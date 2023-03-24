Весна в российских музеях

ЦЕРКОВНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ОСВАИВАЕТ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО, ВЛАДИМИРО-СУЗДАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ОТКРЫВАЕТ МАСШТАБНУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ, КРЕМЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ ОБРАЗЫ СВЯТЫХ ВОИНОВ

Ведущие российские музеи при организации выставок церковного искусства делают ощутимый акцент на теме национальных святынь и святых. Московский государственный объединенный музей-заповедник предлагает рассчитанную на целый год экспонирования краткую антологию образов русских угодников Божиих. Третьяковская галерея принимает коллег из Владимира с масштабным проектом, в рамках которого представлены древние памятники иконописания и церковно-прикладного искусства Суздальского княжества. Музеи Московского Кремля представили временную экспозицию с достаточно узкой для академической выставочной площадки темой: стяжавшие святость защитники земли Русской и небесное воинство, к молитвенной помощи которого православные россияне прибегают особенно часто. PDF-версия.

Иконы Страстного цикла: премьеры публичной экспозиции и уникальные образы после реставрации

Страсти Христовы. Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. До 11 апреля.

Кураторы экспозиции — главный хранитель музея Оксана Смирнова и заведующая отделом учета и комплектования фондов Светлана Кирьянова — представили сотню редких памятников, распределив их на два тематических блока: Распятие Христово на Кресте и предшествующие ему события Страстей начиная с Тайной Вечери. Хронологически они охватывают более пяти веков иконописания — с конца XIV до начала ХХ века, а по стилистике исполнения представляют как вполне традиционные произведения царских изографов Оружейной палаты, так и примеры весьма редкой иконографии. Помимо экспонатов из собственных фондов ЦМиАР, здесь широко представлены собрания Третьяковской галереи, Государственного исторического музея, Государственного дворцово-паркового музея-заповедника «Останкино и Кусково», а также предметы из частных коллекций.

«Так, мы демонстрируем совершенно не характерный для нашего выставочного пространства шедевр — живопись маслом на холсте "Страстная седмица" кисти Михаила Нестерова из фондов Музея христианского искусства "Церковно-археологический кабинет" Московской духовной академии, — говорит куратор Оксана Смирнова. — Задумав это полотно сразу после революции, художник завершил его только через полтора десятка лет. Церковно-археологический кабинет предоставил нам вместе с картиной также авторский эскиз, созданный гораздо раньше. Можно видеть, что Распятие на эскизе окружено толпой, тогда как на картине остались только семь поклоняющихся Христу человек: священник, крестьянин, три женщины (одна из которых держит в руках детский гробик) и два писателя — Гоголь и Достоевский. Как считают современные искусствоведы, такое изменение композиции отражает духовные поиски самого Нестерова в первые советские годы и его размышления о русской истории».

Некоторые участники выставки согласились на демонстрацию ЦМиАРом святынь прямиком с рабочих столов реставраторов. «Отдел древнерусского искусства Государственного исторического музея впервые обнародовал трехсоставный складень "Распятие Христово со Страстями", изготовленный в первой половине XVIII века в Ярославле. Обе боковые створки у него съемные, а крест вынимается. Его оборотная сторона содержит изображения орудий Страстей, интересен состав предстоящих им святых: преподобные Сергий, Михей и Никон Радонежские, Антоний и Феодосий Печерские, Зосима и Савватий Соловецкие и Максим Грек. Такая особенность недвусмысленно свидетельствует о принадлежности к монастырской церковной культуре, с большой вероятностью складень происходит из Троице-Сергиевой лавры, — считает Светлана Кирьянова. — Поистине уникальным его делает смешанная техника изготовления: темперная живопись и чеканка с чрезвычайно хрупким слюдяным декором в украшениях».

Немало редкостей из собственных фондов выставляет музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Прежде всего это встречающая посетителей у входа круглая мозаика «Спаситель в терновом венце» Императорской Академии художеств времен ее расцвета — второй половины XIX столетия. В музее она находится с советских времен, а поступила туда от правоохранительных органов северной российской столицы. «Обстоятельства того дела за давностью лет забылись, — рассказывает Оксана Смирнова. — Загадкой как для реставраторов, которые недавно восстановили мозаику, так и для хранителей остается карандашная приписка в архивном документе, сделанная, как можно предположить, рукой ленинградского следователя: "Происходит из Храма Христа Спасителя". Каким образом петербургская мозаика могла попасть в собор на Волхонке и почему в советское время оказалась в Ленинграде? Единственное, что нам известно, — до революции действительно вынашивались планы заменить фрески в Храме Христа Спасителя мозаичными панно. Не исключено, направление дальнейшего поиска ответов на эти вопросы подскажет кто-то из посетителей нашей выставки».

Впервые ЦМиАР выставляет еще одну отреставрированную икону — «Лобзание Христа Иудою» второй четверти XIX века из Николаевской Берлюковской пустыни под Москвой. «Только после того, как она покинула реставрационные мастерские, мы поняли, что это настоящая находка: точный список с прославившегося в 1829 году чудотворением образа из Страстного чина иконостаса соборного храма, — уточняет Светлана Кирьянова. — Подлинник, созданный на рубеже XVIII и XIX столетий, исчез после революции. В одном из соседних селений позднее обнаружили очень похожую на него икону, но до сих пор не известно в точности, оригинал это или еще один талантливый список-копия».

Из практики иконопочитания в Православной Церкви известно, что иконы Страстного цикла редко бывают чудотворными. Но в экспозиции присутствует еще один из прославившихся в монастырях дореволюционной России образов — «Спас Беленький». В конце XIX века в Спасо-Влахернской женской обители в подмосковном Деденеве перед гипсовым барельефом «Несение креста» прозрели две слепорожденные девочки. После этого в местной мастерской развернули производство монохромных копий, где Спаситель традиционно изображался белым. Для этой выставки музей получил одну из таких копий из частной коллекции.

Уникальные предметы из собраний Кремля, музея-заповедника «Коломенское» и Владимиро-Суздальского заповедника

Небесное воинство. Образ и почитание. Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль». До 20 августа.

Один из крупнейших проектов отечественных музеев рассказывает о причисленных к лику святых воинах языком академического выставочного стиля, представляет как широко известные шедевры, так и крайне редко экспонируемые святыни. Впервые публика увидит выполненный европейским мастером рельефный образ «Чуда святого великомученика Георгия о змие», перенесенный в Успенский собор Московского Кремля в XVII столетии. Рядом одна из древнейших домонгольских икон этого святого из того же храма, датируемая рубежом XI и XII веков.

Повествование о святых воинах в русском изобразительном искусстве охватывает целое тысячелетие, а 130 произведений иконописи, скульптуры, живописи, нумизматики, фалеристики, оружейного дела и ювелирного искусства потребовали пространства двух кремлевских залов. Экспозиция в Одностолпной палате Патриаршего дворца включает несколько тематических разделов, посвященных Архистратигу Божию Михаилу и самым известным воинам-мученикам — святым Георгию Победоносцу, Димитрию Солунскому и Феодору Стратилату, а также княжеской святости и благочестию. Экспонаты в Успенской звоннице напоминают, как широко эта тема была представлена в придворном церемониале и в геральдике Московского царства и Российской империи. Здесь, в частности, можно увидеть оружие, ордена и награды, коронационные предметы и акварельные зарисовки с боевыми знаменами русских государей. Удалось отразить и советский стиль — к примеру, художественные образы святых благоверных Александра Невского и Димитрия Донского кисти Павла Корина. Художник писал образы великих князей во время Великой Отечественной войны — в 1942 и в 1944 годах.

Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли. Государственная Третьяковская галерея. Москва, Крымский Вал, 10, западное крыло. До 10 мая.

В Третьяковскую галерею на Крымском Валу прибыло шесть сотен предметов из Владимиро-Суздальского историко-архитектурного и художественного заповедника — одного из самых представительных музейных собраний российской провинции. Столь многоплановую экспозицию предметов старины и произведений искусства (как непосредственно связанных с историей Владимиро-Суздальской земли, так и вобравших и развивших ее художественные традиции) открыли в преддверии тысячелетнего юбилея Суздаля — города, которому вместе с соседним Владимиром суждено было стать центром объединения русского государства после монгольского ига.

Помимо нескольких драгоценных кладов и белокаменных резных украшений золотого века Владимиро-Суздальской земли, связанного с именами великих князей Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо, здесь можно увидеть редкие иконографические памятники разных времен, стилей и направлений. Так, в древней усадьбе безвестного священнослужителя археологи обнаружили семь литых образков рубежа XII–XIII столетий со сложным декором в технике перегородчатой эмали. Веком позднее датируется Максимовская икона Божией Матери. Еще два богородичных образа — Владимирских — созданы величайшими изографами уже других эпох: один написал Симон Ушаков, другой приписывается Андрею Рублеву.

Святые земли Русской. Московский государственный объединенный музей-заповедник. Москва, просп. Андропова, 39, стр. 69. До 14 января 2024 г.

В январе в Думной палате дворца Алексея Михайловича стартовал рассчитанный на целый год проект, в рамках которого предполагается продемонстрировать продолжающуюся экспозицию из 24 икон, хранящихся в музейном собрании Коломенского. Святыни в выставочном зале будут меняться каждые две недели в порядке, примерно сообразном дням их почитания в церковном календаре. Это галерея образов из Собора русских святых и пользующихся всенародным почитанием угодников Божиих, которая поступила в музейное собрание в 1920-е и в 1930-е годы, когда столичные храмы и монастыри закрывались, а часто и уничтожались.

Стартовала экспозиция с образа святых князей Владимира, Бориса и Глеба 1675 года. В феврале здесь можно было увидеть парный образ святых Михаила и Феодора Черниговских XVII века из подмосковного села Никольское-­Хинки и образ святого благоверного Всеволода-Гавриила (князя Псковского) XVI века из собрания С. П. Рябушинского. В марте демонстрируются большая житийная икона святителя Филиппа XVII века из московской церкви Николая Чудотворца «Большой Крест» и образ преподобного Антония Дымского 1820-х годов. Приводим последующий порядок экспонирования.

Апрель

Преподобный Серафим Саровский (нач. ХХ в., из церкви Усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове).

Преподобные Зосима и Савватий Соловецкие (XIX в., из старообрядческой церкви в Токмаковом переулке).

Май

Чудо святого Георгия о змие (XIX в.).

Святитель Алексий, митрополит Московский (нач. XVIII в.).

Июнь

Святители Леонтий, Исаия и Игнатий Ростовские в предстоянии Спасу Эммануилу (XIX в.).

Владимирская икона Божией Матери (кон. XVII в., Оружейная палата Московского Кремля).

Июль

Боголюбская (Московская) икона Божией Матери (кон. XVIII в.) с предстоящими святителями Петром, Алексием, Ионой, Филиппом, блаженными Василием и Максимом.

Святые царственные страстотерпцы Николай, Александра, Ольга, Мария, Татиана, Анастасия, Алексий (2008 г., написана по заказу музея М. А. Скутте).

Август

Святой мученик Иоанн Воин (XVIII в.).

Чудо архангела Михаила о Флоре и Лавре (XVI в., из Сумского посада в Карелии).

Сентябрь

Благословение преподобным Сергием Радонежским битвы Куликовой (2014 г., написана по заказу музея М. А. Скутте).

Преподобный Иосиф Волоцкий (кон. XVII в.).

Октябрь

Преподобный Сергий Радонежский с житием (XVII в., из церкви святителя Николая Мирликийского на Щепах).

Святитель Петр в предстоянии Господу Вседержителю со сценами жития (XIX в.).

Ноябрь

Святой великомученик Димитрий Солунский (нач. XVIII в.).

Святитель Димитрий Ростовский (втор. пол. XVIII в.).

Декабрь

Святой благоверный князь Александр Нев­ский (кон. XIX в.).

Святитель Николай (Можайский) (XVII в., из Сумского посада в Карелии).

Январь 2024 г.

Преподобный Савва Сторожевский (втор. пол. XVII в.).

Церковно-археологический кабинет (ЦАК) онлайн: «церковный Эрмитаж» уверенно осваивает интернет-пространство

Сердце русской культуры. Оцифрованная коллекция Церковно-археологического кабинета по веб-адресу christianmuseum.ru.

Древлехранилище Московской духовной академии, с прошлого года официально именуемое Музеем христианского искусства «Церковно-археологический кабинет», продолжает становиться доступнее и ближе посетителям. Пять лет назад в здание бывшего императорского путевого дворца XVII века стали пускать туристов и паломников, а не только студентов академии, священно- и церковнослужителей. Затем ЦАК, который также называют «церковным Эрмитажем», сменил логотип и фирменный стиль и запустил просветительскую программу для молодежи. Выложенные недавно в открытый доступ оцифрованные фонды, конечно, нельзя назвать выставкой в привычном понимании, но и обойти их вниманием было бы неверно. Прежде всего потому, что это первый прецедент широкой онлайн-доступности церковного музея в России. Серьезные шаги в этом направлении ЦАК предпринимал и прежде. Так, на веб-сайте самого музея acmus.ru доступен подробный виртуальный тур по выставочным залам, полный маршрут по которому может занять у пользователей несколько часов. Ресурс «Сердце русской культуры» вместил свыше тысячи оцифрованных в высоком разрешении единиц хранения. Это примерно двадцатая часть всех фондов ЦАК, и цифровое собрание продолжает пополняться. Отдельно представлена экспресс-экскурсия «Музей за 20 минут», реализованная в виде скользящей ленты с отображением самых значимых произведений. Полное содержание всех коллекций музея можно подробно изучать с использованием двух систем навигации: хронологической и тематической. Среди подлинных шедевров — кожаные сандалии преподобного Сергия (кон. XIV в.), древнейшая икона Божией Матери «Млекопитательница» третьей четверти XIV века, живописные полотна Виктора Васнецова, Михаила Нестерова, Василия Сурикова.

Заслуживает внимания и открытый на площадке веб-ресурса образовательный проект, состоящий из трех частей: «Рождение христианского искусства», «Культура Древней Руси и позднего Средневековья», «Религиозное искусство Нового времени». Популяризирующая отечественное искусство обучающая программа скомпонована по четырем направлениям: иконопись, церковная архитектура, религиозная живопись и мелкая пластика. «Мы собрали уникальную команду профессионалов, которые с любовью к Богу и Церкви поделились своими глубокими знаниями и опытом. В нее вошли декан иконописного факультета МДА архимандрит Лука (Головков), директор Музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева, старший научный сотрудник Музеев Московского Кремля Юлия Бузыкина, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Жанна Белик, — рассказывает директор ЦАК Антон Новиков. — Надеемся, эти программы заинтересуют и профессиональных музейщиков, потому что далеко не все коллеги знают о наших богатейших фондах».

В ближайших планах дальнейшего развития Музея христианского искусства — организация новой постоянной экспозиции в пока пустующих залах императорского дворца.