися серьезными научными исследованиями.

Аспирантура все еще остается уровнем образования. Однако в марте 2022 года вступили в силу федеральные государственные требования (ФГТ)2, в соответствии с которыми теперь аспирантские программы нацелены на усиление научной работы аспирантов, рост ее результативности и повышение качества кандидатских диссертаций. Иными словами, переход на ФГТ — это переход аспирантуры из образовательного формата в научный. Главной целью аспирантуры теперь тоже становится проведение научного исследования и написание диссертации. Можно сказать, что аспирант — это вчерашний студент, завершающий свое высшее образование, а также имеющий цель подготовить диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук, свидетельствующую о приобретении им высоких научно-исследовательских навыков. Кандидатская диссертация, подготовленная в аспирантуре, обычно становится серьезной заявкой молодого ученого на успешную самостоятельную научную карьеру.

Напротив, докторант — это состоявшийся ученый, ведущий многолетнюю научно-педагогическую работу в своей отрасли, специалист высокого уровня, который в формате докторской диссертации желает сообщить научному сообществу результаты своего масштабного исследования или даже научного открытия.

Аспирантура и докторантура, хотя и имеют общую цель подготовки научных кадров, обеспечивают различные фазы и уровни научного роста ученого. Образно говоря, кандидатская диссертация — это взлетная полоса молодого ученого, а докторская диссертация — фигура высшего пилотажа, одна из творческих вершин научной карьеры ученого, ведущая к широкому признанию в научном мире.

— Какое место занимает докторантура в вашем вузе? Есть ли подобные учреждения в других учебных заведениях Русской Православной Церкви?

— Поскольку докторантура законодательно выведена из сферы образовательной деятельности, ее наличие в нашем или в любом другом вузе не предусматривает открытия и реализации новых программ подготовки докторантов, появления новых методик преподавания.

В содержательном отношении докторантура — учреждение технического, вспомогательного характера, призванное стимулировать, контролировать и всячески способствовать научной работе докторанта от момента поступления в докторантуру до прохождения им процедур предзащиты и защиты в диссертационном совете. В более узком смысле докторантура — это специализированный отдел высшего научно-образовательного учреждения, ведущий подготовку докторов наук.

Замечу, что подготовка докторов наук успешно шла в Общецерковной аспирантуре и докторантуре с момента ее основания. Однако, чтобы повысить эффективность и качество подготовки докторских диссертаций, в январе 2020 года руководством вуза наряду с отделом аспирантуры был создан отдел докторантуры. Сегодня он является самостоятельным структурным подразделением в составе ОЦАД, подчиняясь непосредственно ректору и проректору по научной работе. В своей деятельности отдел докторантуры руководствуется «Положением о докторантуре», утвержденным решением Ученого совета и ректора ОЦАД.

Пока отдел докторантуры, созданный на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия, является единственным в своем роде в системе высшего духовного образования Русской Православной Церкви, в то время как отделы, осуществляющие подготовку аспирантов, имеют все ведущие церковные вузы: ОЦАД, Санкт-Петербургская, Московская и Сретенская духовные академии, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет.

— Чем занимается отдел докторантуры ОЦАД? Каковы его важнейшие функции?

— Прежде всего отдел докторантуры должен осуществлять все необходимые формы контроля и содействия докторантам в их работе над докторской диссертацией, которые определены в локальных актах ОЦАД: осуществление конкурсного отбора, утверждение тем диссертантов, проведение ежегодных аттестаций. Качество подготовки докторантов во многом зависит от работы научного консультанта. Отдел докторантуры видит свою задачу в оказании помощи докторантам в подборе консультанта из числа профессоров ОЦАД и других научно-­педагогических учреждений.

Важным направлением работы отдела докторантуры является налаживание постоянной обратной связи с докторантами, которые нуждаются в своевременном информировании, консультировании, моральной и пастырской поддержке. Ощущение нужности, неформальной заинтересованности, причастности и поддержки со стороны руководящей инстанции всегда воодушевляет докторантов к совершению научного подвига, каковым является написание докторской диссертации. В связи с этим отделом докторантуры проводятся методические семинары для докторантов и научных консультантов.

Еще одним существенным вопросом подготовки докторантов является их публикаторская активность. В качестве апробации своего исследования каждый докторант должен опубликовать 15 статей в рейтинговых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России по специальности «теология», а также в журналах Общецерковного списка, предусмотренных для соискателей церковных ученых степеней. Отдел докторантуры оказывает помощь докторантам в решении этого вопроса, используя ресурсы ОЦАД, контакты с ведущими вузами страны и духовными школами Русской Православной Церкви, где издаются такие журналы.

— Кому предоставляется право поступить в докторантуру и стать докторантом ОЦАД?

— Поступающий в докторантуру должен соблюсти ряд условий, предусмотренных «Положением о докторантуре». В обязательном порядке он должен иметь научную степень кандидата наук или доктора наук. Поступление в докторантуру ОЦАД соискателя осуществляется исключительно на основе официального направления научной или образовательной организации. Иными словами, по современным требованиям мы можем принять в докторантуру только такого ученого, который органично связан с действующими научными учреждениями или вузами Русской Православной Церкви или светскими аналогичными учреждениями. Соискатель должен иметь минимум пять лет непрерывного официального научно-педагогического стажа и один год работы в той научно-­образовательной организации, которая готова направить соискателя в докторантуру. Данное требование исключает возможность поступления лиц, не ведущих постоянной научно-педагогической деятельности. Наконец, ученый, поступающий в церковную докторантуру, должен иметь благословение священноначалия.

— Каким образом осуществляется прием в докторантуру?

— Прием в докторантуру ОЦАД проводится ежегодно в установленный срок, в период с 15 сентября по 30 октября. Все кандидаты для поступления в докторантуру, получив направление в своих вузах, обязательно участвуют в конкурсном отборе. Конкурсная комиссия, состоящая из ректора и ведущих профессоров ОЦАД, знакомится с темой диссертации потенциального докторанта, внимательно изучает все необходимые документы и проводит собеседование с кандидатом, в ходе которого выясняются мотивы его поступления в докторантуру, исследовательский опыт, научные достижения, степень готовности к прохождению докторантуры. Как правило, от поступающего требуется рассказать о концепции написания его будущего докторского исследования.

По результатам конкурса соискателя зачисляют в докторантуру. Между докторантом, направляющей и принимающей организациями заключается трехсторонний договор. Далее в течение трех лет докторант пишет диссертацию, а затем защищает ее в диссертационном совете ОЦАД по выбранной специальности.

— По каким научным специальностям ведется подготовка докторантов?

— Докторантура ОЦАД ведет подготовку докторантов по церковным специальностям «богословие» и «церковная история», а также государственным научным специальностям 5.11.1 — теоретическая теология, 5.11.2 — историческая теология и 5.11.3 — практическая теология.

— Отец Алексий, расскажите о докторантах, проходящих в настоящее время подготовку в докторантуре ОЦАД. Все ли докторанты успешно завершают работу над докторской диссертацией и выходят на защиту?

— Докторантура ОЦАД открыта для всех — и для духовенства, и для мирян. Однако большинство ученых, проходящих подготовку в докторантуре ОЦАД, это священнослужители Русской Православной Церкви. Они, как правило, занимаются научно-педагогической деятельностью в духовных академиях и семинариях и одновременно несут свое пастырское послушание в качестве клириков храмов и монастырей, сотрудников синодальных и епархиальных отделов и комиссий.

Статистика говорит, что не всем докторантам удается достичь поставленной цели — защищенной докторской диссертации. За 13 лет существования докторской подготовки в ОЦАД (с 2009 по 2022 год) статус докторанта получили 150 человек. Из них 11 архиереев и 80 священнослужителей (60 % докторантов). Только 18 из них (19 %) успешно завершили подготовку в докторантуре защитой докторских диссертаций: 17 защитились в Общецерковном докторском диссертационном совете, 1 в Объединенном диссертационном совете по теологии. Следует заметить, что за тот же срок в докторантуре ОЦАД прошли подготовку 59 мирян (40 % всех докторантов). Однако никто из докторантов этой категории пока не порадовал защищенной докторской работой. Ничего удивительного, что далеко не все докторанты оказываются способны завершить свою работу над диссертацией. Кому-то не хватает свободного времени для научных занятий, кому-то мотивации, усердия и целеустремленности. Некоторые имеют большое желание написать докторскую, но со временем понимают, что переоценили свои способности. Другие соискатели докторской степени растягивают процесс написания диссертации на многие годы. В то же время требования Министерства науки и высшего образования РФ, предъявляемые к докторским диссертациям, постоянно растут, и выполнять их становится все труднее. Например, камнем преткновения для докторанта становится необходимость опубликовать 15 статей по теме диссертации в научных журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК), или в журналах утвержденного Святейшим Патриархом списка изданий. Еще десять лет назад этот минимум составлял 7–8 статей. Одним словом, написание докторской диссертации — это тяжелый труд ученого, который лишь небольшой процент соискателей способен довести до победного конца.

В настоящее время в докторантуре ОЦАД проходят подготовку 28 докторантов: 1 архиерей, 13 клириков различных епархий Русской Православной Церкви и 14 мирян. Все они являются преподавателями духовных семинарий и академий, а также теологических подразделений (кафедр и факультетов) светских вузов. Исходя из приведенных данных, можно смело сказать, что ОЦАД и его отдел докторантуры способствуют развитию не только духовных школ Русской Православной Церкви, но и всей системы теологического образования России.

— Может ли соискатель ученой степени доктора наук, не поступая в докторантуру, самостоятельно заниматься подготовкой докторской диссертации?

— Благодарю за правильный вопрос. В Российской Федерации возможно получение ученой степени доктора наук без прохождения докторантуры3. Соискатель ученой степени доктора наук имеет право самостоятельно написать диссертацию, сделать требуемое количество публикаций, а затем, после предзащиты, напрямую обратиться в любой действующий диссертационный совет, соответствующий специальности написанной диссертации. В диссертационных советах ОЦАД были защищены три докторские диссертации без предварительной подготовки в докторантуре.

— Как вы оцениваете перспективы развития церковной докторантуры в современном научно-образовательном и межвузовском пространстве?

— Перспективы, конечно, существуют, но они весьма непросты. Необходимо учитывать конфессиональную специфику Общецерковной аспирантуры и докторантуры как религиозной научно-образовательной организации православного вероисповедания, которая ведет свою деятельность, сообразуясь с канонами и установлениями Русской Православной Церкви, решениями ее священноначалия. Наш вуз — полноценное церковное учреждение, призванное служить развитию прежде всего православного религиозного образования и церковной науки. В этой связи докторантура ОЦАД рассчитана на весьма специфический и достаточно ограниченный контингент российских и иностранных ученых, желающих принести пользу нашему общему православному церковному делу.

Кроме того, необходимо признать, что богословские и теологические научные степени пока еще недостаточно востребованы российским научным сообществом. Даже на теологических кафедрах и факультетах светских вузов в основном преподают специалисты, имеющие степени по различным гуманитарным специальностям, — историки, философы, социологи, культурологи, религиоведы и т.д., не испытывая при этом административных проблем. Можно сказать, что перспективы практического применения богословских и теологических научных степеней, как и самого богословского (теологического) образования, существуют, но они пока слабо осознаны современным российским обществом.

Следует помнить и о том, что предубеждения против богословия как области научного знания и теологии как совокупности признанных государством научных специальностей все еще достаточно сильны в светской академической среде, и это часто останавливает в своем выборе ученого, ищущего надежных перспектив своей научной карьеры. Вследствие этого ожидать большого притока научно-педагогических кадров в церковную докторантуру из светских вузов не приходится.

В значительной мере богословско-теологические степени кандидата и доктора наук важны для самой Русской Православной Церкви, для развития системы ее богословского образования, чрезвычайно заинтересованной в наличии остепененных кадров.

— В ряде светских вузов имеются докторантуры, ведущие подготовку будущих докторов наук. Скажите, в чем особенности и привлекательность именно церковной докторантуры ОЦАД?

— Действительно, докторантура ОЦАД имеет свои привлекательные особенности. Прежде всего, ее работа не основана на коммерческих интересах образовательной организации. Пожалуй, только в ОЦАД мы сегодня имеем докторантуру, где докторанты занимаются подготовкой своей диссертации бесплатно. Во всех вузах Российской Федерации докторантура является своего рода «коммерческим предприятием», обеспечивающим приток денег в бюджет образовательной организации. Прохождение докторантуры обходится соискателям и их работодателям в немалые суммы, иногда от 150 до 500 тысяч рублей в год в зависимости от специальности и престижности вуза.

Благотворительный принцип существования церковной докторантуры ОЦАД является мощным стимулом, который делает ее весьма привлекательной для ученых с ограниченными финансовыми возможностями. Однако эта же «бесплатная основа» иногда расхолаживает поступивших в ОЦАД, делает их необязательными и малоактивными в работе над диссертациями. В то время как в светских вузах плата за каждый проведенный в докторантуре год «гонит вперед» соискателей, стимулируя их как можно скорее завершить работу над диссертацией, чтобы избежать дополнительных расходов.

Также стоит отметить, что поступление в докторантуру не гарантирует защиту диссертации. Как правило, в процессе подготовки в докторантуре необходимо не только завершить работу над диссертацией, но и наладить контакты с диссертационным советом по конкретной научной специальности. В светской научной среде такая связь часто зависит от влиятельного научного консультанта или руководителя-администратора, заинтересованного в успешной защите своего подчиненного в том или ином диссертационном совете.

В этом смысле условия, предоставляемые ОЦАД, являются идеальными для докторанта. Наличие двух диссертационных советов, имеющих право докторских защит, созданных на базе нашего вуза, — Общецерковного докторского совета и Объединенного диссертационного совета по специальности «теология» — способствует привлечению внимания к докторантуре потенциальных соискателей. Таким образом, успех написания диссертации в докторантуре ОЦАД и ее защита в указанных диссертационных советах обеспечивается не протекционизмом руководства и профессуры ОЦАД, а исключительно личным талантом соискателя, его целеустремленностью и качеством выполненной работы.

Еще одним немаловажным фактором, который обеспечивает докторантуру ОЦАД притоком соискателей, является ее уникальность как научной структуры. Сегодня в Русской Православной Церкви только ОЦАД имеет возможность вести подготовку докторантов и располагает собственным отделом докторантуры. Однако защитить свою работу соискатели могут не только в вышеназванных диссертационных советах ОЦАД, но и в Межакадемическом объединенном докторском диссертационном совете, созданном на базе четырех духовных академий: Московской, Санкт-Петербургской, Минской и Сретенской. Наша докторантура — одна на всю Русскую Православную Церковь, но она призвана помочь наполнить эти диссертационные советы качественными работами докторского уровня.

— Отец Алексий, откуда черпаются кадры для поступления в докторантуру? С какими научно-образовательными учреждениями ОЦАД выстраивает партнерские отношения в рамках подготовки кадров высшей научной квалификации?

— Нашими партнерами являются богословские школы Русской Православной Церкви — духовные семинарии и академии. Именно в духовных академиях, где собраны лучшие научно-педагогические кадры Русской Православной Церкви, где присутствует реальная научно-богословская деятельность, всегда был и остается контингент специалистов-преподавателей, способных заниматься подготовкой докторской диссертации.

В современном образовательном пространстве семинарии и академии имеют статус высшего учебного заведения, а значит обладают законным правом направлять своих преподавателей и ученых в докторантуру ОЦАД. Заинтересованность духовных школ, особенно академий, в выращивании специалистов — обладателей докторских степеней чрезвычайно высока. Духовные академии имеют свои диссертационные советы по защите кандидатских диссертаций, состоящие из докторов и кандидатов наук. Однако ни одна духовная академия не имеет пока самостоятельного докторского диссертационного совета из-за нехватки в составе ее педагогического коллектива докторов наук.

Мощным стимулом к увеличению количества преподавателей, имеющих докторскую степень, служит прохождение Московской и Санкт-Петербургской духовными академиями в 2016–2020 годах процедуры государственной аккредитации образовательных программ бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В связи с этим Минобрнауки и Учебный комитет Русской Православной Церкви постоянно требуют от духовных школ повышать уровень остепененности научно-педагогического состава. Можно с уверенностью утверждать, что количество докторов и кандидатов наук для наших духовных академий является не самоцелью, а важным показателем их научной зрелости и состоятельности в глазах государства и светского научного сообщества. Укрепление сотрудничества Московской, Санкт-Петербургской, Сретенской и Минской духовных академий с ОЦАД в подготовке докторского состава является важнейшей функцией докторантуры как ее научного структурного подразделения.

В меньшей степени, чем духовные академии, заинтересованы в подготовке докторов наук духовные семинарии, поскольку они не ставят перед собой задачу создания на своей базе диссертационных советов. Однако их стремление к государственной аккредитации образовательных программ, к развитию научной деятельности, к повышению авторитета в образовательном пространстве регионов России делают их не чуждыми идее воспитать и подготовить собственного доктора богословия, церковной истории или теологии. Среди преподавателей духовных семинарий также имеются талантливые и перспективные специалисты, желающие поступить в докторантуру и повысить свой профессиональный уровень. Отдел докторантуры ОЦАД может оказать содействие семинарским корпорациям в этом важном и престижном деле.

— Скажите, в какой степени заинтересованы в существовании церковной докторантуры православные университеты и институты?

— Православные университеты и институты представляют собой перспективных партнеров в области сотрудничества с ОЦАД и ее отделом докторантуры. Замечу, что Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Российский православный университет, Московский православный институт Иоанна Богослова, Миссионерский институт в Екатеринбурге и т. д. не ставят в качестве первоочередной своей задачи подготовку пастырей Русской Православной Церкви. Эти вузы нацелены прежде всего на развитие гуманитарного образования, осуществляемого на основе православных духовных ценностей. Имея разветвленную структуру факультетов и научных подразделений, государственную аккредитацию образовательных программ и высокий авторитет в научном сообществе, они жизненно заинтересованы в поддержании своего статуса, повышении уровня подготовки научно-педагогических кадров. Безусловно, православные университеты и институты обладают контингентом ученых, планирующих написание или уже работающих над докторской диссертацией, которые могут быть направлены в докторантуру ОЦАД.

Необходимо отметить, что в процессе подготовки кадров высшей научной квалификации ОЦАД активно сотрудничает с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом. С 2016 по 2022 год ПСТГУ вместе с ОЦАД, МГУ и РАНХиГС являлись соучредителями Объединенного диссертационного совета по теологии, в котором выпускниками и преподавателями ПСТГУ было защищено несколько диссертаций кандидатского и докторского уровня.

— Насколько перспективными партнерами для ОЦАД и его докторантуры являются государственные и частные высшие учебные заведения Российской Федерации — светские вузы?

— Заинтересованность наших светских коллег в подготовке кадров высшей научной квалификации теологического профиля возрастает по мере утверждения теологии как научного направления в современном образовательном пространстве. Сегодня свыше шестидесяти вузов страны, не считая духовных школ, имеют на своей базе теологические подразделения — кафедры и факультеты теологии, реализующие теологические программы. Более семидесяти вузов страны (в том числе университеты, не имеющие теологических подразделений) привлечены к добровольному сотрудничеству в сфере теологического образования через членство в Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), созданной на базе ОЦАД.

Как я уже сказал, на кафедрах и факультетах теологии трудятся специалисты со степенью кандидатов и докторов наук по ряду гуманитарных специальностей, часто не имеющие даже профильного богословского или теологического образования, что является существенным недостатком для профессионального занятия теологией. Жестких требований, предусматривающих преподавание теологических дисциплин специалистами исключительно теологического профиля, сегодня не существует. Возможно, ситуация со временем изменится, и руководство факультетов и кафедр теологии будет поставлено перед необходимостью искать возможности направления своих специалистов в аспирантуру и докторантуру тех вузов, где открыто направление подготовки по теологии.

Пока у большинства университетских специалистов или работников светских научных учреждений, имеющих степень кандидата наук, нет острой мотивации к получению докторской степени по теологии и тем более по богословию. Им проще и выгоднее продолжать свой научный рост в рамках уже избранной ими научной специальности. Однако не стоит исключать, что желающие переквалифицироваться и сменить специальность имеются. Очевидно, что наличие доктора теологии в светском вузе создает перспективу открытия под него соответствующей структуры — кафедры или факультета теологии. Поэтому ректоры, планирующие развивать теологию в своих университетах, задумываются и о подготовке собственных научных кадров докторского уровня по теологическим специальностям.

— Отец Алексий, могут ли взяться за написание докторской диссертации по теологии или богословию ученые, уже имеющие государственную докторскую степень?

— В светских вузах есть определенная категория научно-педагогических работников, желающих защитить вторую докторскую диссертацию, на этот раз по теологии или богословию. Таковыми являются научные специалисты, уже обладающие опытом подготовки и защиты докторской диссертации, не исчерпавшие своего научного потенциала, имеющие собственные наработки, обращенные к данной области гуманитарного знания. Некоторые воцерковленные ученые рассматривают перспективу написания докторской диссертации по теологии не как очередной шаг в своей научно-педагогической карьере, а как свой личный вклад в развитие Русской Православной Церкви, укрепление ее влияния в научно-образовательной среде и в обществе в целом. Они выражают готовность взяться за вторую докторскую диссертацию, «если это нужно Церкви». Мотивированных таким образом людей немного, но они есть и готовы становиться докторантами ОЦАД. В настоящее время статус докторанта ОЦАД имеют 4 доктора наук по государственным научным специальностям.

— Какие пожелания и рекомендации вы могли бы высказать сегодня в связи с необходимостью дальнейшей подготовки кадров высшей научной квалификации Русской Православной Церкви?

— Считаю необходимым прежде всего вести системную работу по улучшению качества функционирования имеющихся и созданию новых диссертационных советов на базе ведущих духовных школ Русской Православной Церкви. В том числе нам необходимо создать несколько государственных диссертационных советов по научным специальностям, предусмотренным новым классификатором Минобрнауки: «теоретическая теология», «историческая теология» и «практическая теология». Такая работа в настоящее время уже ведется. Готовятся к регистрации в Министерстве науки и высшего образования два диссертационных совета. Первый — на базе Общецерковной аспирантуры и докторантуры, Московской духовной академии и МГУ имени М. В. Ломоносова. Другой совет будет создан на базе Православного Свято-­Тихоновского гуманитарного университета и Санкт-Петербургской духовной академии.

Учебному комитету Русской Православной Церкви и ректорам духовных академий и семинарий необходимо всемерно стимулировать научно-педагогические кадры к написанию и защите докторских и кандидатских диссертаций, а также к поступлению в аспирантуру и докторантуру. Информация о докторских и кандидатских защитах, о работе докторантуры должна занять свое достойное место на информационных ресурсах Учебного комитета Русской Православной Церкви и духовных школ.

Необходимо заключить дополнительное соглашение к договорам о сотрудничестве между ОЦАД и ведущими духовными школами — Санкт-Петербургской, Московской, Сретенской и Минской духовными академиями, православными духовными семинариями, православными университетами и институтами о содействии в подготовке научных кадров высшей квалификации, в том числе докторов наук, в докторантуре ОЦАД.

В рамках деятельности Совета по теологическому образованию Московской епархии рекомендую провести совещание, посвященное развитию системы подготовки кадров высшей научной квалификации, и актуализировать внимание его участников на возможностях подготовки кандидатов и докторов наук в аспирантуре и докторантуре ОЦАД.

Желаю всем труженикам на ниве церковной науки благословенных успехов и Божией помощи в написании кандидатских и докторских диссертаций, а также их успешной защиты!



Профессор протоиерей Алексий Марченко

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Протоиерей Алексий Николаевич Марченко,доктор исторических наук, доктор церковной истории, профессор.

Родился 16 января 1970 г. в г. Красновишерске Пермской области. В 1985 г. окончил Свердловское суворовское военное училище. В 1993 г. окончил Пермский государственный университет по специальности «история». В 2004 г. Московскую духовную семинарию. В 2008 г. Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет. В священном сане с 1995 г.

Начальник отдела докторантуры ОЦАД. Клирик Пермской епархии, направленный на временное служение в Патриаршее подворье храмов мучеников Михаила и Феодора Черниговских и Усекновения главы Иоанна Предтечи под Бором г. Москвы, церковный историк, специалист по истории Русской Церкви XX в.

Член Экспертного совета ВАК Министерства науки и высшего образования РФ по научным специальностям направления «теология».

Зам. председателя диссертационных советов ОЦАД. Член Объединенного докторского диссертационного совета Московской, Санкт-Петербургской и Минской духовных академий.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Постановление Правительства Российской Федерации № 267 от 04 апреля 2014 года «Об утверждении Положения о докторантуре» после вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года.

2 Приказ Минобрнауки РФ от 20.10.2021 № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре...».

3 Постановление Правительства РФ от 24 сентября 2013 года № 842 «Положение о присуждении ученых степеней» позволяет соискателю получить степень доктора наук без подготовки в докторантуре.