Свет в звуках

ПАТРИАРШИЙ КОНКУРС ЦЕРКОВНЫХ ХОРОВ: ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Завершился II Патриарший фестиваль духовной музыки «Свет Христов». В этом году он был посвящен 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В фестивале приняли участие хоровые коллективы из 51 епархии Русской Православной Церкви. Впечатлениями о состязании хоров и его итогах с обозревателем «Журнала Московской Патриархии» поделился член жюри профессор Московской духовной академии и Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, член Союза композиторов РФ Николай Денисов. PDF-версия.

— Николай Григорьевич, нужны ли сегодня фестивали с определением лучших церковных певческих коллективов? Зачем, на ваш взгляд, их проводить, ведь редко кто из музыкантов встает на клирос, стремясь утвердиться в глазах коллег или продемонстрировать собственные профессиональные амбиции?

— Чтобы ответить на ваш вопрос, необходимо кратко вспомнить предысторию хоровых конкурсов в мире православной музыки. Этой осенью в Польше состоялся 41-й фестиваль «Гайнувские дни церковной музыки». Да, именно Польская Православная Церковь еще в социалистические годы сделала первые шаги по организации хоровых фестивалей, где жюри надлежало определить лучшие коллективы, состоящие из профессиональных музыкантов. В маленьком польском городке Гайнувка за эти десятилетия побывали православные хоры со всех континентов. Фестиваль вызвал острейший интерес к православной музыке у католиков; они узнали и полюбили ее! Теперь это главное событие в Гайнувке, которого с нетерпением ждут горожане и жители окрестностей. Более того, со временем оно разделилось на два самостоятельных события: второй фестиваль, под названием «Гайнувка в Белостоке», также проходит ежегодно и посвящен современной православной хоровой музыке.

На эти конкурсы в соседнюю Польшу в числе прочих регулярно приезжали белорусские хоры. Неудивительно, что у них возникла идея организовать нечто похожее у себя на Родине. Оставалось понять, кто воплотит ее в жизнь, и со временем такой человек нашелся. При горячей поддержке тогдашнего Патриаршего экзарха митрополита Филарета (Вахромеева) минчанка Лариса Густова организовала в столице Беларуси фактически в одиночку Международный фестиваль православных песнопений. Энтузиазм ее был столь велик, что позволял достигать поистине фантастических результатов при весьма скромном финансировании. Лариса рассказывала, что выходила из дома и планомерно обходила магазины с вопросом: «Какой приз вы хотели бы предоставить лучшему православному хору?» И ни один минский фестиваль без ценных подарков не обходился! Помимо конкурсных прослушиваний, хоры участвовали в богослужениях, выступали с концертами в больницах и домах престарелых; параллельно проводили выставки, научную конференцию и демонстрации кинофильмов о Православии. Постепенно вырабатывались критерии включения обязательных произведений в конкурсную программу: каждый коллектив-участник обязан был исполнить произведение знаменного распева и духовное сочинение современного композитора, а с шестого по счету фестиваля еще и обиходное песнопение. И знаете, члены жюри подметили интересную особенность: светским коллективам, даже опытным и прославленным, тяжелее всего давалось исполнение именно тропарей и стихир!

Затем эстафету принял гродненский фестиваль «Коложский благовест». Оргкомитет поначалу ставил иные, более приземленные задачи: повысить уровень пения на приходах епархии. Первое время ограничивавшийся исключительно Гродненской областью, фестиваль проходил в два этапа: сначала настоятели и регенты готовили свои хоры к приезду епархиальной комиссии, а затем лучшие коллективы приглашали в областной центр. Уровень «Коложского благовеста» поступательно рос, и довольно быстро фестиваль стал международным. Перед жюри в Гродно демонстрировали свое мастерство православные хоры из Румынии, Греции, Болгарии, Франции, Сербии, Грузии, Армении, Молдавии и, конечно, России. Но не забылась и первоначальная задача повышения исполнительского уровня пения на приходах. В небольших поселках священники стали разыскивать компетентных музыкантов — в основном по музыкальным школам, — которые могли бы поработать с певчими. Потом некоторые из этих профессионалов сами вставали на клирос, приезжали на финальный этап конкурса в Гродно и, возвращаясь домой, уже не покидали храм, постепенно в нем воцерковлялись. Но, увы, время, отмеренное «Коложскому благовесту», как и минскому Международному фестивалю православных песнопений, истекло.

Нельзя сказать, что в России фестивалей православной музыки до этого совсем не было. Они имели характер скорее серии концертов, где обменяться опытом, перенять что-то лучшее, внимательно проанализировать недостатки было затруднительно. И вот в первый постпандемийный год взял старт конкурс «Свет Христов», к участию в котором поначалу допускались только архиерейские хоры. Конечно, неверно рассматривать это начинание как процедуру ранжирования участников, своего рода чемпионат Церкви по хоровой музыке. Мы не разыгрываем кубки и медали, у нас нет какого-­то значимого призового фонда. Цель подобного начинания — повысить значение пения за богослужением и познакомить с богатейшей музыкальной культурой Православия всех желающих. Ведь звучащая в храме музыка — это обращенная к Богу воплощенная в звуках молитва, пронесенная через сознание верующего человека. Но, поскольку жюри выставляет баллы, то есть и победители.

— К участию во втором конкурсе «Свет Христов» допускались уже не только архи­ерейские, но и любые клиросные хоры. Сколько заявок вы получили?

— Свыше сотни. Особенность нашего конкурса — дистанционный формат проведения на обоих этапах. Соответственно, члены жюри оценивают конкурсные выступления не вживую, а в записи.

— В нынешнем сезоне оргкомитет успешно апробировал инновацию в регламенте. На первом этапе участники представляли на суд жюри запись пения на богослужении (всенощном бдении или Божественной литургии); затем лучшие коллективы выходили во второй этап, где им предлагалось выслать жюри свое концертное выступление. Как вам кажется, имеет ли будущее подобное «двоеборье»?

— Да, это весьма удачная находка. Главная задача церковного хора — в пении возносить молитву Богу. На конкурсах же мы привыкли к тому, что жюри оценивает участников, выступающих один за другим в зале в режиме концерта. Здесь мы объединяем две эти, если так можно выразиться, хоровые «дисциплины». Отсматривая конкурсные записи первого этапа, мы имели возможность оценить работу регента за богослужением. Многие участники записывали архиерейские богослужения, что позволяло четко выявить как достоинства, так и недостатки пения.

Обязательным в программе второго тура было исполнение партесного или духовного концерта. Наличие качественно подготовленного произведения-концерта в репертуаре церковного хора недвусмысленно свидетельствует о его профессионализме. К сожалению, мы увидели (а точнее, услышали), что далеко не все коллективы, неплохо исполняющие песнопения богослужебного круга, способны петь сложные произведения на уровне, к которому привыкли взыскательные прихожане и ценители авторских сочинений духовной музыки.

— Возможно, у кого-то из вышедших во второй тур участников могло появиться искушение усилить состав певцами, не участ­вовавшими в записи богослужения. Не было ли подобных случаев — ведь их легко идентифицировать, сравнивая видеозаписи?

— Нет, таких прецедентов не было. Но в первом туре приходилось штрафовать участников, видеооператоры которых умудрились записать богослужение таким образом, что в объектив ни разу не попал ни регент, ни его хор! На будущее это следует более четко прописать в регламенте. Думаю, что со временем методом проб и ошибок будут определены оптимальные формат и методика проведения конкурса «Свет Христов». Возможно, он не будет ежегодным. И лично мне показалось, что больше сотни участников — это много. Все-таки в первом туре попадались откровенно слабые коллективы, которых можно отсеивать на стадии приема заявок.

— Сколько участников допустили ко второму туру?

— Почти две трети — 70 коллективов. И вот здесь мы, к сожалению, увидели, что многим регентам, чьи хоры по итогам первого тура оказались отнюдь не среди худших, не хватает элементарного вкуса при составлении концертной программы. Отсутствует широта в охвате репертуара, часто исполняются низкопробные примитивные произведения. Не очень удачно смотрелись выступления второго тура, записанные в пространстве храма. Если уж оценивать по высоким меркам профессионального музыкального мира, концертное выступление хора предполагает наличие в зале публики. А тут ставили микрофоны в пустом храме, и акустические особенности здания превращали при записи звук в гул...

— Но наверняка кто-то из конкурсантов удивил вас по-доброму...

— Конечно, такие участники были. Меня очень порадовал оказавшийся лучшим в категории «Большие смешанные хоры» коллектив Спасо-Вознесенского кафедрального собора Ульяновска под управлением Романа Хитева. А его конкурсную запись первого тура — пасхальное богослужение — и вовсе можно назвать образцовой. Все в ней было практически идеально — от культуры богослужения, возглавлявшегося митрополитом Симбирским и Новоспасским Лонгином, до пасхального канона с так называемым обиходным распевом (им в наши дни трудно кого-то удивить, но хористам это удалось — настолько свежо, стильно и соответствующе праздничному настроению он прозвучал).

— И тем не менее для звания лауреата первой степени этого не хватило...

— Да, потому что для получения этой награды необходимо было набрать определенную сумму баллов. Увы, больших смешанных хоров в нашей Церкви все меньше, потому и конкуренция в этой категории вряд ли будет нарастать, во всяком случае, в ближайшем будущем.

— Звание лауреата первой степени оказалось не присуждено еще в одной категории из восьми — «Монастырские хоры»...

— Это следствие другой проблемы — отсутствия статуса церковного певчего. Должна ли сегодня существовать такая профессия? Кто и при выполнении каких условий вправе вставать на клирос под управление регента? Эти вопросы остаются без ответа уже довольно давно, поэтому каждый пытается в этой ситуации действовать сообразно собственному профессиональному опыту. Применительно к монастырям дело сводится к тому, что далеко не всякий поющий в обители хор можно назвать монастырским. Эта категория оказалась одной из самых «малонаселенных». А достойно звучащие хоры из Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря и Вознесенского Оршина женского монастыря по праву оказались в этой категории лучшими. Думаю, будет правильно, если итоги фестиваля внимательно обсудят и проанализируют на III Международном съезде регентов и певчих Русской Православной Церкви. После такого анализа мы поймем, в каком направлении Патриаршему фестивалю духовной музыки следует двигаться и развиваться.



Лауреаты II Патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов»

Большие смешанные хоры

Лауреат I степени — не присуждено.

Лауреат II степени — Смешанный хор Спасо-Вознесенского кафедрального собора г. Ульяновска.

Лауреат III степени — Архиерейский хор кафедрального собора Пятигорской и Черкесской епархии во имя Христа Спасителя, исцеляющего расслабленного при Овчей купели; Митрополичий смешанный хор Благовещенского кафедрального собора г. Воронежа.

Малые смешанные хоры

Лауреат I степени — Праздничный хор Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова.

Лауреат II степени — Хор храма в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы г. Тольятти.

Лауреат III степени — Хор Свято-Воскресенского кафедрального собора г. Борисова (Беларусь); Архиерейский хор Введенского кафедрального собора г. Чебоксары.

Ансамбли

Лауреат I степени — Ансамбль духовной музыки «Покров», г. Москва.

Лауреат II степени — Церковный ансамбль «Светилен» храма святой блаженной Ксении Петербургской с. Абрау-­Дюрсо; Хор храма иконы Божией Матери «Знамение» г. Томска.

Лауреат III степени — Хор Архиерейского подворья — собора святителя Николая Чудотворца г. Черкесска; Хор храма Вознесения Господня г. Костромы.

Мужские хоры

Лауреат I степени — Сибирский мужской хор.

Лауреат II степени — Мужской Митрополичий хор Благовещенского кафедрального собора г. Воронежа.

Лауреат III степени — Праздничный мужской хор «Всехсвятский» кафедрального собора в честь Всех Святых г. Минска (Беларусь).

Мужские ансамбли

Лауреат I степени — Мужской хор храма Вознесения Гос­подня г. Нижний Новгород.

Лауреат II степени — Вокальный ансамбль «Держава» (Ганина Яма).

Лауреат III степени — Мужской хор Брянского кафедрального собора в честь Святой Троицы.

Монастырские хоры

Лауреат I степени — не присуждено.

Лауреат II степени — Братский хор Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря; Монашеский хор Вознесенского Оршина женского монастыря.

Лауреат III степени — не присуждено.

Молодежные хоры

Лауреат I степени — Молодежный хор Тверской епархии.

Лауреат II степени — Молодежный хор Гребневского храма г. Одинцово; Ушаковский хор юношей Успенского храма г. Красногорска.

Лауреат III степени — Хор движения «Патриаршие добровольцы».

Однородные женские хоры

Лауреат I степени — Женский хор регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии.



Решением жюри конкурса присуждены специальные дип­ломы конкурса для участников в следующих номинациях:

• «За высокое мастерство в исполнении византийского пения и популяризацию его афонской традиции»

Византийский хор Николо-Малицкого мужского монастыря «Аксион Естин».

• «Регентское мастерство»

Сотникова Наталья Юрьевна, регент хора Архиерейского подворья — собора святителя Николая Чудотворца г. Черкесска; Молева Кира Александровна, регент и руководитель Мужского хора храма Вознесения Господня г. Нижний Новгород; Лебедев Антон Юрьевич, регент и руководитель Вокального ансамбля «Держава» (Ганина Яма).

• «За выразительное исполнение и вокальное мастерство»

Маргарита Григорьева, солистка Смешанного хора Спасо-­Вознесенского кафедрального собора г. Ульяновска.

• «Лучшее исполнение песнопения в честь преподобного Сергия Радонежского»

Хор храма святого благоверного князя Александра Нев­ского г. Томска, М. Шмелькова (стихира на литии преподобному Сергию Радонежскому); Праздничный хор Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова, А. Гринченко (стихира преподобному Сергию Радонежскому на перенесение мощей «Днесь веселится небо свыше»).

• «За сохранение традиции богослужебного уставного чтения и мастерство церковного чтеца»

Соловьев Сергей Гельсович, хор храма Вознесения Господня г. Костромы.

Митрополит Тверской и Кашинский Амвросий,

председатель Церковно-общественного совета по развитию русского церковного пения

Духовная музыка — одно из лучших средств для рассказа о нашей вере. Музыка может гораздо лучше передавать оттенки чувств, любви, красоты и веры, восхищения созданным Богом мира, грусти и радости, светлого упования, надежды и мольбы, чем любые сказанные нами слова. Именно поэтому в церковной практике духовная музыка играет такую большую роль, ибо с ее помощью Церковь делится своим молитвенным настроением, помогает сосредоточиться на молитве и размышлении о Творце Вселенной.

Музыкой мы обращаемся к Богу. Поэтому важны такие фестивали. Ведь это не только конкурс, который определяет лучшего. Гораздо важнее — общение между хоровыми коллективами, живая связь и опыт совместной молитвы. Особенно радует участие в фестивале тех хоров, которые состоят из непрофессиональных исполнителей. По своему опыту могу сказать, что в церковном пении молитвенный настрой и желание послужить Богу бывает гораздо важнее профессионализма певцов. Я часто служу в небольших деревенских храмах, где хор, как правило, состоит из непрофессионалов. И порой богослужебный настрой, который создают простые бабушки, от всей души поющие Богу своему, – такой, какой не смогут создать ни в одной профессиональной капелле. Ведь Бог хочет от нас не идеального исполнения, но живой веры и молитвы.

Тем не менее для городских хоров, для архиерейских хоров важен и профессионализм тоже. Он скорее нужен не Богу, а нам самим, желающим своими качествами послужить Церкви Христовой. Он важен и для дела проповеди. Ведь зачастую бывает так, что человек приходит в церковь сначала только послушать красивое пение, а лишь затем уже начинает вникать в смысл происходящего. И вот для дела проповеди довольно важно, чтобы пение было действительно красивым. Прошедший фестиваль подтверждает, что понемногу русское церковное пение возрождается и становится действительно прекрасным, способным рассказать о Христе тем людям, которые либо не задумывались о вере, либо относятся к ней скептически. Поэтому совершенствование этого искусства тоже важно, как оно важно и для церковного зодчества, и для иконописания, и для многих других сфер, где мы своими трудами через красоту хотим послужить Богу.



Говорят победители

Регентам хоров, оказавшихся лучшими в своих категориях, мы адресовали три вопроса:

1. Расскажите о своем коллективе. Как давно он организовался?

2. Что полезного регент может почерпнуть, участвуя в конкурсе церковных хоров?

3. В каком направлении вам видится дальнейшее развитие подобных фестивалей? Что вам кажется лишним, чего, наоборот, не хватает?

Екатерина Ефименко, руководитель женского хора

регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии:

1. Нашему хору десять лет. Помимо пения за богослужениями, у нас насыщенная концертная жизнь, репертуар постоянно обогащается произведениями классиков русской хоровой культуры и современных авторов, в том числе наших земляков.

2. Наш правящий архиерей митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий в своем служении уделяет огромное внимание культуре богослужения и церковно-­певческой традиции. Поэтому для меня как регента и преподавателя музыкальных дисциплин подобные фестивали бесценны с точки зрения обмена опытом и привнесения в репертуар чего-то нового, прошедшего добротную проверку временем у коллег по цеху. Интересно, кроме того, увидеть, пусть и в записи, работу других коллективов и регентов во время богослужения.

3. Конечно, в рамках фестиваля не хватает живого общения. На первом этапе его можно было бы организовать в виде конференций внутри регионов, чтобы очно обменяться мнениями могли регенты и певчие хотя бы соседних населенных пунктов. А вообще, хочется, чтобы такие фестивали проводились как можно чаще!

Кира Молева, регент Мужского хора нижегородского Вознесенского храма,

обладатель специального приза «Регентское мастерство»

1. По инициативе нашего настоятеля прото­иерея Михаила Сторонкина за праздничными богослужениями на приходе поет мужской квинтет молодых выпускников и студентов музыкального училища имени М. А. Балакирева и хоровой капеллы мальчиков имени Л. К. Сивухина.

2. Фестиваль помогает повышать общий уровень церковной хоровой культуры, дает возможность познакомиться с новыми произведениями в разных жанрах церковной музыки, умножает связи между хоровыми коллективами разных регионов. Благодаря ему регент может значительно расширить репертуар, а опираясь на приобретенный во время подготовки к конкурсу опыт, повысить исполнительский уровень своего хора.

3. Неплохо было бы издать нотные сборники с лучшими хоровыми произведениями, прозвучавшими в рамках фестиваля. Кроме того, следует развивать просветительскую деятельность, обращая особое внимание на распространение нотных пособий.

Виталий Соболевский, член жюри, член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения, художественный руководитель Митрополичьего хора Свято-Духова кафедрального собора г. Минска, обладатель Гран-при I фестиваля «Свет Христов»:

Конкурсы необходимы, чтобы видеть направление дальнейшего развития и совершенствования. Участие в подобных фестивалях преследует важную просветительскую и мобилизующую цель. В любом конкурсе есть лауреаты и те, кому не хватило шага до победы. Но такое символическое «поражение» подсказывает, над чем именно следует работать, и вдохновляет на поиск и исправление недостатков. Думаю, в будущем участникам не стоит излишне увлекаться современными авторскими сочинениями, особенно если те вызывают определенные дискуссии в профессиональной среде. Хотя, конечно, во многом стилистика репертуара на приходе зависит от предпочтений настоятеля. Кому-то близок строгий репертуар, кто-то любит концертное пение, а кто-то одноголосное. Поэтому привести всех к общему знаменателю невозможно, но это и хорошо.