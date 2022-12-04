Зима в российских музеях

КРЕСТ ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ, АВТОГРАФЫ ПЕТРОГРАДСКИХ СВЯТЫХ И ГОСУДАРЕВЫ ВКЛАДЫ В ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВУ ЛАВРУ PDF-версия.

Апостольник и старый рояль

Москва, ул. Б. Ордынка, 34, с. 5. Марфо-­Мариинская обитель милосердия.

Постоянная экспозиция

К 158-й годовщине со дня рождения преподобномученицы Елисаветы Дом-музей великой княгини в Марфо-Мариинской обители милосердия подготовил новую экспозицию. В нее входит постоянная мини-выставка «Белый ангел», в составе которой в свою очередь демонстрируются две только что восстановленные реликвии — апостольник из натурального хлопка и наперсный кипарисовый крест, принадлежащие первой настоятельнице обители. После мученической кончины великой княгини их подняли из алапаевской шахты вместе с честными останками святой. Затем несколько поколений они хранились у благочестивых верующих, потомки которых и передали их в музейный фонд.

Апостольник (часть облачения крестовой сестры) основательница обители получила от совершившего обряд посвящения в сестры милосердия 9 апреля 1910 года епископа Дмитровского Трифона (Туркестанова). «Это покрывало скроет тебя от мира, и мир будет сокрыт от тебя, но станет свидетелем твоих добрых дел, которые просияют пред Богом и прославят Его», — обратился тогда Преосвященный Трифон к будущей настоятельнице. По словам гофмейстерины великой княгини графини Александры Олсуфьевой, так и произошло: сквозь покрывало сестринского апостольника труды Елизаветы Федоровны «сияли божественным светом и вели к подвигу мученичества». Над воссозданием реликвии почти год работали специалисты мастерской, занимающейся восстановлением тканей, Всероссийского художественного научно-­реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря. Высококвалифицированным мастерам пришлось укреплять фрагменты вышивки, а для соответствия оригиналу белую газовую нить сначала окрашивали отваром соплодий ольхи.

Восьмиконечный кипарисовый настоятельский крест на Елизавету Федоровну возложил на следующий день после обряда посвящения в крестовые сестры митрополит Московский и Коломенский Владимир (Богоявленский) в Вербную субботу 10 апреля 1910 года. На лицевой стороне святыни — иконографические образы Спаса Нерукотворного и Покрова Божией Матери, на обороте — изоб­ражения святых равноапостольных жен Марфы и Марии и слова Господней заповеди «Возлюбиши Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем умом твоим и всею крепостию твоею; возлюбиши ближнего своего яко сам себе» (ср. Мк. 12, 29–31). Все эти символы не случайны. Икону Спаса Нерукотворного будущей великой княгине преподнес император Александр III в Вербную субботу 13 апреля 1891 года в день ее присоединения к Православию. В честь Покрова Пресвятой Богородицы освящен соборный храм Марфо-Мариинской обители милосердия, а святые покровительницы этого места в центре российской столицы — святые жены Марфа и Мария. Цепь креста состоит из двадцати соединенных между собой звеньев в виде малых кипарисовых крестиков.

Еще один раритет, который «помнит» руки великой княгини Елизаветы Федоровны, — возвращенный к жизни салонный рояль фирмы J. Becker, больше ста лет назад купленный для обители и долгие советские десятилетия простоявший в подвале городской поликлиники, занимавшей до недавнего времени настоятельские покои.

Реставраторы снабдили восстановленный инструмент собственной автономной системой климат-контроля. Этот музейный объект в рабочем состоянии: если вам повезет, на экскурсии вы услышите, как на нем играет друг дома-музея Елизаветы Федоровны известный московский концертмейстер Алла Басаргина.

Век подвигу петроградских мучеников

Древлехранилище Александро-­Невской лавры.

Санкт-Петербург, Наб. р. Монастырки, 1. До 26 декабря 2022 г.

Старейший монастырь северной российской столицы одним из первых принял удары безбожной власти. В конце октября в Лавре открылась выставка «100-летие подвигу священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, и с ним пострадавших в ходе кампании по изъятию церковных ценностей». В экспозиции — фотографии священников и епископов, ставших жертвами сталинских репрессий: Красного и Большого терроров. Присутствуют здесь и раритеты: письма священномученика протоиерея Михаила Чельцова, ряса и епитрахиль расстрелянного в 1937 году последнего в советское время настоятеля Исаакиевского собора протоиерея Леонида Богоявленского. За дверью камеры из дома предварительного заключения на Шпалерной улице (митрополита Вениамина после ареста привезли именно туда) выставлены экспонаты из частного собрания — конверт письма владыки и фотография с его автографом.

— Лавра не могла не откликнуться на столь значимую дату, которую мы отмечаем целый год, — вековой юбилей подвига пострадавших в ходе кампании по изъятию церковных ценностей, — говорит наместник обители епископ Кронштадтский Назарий. — Священномученик Вениамин Петроградский погиб не здесь, но монастырь был местом его служения. А Митрополичий корпус, в то время резиденция правящего архиерея, стал местом гибели одного из первых мучеников Нового времени — протоиерея Петра Скипетрова.

Царские приношения преподобному Сергию

Москва, Музеи Московского Кремля, Парадный вестибюль Оружейной палаты.

До 11 января 2023 года

Под занавес года Оружейная палата Московского Кремля радует посетителей выставкой, посвященной шестивековому юбилею обретения мощей Игумена земли Русской и строительства Троицкого соборного храма будущей Лавры в подмосковных лесах. Экспозиция расскажет о духовных связях русских правителей с Троицким монастырем на протяжении пяти столетий. Здесь выставлены памятники самых разных эпох, иллюстрирующие различные грани почитания преподобного Сергия. К примеру, со­зданная в мастерской Дионисия при великом князе Иване III икона основателя Троицкой обители с житием — самый ранний подобный образ этого угодника Божия, выполненный в рост. С эпохой московских великих князей связана пелена «Явление Богоматери Сергию Радонежскому», созданная в московской мастерской великой княгини Марии Ярославны (жены Василия II Темного и матери Ивана III).

Широко и подробно представлены на выставке государевы вклады в Троице-Сергиев монастырь. Так, здесь можно увидеть золотое блюдо, сработанное царскими мастерами в 1561 году и пожертвованное Иваном Грозным восемью годами позже на помин души царицы Марии Темрюковны; драгоценную панагию, пожалованную Елизаветой Петровной лаврскому наместнику архиепископу Арсению (Могилянскому) в 1744 году; вложенные Екатериной II в обитель преподобного Сергия в 1795 году священные сосуды, выполненные по заказу императрицы придворным ювелиром Иваром Бухом.