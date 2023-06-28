Духовное образование без границ

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ АФРИКАНСКИХ СТРАН

С созданием в конце 2021 года Патриаршего экзархата Африки Русской Православной Церкви возникла острая необходимость в подготовке духовенства для местных приходов. Почти год назад, в ноябре 2022 года, одиннадцать студентов приехали в Россию, чтобы получить духовное образование и стать затем православными пастырями у себя на родине. Как выстроена в Санкт-Петербургской духовной академии система обучения иностранцев и какие трудности приходится преодолевать африканским студентам, «Журналу Московской Патриархии» рассказал руководитель международного отдела академии прото­иерей Димитрий Сизоненко. PDF-версия.

Большие надежды и серьезная ответственность

— Отец Димитрий, вы возглавляете международный отдел Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА) с сентября 2022 года. Какие задачи стоят перед вами? Что удалось сделать за этот учебный год?

— Стратегическая задача отдела состоит в том, чтобы способствовать всестороннему развитию международных контактов Санкт-­Петербургской духовной академии. В первую очередь это касается академического обмена: важно, чтобы к нам приезжали студенты, аспиранты и преподаватели богословских факультетов из-за рубежа (на обучение и стажировку), а наши ребята имели бы возможность учиться за границей. Повышению престижа академии также способствует активное участие наших студентов в международных конференциях, издательских проектах и образовательных программах. В этом году наше внимание в основном было сосредоточено на подготовке священнослужителей для приходов Московского Патриархата в странах Африки и Юго-Восточной Азии.

— У вас есть проекты, требующие постоянного взаимодействия с Отделом внешних церковных связей Московского Патриархата?

­— Это, например, сотрудничество между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью. В частности, СПбДА играет ключевую роль в деятельности Комиссии, отвечающей за развитие двустороннего сотрудничества в сфере богословского образования. В данный момент у нас обучаются два представителя Коптской Церкви. Один из них — священник коптской общины, которая постепенно складывается в Петербурге и сегодня объединяет уже около пятидесяти семей. Академия помогает им в налаживании приходской жизни. Осенью 2023 года планируется поездка делегации, состоящей из наших студентов и преподавателей, в Египет для знакомства с жизнью коптской семинарии в монастыре Эль-Мухаррак и обсуждения планов дальнейшего сотрудничества.

— В чем заключается участие международного отдела в подготовке будущих пастырей для других стран?

— Прежде всего это выражается в сопровождении иностранных студентов: и тех, кто приезжает в академию для изучения русского языка, и тех, кто учится по программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры.

В этом году отдел, в частности, занимался разработкой и апробацией новых программ. На протяжении многих лет по сложившейся традиции наши студенты изучают русский язык по общеобразовательным учебным пособиям. Однако, как мне кажется, уже на самых начальных стадиях изучения языка необходимо целенаправленно осваивать богословскую терминологию и читать адаптированные тексты о Православии. Для реализации этой задачи мы приступили к разработке пропедевтических программ и учебных пособий по русскому языку, которые станут хорошим подспорьем для будущих церковнослужителей и миссионеров, изучающих его как иностранный.

Приезд в этом учебном году африканских студентов стал историческим событием. На них возлагаются большие надежды, а на нас лежит серьезная ответственность. Сразу отмечу, что студентов из Африки к нам направляет Патриарший экзарх митрополит Клинский Леонид, который осуществляет отбор на основе рекомендаций благочинных. Церковь рассчитывает, что в дальнейшем наши выпускники на своей родине будут надежными помощниками ар­хиереев в ответственной миссионерской и пастырской деятельности.

— Сотрудничество с Африкой будет расширяться?

— Да, все африканские страны, где открываются приходы Русской Православной Церкви, нуждаются сегодня в священнослужителях. В следующем учебном году ожидаем прибытия еще десяти студентов из различных стран континента, которые также приступят к изучению русского языка с перспективой обучения богословию по программе бакалавриата.

— В каких еще направлениях будет развиваться деятельность вашего отдела?

­— Совместно с Отделом внешних церковных связей мы работаем над еще одним проектом — хотим пригласить к нам на обучение около ста кандидатов из четырех Поместных Православных Церквей (Иерусалимской, Антиохийской, Сербской и Грузинской). Будет продолжена и работа по созданию новых учебных программ и пособий, которые позволят студентам более эффективно использовать годы пребывания в стенах академии.

— Как вы считаете, что необходимо студенту, чтобы и после окончания академии продолжать духовный рост и заниматься богословской наукой?

— Духовные школы — наилучшее место для развития богословской мысли, поскольку студентов и наставников здесь объединяет не только учеба и научные исследования, но также узы духовного братства, участие в Евхаристии. Богословие требует постоянного интеллектуального труда, но в неменьшей степени молитвы, созерцания и братского общения. Если студент начинает понимать это не только умом, но и сердцем, значит, мы заложили ту основу, которая необходима для дальнейшего духовного роста и занятий богословскими науками.

Главное — желание учиться

— Какие этапы включает в себя обучение студентов из Африки? Какие требования к ним предъявляются при поступлении?

— Обучение в академии ведется на русском языке, поэтому иностранным студентам первым делом нужно овладеть им в достаточной степени (как минимум пройти тест на первый сертификационный уровень). Это время, когда для студента-иностранца Россия, русская культура, Православие, окружающие люди становятся знакомыми и понятными. Затем можно продолжать обучение по другим образовательным программам Санкт-Петербургской духовной академии, целью которых является подготовка к пастырскому служению в Патриаршем экзархате Африки. Предполагается, что в зависимости от индивидуальных особенностей и прилежания весь цикл обучения займет около шести лет, из них один-два года уйдут на изучение русского языка. А требование, предъявляемое к иностранцам, по сути одно — желание учиться и стремление в дальнейшем служить Церкви.

— Есть ли возможность у африканцев получить духовное образование у себя на родине? Где они учились до академии? Каков их средний возраст?

— К сожалению, возможности получить духовное образование дома у них невелики. Из одиннадцати человек, сейчас обучающихся у нас, только трое ранее учились в православной семинарии Александрийского Патриархата в Рируте, пригороде Найроби (Кения). Еще трое у себя на родине окончили магистратуру по светским специальностям, четверо — выпускники колледжа, а самый младший едва ли окончил среднюю школу (когда он приехал, ему еще не исполнилось и 16 лет). Средний возраст этих студентов примерно 25 лет. Отрадно, что все они демонстрируют высокий уровень мотивации к получению богословского образования.

— Как африканцы проведут лето, на родине или в России?

— Каникулы они проведут в Москве, знакомясь с жизнью московских приходов, а также совершат паломнические поездки по монастырям Русской Православной Церкви.

— Каким образом африканские студенты участвуют в богослужениях в Северной столице? Как чтецы? Как алтарники? На каком языке в этом случае идет служба?

— Африканцы посещают службы в храмах академии вместе со всеми студентами. Церковнославянского они не знают, но с православным богослужением познакомились еще до приезда в Россию. Например, Димитрий Зафиндраседи с Мадагаскара говорит, что ему очень помогает книга, изданная Патриаршим экзархатом Африки, с переводом службы на английский, что позволяет ему понимать Литургию. Чтобы донести до студентов содержание богослужебных песнопений, мы раздаем распечатки важнейших текстов в переводе на известные им языки. Исповедуются они на английском и французском тем священникам, которые говорят на этих языках. Старший в группе африканцев, архимандрит Захария (Мулингва) из Танзании, прежде служил в Александрийской Православной Церкви. Он за общими богослужениями у нас в академическом храме по-гречески произносит возгласы и очень красиво читает. Кроме того, он имеет возможность время от времени совершать Литургию на греческом языке, которая вызывает большой интерес у студентов, изучающих литургику и древние языки.

Студент из Африки Энок Оркаа — иподиакон митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Это ответственное послушание побуждает его активнее изучать русский язык и открывает возможность более глубокого понимания богослужений. Конечно, другим африканцам тоже хочется прислуживать в алтаре, у них это впереди.

— Что об обучении африканских студентов говорят преподаватели?

— В нашей академии давно не было такого количества иностранных студентов, которые готовятся стать священнослужителями-миссионерами на Африканском континенте. Для нас это совершенно новый опыт. Африканцы по характеру очень общительны, активны, любознательны, нередко просят позаниматься с ними русским языком дополнительно, в свободное от занятий время. Им хочется научиться полноценно общаться по-русски и поскорее приступить к изучению богословия. А мы стараемся быть максимально гибкими и учитывать особенности каждого.

— С какими трудностями студенты столк­нулись в России?

— Обычно студенты из Африки больше всего сетуют на холодный климат и на то, что русский язык сложен для изучения. К счастью, им нравится русская кухня, они довольны бытовыми условиями и в академии себя чувствуют комфортно. Они искренне восхищаются красотой Санкт-Петербурга, адаптируются к новым условиям легко, учатся с интересом.

Паломничество, концерты и тематические вечера

— Что входит в культурную программу африканских студентов? Где они уже побывали?

— Мы стараемся практически каждую неделю проводить для них какое-то мероприятие вне стен академии. Посетили несколько соборов Петербурга (Исаакиевский, Воскресения Христова и Смольный), ездили в паломничество в Псково-Печерский монастырь, ходили на концерты и тематические вечера, посещали приходы епархии, встречались с иностранцами, обучающимися в других вузах Санкт-­Петербурга. Такие мероприятия необходимы студентам для более глубокого понимания жизни Русской Православной Церкви и наполняют их учебные будни новыми яркими впечатлениями.

— Из каких стран приезжают другие студенты, которые тоже учатся по программе международного сотрудничества? Отличается ли их учебная программа от программы африканцев? Где их рукоположат, где они будут служить?

— Помимо африканцев в Санкт-Петербургской академии обучается группа студентов из Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии. Ребята из Индонезии и Филиппин проходят обучение на бакалавриате по стандартным программам. Некоторых из них уже в период учебы рукополагают в священный сан, но в любом случае всех выпускников ждет серьезная пастырская работа на приходах Русской Православной Церкви на родине. Кроме того, у нас сейчас учатся два студента из Иордании, один из Швеции и еще один из Боснии и Герцеговины.

— На ваш взгляд, каковы перспективы сотрудничества академии с экзархатом?

— В рамках этого сотрудничества, в частности, обсуждается возможность направлять российских студентов в Африку в миссионерские поездки или на стажировку, тем более что такие желающие среди наших студентов есть. Руководство академии будет радо увидеть среди миссионеров и священнослужителей африканских православных приходов своих выпускников — уроженцев России.

— Есть ли возможность для африканцев или других иностранных студентов обучаться в академии заочно? Какие для этого необходимы условия?

— Набор иностранных студентов на заочное отделение происходит на общих основаниях, но нужно учесть, что преподавание у нас ведется только на русском языке. Кстати, студенты очной формы обучения также в любой момент могут перевестись на заочное отделение, чтобы получать образование без отрыва от пастырского служения.

— Чему наши академисты могли бы на­учиться у африканских студентов?

— Присутствие иностранцев в стенах академии побуждает наших студентов проявлять открытость и гостеприимство. Они, не покидая России, в какой-то степени приобретают опыт жизни в интернациональной среде, это существенно расширяет горизонты, избавляет от некоторых стереотипных представлений, позволяет постоянно узнавать что-то новое. Конечно, общение с африканцами помогает нашим студентам совершенствоваться в иностранных языках и в целом создает творческую атмосферу, в которой становится интереснее учиться.

СПРАВКИ

Протоиерей Димитрий Сизоненко родился в 1969 г. в Омске. В 1993 г. окончил факультет русской филологии и культуры Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Рукоположен в 2004 г. С 2010 г. исполнял обязанности секретаря ОВЦС Московского Патриархата по межхристианским отношениям. С 2015 г. — настоятель православного прихода в г. Антверпене (Бельгия). С января 2017 г. — клирик Феодоровского собора Санкт-Петербурга. С сентября 2022 г. — руководитель международного отдела СПбДА.

Общины и приходы Русской Православной Церкви присутствуют в 21 стране Африки (зарегистрирован приход/община либо подано прошение об открытии прихода). Это Египет, Тунис, Малави, Мадагаскар, Камерун, Южно-Африканская Республика, Танзания, Уганда, Центральноафриканская Республика, Кот-д'Ивуар, Бенин, Демократическая Республика Конго (бывший Заир), Кения, Республика Конго, Руанда, Замбия, Нигерия, Марокко, Гана, Бурунди, Намибия.

Патриарший экзархат Африки юридически закрепил свое присутствие в шести странах континента. Получены свидетельства о государственной регистрации в Кении, Замбии, Центральноафриканской Республике, Уганде, Нигерии и Танзании.





"Я принял Православие, потому что оно хранит истину, которую принес людям Христос"

Архимандрит Захария (Мулингва), 38 лет, Танзания. Клирик храма во имя блаженной Матроны Московской в городе Дар-эс-Салам. Окончил патриаршую семинарию имени архиепископа Макария III в Рируте, пригороде Найроби (Кения).

— Я решил посвятить всю свою жизнь Христу, потому что без Него она бессмысленна. И принял Православие, потому что именно оно хранит истину, которую принес людям Христос. Моя цель в России — не только получить образование и, с Божией помощью, степень магистра богословия, но и разобраться, как организовать обучение моих соотечественников в Танзании, чтобы они могли служить в Церкви в соответствии с русской православной традицией.

Сегодня православные священники, проповедуя среди танзанийцев, сталкиваются с двумя главными трудностями: во-первых, большинство людей придерживается протестантизма, а во-вторых, местное православное духовенство в прошлом перед рукоположением не проходило необходимой подготовки в вопросах веры. Поэтому сегодня для меня и многих других африканских пастырей, получивших каноническое убежище в Русской Православной Церкви, актуален вопрос повышения уровня образования.

Русской Церкви за короткое время удалось расширить миссионерскую деятельность во многих регионах и стать единственной Православной Церковью, которой доверяют в нашей стране. Для нас ценно, что благодаря заботе Африканского экзархата общины и миссионеры обеспечены молитвословами и катехизическими пособиями на языке суахили. Здесь, в Петербурге, у меня есть возможность не только ежедневно совершать Литургию вместе со своими русскими собратьями, но и произносить по-гречески и на родном языке суахили отдельные возгласы во время церковной службы. Я благодарен за это Богу. И хотя я учусь всего несколько месяцев, но уже начинаю разбираться в церковнославянском богослужении и надеюсь, что скоро овладею им полностью.

"У Русской Православной Церкви в моей стране большие перспективы"

Андрей Кубуимана, 35 лет, Руанда, прихожанин храма святого Иоанна Златоуста в Ньямате. Окончил патриаршую семинарию имени архиепископа Макария III в Рируте, пригороде Найроби (Кения). Кроме родного (киньяруанда), говорит на английском, французском, румынском и суахили. Был катехизатором и занимался переводом богослужения с английского на киньяруанда.

— Я родился в верующей семье и с детства посещал воскресную школу, постепенно осо­знавая, как важно быть со Христом. Именно поэтому желание принять в будущем сан — обдуманное решение. Занимаясь катехизацией на самых разных приходах, я постепенно пришел к мысли, что не совсем правильно учить других, не обучившись самому. Мне хочется больше узнать о православной вере и о том, как церковная жизнь организована в России.

В Руанде становится все больше тех, кто хотел бы пребывать под омофором Русской Православной Церкви. А поскольку среди них много серьезных и истинных верующих, у нее в моей стране большие перспективы. Нужно только больше времени.

Конечно, только Богу известно, что меня ждет дальше, но я планирую стать священником, открывать новые приходы и служить Церкви и людям. Хочу, чтобы руандийцы как можно больше узнали о Православии, о русских святых, по молитвам к которым верующие люди всегда получают помощь и поддержку. Мне очень близка святая блаженная Ксения Петербургская, ставшая для меня настоящим образцом для подражания, потому что она была милостива ко всем бедным и обездоленным. Я стараюсь тоже быть милосердным к другим и молюсь ей, чтобы она помогла мне пройти через все испытания.

"Моя цель — проповедовать Православие среди своих соотечественников"

Димитрий Зафиндраседи, 20 лет, Мадагаскар. Учится в Тулиарском университете на факультете малагасийской литературы и искусства (заочно). Прихожанин общины в городе Тулиара, где служит его отец.

— Мой отец — православный священник, поэтому вопрос выбора веры передо мной никогда не стоял. Я каждый день видел, как он служит Божественную литургию, и тоже хотел стать пас­тырем. Несмотря на противодействие со стороны греков, отец перешел из Александрийской Церкви в Русскую и создал приход.

Сейчас богослужения проходят в одном из помещений государственной школы в центре Тулиары. Мы служим на малагасийском — это официальный язык Мадагаскара. Надеюсь, что после окончания Санкт-Петербургской духовной академии я вернусь домой и приму сан, дабы всего себя посвятить служению Церкви. Буду трудиться над тем, чтобы число приходов возрастало. Моя цель — проповедовать Православие среди соотечественников.

Справка

Санкт-Петербургская духовная академия, созданная в 1809 г., выросла из Славяно-греко-латинской семинарии, учрежденной в 1726 г. на базе существовавшей при Александро-Невском монастыре Славенской школы. Уже в XVIII в. она приняла первых студентов-­иностранцев: араба и индейца. В начале ХХ в. в академии учились будущий Патриарх Сербский Варнава (Росич), митрополит Загребский Дамаскин (Грданички), преподобный Иустин (Попович), первооткрыватель творений святителя Григория Паламы профессор Г. Папамихаил и Первоиерарх Православной Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Дорофей (Филипп). В 1918 г. большевики закрыли Петроградскую духовную академию. В октябре 1946 г. указом Патриарха Московского и всея Руси Алексия I была учреждена Ленинградская духовная академия. В эпоху хрущевских гонений ее вновь хотели ликвидировать как «рассадник религиозного мракобесия». Однако возглавлявший в то время Ленинградскую кафедру митрополит Никодим (Ротов), будучи председателем Отдела внешних церковных сношений, расширил международную деятельность Ленинградских духовных школ. Визиты иностранных делегаций, поездки и выступления профессоров академии на заграничных богословских симпозиумах привлекли внимание Запада к учебному учреждению. Зная, что руководитель СССР Н. С. Хрущев с большой симпатией относится к развивающимся африканским странам, митрополит Никодим смог пригласить на учебу семь студентов из Уганды и Кении. В 1965 г. по решению Священного Синода при академии был учрежден факультет африканской христианской молодежи, преобразованный затем в факультет иностранных студентов (ФИС). Первым его деканом был протоиерей Михаил Мудьюгин (с 1966 г. — епископ, с 1977 г. — архиепископ), в разные годы на этой должности трудились священник Георгий Тельпис, иеромонах Кирилл (Зинковский; ныне епископ Звенигородский, ректор Московских духовных школ), преподаватель Надежда Васильевна Колесникова и другие.

В 1972 г. из 208 студентов (79 в академии и 129 в семинарии) на ФИСе обучалось 30 иностранцев из Японии, Финляндии, Венгрии, Чехословакии, Бельгии, Австрии, Индии, Эфиопии, позже добавились учащиеся из Греции, Югославии, Голландии, Болгарии, Японии, США.

Последняя группа иностранцев из Африки закончила обучение в академии в 1988 г.

В рамках реформирования системы обучения иностранцев в СПбДА в 2009 г. ввели новую дополнительную, рассчитанную на год, программу по изучению русского языка «Русский как иностранный». В 2016 г. факультет иностранных студентов переименовали в международный отдел Санкт-Петербургской духовной академии. В 2022/23 учебном году в академию вновь приехала на учебу группа африканцев. Это 11 человек из Центральноафриканской Республики, Мадагаскара, Руанды, Кении, Нигерии, Танзании.

Сегодня в СПбДА на всех формах обучения учится 76 студентов из других стран, из них 37 — из ближнего зарубежья (Беларусь, Грузия, Казахстан, Литва, Молдова, Туркменистан, Украина) и 39 — из дальнего (Египет, Иордания, Польша, Финляндия, Эстония, Германия, Босния и Герцеговина, Индия, Индонезия, Иордания, Сербия, США, Филиппины, Швеция и упомянутые выше).

Начиная с 1970-х гг. факультет иностранных студентов Санкт-­Петербургской духовной академии окончили: архиепископ Велайта Эфиопской Церкви Тевахедо Никодимос Элиас Абебе († 2011), викарий Варшавской епархии (Польская Православная Церковь) архиепископ Бельский Григорий (Харкевич), экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре митрополит Вострский Тимофей (Маргаритис) и другие архипастыри и пастыри.

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В интервью РИА «Новости» 8 июня 2023 г. Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид рассказал, что Русская Православная Церковь де-факто имеет клириков, совершающих богослужения в 21 стране континента. В 2023 г. в африканских странах на Пасху состоялись богослужения с участием 200 с лишним священнослужителей экзархата. За последние полгода владыка Леонид рукоположил в священный сан 12 человек.