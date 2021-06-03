Воспитывать эрудированных и духовно просвещенных пастырей

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Протоиерей Владимир Воробьев: «В этом мире без подвига ничего хорошего не сделаешь»
В этом году ректору Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерею Владимиру Воробьеву исполнилось 80 лет. Известный московский священник рассказал «Журналу Московской Патриархии» о том, как жили верующие семьи в советское время, как москвичу и кандидату наук было непросто стать священником, как зарождался Свято-Тихоновский университет и чем ценен для нас подвиг новомучеников. PDF-версия.
3 июня 2021 г. 16:00
Митрополит Калужский и Боровский Климент: «Духовная литература — фундамент русской классики»
Сегодня, 14 марта, отмечается День православной книги. День православной книги — это праздник, появившийся чуть более десяти лет назад, но ставший ожидаемым событием церковной жизни. Это торжество напоминает о значении православия в жизни нашего государства.
3 января 2020 г. 15:45
Митрополит Калужский и Боровский Климент: Молиться и созидать
Митрополит Калужский и Боровский Климент почти не расстается с компьютером и забыл, что такое отпуск. Его график работы поражает своей плотностью, а география командировок — разнообразием направлений. Как и разнообразие сфер, в которых владыка задействован: и образование, и экономика, и издательское дело, литература, искусство и даже роботизация. Как митрополиту Клименту удается совмещать окормление калужской паствы с другими послушаниями, он рассказал корреспонденту «Журнала Московской Патриархии» накануне своего 70-летия. PDF-версия.
21 августа 2019 г. 12:10
Вуз под вязом
Московскому православному институту святого Иоанна Богослова четверть века. Патриарх Алексий II благословил создание вуза в октябре 1992 года. Но время вплоть до начала следующего учебного года ушло на выработку образовательной концепции, формирование программ, поиск оптимальной структуры, подбор профессорско-преподавательского состава и нахождение в Москве помещений для учебных аудиторий. Так что реальное обучение студентов началось лишь в 1993 году. Поэтому именно сейчас уместно говорить о 25 годах деятельности вуза, на официальном логотипе которого теперь красуется дорогой сердцу каждого москвича абрис одного из известнейших и почитаемых храмов Первопрестольной — церкви святого апостола Иоанна Богослова под вязом на Новой площади. ПДФ-версия
26 октября 2018 г. 11:00
В Москве открылась конференция, посвященная духовному наследию сщмч. Иринея Лионского
В Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых Кирилла и Мефодия начала работу V международная патристическая конференция «Святитель Ириней Лионский в богословской традиции Востока и Запада». Доклады ее участников включают литературное наследие сщмч. Иринея Лионского, его историческое окружение, вклад в богословскую полемику, его учение о Боге, мире и человеке, особенности его библейской экзегетики, а также рецепцию идей святого Иринея в последующей христианской традиции Востока и Запада.
19 апреля 2018 г. 21:10
Без царя в голове
Статистика свидетельствует: в канун великих потрясений Русская Церковь находилась в сложном положении. Общее количество священников и приходских храмов явно не успевало за темпами роста православного населения империи, прихожане в географическом отношении отдалялись от храмов, миллионы детей не имели возможности получить как общее начальное образование, так и самые общие представления о православной вере. В предвоенный период государственная власть предприняла совершенно исключительные усилия для распространения начального образования в России. При сохранении общей динамики финансирования отрасли эта важнейшая задача могла быть решена в течение нескольких лет мирной жизни. Но помешали война и революция. PDF-версия
5 февраля 2018 г. 13:00
В Храме Христа Спасителя обсудили проблемы подготовки современных пастырей
В Храме Христа Спасителя состоялся круглый стол на тему «Подготовка современных пастырей: проблемы и перспективы». Как решить эти проблемы размышляли священники, психологи, педагоги. В Москве обсудили проблемы подготовки современных пастырей В Храме Христа Спасителя состоялся круглый стол на тему «Подготовка современных пастырей: проблемы и перспективы».
24 января 2018 г. 15:53
Почти каждый второй четвероклассник в Москве изучает Основы православной культуры
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23 января 2018 г. 10:18
Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету - четверть века
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20 ноября 2017 г. 11:30
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ЖМП № 11 ноябрь 2021 / 21 ноября 2021 г. 15:00
Воспитывать эрудированных и духовно просвещенных пастырей
СМОЛЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ: ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ИСТОРИИ, ТРУДОВ И ЗАБОТ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА
Официальной датой учреждения Смоленской православной духовной семинарии (далее СПДС) считается 5 мая 1995 года. Но ее основы были заложены архиепископом Смоленским и Калининградским Кириллом (ныне Патриарх Московский и всея Руси) еще в 1988 году при создании Смоленского межъепархиального духовного училища. Какие основные этапы в своем развитии прошла эта духовная школа и чем живет в наши дни, узнал корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
От училища к семинарии
«Владыка говорил о необходимости открытия семинарии с момента своего назначения на Смоленскую кафедру еще в 1984 году, — вспоминает протоиерей Александр Мельничук, в прошлом протодиакон митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла. — Но государство тогда еще не было готово к таким уступкам, препятствия владыке Кириллу чинились вплоть до 1991 года. Но при его настойчивости эта мечта постепенно обретала конкретные очертания». В ноябре 1988 года по решению Священного Синода Русской Православной Церкви было основано Смоленское межъепархиальное духовное училище. Его ректором стал священник Виктор Савик, которого архиепископ Кирилл хорошо знал по Ленинградской духовной академии. Училище стало одним из первых богословских учебных заведений в России, учрежденных после долгого перерыва. В 1989 году состоялся первый набор на его регентское и пастырское отделения.
В короткие сроки удалось решить три главные задачи: найти и обустроить помещение для занятий, общежитие для студентов и обеспечить новое учебное заведение преподавателями. И началась работа по подготовке духовенства для быстро открывавшихся приходов в Смоленской и Калининградской епархии. На открытии комплекса зданий Смоленского межъепархиального училища и освящении семинарского Покровского храма 14 октября 1990 года архиепископ Кирилл, в частности, отметил: «Мы надеемся, что училище будет удовлетворять потребности нашей епархии в образованных священнослужителях, в преподавателях воск-ресных школ, в регентах церковных хоров. Но самая главная наша цель — чтобы это маленькое скромное училище не столько учило бы говорить (словам мало кто верит), сколько учило бы своих воспитанников правильной жизни, формировало из них светлых людей, способных нести добро в этот мир, помогать другим идти по трудным дорогам жизни, преодолевая тот страшный нравственный кризис, в котором мы сейчас находимся»1.
Поступали в училище не только миряне, но и священники, желавшие получить базовое богословское образование. Возрастной разброс составлял от восемнадцати до сорока лет. Правящий архиерей всегда сам заседал в приемной комиссии на вступительных экзаменах, задавал вопросы и знакомился с каждым абитуриентом. Он неизменно возглавлял богослужения в день Покрова Пресвятой Богородицы — престольный праздник семинарского храма и актовый день Смоленской духовной школы, а также в день празднования выпуска из училища. После богослужений и официальных мероприятий митрополит Кирилл в непринужденной, доверительной атмосфере общался с будущими служителями Церкви.
В 1993 году во время первосвятительского визита на Смоленскую землю Патриарх Алексий II благословил студентов Смоленского училища, окончивших второй курс пастырского отделения, продолжить обучение на третьем курсе уже по программе духовной семинарии. Постепенно создавались необходимые условия для преобразования духовного училища в семинарию, и с 5 мая 1995 года решением Священного Синода Русской Православной Церкви Смоленской духовной школе был присвоен этот статус.
Не будет преувеличением сказать, что, несмотря на необходимость решения множества организационных вопросов, приоритетом для смоленского архипастыря всегда оставалось обеспечение высокого уровня преподавательского состава духовной школы. «Митрополит Кирилл с самого начала контролировал назначение новых педагогов для семинарии, ни один из них не приступал к работе без его одобрения», — говорит протоиерей Александр Мельничук.
Преподавательский состав семинарии формировался не только из епархиального духовенства, имеющего богословское образование. Кого-то архипастырь привез с собой из Петербурга, а гуманитарные предметы (иностранные языки, древнегреческий, латынь, философию, логику, историю России) вели преподаватели из Смоленского педагогического института. Некоторые курсы лекций читали приглашенные из Москвы сотрудники ОВЦС, который архиепископ Кирилл возглавил в 1989 году.
Смоленский архипастырь часто приглашал в семинарию для чтения лекций ведущих богословов, библеистов, патрологов и историков из-за рубежа. В их числе были такие известные в мире церковной науки профессора, как Карл Фельми (догматика, Германия), Дмитрий Поспеловский (история Русской Церкви, Канада), Эрнст Суттнер (литургика, Австрия), иеромонах Михаил Арранц (литургическое богословие, Италия), священник Фиоренцо Реати (религиозная философия, Италия) и другие. Лекции по сравнительному богословию читали также протестантские и католические священники.
«Мы узнавали о разных традициях. С нами делились самыми свежими научными данными. Интернета же не было, как сейчас. И каждый приглашенный преподаватель был для нас настоящим открытием. Не только приехавшие из-за рубежа, но и свои, — вспоминает доцент кафедры богословия протоиерей Андрей Мельничук (выпускник 2003 года, сын протоиерея Александра Мельничука). — Как, например, протоиерей Владимир Мустафин или протоиерей Георгий Митрофанов». Выпускники тех лет говорят, что из-за огромного объема информации учиться было трудно, но стремление к новым знаниям помогало преодолевать все трудности.
Дух свободы
— Самое главное, что здесь было и есть, — это, попечением владыки Кирилла, дух свободы. Свободы обсуждения и высказывания мнений. С преподавателями можно было говорить на любые темы, никогда никого не наказывали и не высмеивали за глупый или неудобный вопрос, а плюрализм мнений, наоборот, только приветствовался, — вспоминает проректор по учебной работе СПДС священник Олег Ребизов (выпускник 1996 года). — В семинарии воспитывались мыслящие священнослужители, которые могли свободно ответить на любой вопрос.
Архипастырь стремился познакомить будущих священников с практикой духовной жизни и служения и приглашал в семинарию заслуженных и опытных архиереев. Частыми гостями были митрополит Минский и Слуцкий Филарет (Вахромеев), епископ (ныне митрополит) Новгородский и Старорусский Лев, архиепископ Берлинский и Германский Феофан (Галинский). На общих и частных беседах с ними студенты узнавали для себя много нового о духовных школах и церковной жизни в других епархиях, знакомились с жизненным опытом мудрых наставников.
Обычным делом стали паломнические поездки студентов и преподавателей семинарии не только к святыням России, но и за рубеж: в Италию, Грецию, Германию и другие страны. Они знакомились с деятельностью таких образовательных богословских центров, как папская коллегия «Руссикум» в Риме, Падерборнская семинария, Институт восточных церквей в Регенсбурге (Германия) и ряд других.
— Одним из ярких событий в моей жизни была поездка вместе со студентами в 1991 году в Иерусалим. Я родился в деревне и никогда не был за границей, а тут владыка отправляет почти на три месяца! А потом, когда стал директором Смоленской православной гимназии, по его благословению я ездил в Америку и в Канаду для изучения опыта воскресных школ и реабилитационных центров, — вспоминает протоиерей Александр Мельничук.
К этому времени, к концу девяностых годов, смоленскому архипастырю удалось создать трех-уровневую систему духовного образования: семинарию, межъепархиальное Православное духовное училище (которое выделилось из семинарии в 1998 году и имело регентское, иконописное и золотошвейное отделения), а также православную гимназию и детский сад.
Неустанной заботой митрополита стало попечение об устроении выпускающимися из духовной школы молодыми людьми своей семьи в соответствии с христианскими нормами. Была традиция: после выпускного студенты приходили к митрополиту Кириллу на личную беседу. Расспрашивая каждого о его планах, архи-пастырь помогал юноше определиться с ближайшим будущим. Если тот уже нашел себе пару, собирался жениться и рукополагаться, то -архипастырь приглашал его на еще один разговор, уже с будущей невестой. «На моей практике были случаи, когда владыка не благословлял на женитьбу, предлагая подождать год или два», — говорит протоиерей Андрей Мельничук.
Многие выпускники Смоленской семинарии говорят, что молитве научились у своего архипастыря. «Митрополит Кирилл показывал всем нам пример литургического служения. На выходные он всегда приезжал в Смоленск и служил в Успенском кафедральном соборе или в семинарском Покровском храме. На службах должны были присутствовать все студенты и преподаватели. Это было очень важно, потому что мы видели его отношение к молитве, к литургической жизни, пению», — вспоминает протоиерей Георгий Урбанович.
Протоиерею Андрею Мельничуку особенно запомнились великопостные службы, которые всегда на первой и Страстной седмицах возглавлял правящий архиерей: «Какое благолепие было на них! Владыка молился на всех службах от начала до конца, обращая внимание на то, как семинаристы читают богослужебные тексты. Для всех это было словно сдача экзамена. И видя, как митрополит Кирилл делает земные поклоны, а потом еще говорит такие прекрасные проповеди, нам, молодым, становилось стыдно, что мы так быстро устаем».
Научная деятельность
Митрополит Кирилл с первых лет образования духовной школы заложил прочные основы для ее научной деятельности. Одним из направлений стали международные научно-богословские конференции, на которых с докладами выступали не только богословы из ведущих российских духовных школ, но и из Свято-Владимирской духовной семинарии (Крествуд, США), Института восточных церквей (Регенсбург, Германия), Богословского университета во Франкфурте-на-Майне, Восточного института в Риме и других.
А состоявшаяся в 1994 году Международная конференция на тему «Духовное просвещение в России. История и современность» открыла доб-рую традицию — регулярно проводить в стенах Смоленской духовной школы обсуждение путей развития религиозного образования в России. Участие преподавателей и студентов в научных богословских форумах не только в России, но и за рубежом с тех пор стало практиковаться постоянно. Лучшие студенты и выпускники проходили также стажировку в Греции и Германии (в частности, в Институте восточных церквей в Регенсбурге).
Если вы побываете в здании семинарии, то увидите удивительные постеры, украшающие ее интерьеры. Это память о проекте 2009–2014 годов «Стопами святых апостолов», когда студенты вместе с преподавателями посещали места, где проповедовали апостолы: Египет, Малую Азию, Северную Африку, Грецию, а по результатам таких поездок писали статьи и исследовательские работы.
Сегодня в научную жизнь учащиеся семинарии втягиваются уже с первого курса, участвуя, например, в ежегодной студенческой конференции «Вера и наука: от конфронтации к диалогу». — На нее приглашаются студенты из разных вузов со всей России и из-за рубежа. У каждого есть возможность представить свои первые опыты научного исследования в виде докладов. Студенты 3–4 курсов призываются в течение года поучаствовать с докладами не менее чем в двух научных конференциях, которые проходят не только в Смоленске, но и в других регионах. Студенческие исследовательские работы публикуются в сборниках конференций, в частности в нашем альманахе «Вера и наука», — говорит помощник ректора по научной работе священник Илия Бурдуков. — В настоящее время мы выпускаем в печатном и электронном формате журнал «Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии», где печатаются лучшие труды. Он входит в Российский индекс научного цитирования и перечень рекомендуемой церковной периодики.
Всего же в течение года СПДС проводит до двадцати разных научных мероприятий для студентов и преподавателей. Кроме конференций, это круглые столы, коллоквиумы, семинары, в которых с удовольствием участвуют и гости из Смоленского государственного университета, Смоленского областного института развития образования и других вузов.
Государственная аккредитация
В 2000 году в соответствии с положениями реформы духовного образования Смоленская православная духовная семинария была преобразована в высшее богословское учебное заведение с пятилетним сроком обучения.
Следующим этапом развития стало получение семинарией в 2009 году лицензии на реализацию государственного стандарта «Теология», а спустя два года — государственной аккредитации по этому направлению. Трудился над этой задачей, поставленной Святейшим Патриархом Кириллом, новый ректор СПДС, тоже выпускник Смоленской семинарии, протоиерей Георгий Урбанович (ныне клирик Калининградской епархии и преподаватель СПДС).
— Для государственной аккредитации нужно было изменить учебный план и сам ход учебного процесса, — вспоминает отец Георгий. — И мы воспользовались опытом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, который тоже прошел реорганизацию, когда в соответствии с новыми стандартами высшей школы там была создана четырехгодичная программа бакалавриата с возможностью продолжения обучения в двухгодичной магистратуре.
Но для чего церковному учебному заведению государственная аккредитация, если основной выбор выпускников — священнослужение?
— Мы это делали на перспективу, ведь современный мир предъявляет к священнику все новые и новые требования, — продолжает отец Георгий. — В частности, наши выпускники смогли получить дополнительное — педагогическое образование.
Важный аспект аккредитации — это новые образовательные возможности для семинаристов, поскольку теперь выпускник бакалавриата может продолжить обучение в магистратуре практически по любому выбранному гуманитарному направлению. Для этого семинария заключила договор со Смоленским госуниверситетом.
— Наши бакалавры получают магистерское образование на лингвистическом и философском направлении, защищают кандидатские диссертации. Диплом семинарии теперь позволяет священнику трудиться не только на приходе или в епархии, но и активно участвовать в педагогической деятельности самых разных учебных заведений. В перспективе мы планируем готовить специалистов для сферы высшего образования, — поясняет священник.
Еще один немаловажный аспект: после гос-аккредитации преподавательская корпорация получила возможность публиковать статьи в научных журналах, внося свой вклад в интеллектуальную жизнь страны и научного мира в целом.
В соответствии с госстандартами семинаристы живут в комфортабельных двухместных комнатах, к их услугам персональные компьютеры и доступ к сети Интернет. Конечно, сегодня это норма для любого вуза, но в 2008 году такие глобальные преобразования вызывали удивление не только среди семинарских, но даже у университетских коллег.
Современная жизнь
Сегодня Смоленская православная духовная семинария — это одна из ведущих духовных школ России, которая подготавливает всесторонне развитых людей, готовых посвятить свою жизнь служению Богу и Церкви. Они служат у алтаря, преподают в духовных и светских учебных заведениях, в православных гимназиях и воскресных школах, трудятся в различных церковных структурах. Взяв на себя решение бытовых, социальных, медицинских вопросов, семинарское руководство делает все, чтобы главной заботой студентов было приобретение новых знаний и навыков, раскрытие себя в богословских науках, развитие способностей и личностных качеств, которые помогут в будущих трудах на благо Церкви. Так, один из студентов признался автору этих строк, что только поступив в семинарию обнаружил у себя способности к древним языкам. А один из преподавателей рассказал, что усиленные занятия пением во время учебы в семинарии помогли ему хорошо развить музыкальный слух.
Студентам доступны прекрасная книжная и электронная библиотеки, архивы. При желании учащиеся могут воспользоваться помощью тьюторов (ассистентов кафедры), которые помогают студентам осваивать сложный и объемный материал во внеурочное время.
Учащимся предоставлена возможность еженедельно заниматься физической культурой и спортивными играми (футбол, волейбол, баскетбол и др.), есть все условия для расширения кругозора: в свободное время они ездят в паломнические поездки, посещают музеи, театры, выставки. Бывая в филармонии, семинаристы часто становятся не только слушателями, но и исполнителями, участвуя в концертах духовной музыки.
— В отличие от светского вуза, где студент занят только учебным процессом, в семинарии мы стараемся полностью погрузить его в «питательную среду», чтобы помочь всесторонне развиться и подготовиться к священническому служению, — поясняет помощник ректора по воспитательной работе священник Димитрий Гамиловский. — Ведь будущий пастырь должен уметь отвечать тем вызовам, которые предъявляет ему время. И фундамент этого — искренняя вера в Господа, которая мотивирует учиться, развиваться, преодолевать все трудности. Не каждому по силам выдержать напряженную семинарскую жизнь. Потому что после учебных занятий следует послушание, репетиции хора, самостоятельная подготовка к занятиям, участие в различных проектах, богослужебные череды (учебные службы), педагогическая практика.
Заложенные Святейшим Патриархом дух дружелюбия и внимания к собратьям, теплые, доверительные отношения между преподавателями и студентами сохраняются и в наши дни. «Преподаватели видят в студенте личность и образ Божий, а не просто сосуд для наполнения знаниями», — поясняет отец Димитрий.
Живя одной дружной семьей, студенты учатся уступать другим, сдерживать свой характер. Это тоже важный опыт для будущего священника, потому что любой приход — это община, а в идеале — семья.
В СПДС регулярно вводятся новые предметы. В их числе «Современные нормативные документы Русской Православной Церкви», «Новейшая история западных исповеданий», «Иностранный язык в профессиональной коммуникации», «Информационная деятельность православного прихода», «Правовые и экономические основы деятельности канонических подразделений Русской Православной Церкви» и другие.
Что касается богослужебной жизни, то для учащихся обязательно присутствие на утреннем и вечернем молитвенном правиле, а также воск-ресных и праздничных богослужениях. Духовник семинарии, протоиерей Александр Мельничук, одну неделю исповедует 1–2-й курсы, вторую неделю — 3-й и 4-й. Некоторые студенты признались, что для них очень важно общение с ним, ведь он, обладая опытом и знанием жизни, помогает разобраться в себе и ответить на важные, волнующие вопросы.
— У каждого своя мотивация учиться здесь. Один хочет посвятить свой жизненный путь служению Богу, другой колеблется, мучается, потому что не готов рукополагаться и выбирает пока светскую профессию, — рассказывает отец Александр. — Я ребятам всегда говорю: ничего страшного. Главное, чтобы в твоей жизни присутствовала искренняя вера. Вот только если ты не молишься, то она уходит. А если уходит вера — жизнь становится неинтересной. Поэтому что бы с тобой ни происходило в жизни — нельзя оставлять молитвы.
Святейший Патриарх Кирилл, несмотря загруженность, по-прежнему заботится о Смоленской православной духовной семинарии. По словам ректора СПДС митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора, Его Святейшество всегда живо интересуется служением и жизнью преподавателей, особенностями организации учебного процесса и быта семинаристов.
Главная задача, которую изначально поставил Святейший Патриарх Кирилл перед преподавателями и ректоратом Смоленской духовной школы, — это подготовка и воспитание достойных, эрудированных, духовно и всесторонне просвещенных пастырей. Можно с уверенностью сказать, что сегодня она успешно решается, основываясь на бесценном опыте подготовки духовенства и церковнослужителей, который может быть использован другими духовными школами.
В семинарии работает 26 преподавателей, двое имеют научную степень доктора и тринадцать — кандидата. В числе выпускников разных лет — архимандрит Макарий (Глухарев), основатель Японской Православной Церкви архиепископ Николай (Касаткин), русский геолог и почвовед Василий Докучаев, писатель-фантаст Александр Беляев.
Среди ныне здравствующих выпускников СПДС, посвятивших свою жизнь служению Церкви, — архиепископ Корейский Феофан, председатель Синодального отдела по делам молодежи епископ Истринский Серафим, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и другие.
21 ноября 2021 г. 15:00
Ключевые слова: 75-летие Патриарха Кирилла, Патриарх Кирилл, Смоленская духовная семинария, богословие, духовенство, теология
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