Валаамские звезды

ЛЕТО НА СЕВЕРНОМ АФОНЕ: ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ, ЭЕЛКТРОКАРЫ И "ОХОТА" На МОНАСТИКО

Международный хоровой фестиваль «Просветитель» стал доброй традицией валаамского лета. Но, несмотря на привычный формат третьего по счету фестиваля, у нынешнего были и свои особенности. Сквозной темой всех концертов стало 100-летие трагического 1917 года, а в качестве специального гостя был приглашен 14-летний киприот Николас Карагиоргис.

Хорошо заметно, как подросток волнуется перед выступлением. Немного нервно теребя черную папку с фирменным логотипом III Международного Валаамского фестиваля православного пения «Просветитель», Николас выслушивает последние наставления своего почтенного наставника Аристоса. Потом, отбросив со лба челку, бежит фотографироваться с певцами камерного хора факультета церковного пения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Коля с Кипра и другие звезды

На фоне главной идеи «Просветителя» — единства веры православных народов и многообразия их музыкальных культур — каждый год выделяется какая-то особенность праздников, проходящих на Певческом поле центральной усадьбы и под сенью соборного монастырского храма. Не знаю, задумывали ли организаторы подобный эффект или нет, но на этот раз главной звездой стал юный исполнитель византийских распевов из Никосии. Всеобщим любимцем пассажиров отшвартовавшегося от причала Пассажирского порта Северной столицы теплохода «Санкт-Петербург» он стал практически сразу же, вечером 27 июля. На следующее утро, в день памяти Крестителя Руси, вместе с братским хором Валаамской обители Коля с Кипра пел за Божественной литургией во Владимирском скиту. Потом были неизменно срывавшие громогласные овации сольные выступления...

У себя на Родине Николас состоит в хоре монастыря Киккской иконы Божией Матери на Тродосе. Там и постигает премудрости византийских распевов. Прекрасно говорит по-русски — чему есть объяснение, оставшееся загадкой для подавляющего большинства участников фестиваля. Без большой натяжки Колю можно назвать плодом монашеских молитв. Очень долго его родители (мать с отцом сопровождали мальчика на его валаамских гастролях) не могли зачать ребенка.

«С ними обоими — давними духовными чадами скитоначальника нашего Всехсвятского скита схиигумена Серафима (Покровского-Бараделя) — я познакомился несколько лет назад на Кипре, куда мы прилетели вместе с наместником обители епископом Троицким Панкратием на посвященную Иосифу Исихасту богословскую конференцию, — рассказывает регент Валаамского братского хора монах Давид (Легейда). — Тогда я понял, почему отец Серафим так долго — в течение двух часов — совершает проскомидию. Собрались три семьи его духовных чад. Я подумал, придут от силы человек 10. А в каждой семье оказалось по пятеро-шестеро детей, и у всех поначалу были такие же, как у Карагиоргисов, проблемы! Теперь у Николаса, кстати, четверо братьев и сестер. Тогда он был совсем еще маленьким мальчиком. А в прошлом году он с родителями впервые побывал на Валааме. Прогуливаясь, мы встретили владыку Панкратия, и я попросил Николаса что-то спеть. Наш наместник оказался буквально сражен его искусством. Записал его пение на телефон, и в соцсети эта запись за несколько дней набрала тысячи "лайков". Так Карагиоргис оказался среди специальных гостей фестиваля...»

В отличие от прошлых лет, в официальную программу не стали включать богослужения с участием приглашенных хоровых коллективов. За счет этого возросло число концертов: и в субботу, и в воскресенье на Певческом поле их прошло по два плюс еще по одному — в стенах Преображенского собора. Открылся же фестиваль пятничным концертом-спектаклем «Путь к храму», решенным в виде музыкальной композиции на тему отечественной истории последнего столетия. Показалось (возможно, с непривычки), что его программа перегружена самыми разнообразными жанрами, исполнительскими стилями, сценическими приемами и эффектами. Всему тут нашлось место: и революционному «Яблочку», и маршу «Смело мы в бой пойдем» в обеих вариациях (с «красными» и «белыми» словами), и авторской песне в исполнении барда Елены Фроловой, и даже «Поэме о Сталине» Александра Галича, прочитанной «официальным голосом» фестиваля Иваном Стависским.

Вообще среди участников на этот раз преобладали отечественные коллективы и их коллеги с постсоветского пространства. Это объяснимо: сквозной темой всех концертов проходило 100-летие трагического 1917 года. Впрочем, те, кто ждал талантливых дебютантов, в накладе не остался. Чистейшим академическим звучанием порадовали Государственный камерный хор Армении «Ховер» и Челябинский камерный хор им. В. В. Михальченко. Высочайший исполнительский уровень хозяев — праздничного хора Валаамского монастыря под управлением Александра Бордака — в дополнительных аргументах не нуждается. Не могу не упомянуть о буквально потрясшем аудиторию концерте, где валаамцы выступили с программой песнопений в честь Пресвятой Богородицы. Иногда приходится слышать неодобрительные оценки в адрес однородных переложений авторских произведений, в оригинале написанных для смешанных коллективов (особенно когда речь идет о буквально всем известных сочинениях хоровой классики XIX‒ХХ веков). Хор Бордака ответил на подобные упреки безупречным звуком: пойте так, чтобы не к чему было придраться, и критики восхищенно умолкнут! Подтверждением тому — три овации, сорванные после рахманиновского «Богородице Дево, радуйся» и двух духовных концертов Павла Чеснокова — «Заступнице усердная» и «Мати Божия».

Крути педали

Фестиваль сегодня кажется настолько устоявшимся, что уже редко кто вспоминает, какие серьезные организационно-финансовые проблемы встали перед главным соорганизатором премьерной версии этого события в 2015 году — Академией православной музыки. Уже год спустя ношу подготовки концертов и труды по приему на архипелаге нескольких сотен участников и зрителей достойно разделили между собой Спасо-Преображенский Валаамский монастырь и генеральный партнер фестиваля «Россети». На этот же раз при содействии и под внимательным кураторством обеих этих структур удалось пригласить две достойно отработавшие профессиональные команды. Фирма «Прайм Ивент» выступила в качестве исполнительной дирекции фестиваля, а творческое его наполнение обеспечила студия «Шоу Консалтинг».

С административной точки зрения по-настоящему массовое культурное мероприятие, которое монастырь принимает на своей территории третий год подряд, прошло безупречно. С самого первого шага ступивших на борт красавца-четырехпалубника «Санкт-Петербург» артистов окружали внимание и забота корабельной команды. От пристани Большой Никоновской бухты, куда судно пришвартовалось ранним утром 28 июля, к центральной усадьбе отходили монастырские автобусы. К услугам же прибывших в Монастырскую бухту на «Метеорах» туристов и паломников предлагались экологически чистые транспортные диковинки (по крайней мере, в пределах православных обителей) — электрокары и электровелосипеды.

В седле электробайка впечатление от часовой прогулки на фоне уникальной валаамской природы и архитектурных памятников Северного Афона превзошло все ожидания. Сначала цена — 350 рублей за час проката — кажется великоватой (правда, чем дольше катаешься, тем дешевле он обходится за единицу времени). Но удовольствие того стоит! Гибридный привод устроен таким образом, что, чем сильнее крутишь педали, тем больше «жару» поддает электромотор. Не успел я оглянуться, как за пять минут домчал от соборного храма до Игуменского кладбища. Еще какие-нибудь десять минут — и впереди блестит гладь Тростяного залива...

Хочется спешиться, неспешно побродить по скиту или помолиться в отдаленной часовне? Не проблема: механизм снабжен двумя ключами. Один замок блокирует заднее колесо, другой включает-выключает своеобразное «зажигание» (оно тут присутствует, потому как байкер варьирует не только обычную для современных велосипедов передачу, но и ток подзарядки аккумулятора вместе с полезной мощностью электромотора).

В общем, в условиях обширных монастырей транспорт для одиночных паломников незаменимый, особенно если необходимо быстро преодолеть большое расстояние. Кстати, «дикой», неорганизованной аудитории нынешнего фестиваля «Просветитель» благословлялось встать лагерем и провести несколько ночей под открытым небом, не прибегая к услугам гостиниц. Такая возможность, правда, не афишировалась слишком широко (что вполне разумно: к одновременному многотысячному наплыву туристов ни один монастырь не готов). Но в итоге все прошло без чрезвычайных происшествий.

Заметки на полях

После концертов толпы слушателей устремлялись в главный продуктовый магазин. Сначала я не догадывался о первопричине столь массового «паломничества». Потом оказалось, что как раз во второй половине дня туда поставляют три сорта фирменного валаамского сыра. Увы, за трое суток приобрести ни одну из свежих упаковок не удалось: дефицит! Пришлось ограничиться только нарезкой в «долгоиграющем» пластиковом ведерке.

«Что вы хотите: дневной поставки хватает на час-два торговли, все раскупается», — разводит руками эконом монастыря монах Ефрем (Мухин). Вкус — прекрасный, но цены, заметим, немного кусаются: 150-граммовые упаковочки «тянут» на полтораста рублей.

Что ж, если сыра мало на прилавке — ноги в руки и все на том же электробайке — на монастырскую ферму, благо журналистское удостоверение в кармане. Место между Владимирским и Коневским скитами — совершенно особая точка даже в пределах острова Валаам: здесь, в его сердцевине, и одновременно на берегу Скитского залива, сложился наиболее благоприятный в пределах всего архипелага микроклимат.

За пять последних лет ферма преобразилась. Два года назад завершена реконструкция скотного двора, в нынешний летний сезон отреставрирован братский корпус для 40 насельников, а на старом фундаменте одной из служебных построек возведена новая трапезная. Вокруг благоухает недавно заложенный дендропарк, где планируется высаживать деревья и кустарники из различных уголков России.

Валаамское стадо крупного рогатого скота насчитывает 75 коров, 40 из которых дойные. Летом они свободно гуляют по пастбищу, зимой их тоже специально выгуливают. Спокойный размеренный ритм обители в сочетании с неукоснительным соблюдением животноводческих технологий дает возможность держать на ферме пару быков, не прибегая к искусственному осеменению. Вместе с индивидуальным рационом кормления и регулярными тщательными ветанализами все это создает потрясающий эффект: среднесуточный удой каждой буренки — 25 литров. Одна половина полученной за день тонны молока идет на стол насельникам (в том числе на производство кефира, сметаны и масла для собственных нужд обители), вторая — на сыроваренный участок.

Сыр на Валааме выпускают трех разновидностей: твердый сорт монастико, мягкий рикотта и средний (на вкус непритязательного потребителя — обычный) качотта. Все сертифицированное оборудование для производственной линии поставили итальянские партнеры обители. Но торговая марка «Монастико» успела получить 15-летний российский патент, так что теперь этот валаамский сорт с полным правом можно называть отечественным.

«Из ведра молока получается килограмм сыра, так что за обе смены в течение суток мы производим около половины центнера, — рассказывает послушник Сергей (Донцов). — В течение смены партия варится в больших ваннах при строго определенной температуре. Потом она примерно сутки солится, еще столько же сушится и затем зреет — в зависимости от сорта от двух недель до полугода».

Еще на ферме есть птичник. Здешние куры и петухи питаюся ячменем — тоже местным продуктом. В прошлом году на Валааме собрали первый за 77 лет урожай зерновых: порядка 35 центнеров ячменя с гектара. Молодые посадки площадью 19 га пришлись по вкусу лосям, тех даже приходилось гонять с полей.

С 1939 года, когда монахи вынуждены были оставить родной монастырь, политые по́том многих поколений предшественников пахотные валаамские угодья зарастали бурьяном и подлеском. За полтора десятка последних лет в сельхозоборот удалось вернуть 80 га (неоценимую помощь в этом оказали трудящиеся в монастыре летом волонтеры), предстоит «оживить» еще столько же. До прихода советской власти на остров на здешних полях высевали, помимо ячменя, овес и рожь. Сейчас восстановленные земли используют под посадки картофеля, свеклы, моркови и различных многолетних трав, а также под расширение монастырских яблоневых садов. Валаамские яблоки — еще одна гордость архипелага: невероятно сладкие и сочные, они вырастают на яблонях, живущих по полтораста лет! Местные агрономы живучесть сорта, успешно перенесшего и все лихолетья ХХ века, объясняют не имеющей аналогов почвой: рукотворным, бережно подготовленным за долгие века питательным слоем, непосредственно под которым лежит карельский минерал вулканического происхождения габбро-диабаз.

Прижился в открытом грунте и в теплые годы плодоносит валаамский виноград. Давно перестали удивлять и многочисленные местные кусты смородины и малины, а нынешней весной в теплице верхнего сада ради эксперимента огородники успешно вырастили колумбийский ананас. Но мало этого местным сельхозэнтузиастам — теперь на Светлом острове раскинулась еще и павлинья ферма. Когда идешь в Никольский скит, хорошо слышна выдаваемая райскими птицами «рапсодия». В сочетании со звуками хоровых концертов — ощущение непередаваемое!

Историческая справка. Строительство монастырской фермы на Валааме началось в 1879 г. при игумене Дамаскине (Кононове) и завершилось в 1881 г. при игумене Ионафане II (Дмитриеве). До того монастырское стадо содержалось в помещении работно-конюшенного дома центральной усадьбы. После Великой Отечественной войны фермерские постройки сначала использовались в подсобном хозяйстве Питкярантского целлюлозно-бумажного комбината, а с открытием на острове дома-интерната для инвалидов ферма обеспечивала его молоком и мясом вплоть до закрытия в 1984 г. В 1992 г. обветшавшие строения были переданы возрождавшемуся монастырю.

Епископ Троицкий ПАНКРАТИЙ, наместник Валаамского Спасо-Преображенского монастыря: «Наш фестиваль развивается»

— Ваше Преосвященство, оцените, пожалуйста, путь, пройденный фестивалем «Просветитель» за три года. Что из задуманного удалось, а что пока нет?

— Если сравнивать между собой три фестиваля разных лет, заметно движение вперед. Первый фестиваль, в 2015 году, запомнился в первую очередь сильным репертуаром и премьерным исполнением оратории «Князь Владимир». Второй фестиваль оказался послабее, ощущался крен в сторону византийской традиции. В этом году программа, пожалуй, наиболее сбалансирована. Сильное впечатление произвел на меня спектакль-концерт в первый день, где в едином действе можно было услышать большой и камерный академические хоры, авторскую песню, советский романс и даже звучание ансамбля струнных инструментов. Надеюсь, со взрослением нашего фестиваля количество его участников и общее его качество будут только возрастать.

— Поделитесь планами: какую программную тему предполагается сделать центральной на «Просветителе-2018»?

— Конкретно говорить пока рано: фестиваль живой, он развивается, так что тема определится естественным образом. Думаю, следует отразить подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской. Что, впрочем, не исключает и выступлений талантливых участников на свободную тему: талантливый коллектив всегда придает празднику особую изюминку.

— На основных паломнических тропах появились беседки для отдыха и общественные туалеты, велопарковки и стоянки для электрокаров. Вы за «зеленый» образ жизни?

— Современный этап развития обители ставит задачу и, самое главное, дает возможность задуматься о благоустройстве территории по современным стандартам. Периметр Певческого поля можно взять за образец того, как должен выглядеть весь остров. Стараемся бороться с мусором. Наладили раздельный его сбор (гости за сезон оставляют десятки тонн этого добра!), при помощи благотворителей построили небольшой мусороперерабатывающий завод, результат деятельности которого вывозим на материк. Предстоит рекультивировать старую свалку. Прокат электротранспорта — из той же серии: продукт экологичный, паломникам и туристам пришелся по душе.

— Расскажите, пожалуйста, о Музее современной иконы. Для монастыря это не совсем обычный экспозиционный проект...

— Пока он в стадии обсуждения, но открыться должен уже в следующем году в составе Духовно-просветительского центра, запланированного в здании восстанавливаемой после пожара Зимней гостиницы. Эта идея родилась, с одной стороны, из желания помочь нашим волонтерам получить какие-то новые гуманитарные знания за время благих трудов в обители. А с другой стороны, множество интересных современных иконописцев уходит из жизни, и хочется сохранить память об их мастерстве.

«Это площадка для взаимного обогащения и культурного роста наших народов»

Участники фестиваля «Просветитель» отвечают на вопросы «Журнала Московской Патриархии»

1. Как вам кажется, в чем главное достоинство организуемого Церковью масштабного музыкального праздника?

2. Что на фестивале лично вам понравилось больше всего? Чего, напротив, не хватило?

Георгий ДОНАДЗЕ, художественный руководитель Государственного ансамбля грузинского фольклорного пения «Басиани»:

Лично я вижу здесь прекрасный пример того, как подобные фестивали можно было бы проводить и в нашей стране. К сожалению, Грузия сейчас не в состоянии пригласить столько прекрасных коллективов за счет организаторов. Еще бы добавить чуть-чуть бюджета — и на Валаам устремятся музыканты вообще со всего мира!

Очень хорошо, что впервые сюда приехали армянские музыканты. Это ведь, строго говоря, не православная страна, а какая богатейшая певческая культура! Вообще, мне кажется, надо свободнее приглашать поющие коллективы различных христианских вероисповеданий из Западной Европы. Мы с огромным интересом слушали бы их музыку, они — нашу. Все это послужило бы взаимному обогащению и культурному росту.

Сона ОГАННЕСЯН, заслуженный деятель культуры Армении, художественный руководитель Государственного камерного хора Армении «Ховер»:

В мире подобные фестивали всё популярнее. Ведь именно в Церкви сохранилась наиболее аутентичная народная духовность, именно в церковной культуре родилось профессиональное музицирование. Поэтому «Просветитель» вполне вписывается в этот мировой культурный тренд.

Мы впервые на Валааме, и я в восторге от здешней природы, от всего, что окружает наши выступления. Вообще, все прекрасно с самой первой секунды: приветственный коктейль капитана на палубе теплохода, смешная учебная тревога с элементами шоу... Кто хочет — участвует в дружеских ночных песнопениях на корме, кто не хочет — отдыхает в каюте. Накладок не вижу!

Протоиерей Андрей ЛОГВИНОВ, клирик костромского храма во имя апостола Иоанна Богослова:

Интереснее всего тут представленное разно- и многообразие различных певческих традиций, особенно в сочетании с уникальностью места проведения фестиваля.

Прекрасно, что энтузиасты духовной музыки могут почерпнуть из концертной программы что-то полезное дистанционно благодаря интернет-трансляции. Я вот сегодня получил SMS-сообщение: «Смотрим вас в интернете!». Понравились и видеовизитки каждого коллектива перед выступлением: краткие ролики дельно сняты и смонтированы, сразу понятно, кто и о чем будет петь. А вот в концерте-спектакле, на мой взгляд, оказалось слишком много революционной лексики. Понятно, что мы относимся к 1917 году как к трагедии, но все же в монастыре подобное лицедейство, на мой взгляд, не совсем уместно.

Ольга СЕЛЕЗНЕВА, художественный руководитель и главный дирижер Челябинского камерного хора им. В. В. Михальченко:

Фестиваль объединяет музыкантов, поющих в различных исполнительских манерах и стилях. Так, сегодня мы слышали исполнявший обиходные песнопения студенческий коллектив ПСТГУ, прекрасно узнаваемые авторские обработки духовных стихов пера монахини Иулиании (Денисовой), которые исполнил управляемый ею праздничный хор минского Елисаветинского монастыря, византийские распевы от Николаса Карагиоргиса. Мы же представили концертный вариант авторских сочинений русской духовной музыки.

Привлекает стилевое разнообразие в рамках темы, определенной программой. В этом я вижу главный ресурс для дальнейшего творческого развития фестиваля.

Алексей ПУГАЧЕВ, руководитель московской школы звонарей «Колокольный Град»:

Прекрасна демократическая атмосфера: каждый зритель может подойти пообщаться с исполнителем, обменяться мнением, взять автограф. В таких мероприятиях и надо ориентироваться на непритязательную, неискушенную публику, в том числе и на невоцерковленную. Послушает зритель одно, другое, что-то придется ему по вкусу, глядишь — и в душе отложится...

Я в восторге от организации. Что касается концертной программы, добавил бы дружеских выступлений — возможно, не на главной фестивальной площадке.