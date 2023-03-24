Весна в российских музеях

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Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию
В 2021 году иконописец Ирина Зарон была награждена Золотой медалью Российской академии художеств за росписи в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве и работы последних лет. Вместе с супругом, известным скульптором Сергеем Антоновым, художница была ранее награждена Академией медалью «Достойному» за работу в надвратном храме Андреевского монастыря. Эти награды — признание профессиональным сообществом вклада художницы в русское церковное искусство. Образы, которые создает Ирина Зарон, уникальны: твердо следуя традиции, она не копирует изображение, а создает новое в строгом соответствии с каноном. Ее авторский почерк — благородная сдержанность колорита и мягкий, приглушенный фон. Ирина Павловна Зарон рассказала, как она пришла к иконописанию, что для нее канон и как рождает- ся современный иконный образ. PDF-версия.
24 марта 2023 г. 14:30
Зима в российских музеях
Крест преподобномученицы, автографы петроградских святых и государевы вклады в Троице-Сергиеву лавру. PDF-версия.
14 декабря 2022 г. 14:00
Свет в звуках
Завершился II Патриарший фестиваль духовной музыки «Свет Христов». В этом году он был посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В фестивале приняли участие хоровые коллективы из 51 епархии Русской Православной Церкви. Впечатлениями о состязании хоров и его итогах с обозревателем «Журнала Московской Патриархии» поделился член жюри профессор Московской духовной академии и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член Союза композиторов РФ Николай Денисов. PDF-версия.
4 декабря 2022 г. 15:00
Россия в иконе, Петр Великий и редкие образы Николая Чудотворца
Несмотря на относительное летнее затишье в культурной жизни, российские музеи продолжают радовать интересующуюся церковной историей публику. К услугам посетителей — беспрецедентная по масштабу выставка московского собирателя икон Игоря Сысолятина, «Духовный регламент» Петра I в публичной экспозиции и «Никола Мокрый» в Третьяковке. PDF-версия.
23 августа 2022 г. 15:00
Помочь подняться к Небу
Весной этого года в Большом театре прошла торжественная церемония вручения высоких государственных наград работникам культуры. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоился и Олег Овчинников, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, секретарь Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, регент хора Казахстанского митрополичьего округа. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с Олегом Николаевичем о том, как он нашел свое призвание, в чем заключается главная задача певчих во время богослужения и о чем должны помнить начинающие регенты. PDF-версия.
6 июля 2022 г. 12:00
Пасха в российских музеях
Столетие подвига Церкви, стоически пытавшейся противостоять расхищению святынь богоборцами под предлогом помощи голодающим, нашло отражение и в выставочной палитре нынешней весны. Правда, полновесную экспозицию на эту тему подготовило не государственное, а епархиальное учреждение культуры. Впрочем, ведущие московские и петербургские площадки также приберегли немало интересного — от посвященного святителю Николаю нового зала в Северной столице до подлинных мундиров последнего российского императора в московском Царицыне. PDF-версия.
24 мая 2022 г. 14:00
Изобразить неописанное
Воскресение — центральное событие евангельского благовестия, главный праздник Православной Церкви. Считается, что православная традиция не изображает момент Воскресения Христа. При этом в современных указателях иконографических сюжетов если и есть рубрика «Воскресение», то с отсылкой «см. “Сошествие во ад”»: именно так принято в настоящее время называть каноническую икону Пасхи. Как менялась иконография Пасхи и что сегодня считается каноническим образом «праздника праздников», «Журналу Московской Патриархии» рассказала кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-Петербург) Светлана Иванова. PDF-версия.
3 мая 2022 г. 13:30
Кадры решают
Интернет-ресурс Orthphoto.net, рассказывающий о Православии языком фотографии, подвел итоги первого международного конкурса Orthphoto Awards. По словам руководителя проекта Александра Василюка из Польши, география и массовость конкурса превзошли ожидания: почти семь сотен участников из трех десятков стран представили свыше четырех с половиной тысяч работ. PDF-версия.
24 марта 2022 г. 18:00
Митрополит Омский и Таврический Владимир: «Любовь без морализаторства»
Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона, славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением. В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни? PDF-версия.
20 января 2022 г. 16:00
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ЖМП № 3 март 2023 / 27 марта 2023 г. 17:00
Весна в российских музеях
ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ОСВАИВАЕТ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО, ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ОТКРЫВАЕТ МАСШТАБНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ, КРЕМЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ОБРАЗЫ СВЯТЫХ ВОИНОВ
Ведущие российские музеи при организации выставок церковного искусства делают ощутимый акцент на теме национальных святынь и святых. Московский государственный объединенный музей-заповедник предлагает рассчитанную на целый год экспонирования краткую антологию образов русских угодников Божиих. Третьяковская галерея принимает коллег из Владимира с масштабным проектом, в рамках которого представлены древние памятники иконописания и церковно-прикладного искусства Суздальского княжества. Музеи Московского Кремля представили временную экспозицию с достаточно узкой для академической выставочной площадки темой: стяжавшие святость защитники земли Русской и небесное воинство, к молитвенной помощи которого православные россияне прибегают особенно часто. PDF-версия.
Иконы Страстного цикла: премьеры публичной экспозиции и уникальные образы после реставрации
Страсти Христовы. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. До 11 апреля.
Кураторы экспозиции — главный хранитель музея Оксана Смирнова и заведующая отделом учета и комплектования фондов Светлана Кирьянова — представили сотню редких памятников, распределив их на два тематических блока: Распятие Христово на Кресте и предшествующие ему события Страстей начиная с Тайной Вечери. Хронологически они охватывают более пяти веков иконописания — с конца XIV до начала ХХ века, а по стилистике исполнения представляют как вполне традиционные произведения царских изографов Оружейной палаты, так и примеры весьма редкой иконографии. Помимо экспонатов из собственных фондов ЦМиАР, здесь широко представлены собрания Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково», а также предметы из частных коллекций.
«Так, мы демонстрируем совершенно не характерный для нашего выставочного пространства шедевр — живопись маслом на холсте "Страстная седмица" кисти Михаила Нестерова из фондов Музея христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии, — говорит куратор Оксана Смирнова. — Задумав это полотно сразу после революции, художник завершил его только через полтора десятка лет. Церковно-археологический кабинет предоставил нам вместе с картиной также авторский эскиз, созданный гораздо раньше. Можно видеть, что Распятие на эскизе окружено толпой, тогда как на картине остались только семь поклоняющихся Христу человек: священник, крестьянин, три женщины (одна из которых держит в руках детский гробик) и два писателя — Гоголь и Достоевский. Как считают современные искусствоведы, такое изменение композиции отражает духовные поиски самого Нестерова в первые советские годы и его размышления о русской истории».
Некоторые участники выставки согласились на демонстрацию ЦМиАРом святынь прямиком с рабочих столов реставраторов. «Отдел древнерусского искусства Государственного исторического музея впервые обнародовал трехсоставный складень "Распятие Христово со Страстями", изготовленный в первой половине XVIII века в Ярославле. Обе боковые створки у него съемные, а крест вынимается. Его оборотная сторона содержит изображения орудий Страстей, интересен состав предстоящих им святых: преподобные Сергий, Михей и Никон Радонежские, Антоний и Феодосий Печерские, Зосима и Савватий Соловецкие и Максим Грек. Такая особенность недвусмысленно свидетельствует о принадлежности к монастырской церковной культуре, с большой вероятностью складень происходит из Троице-Сергиевой лавры, — считает Светлана Кирьянова. — Поистине уникальным его делает смешанная техника изготовления: темперная живопись и чеканка с чрезвычайно хрупким слюдяным декором в украшениях».
Немало редкостей из собственных фондов выставляет музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Прежде всего это встречающая посетителей у входа круглая мозаика «Спаситель в терновом венце» Императорской Академии художеств времен ее расцвета — второй половины XIX столетия. В музее она находится с советских времен, а поступила туда от правоохранительных органов северной российской столицы. «Обстоятельства того дела за давностью лет забылись, — рассказывает Оксана Смирнова. — Загадкой как для реставраторов, которые недавно восстановили мозаику, так и для хранителей остается карандашная приписка в архивном документе, сделанная, как можно предположить, рукой ленинградского следователя: "Происходит из Храма Христа Спасителя". Каким образом петербургская мозаика могла попасть в собор на Волхонке и почему в советское время оказалась в Ленинграде? Единственное, что нам известно, — до революции действительно вынашивались планы заменить фрески в Храме Христа Спасителя мозаичными панно. Не исключено, направление дальнейшего поиска ответов на эти вопросы подскажет кто-то из посетителей нашей выставки».
Впервые ЦМиАР выставляет еще одну отреставрированную икону — «Лобзание Христа Иудою» второй четверти XIX века из Николаевской Берлюковской пустыни под Москвой. «Только после того, как она покинула реставрационные мастерские, мы поняли, что это настоящая находка: точный список с прославившегося в 1829 году чудотворением образа из Страстного чина иконостаса соборного храма, — уточняет Светлана Кирьянова. — Подлинник, созданный на рубеже XVIII и XIX столетий, исчез после революции. В одном из соседних селений позднее обнаружили очень похожую на него икону, но до сих пор не известно в точности, оригинал это или еще один талантливый список-копия».
Из практики иконопочитания в Православной Церкви известно, что иконы Страстного цикла редко бывают чудотворными. Но в экспозиции присутствует еще один из прославившихся в монастырях дореволюционной России образов — «Спас Беленький». В конце XIX века в Спасо-Влахернской женской обители в подмосковном Деденеве перед гипсовым барельефом «Несение креста» прозрели две слепорожденные девочки. После этого в местной мастерской развернули производство монохромных копий, где Спаситель традиционно изображался белым. Для этой выставки музей получил одну из таких копий из частной коллекции.
Уникальные предметы из собраний Кремля, музея-заповедника «Коломенское» и Владимиро-Суздальского заповедника
Небесное воинство. Образ и почитание. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». До 20 августа.
Один из крупнейших проектов отечественных музеев рассказывает о причисленных к лику святых воинах языком академического выставочного стиля, представляет как широко известные шедевры, так и крайне редко экспонируемые святыни. Впервые публика увидит выполненный европейским мастером рельефный образ «Чуда святого великомученика Георгия о змие», перенесенный в Успенский собор Московского Кремля в XVII столетии. Рядом одна из древнейших домонгольских икон этого святого из того же храма, датируемая рубежом XI и XII веков.
Повествование о святых воинах в русском изобразительном искусстве охватывает целое тысячелетие, а 130 произведений иконописи, скульптуры, живописи, нумизматики, фалеристики, оружейного дела и ювелирного искусства потребовали пространства двух кремлевских залов. Экспозиция в Одностолпной палате Патриаршего дворца включает несколько тематических разделов, посвященных Архистратигу Божию Михаилу и самым известным воинам-мученикам — святым Георгию Победоносцу, Димитрию Солунскому и Феодору Стратилату, а также княжеской святости и благочестию. Экспонаты в Успенской звоннице напоминают, как широко эта тема была представлена в придворном церемониале и в геральдике Московского царства и Российской империи. Здесь, в частности, можно увидеть оружие, ордена и награды, коронационные предметы и акварельные зарисовки с боевыми знаменами русских государей. Удалось отразить и советский стиль — к примеру, художественные образы святых благоверных Александра Невского и Димитрия Донского кисти Павла Корина. Художник писал образы великих князей во время Великой Отечественной войны — в 1942 и в 1944 годах.
Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Крымский Вал, 10, западное крыло. До 10 мая.
В Третьяковскую галерею на Крымском Валу прибыло шесть сотен предметов из Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного заповедника — одного из самых представительных музейных собраний российской провинции. Столь многоплановую экспозицию предметов старины и произведений искусства (как непосредственно связанных с историей Владимиро-Суздальской земли, так и вобравших и развивших ее художественные традиции) открыли в преддверии тысячелетнего юбилея Суздаля — города, которому вместе с соседним Владимиром суждено было стать центром объединения русского государства после монгольского ига.
Помимо нескольких драгоценных кладов и белокаменных резных украшений золотого века Владимиро-Суздальской земли, связанного с именами великих князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, здесь можно увидеть редкие иконографические памятники разных времен, стилей и направлений. Так, в древней усадьбе безвестного священнослужителя археологи обнаружили семь литых образков рубежа XII–XIII столетий со сложным декором в технике перегородчатой эмали. Веком позднее датируется Максимовская икона Божией Матери. Еще два богородичных образа — Владимирских — созданы величайшими изографами уже других эпох: один написал Симон Ушаков, другой приписывается Андрею Рублеву.
Святые земли Русской. Московский государственный объединенный музей-заповедник. Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69. До 14 января 2024 г.
В январе в Думной палате дворца Алексея Михайловича стартовал рассчитанный на целый год проект, в рамках которого предполагается продемонстрировать продолжающуюся экспозицию из 24 икон, хранящихся в музейном собрании Коломенского. Святыни в выставочном зале будут меняться каждые две недели в порядке, примерно сообразном дням их почитания в церковном календаре. Это галерея образов из Собора русских святых и пользующихся всенародным почитанием угодников Божиих, которая поступила в музейное собрание в 1920-е и в 1930-е годы, когда столичные храмы и монастыри закрывались, а часто и уничтожались.
Стартовала экспозиция с образа святых князей Владимира, Бориса и Глеба 1675 года. В феврале здесь можно было увидеть парный образ святых Михаила и Феодора Черниговских XVII века из подмосковного села Никольское-Хинки и образ святого благоверного Всеволода-Гавриила (князя Псковского) XVI века из собрания С. П. Рябушинского. В марте демонстрируются большая житийная икона святителя Филиппа XVII века из московской церкви Николая Чудотворца «Большой Крест» и образ преподобного Антония Дымского 1820-х годов. Приводим последующий порядок экспонирования.
Апрель
Преподобный Серафим Саровский (нач. ХХ в., из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове).
Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие (XIX в., из старообрядческой церкви в Токмаковом переулке).
Май
Чудо святого Георгия о змие (XIX в.).
Святитель Алексий, митрополит Московский (нач. XVIII в.).
Июнь
Святители Леонтий, Исаия и Игнатий Ростовские в предстоянии Спасу Эммануилу (XIX в.).
Владимирская икона Божией Матери (кон. XVII в., Оружейная палата Московского Кремля).
Июль
Боголюбская (Московская) икона Божией Матери (кон. XVIII в.) с предстоящими святителями Петром, Алексием, Ионой, Филиппом, блаженными Василием и Максимом.
Святые царственные страстотерпцы Николай, Александра, Ольга, Мария, Татиана, Анастасия, Алексий (2008 г., написана по заказу музея М. А. Скутте).
Август
Святой мученик Иоанн Воин (XVIII в.).
Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре (XVI в., из Сумского посада в Карелии).
Сентябрь
Благословение преподобным Сергием Радонежским битвы Куликовой (2014 г., написана по заказу музея М. А. Скутте).
Преподобный Иосиф Волоцкий (кон. XVII в.).
Октябрь
Преподобный Сергий Радонежский с житием (XVII в., из церкви святителя Николая Мирликийского на Щепах).
Святитель Петр в предстоянии Господу Вседержителю со сценами жития (XIX в.).
Ноябрь
Святой великомученик Димитрий Солунский (нач. XVIII в.).
Святитель Димитрий Ростовский (втор. пол. XVIII в.).
Декабрь
Святой благоверный князь Александр Невский (кон. XIX в.).
Святитель Николай (Можайский) (XVII в., из Сумского посада в Карелии).
Январь 2024 г.
Преподобный Савва Сторожевский (втор. пол. XVII в.).
Церковно-археологический кабинет (ЦАК) онлайн: «церковный Эрмитаж» уверенно осваивает интернет-пространство
Сердце русской культуры. Оцифрованная коллекция Церковно-археологического кабинета по веб-адресу christianmuseum.ru.
Древлехранилище Московской духовной академии, с прошлого года официально именуемое Музеем христианского искусства «Церковно-археологический кабинет», продолжает становиться доступнее и ближе посетителям. Пять лет назад в здание бывшего императорского путевого дворца XVII века стали пускать туристов и паломников, а не только студентов академии, священно- и церковнослужителей. Затем ЦАК, который также называют «церковным Эрмитажем», сменил логотип и фирменный стиль и запустил просветительскую программу для молодежи. Выложенные недавно в открытый доступ оцифрованные фонды, конечно, нельзя назвать выставкой в привычном понимании, но и обойти их вниманием было бы неверно. Прежде всего потому, что это первый прецедент широкой онлайн-доступности церковного музея в России. Серьезные шаги в этом направлении ЦАК предпринимал и прежде. Так, на веб-сайте самого музея acmus.ru доступен подробный виртуальный тур по выставочным залам, полный маршрут по которому может занять у пользователей несколько часов. Ресурс «Сердце русской культуры» вместил свыше тысячи оцифрованных в высоком разрешении единиц хранения. Это примерно двадцатая часть всех фондов ЦАК, и цифровое собрание продолжает пополняться. Отдельно представлена экспресс-экскурсия «Музей за 20 минут», реализованная в виде скользящей ленты с отображением самых значимых произведений. Полное содержание всех коллекций музея можно подробно изучать с использованием двух систем навигации: хронологической и тематической. Среди подлинных шедевров — кожаные сандалии преподобного Сергия (кон. XIV в.), древнейшая икона Божией Матери «Млекопитательница» третьей четверти XIV века, живописные полотна Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Василия Сурикова.
Заслуживает внимания и открытый на площадке веб-ресурса образовательный проект, состоящий из трех частей: «Рождение христианского искусства», «Культура Древней Руси и позднего Средневековья», «Религиозное искусство Нового времени». Популяризирующая отечественное искусство обучающая программа скомпонована по четырем направлениям: иконопись, церковная архитектура, религиозная живопись и мелкая пластика. «Мы собрали уникальную команду профессионалов, которые с любовью к Богу и Церкви поделились своими глубокими знаниями и опытом. В нее вошли декан иконописного факультета МДА архимандрит Лука (Головков), директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, старший научный сотрудник Музеев Московского Кремля Юлия Бузыкина, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Жанна Белик, — рассказывает директор ЦАК Антон Новиков. — Надеемся, эти программы заинтересуют и профессиональных музейщиков, потому что далеко не все коллеги знают о наших богатейших фондах».
В ближайших планах дальнейшего развития Музея христианского искусства — организация новой постоянной экспозиции в пока пустующих залах императорского дворца.
27 марта 2023 г. 17:00
Ключевые слова: выставка, музей, экспонаты, музей им. Андрея Рублева, музей-заповедник Коломенское, Кремль, Третьяковская галерея, Страсти Христовы, Спаситель, живопись, история, Суздаль, древлехранилище, древнерусское искусство
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