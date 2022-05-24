Помочь подняться к Небу

БОГОСЛУЖЕНИЕ — ЭТО НЕ КОНЦЕРТ

Весной этого года в Большом театре прошла торжественная церемония вручения высоких государственных наград работникам культуры. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоился и Олег Овчинников, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, секретарь Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, регент хора Казахстанского митрополичьего округа. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с Олегом Николаевичем о том, как он нашел свое призвание, в чем заключается главная задача певчих во время богослужения и о чем должны помнить начинающие регенты. PDF-версия.

Школа веры

— Расскажите, о чем вы мечтали в детские и юношеские годы, каким видели свое будущее?

— Вы, возможно, удивитесь, но с ранних лет мне хотелось связать свою жизнь с Церковью. Мое детство прошло в Вятке. Тогда, совсем еще маленькому мальчику, мне очень нравилось посещать службы, петь на клиросе, осваивать церковнославянский язык, нотную грамоту, особенности богослужебного устава. Первым певческим коллективом, который архиепископ Кировский и Слободской Хрисанф (Чепиль; † 4 января 2011 года), впоследствии митрополит Вятский и Слободской, поручил мне создать и возглавить, стал хор церкви Пресвятой Троицы в Макарье. Этот храм после десятилетий гонений на Православие одним из первых в областном центре был передан верующим в 1987 году и стал символом возрождения Церкви на Русской земле. Первой службой, которую наш коллектив, состоявший из молодых людей, спел в этом храме, стал чин его великого освящения 30 октября 1988 года. Именно в то время ко мне пришла твердая уверенность, что служение регента — это мое призвание, это именно то делание, которому хотелось посвятить свой жизненный путь.

— Время вашей юности совпало с эпохой притеснения Православия на всех уровнях жизни общества. Атеистическая пропаганда была неотъемлемой частью воспитательного процесса. Кто помог вам сохранить веру и преданность Богу и Церкви перед лицом столь серьезных испытаний?

— Мое духовное воспитание началось в семье. Помимо мамы, Калисы Васильевны, всегда с особой теплотой вспоминаю мою бабушку Марину Ермолаевну. Она была глубоко верующим человеком, любящим Церковь Христову, ревностно хранящим традиции благочестия. Всегда удивляло то, как, несмотря на преклонный возраст и физическую немощь, она стремилась в храм, старалась не пропустить ни одного богослужения. Дома — тоже молитва, особое отношение к соблюдению постных дней, затепленные перед иконами лампады, чтение Евангелия, рассказы о жизни святых и священнослужителей Вятского края, живших в недавнем прошлом. Все это стало моей первой школой воцерковления. Конечно же, большую пользу моей душе принесло общение с митрополитом Вятским Хрисанфом. Многие годы он был для меня духовным наставником. В моей памяти сохранился светлый образ архиепископа Кировского и Слободского Мстислава (Волонсевича), который искренне радовался, когда в храме появлялись мы, дети. Он неизменно с доброй улыбкой благословлял нас, шутил и иногда угощал конфетами. Моим первым учителем церковной музыки могу назвать Лобастову Анфису Васильевну. Она регентовала в единственной действующей церкви города Кирова — Серафимовском кафедральном соборе. Анфиса Васильевна являлась духовной дочерью приснопамятного митрополита Нестора (Анисимова), активного церковного деятеля и мужественного исповедника веры, и ученицей известного на Вятской земле регента и церковного композитора Любимова Никанора Степановича.

Вопреки всем преследованиям, богослужебное пение продолжало жить благодаря усилиям и подвигу священнослужителей, регентов, певчих. В годы гонений традиции церковного пения передавались от старших поколений к младшим. Клиросы немногочисленных действующих храмов, чудом спасенных от закрытия и уничтожения в советское время, становились школами православной музыки. Здесь сохранялись и переписывались нотные сборники, заучивались на память тексты молитв, мелодии и распевы, особенности богослужебного устава. В 70-е годы ХХ столетия еще были живы ученики регентов и певчих, получивших серьезное музыкальное образование в дореволюционной России, лично знавших корифеев церковного хорового пения, трудившихся в храмах еще в Синодальную эпоху. От таких хранителей традиций литургического благочестия и знатоков певческого искусства мне посчастливилось воспринять свои первые уроки церковной музыки.

— Вы уроженец Вятской земли, много лет жизни отдали Костромскому краю. Как получилось, что вы переехали в Казахстан?

— В 2010 году я принял предложение своего духовного наставника архиепископа Костромского и Галичского Александра, назначенного тогда на Казахстанскую кафедру, продолжить служение Церкви Христовой на земле Семиречья.

— До этого вы что-то знали о Казахстане?

— Конечно! И в семинарии, и в духовной академии мне довелось изучать историю Православной Церкви новейшего периода, и прежде всего времена гонений за имя Христово. Казахстанская земля была освящена в ХХ столетии подвигами сонма новомучеников и исповедников, а поэтому она дорога́ каждому верующему сердцу. Патриарх Алексий II, побывав здесь, назвал эту страну огромным антиминсом, распростертым под открытым небом. Сегодня мы знаем, что страдальцев за Христа ссылали в Казахстан со всех концов Советского Союза. Каждая епархия Русской Православной Церкви, каждый уголок Русского мира, регион, область имеет связь с этими краями через страдальцев за Православие.

Сохранить певческие традиции

— Расскажите о вашем хоровом коллективе.

— Хор Казахстанского митрополичьего округа был образован 1 августа 2010 года указом митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. В состав хора вошли певчие архиерейского хора Вознесенского кафедрального собора города Алма-Аты. Хоровой коллектив был значительно расширен, обновлен репертуар, но при этом сохранилось то лучшее, что было наработано за два предшествующих десятилетия. Сегодня в составе митрополичьего хора 30 человек. Без преувеличения можно сказать, что в нашем коллективе трудится музыкальная элита Южной столицы Казахстана — яркие, талантливые люди, искренне любящие музыкальное искусство, настоящие профессионалы своего дела. Большинство певчих является выпускниками Казахской национальной консерватории, преподавателями музыкальных дисциплин в высших и средне-специальных учебных заведениях и общеобразовательных школах.

Одним из направлений моей деятельности является изучение казахской музыкальной культуры. В репертуаре нашего хора обязательно присутствует казахское классическое музыкальное наследие — народные песни в обработке, которые мы исполняем в рамках концертных программ.

Со времени своего создания наш хор осуществляет совместные проекты с известными музыкальными коллективами страны. Среди масштабных проектов, осуществленных Митрополичьим хором, — казахстанская премьера всемирно известной оратории митрополита Будапештского и Венгерского Илариона «Страсти по Матфею», которая состоялась 18 февраля 2013 года в большом зале Казахской национальной консерватории им. Курмангазы в Алма-Ате. В 2015 году хор принимал участие в V Рождественском международном фестивале духовной музыки в Москве.

Весной 2018 года наш коллектив получил Гран-при в престижном музыкальном форуме, имеющем мировую известность, — XXXVII Международном фестивале «Гайновские дни церковной музыки», проходившем в Польше. Для некоторых гостей и участников фестиваля стало настоящим открытием, что в Казахстане существует Православная Церковь. Были и интересные встречи с поляками и белорусами, чьи предки разными судьбами оказывались в Казахстане в ХХ столетии. Они с благодарностью вспоминали о том, как казахи помогали выжить их дедам и отцам в непростых условиях ссылок и переселений.

— Митрополичий хор главным образом поет за богослужениями в кафедральном соборе Алма-Аты?

— Да, по воскресным и праздничным дням коллектив поет в главном храме Южной столицы Казахстана — Вознесенском кафедральном соборе. Этот храм, построенный в начале ХХ столетия, является уникальным памятником архитектуры, шедевром деревянного зодчества. Собор знают и любят казахстанцы вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности, его часто посещают высокие гости — главы государств и члены королевских фамилий, предстоятели Православных Церквей, министры и дипломаты, лидеры мировых религий и видные ученые.

— Каким авторам вы отдаете предпочтение в богослужебном пении?

— У нашего коллектива большой репертуар, но чаще всего это композиторы, произведения которых вошли в сокровищницу мировой духовной и классической музыки. Это А. Архангельский, протоиерей П. Турчанинов, С. Рахманинов, П. Чесноков, Д. Бортнянский, А. Ведель, Д. Христов, Г. Львовский, А. Гречанинов. За богослужениями мы также исполняем распевы Киево-Печерской лавры, Оптиной и Зосимовой пустынь. В Вознесенском кафедральном соборе сложилась добрая традиция в одно из ближайших воскресений ко дню памяти великого русского композитора П. И. Чайковского исполнять песнопения Божественной литургии его авторства.

Но хотел бы особо отметить, что важно не только подобрать правильный репертуар, опираясь на классических духовных композиторов, на традиционные распевы и мелодии. Необходимо в первую очередь помнить, что во время богослужения главное назначение пения — помочь молитве верующих, дать возможность с помощью приемов музыкального искусства раскрыться душе человека перед Богом, создать особый духовный настрой, соответствующий тому или иному празднику или периоду поста. Важно донести до присутствующих в храме смысл литургических текстов, в которых заключено, по выражению одного из видных церковных деятелей, «чеканное золото православного богословия». Эти задачи, стоящие перед регентом и певчими, налагают свой четкий отпечаток на исполнение всех произведений, на манеру звучания, на жесты руководителя хора. Регент обязан быть в определенной степени знатоком богослужебного устава, владеть церковнославянским языком, разбираться в истории церковного пения и быть осведомленным о различных музыкальных традициях, существующих в той или иной местности. И самое главное, регентом не может быть невоцерковленный человек. Управляя церковным хором, надо молиться, осознавая высоту и ответственность этого служения перед Богом и людьми.

Выразить молитвенный настрой

— У вас есть еще одно послушание — вы трудитесь в Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Какие, по вашему мнению, шаги необходимо предпринять, чтобы повысить качество певческого искусства?

— Важно в духовных семинариях и училищах, где осуществляется подготовка регентов и псаломщиков, уделять внимание не только практической части — изучению сольфеджио или дирижирования, но и теории церковной музыки. Будущим руководителям хоровых коллективов необходимо прививать вкус к подлинно церковному пению, любовь к традиции, деликатность и чуткость в отношении богатого музыкального наследия нашей Церкви. Как сказал Святейший Патриарх Кирилл: «То, что к нам пришло из истории, ломать не надо». Существует та область в церковном пении, где все уже завершено, закончено, где не нужен больше талант композитора, а требуется лишь мастерство регента. И основная задача специалиста, на мой взгляд, — почувствовать это и понять. Главными задачами современного регентского делания являются систематизация церковно-певческой практики и обязательное сохранение певческих традиций. Очевидно, что, когда речь идет о значимости систематизации, необходимо избегать такой крайности, как унификация, при которой во всех храмах будут звучать одни и те же произведения.

Отдельный вопрос церковного пения — это синергия алтаря и хора, сотрудничество священнослужителей и певческого коллектива во главе с регентом для создания единого богослужебно-музыкального пространства в храме. Речь идет о согласованности темпа, ритма служб, тональностей возгласов и пения, громкости звучания. Необходимо, чтобы духовенство и певчие, совершающие служение на одном приходе, регулярно встречались для обсуждения отдельных моментов богослужения. Особенно это касается подготовки к двунадесятым праздникам и периоду пения Постной Триоди.

— Что вы посоветуете начинающим регентам?

— Прежде всего необходимо помнить, что богослужение — это не концерт. Задача хора — выразить молитвенный настрой священнослужителей и прихожан, помочь молитве, если так можно выразиться, подняться к Небу, способствовать тому, чтобы все присутствующие в храме отвлеклись от суеты и мирского шума. Поэтому желание исполнить музыку красиво и профессионально следует приводить в соответствие со смыслом и духом богослужения. Начинающим коллективам не стоит браться сразу за сложные произведения в духе Дмитрия Бортнянского или Георгия Свиридова. Певчим надо, что называется, освоить азбуку, научиться исполнять обиходные распевы, привыкнуть друг к другу и к руке регента. При подборе репертуара нужно учитывать количество певцов в хоре и качество их голосов. Следует брать только те произведения, которые по силам коллективу. К сожалению, многие забывают еще об одном важном моменте: в службе лучше всего использовать песнопения одного стилистического направления. Порой излишнее разнообразие, эклектичность репертуара начинает отвлекать прихожан от молитвы, мешать целост­ному восприятию богослужения. Желающим освоить церковное пение и тем более регентское искусство необходимо учиться у регентов, имеющих за спиной большую жизненную и творческую школу, общаться, не стесняться задавать вопросы, внимательно выслушивать советы и рекомендации. Во всем многообразии церковной жизни необходима преемственность поколений, и эта преемственность, верность традициям важна, в частности, и в церковной музыке.

— Недавно к вашей внушительной коллекции наград добавилась еще одна — орден «За заслуги в культуре и искусстве». Радостное событие, не правда ли?

— Награды получать, конечно, приятно. Вручение ордена — это добрый стимул к дальнейшим трудам по развитию церковного певческого искусства и музыкальной культуры в целом. Считаю, что этой особой наградой были отмечены не только мои труды на музыкальном поприще, но и благородная деятельность всей нашей Православной Церкви по сохранению и приумножению богатейшего духовного и культурного достояния Отечества.

С другой стороны, я и так счастливый человек — занимаюсь любимым делом. Бог даровал мне возможность свидетельствовать о красоте и величии Православия в дружественной стране — Республике Казахстан. Я работаю с замечательным хором, созданным благодаря инициативе митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Конечно, приятно, когда твоя деятельность получает признание, но все же главная награда для меня — это возможность служить Богу и Церкви посредством исполнения хоровой музыки, дарить людям радость от встречи с лучшими образцами духовного музыкального искусства. И вот еще какой момент. Митрополит Александр, когда слышит от кого-либо добрые слова в свой адрес, произносит такие строки псалмопевца Давида: Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу (Пс. 113, 9). Эту фразу уместно произнести и мне, получая награду и положительные оценки моей творческой деятельности.

Справка

Олег Николаевич Овчинников родился в Вятке 28 сентября 1971 года. В 1989 году стал регентом Архиерейского хора Костромской епархии. В 1997 году окончил Московскую духовную семинарию. В 2009 году окончил Ужгородскую Богословскую Академию им. свв. Кирилла и Мефодия со степенью магистра богословия. Тема магистерской работы: «Преподобные Иосиф Волоцкий и Андрей Рублев как воссоздатели духовности на Руси». С 1993 года по 2010 год нес послушание Секретаря Костромского епархиального управления. В 1999 году Указом Президента России О.Н. Овчинникову «за большие заслуги в области искусства» присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

В 2010 году кончил Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова. На кафедре истории и теории музыки защитил дипломную работу «Традиции православия в русском певческом искусстве». С 2010 года - секретарь Митрополичьего Округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, регент хора Казахстанского Митрополичьего Округа. С 2016 года - член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Награжден многими церковными орденами и медалями, удостоен государственных наград Казахстана и России.





