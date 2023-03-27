«С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...»

iPad-версия Журнала Московской Патриархии выпуски Журнала Московской Патриархии в PDF RSS 2.0 feed Журнал Московской Патриархии в Facebook Журнал Московской Патриархии во ВКонтакте Журнал Московской Патриархии в Twitter Журнал Московской Патриархии в Живом Журнале Журнал Московской Патриархии в YouTube
Статьи на тему
искусство и Церковь
Весна в российских музеях
Ведущие российские музеи при организации выставок церковного искусства делают ощутимый акцент на теме национальных святынь и святых. Московский государственный объединенный музей-заповедник предлагает рассчитанную на целый год экспонирования краткую антологию образов русских угодников Божиих. Третьяковская галерея принимает коллег из Владимира  с масштабным проектом, в рамках которого представлены древние памятники иконописания и церковно-прикладного искусства Суздальского княжества. Музеи Московского Кремля представили временную экспозицию  с достаточно узкой для академической выставочной площадки темой: стяжавшие святость защитники земли Русской и небесное воинство, к молитвенной помощи которого православные россияне прибегают особенно часто. PDF-версия.    
27 марта 2023 г. 17:00
Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию
В 2021 году иконописец Ирина Зарон была награждена Золотой медалью Российской академии художеств за росписи в храме священномученика Антипы на Колымажном дворе в Москве и работы последних лет. Вместе с супругом, известным скульптором Сергеем Антоновым, художница была ранее награждена Академией медалью «Достойному» за работу в надвратном храме Андреевского монастыря. Эти награды — признание профессиональным сообществом вклада художницы в русское церковное искусство. Образы, которые создает Ирина Зарон, уникальны: твердо следуя традиции, она не копирует изображение, а создает новое в строгом соответствии с каноном. Ее авторский почерк — благородная сдержанность колорита и мягкий, приглушенный фон. Ирина Павловна Зарон рассказала, как она пришла к иконописанию, что для нее канон и как рождает- ся современный иконный образ. PDF-версия.    
24 марта 2023 г. 14:30
Зима в российских музеях
Крест преподобномученицы, автографы петроградских святых и государевы вклады в Троице-Сергиеву лавру. PDF-версия.
14 декабря 2022 г. 14:00
Свет в звуках
Завершился II Патриарший фестиваль духовной музыки «Свет Христов». В этом году он был посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В фестивале приняли участие хоровые коллективы из 51 епархии Русской Православной Церкви. Впечатлениями о состязании хоров и его итогах с обозревателем «Журнала Московской Патриархии» поделился член жюри профессор Московской духовной академии и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член Союза композиторов РФ Николай Денисов. PDF-версия.
4 декабря 2022 г. 15:00
Россия в иконе, Петр Великий и редкие образы Николая Чудотворца
Несмотря на относительное летнее затишье в культурной жизни, российские музеи продолжают радовать интересующуюся церковной историей публику. К услугам посетителей — беспрецедентная по масштабу выставка московского собирателя икон Игоря Сысолятина, «Духовный регламент» Петра I в публичной экспозиции и «Никола Мокрый» в Третьяковке. PDF-версия.
23 августа 2022 г. 15:00
Помочь подняться к Небу
Весной этого года в Большом театре прошла торжественная церемония вручения высоких государственных наград работникам культуры. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоился и Олег Овчинников, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, секретарь Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, регент хора Казахстанского митрополичьего округа. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с Олегом Николаевичем о том, как он нашел свое призвание, в чем заключается главная задача певчих во время богослужения и о чем должны помнить начинающие регенты. PDF-версия.
6 июля 2022 г. 12:00
Пасха в российских музеях
Столетие подвига Церкви, стоически пытавшейся противостоять расхищению святынь богоборцами под предлогом помощи голодающим, нашло отражение и в выставочной палитре нынешней весны. Правда, полновесную экспозицию на эту тему подготовило не государственное, а епархиальное учреждение культуры. Впрочем, ведущие московские и петербургские площадки также приберегли немало интересного — от посвященного святителю Николаю нового зала в Северной столице до подлинных мундиров последнего российского императора в московском Царицыне. PDF-версия.
24 мая 2022 г. 14:00
Изобразить неописанное
Воскресение — центральное событие евангельского благовестия, главный праздник Православной Церкви. Считается, что православная традиция не изображает момент Воскресения Христа. При этом в современных указателях иконографических сюжетов если и есть рубрика «Воскресение», то с отсылкой «см. “Сошествие во ад”»: именно так принято в настоящее время называть каноническую икону Пасхи. Как менялась иконография Пасхи и что сегодня считается каноническим образом «праздника праздников», «Журналу Московской Патриархии» рассказала кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-Петербург) Светлана Иванова. PDF-версия.
3 мая 2022 г. 13:30
Кадры решают
Интернет-ресурс Orthphoto.net, рассказывающий о Православии языком фотографии, подвел итоги первого международного конкурса Orthphoto Awards. По словам руководителя проекта Александра Василюка из Польши, география и массовость конкурса превзошли ожидания: почти семь сотен участников из трех десятков стран представили свыше четырех с половиной тысяч работ. PDF-версия.
24 марта 2022 г. 18:00
Аналитика
Богоматерь Казанская. Икона в окладе. 1899 – 1908 гг. Москва. Оклад: мастер-монограммист «МНТ». Собрание И. М. Вилькина
ЖМП № 6 июнь 2023 /  20 июня 2023 г. 13:00
версия для печати версия для печати

«С благоговейным умилением соорудили мы сей оклад...»

ИКОНЫ, КИОТЫ И ЛАМПАДЫ В СТИЛЕ МОДЕРН ВПЕРВЫЕ СОБРАНЫ В ОДНОМ МУЗЕЙНОМ ПРОЕКТЕ

В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева открылась выставка «Модерн в русской иконе». Выставка уникальная, поскольку впервые в одной экспозиции собраны памятники религиозного искусства (около 130 предметов), выполненные в стиле модерн, большинство из которых ранее не выставлялось. В выставке участвуют: Музей христианского искусства Московской духовной академии, Музей русской иконы имени М. Абрамова и частные коллекционеры. Кураторы выставки: директор Музея имени Андрея Рублева М. Б. Миндлин, главный научный сотрудник С. В. Гнутова, заведующая отделом экспертизы и искусствоведческих заключений Ж. Г. Белик. PDF-версия.

 — Модерн как художественное направление возник в последнее десятилетие ХIХ века, — рассказывает Светлана Гнутова. — Сначала он существовал как элитарный стиль в светском искусстве — архитектуре, живописи, произведениях прикладного искусства, но довольно скоро распространился и в религиозном искусстве. Просуществовал модерн недолго — до революции 1917 года. В советской России его считали декадансом, буржуазным упадническим стилем, ни один музей не закупал такие иконы. И модерн был незаслуженно забыт. А между тем он представлял собой очень яркое явление, споры о котором не утихают до сегодняшнего дня. 

Мощным толчком в развитии модерна в России стали росписи Виктора Васнецова и Михаила Нестерова во Владимирском соборе в  Киеве в 1880-х годах. Эти два художника задали тон всему направлению. С их работ делали много копий — вольных или точных. И на выставке можно увидеть немало таких икон.

— Это было время экспериментов, художники хотели по-новому осмыслить церковное искусство, внести в него другую эстетику, красоту, — объясняет искусствовед Ирина Языкова. — Они стремились выйти из академического стиля, который был немного холодноватым, основанным на античности, на «итальянщине», и привнести в икону больше человеческой интонации, тепла. Также они пытались переосмыслить древние образы, найти в них новую красоту. Модерн — это синтетический стиль, который в свою эстетическую систему органично включал предшествующие направления раннехристианского, древнеегипетского, византийского, реалистического искусства. Поэтому иногда очень сложно определить произведения модерна, поскольку его стилевые элементы не являются доминирующими. 

Мы видим, к примеру, в орнаментах модерна, в декоративных элементах много раннехристианских символов, известных нам по живописи катакомб.

Недаром специалисты подчеркивают, что самое интересное в модерне — прикладное искусство. Едва ли не центральными экспонатами на выставке можно назвать оклады, киоты, складни, лампады красивейшей формы, украшенные причудливыми узорами, сказочными мифологическими животными, инкрустированные камнями, — настоящие произведения прикладного искусства. Их изготовлением занимались известные ювелирные мастерские — Оловянишниковых, Овчинникова, Фаберже и другие. Стоили эти работы дорого. Приобрести их могли представители царской семьи, дворянства, купечества первой гильдии, поэтому модерн считался элитарным стилем, и основными центрами его распространения были Москва, Санкт-Петербург и Киев.

Большинство экспонатов выставки предоставлено частными коллекционерами, благодаря которым многие произведения модерна сохранились и дошли до наших дней. Как, к примеру, впервые экспонирующийся ценнейший складень, принадлежавший некогда дочери И. П. Оловянишникова Марии, которая в 1899 году вышла замуж за поэта-символиста, переводчика и дипломата Юргиса Балтрушайтиса. Позднее, в 1939 году, семья переехала в Париж. В 2022 году складень был выставлен на продажу на аукционе в Дюссельдорфе и выкуплен известными коллекционерами, семьей Карисаловых, благодаря чему снова вернулся в Россию. 

Представленные в экспозиции иконы не висели в храмах, а являлись предметами личного благочестия, принадлежали семьям, и на оборотной стороне некоторых икон сохранились тому трогательные свидетельства. Как, к примеру, на складне с иконой Богоматери Тихвинской, которая была семейной реликвией супругов Федора Васильевича и Лидии Николаевны Пороховых. Они прожили вместе 50 лет, и столько же был с ними этот образ Бого­родицы. В 1908 году супруги заказали для него киот на фабрике Оловянишниковых; работу выполнил знаменитый ювелир Кузьма Конов. На обороте складня сохранилась надпись, рассказывающая об истории оклада: «Сия святая икона Божия Матерь Тихвинская, родовая семейства Пороховых, чудесно перешедшая к нам, с первого дня нашего брака всегда находится с нами. Великой милостью благодеяния Матери Божией многократными чудесами изливались и доныне изливаются через сию святую икону на нас, многогрешных Федора и Лидию Пороховых. С благоговейным умилением и чувством неизреченной благодарности за таковые великие милости Пресвятой Владычицы нашей, за чудесное избавление от внезапной смерти Федора Порохова, бывшее по милости Матери Божией 20 декабря 1908 года, соорудили мы сей оклад. Пресвятая Богородица, помогай нам».

Центральный музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева. Москва, Андроньевская пл., 10. Выставка «Модерн в русской иконе» продлится до 16 августа.

 

 

 

 

 

20 июня 2023 г. 13:00
Также читайте:
искусство и Церковь
Весна в российских музеях
Церковное искусство должно быть созвучно Евангелию
Зима в российских музеях
Свет в звуках
Россия в иконе, Петр Великий и редкие образы Николая Чудотворца
Помочь подняться к Небу
Пасха в российских музеях
Изобразить неописанное
Кадры решают
HTML-код для сайта или блога:
Новые статьи
Протоиерей Валерий Швецов
30.07.1939 – 25.01.2023  25 января 2023 года после тяжелой продолжительной болезни на 84-м году жизни отошел ко Господу клирик Санкт-Петербургской епархии, почетный настоятель собора святителя Николая Чудотворца в Павловске протоиерей Валерий Швецов.       
15 июня 2023 г. 16:45
Протоиерей Николай Шорохов
12.07.1945 – 13.02.2023 13 февраля 2023 года на 78-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни отошел ко Господу настоятель Князь-Владимирского храма поселка Усть-Ижоры Колпинского района Санкт­Петербурга протоиерей Николай Шорохов.     
15 июня 2023 г. 16:30
Протоиерей Марк Ермолаев: «Долг пастыря — укрепить бойца в вере»
Протоиерей Марк Ермолаев — председатель Отдела по взаимодействию с вооруженными силами Московской митрополии. В интервью нашему изданию он рассказал о взаимодействии Церкви и силовых структур и о главных задачах военных священников. PDF-версия.    
15 июня 2023 г. 14:00
Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии: «Видеть образ Божий в каждом»
В 2021 году на территории подмосковной части Московской епархии были созданы пять новых епархий, объединенных в Московскую митрополию. С какой целью был предпринят этот шаг и как изменилась церковная жизнь Подмосковья? Каким образом митрополия координирует осуществление общих епархиальных проектов. На вопросы «Журнала Московской Патриархии» отвечает митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии. PDF-версия.
13 июня 2023 г. 19:00
Вышел в свет №6 «Журнала Московской Патриархии» за 2023 год
Продолжая праздновать Воскресение Христово, Святая Церковь назидает верных чтением книги Деяний апостольских, повествующей о стремительном росте христианских общин: Церкви... при утешении от Святого Духа, умножались (Деян. 9, 31). И каждый, внимающий словам Писания, умиляется сердцем и мысленно говорит себе: так было, так есть и так будет. Материалы очередного номера «Журнала Московской Патриархии» подтверждают это и в том смысле, что во всю землю изыде вещание (Пс. 18, 5) учеников Спасителя. Свидетельство тому — рассказ о древней Маланкарской Церкви, объединяющей последователей апостола Фомы в Индии. Но главное наше внимание — к истории и сегодняшнему дню Святой Руси.
9 июня 2023 г. 13:00