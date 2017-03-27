Русский Север — остров Духа Божия, не погашенного грехами

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На территории мемориального комплекса памяти Юрия Гагарина освятили место под строительство часовни
Вблизи пос. Новосёлово Киржачского района, где 49 лет назад 27 марта 1968 года разбился самолёт космонавта Юрия Гагарина и летчика- испытателя Владимира Серёгина, состоялось освящение места под строительство часовни в честь вмч. Георгия Победоносца. Чин освящения возглавил секретарь Александровской епархии протоиерей Дмитрий Ершов.
27 марта 2017 г. 15:26
Теледосуг для всей семьи
В Азове сняли цикл увлекательных телепередач для детей о Православии, народных традициях и ремеслах. Как заинтересовать самых требовательных и искренних зрителей — детей от 6 до 12 лет? Как отвлечь их хотя бы на полчаса от виртуальной реальности и побудить смастерить что-то своими руками? Как оживить в ребятах желание возродить забытые профессии, которые когда-то были частью народной культуры? На эти нелегкие вопросы современности попытались ответить создатели цикла из 18 детских телевизионных передач «Лоскутки» из города Азова Ростовской области, третий раз выиграв грант конкурса «Православная инициатива».
17 мая 2016 г. 14:22
Новое поколение выбирает радость во Христе
Меньше чем за два года при поддержке духовенства и минимуме ресурсов небольшая группа инициативных православных молодых людей в Архангельской и Холмогорской епархии освоила несколько ключевых направлений церковного служения и стала победительницей Всероссийского конкурса «Доброволец года-2015» в номинации «Социальное волонтерство». Этот пример наглядно свидетельствует о том, как важно для молодого поколения прихожан участие в добрых делах во имя Христа. И чего оно способно добиться, если поддержать инициативу и помочь в организации.
12 апреля 2016 г. 16:15
Священник Дионисий Костомаров: У нас нет проигравших, все — победители
Вот уже пятый год поздней осенью, в конце ноября, в Орловской митрополии проходит фестиваль епархиальных воскресных школ «Не мешайте детям приходить ко Мне». Сотни детей и их родителей собираются вместе, чтобы поделиться своими талантами в различных направлениях: пение,рисунок, духовная поэзия.
2 марта 2016 г. 13:45
Переданный Церкви ансамбль Спасо-Прилуцкого мужского монастыря облегчит учебный процесс в Вологодской семинарии
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом к началу следующего года завершит передачу Вологодской епархии ансамбля Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря. Сформировавшийся 301 год назад ансамбль обители, отнесенный к объектам культурного наследия федерального значения и занимающий 0,79-гектарный земельный участок, включает крепостные стены, четыре башни, кельи, колокольню, святые врата с надвратной Вознесенской церковью, собор Всемилостивого Спаса, кладовые палаты с галереей, трапезный комплекс, братские погреба, Всехсвятскую «больничную», Екатерининскую и деревянную Успенскую церкви и водяную башню.
18 декабря 2015 г. 12:25
В Берлине состоялось совместное пастырское совещание епархий Русской Православной Церкви в Германии
Пятое совместное пастырское совещание Берлинской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Германской епархии Русской Православной Церкви Заграницей прошло 15-17 декабря в Берлине, в приходском комплексе храма Покрова Пресвятой Богородицы.
17 декабря 2015 г. 17:10
Чудо на Оке
Случившееся позапрошлой осенью в Белевской епархии (Тульская митрополия) обретение резной скульптуры «Спас во гробе» до сих пор занимает умы жителей райцентра Алексина. Невыясненными остаются и предыстория этой святыни, и хотя бы примерный ее возраст, и имя мастера-резчика. Пока искусствоведы спорят о возможном ее происхождении, местные православные убеждены: Господь таким чудесным образом благословил общину Успенского соборного храма на дальнейшие труды по возрождению церквей в древнем русском городе.
14 декабря 2015 г. 10:25
На звонницу Исаакиевского собора поднят главный благовестник
Вчера, 29 ноября, свое место в северо-западной звоннице Исаакиевского собора занял главный 16-тонный благовестник. Этим событием завершено формирование насчитывающего 16 колоколов набора.
30 ноября 2015 г. 15:25
В Саратовской митрополии освящен памятник святителю Крымскому Луке
Вчера, 25 ноября, в Энгельсе (Покровске) у здания медицинского колледжа торжественно открыт памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкому). Чин освящения монумента совершил епископ Покровский и Николаевский Пахомий, сообщает официальный сайт Покровской епархии.
26 ноября 2015 г. 16:55
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ЖМП № 4 апрель 2017 / 21 апреля 2017 г. 16:59
Русский Север — остров Духа Божия, не погашенного грехами
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил отвечает на вопросы "Журнала Московской Патриархии"
Как чуткий родитель...
— Ваше Высокопреосвященство, Николо-Корельский монастырь фактически недоступен верующим. В государственной политике, разумеется, превалируют вопросы национальной безопасности, и территорию «Севмаша» вряд ли возможно открыть для свободного прохода. Но ведь и сами северодвинцы очень мало знают о своих небесных покровителях...
— Буду откровенен: северодвинская ситуация нас сильно тревожит. Когда в 2009 году Николо-Корельский монастырь посещал с визитом Святейший Патриарх Кирилл, руководство предприятия обещало помочь с его реставрацией и передать Церкви. На дворе 2017-й, но теперь на «Севмаше» никто о тех обещаниях не вспоминает. Мы письменно обращались туда с просьбой организовать отдельный проход к выделенному из территории предприятия монастырю. Это не те деньги, из-за которых ситуация годами не может разрешиться. И гораздо хуже, что у руководства нет понимания: это не вы помогаете монастырю, это святитель Николай вас поддерживает подобно тому, как мудрый и чуткий родитель сильнее всего любит не очень путевых, не всегда помнящих о сыновнем долге детей! Ведь это Николай Чудотворец вам, дорогие судостроители, нужен, чтобы лодки плавали, чтобы ракеты с них взлетали, а ядерные реакторы не взрывались. Шанс восстановить этот храм, который, называя вещи своими именами, сам же «Севмаш» и погубил, надо почитать за великую честь!
— Ведь далеко не у каждого предприятия, тем более оборонного, в качестве домового храма имеется счастливая возможность обустроить столь величественный собор с многовековой историей монашеского делания...
— И тем не менее сегодня Никольский храм фактически пребывает в состоянии арестанта. Регулярно молиться там могут лишь заводчане. А ведь это единственный монастырь на северодвинской территории и единственный сохранившийся в городе старинный архитектурный ансамбль! Положение, если честно, близко к тупиковому.
— Как же быть с возможным местом захоронения святых Антония и Феликса? Ведь автостоянка большегрузов в непосредственной близости от него не ликвидирована...
— В известном смысле это хуже советского атеизма. Атеисты, воинствующие безбожники, члены компартии, не боялись открыто исповедовать свое неверие. Здесь же все знают: захоронение есть — и ничего не предпринимают. В Объединенную судостроительную корпорацию мы тоже неоднократно обращались. Нас кормили обещаниями, за которыми ничего не следовало. ОСК красноречиво демонстрирует: собственное культурно-историческое наследие ей неинтересно!
«Расстояние измеряем в часах езды»
— Пять с половиной лет назад, через год после избрания вас Архангельским Преосвященным, создана Архангельская митрополия, объединяющая Архангельскую, Котласскую и Нарьян-Марскую епархии. Как вы оцениваете последствия разделения прежней Архангельской и Холмогорской епархии?
— Напомню: до 1995 года в течение десяти лет здешняя епархия именовалась Архангельской и Мурманской и включала в свой состав в том числе еще и Республику Коми. В первом приближении ответ на ваш вопрос очевиден: храмов и приходов становится больше, управлять из одного центра ими всеми сложнее, чем и обуславливается создание новых кафедр. Традиционно считается, что в современных условиях одного епископа достаточно на сотню приходских общин. Мне кажется, эта цифра всё же завышена. Гораздо оптимальнее число «50». Тогда между епископом и духовенством устанавливается подлинно крепкая связь, устойчивое взаимопонимание.
На деле же доводов в пользу проходящей сейчас административно-территориальной реформы куда больше. Мне одним из первых в силу объективных географических причин удалось почувствовать ее необходимость. Возьмем для сравнения путь от Москвы до Воронежа — это пятьсот километров. Пересекаем епархии с четырьмя правящими архиереями, едем по прекрасным дорогам. Теперь смотрим на дорогу до Котласа, отстоящего от Архангельска на шестьсот километров. Расстояние здесь по традиции измеряют не в километрах, а в часах езды. Джип иногда приходится прицеплять к КамАЗу или к другой спецтехнике.
Вот где нужна малая авиация — не только государственным, но и церковным администрациям! Мне в Архангельск из Москвы лететь полтора часа и отсюда в Нарьян-Мар примерно столько же. В течение года мне приходилось управлять епархией, в которой было два губернатора, два законодательных собрания, причем один из субъектов имеет статус автономного округа. Смотря на вещи реально, чтобы в Ненецком автономном округе возродить христианскую проповедь и миссионерское просвещение, необходим не просто одаренный священнослужитель, но собственный архиерей. Ведь епископ обладает Божественной апостольской благодатью. По мысли святых отцов, где епископ — там Церковь.
Кроме того, епископ никогда не прибывает на новую кафедру один. Он всегда берет кого-то из своей прежней команды, что и позволяет ему менять (все мы надеемся, что к лучшему) ситуацию на новом месте служения. Далее, одно дело — требования Патриархии к приходу, к благочинию и совсем другое — к епархиальным структурам со своим Преосвященным во главе. Поэтому я предпочитаю не употреблять терминов «разукрупнение» и тем более «разделение» старых епархий, говоря именно о создании новых кафедр. В нашей митрополии — в Нарьян-Марской и в Котласской епархиях — требуется именно миссия, служение по просвещению населения. И я очень хочу поблагодарить Святейшего Патриарха Кирилла за своевременную мысль об увеличении количества кафедр и епархий в нашей Церкви, за энергию, с которой он претворяет ее в жизнь, за то, что не боится недовольной реакции некоторых собратьев: мол, у нас что-то где-то отрежут (подобные мысли несколько лет назад приходилось слышать).
— Сколько приходов насчитывается сейчас в новой Архангельской епархии?
— Зарегистрированных — сто десять.
— Но это более чем вдвое превышает оптимальные, по вашим словам, полсотни. Все ли их удалось посетить за пять лет вашего служения?
— Почти все. Стопроцентно утвердительно ответить не могу всё по той же причине — из-за расстояний. У нас есть места, куда дойти можно только пешим кружным путем. Так, в Кожеозерский монастырь шагать нужно 18 км. И тем не менее там восстановлена монашеская жизнь, живет и служит Богу иеромонах Михей (Разиньков). Сура сейчас выглядит более или менее прилично, а когда туда возрождать женскую обитель приехала игумения Митрофания (Миколко), для монахинь там стоял маленький домик без удобств. А ведь настоятельница — из Санкт-Петербурга, привыкла к обычным городским условиям... Когда приехал к ней впервые, с участием спрашиваю: наверное, тяжело вам тут?! А у нее глаза светятся: «Владыка, я так благодарна святому праведному отцу Иоанну — он наполняет сердце благодатью!» В полусотне километров возрождает Артемиево-Веркольский монастырь москвич — игумен Иосиф (Волков). Настоятель архангельского подворья этой обители игумен Феодосий (Нестеров) — его земляк, окончил МГТУ имени Н.Э. Баумана с красным дипломом. Подворье в Карпогорах — ближайшей железнодорожной станции и к Суре, и к Верколе, откуда к реке Пинеге идет только отсыпанная песком дорога — несколько лет возглавлял отошедший ко Господу 1 февраля с.г. бывший военный летчик иеромонах Артемий (Котов)...
Да, посетил я, повторюсь, не все приходы. В некоторых местах удавалось отслужить только молебен, ведь к совершению Литургии надо готовиться. Но бесконечно благодарен всем служащим здесь — в местах, о которых еще царь Петр I сказал, что они не для человеческого житья. У нас сложилось подлинное братство!
Депрессивный Архангельск и подлинные патриоты
— На Русском Севере налицо критическая ситуация с памятниками деревянного зодчества, и подавляющее большинство из них — церкви и часовни...
— Вообще наша митрополия первенствует по количеству деревянных храмов. А это церкви особенные. Увы, зачастую годами они стоят без молитвы и без надзора по весьма прозаической причине: прихожан не осталось. Жизнь трудна, дорог нет, и люди уезжают. А эти церкви умирают... И я очень благодарен неравнодушным москвичам, объединенным моим воронежским земляком помощником начальника Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого священником Алексием Яковлевым в проекте «Общее дело». Добровольцы, тратя свои отпуска, приезжают летом, ремонтируют, реставрируют или консервируют старинные храмы, спасая их от гибели или хотя бы отдаляя ее. Сам отец Алексий купил дом в деревне Ворзогоры, его матушка вместе с детьми проводит там всё лето. Приезжаю к ним в гости — комаров тучи!!! «Домой в Москву не хотите?» — детей спрашиваю. «Не-не!» — хором мне в ответ. Вот настоящие патриоты!
— Ваша паства очень разная. Архангельск вырос на местах традиционных ссылок. Поморы — потомственные рыбаки, селяне — крестьяне, северодвинцы — преемники целого поколения советской технической интеллигенции. Как найти единый подход ко всем?
— Отличает наших северян обостренное чувство фальши. Поэтому жить нужно открыто, а проповедовать — от сердца. Если ты говоришь богословски точно, но только лишь от ума — твоя проповедь обречена на неудачу. Архангельск — город депрессивный, с нечеловеческими условиями существования, с до сих пор отсутствующей программой по замене ветхого жилья... Потому и люди отсюда уезжают, причем лучшие, самые деятельные и активные.
— Перед Архангельском вы возглавляли Сахалинскую епархию. Там жить тоже непросто...
— И на Сахалине, и у нас суровые снежные зимы. И там, и там граница, окраина Российской державы. Здесь тоже есть крупные островные территории — Соловки, Кий-остров... Но на Сахалин, в отличие от Поморья, в советское время никого не ссылали. У нас с недоверием смотрят на любую власть. Но где умножается грех, там, по слову апостола, преизобилует благодать (см.: Рим. 5, 20). И раньше, и теперь монахи в наши северные обители приходят не для продления дней своих на земле, а чтобы обрести место соединения с Богом. Первейшая задача монашеского делания — это покаяние, а тут сама природа способствует покаянию. И скоро в открытой, нечерствой душе воцаряется любовь. Русский Север — место притяжения человеческих сердец, где уцелели островки подлинного Духа Божия, не погашенного грехами.
Потому-то здешних уроженцев, даже покинувших отчий дом, так сильно тянет на родину. И потому людям из здешней глубинки так некомфортно в большом городе. Северный народ присматривается долго, но потом открывает душу и сердце свое полностью, без остатка. Люди здесь привыкли чувствовать локоть друг друга. Поэтому с ними приятно.
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил (Александр Григорьевич Доровских) родился 27 декабря 1960 г. в Воронеже. В 1981–1984 гг. — обучался в Одесской духовной семинарии. В 1984–1988 гг. в Московской духовной академии. В марте 1985 г. принят в число братии Троице-Сергиевой лавры.
20 июня 1985 г. пострижен в монашество, 3 июля рукоположен во иеродиакона, 28 августа 1986 г. — во иеромонаха. 26 мapтa 1988 г. возведен в сан игумена, 29 декабря 1989 г. — в сан архимандрита. С 19 июля 1988 г. нес послушание благочинного Троице-Сергиевой лавры.
11 ноября 2001 г. в Москве в Храме Христа Спасителя хиротонисан во епископа Южно-Сахалинского и Курильского. Решением Священного Синода от 24 декабря 2010 г. (журнал № 120) назначен Преосвященным Архангельским и Холмогорским. Решением Священного Синода от 27–28 декабря 2011 г. (журнал № 150) назначен главой Архангельской митрополии. 8 января 2012 г. возведен в сан митрополита. С декабря 2011 г. по ноябрь 2012 г. временно управлял Котласской епархией.
21 апреля 2017 г. 16:59
Ключевые слова: митрополия, Север России
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