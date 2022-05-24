Помочь подняться к Небу

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Пасха в российских музеях
Столетие подвига Церкви, стоически пытавшейся противостоять расхищению святынь богоборцами под предлогом помощи голодающим, нашло отражение и в выставочной палитре нынешней весны. Правда, полновесную экспозицию на эту тему подготовило не государственное, а епархиальное учреждение культуры. Впрочем, ведущие московские и петербургские площадки также приберегли немало интересного — от посвященного святителю Николаю нового зала в Северной столице до подлинных мундиров последнего российского императора в московском Царицыне. PDF-версия.
24 мая 2022 г. 14:00
Изобразить неописанное
Воскресение — центральное событие евангельского благовестия, главный праздник Православной Церкви. Считается, что православная традиция не изображает момент Воскресения Христа. При этом в современных указателях иконографических сюжетов если и есть рубрика «Воскресение», то с отсылкой «см. “Сошествие во ад”»: именно так принято в настоящее время называть каноническую икону Пасхи. Как менялась иконография Пасхи и что сегодня считается каноническим образом «праздника праздников», «Журналу Московской Патриархии» рассказала кандидат искусствоведения, научный сотрудник Российского института истории искусств (Санкт-Петербург) Светлана Иванова. PDF-версия.
3 мая 2022 г. 13:30
Кадры решают
Интернет-ресурс Orthphoto.net, рассказывающий о Православии языком фотографии, подвел итоги первого международного конкурса Orthphoto Awards. По словам руководителя проекта Александра Василюка из Польши, география и массовость конкурса превзошли ожидания: почти семь сотен участников из трех десятков стран представили свыше четырех с половиной тысяч работ. PDF-версия.
24 марта 2022 г. 18:00
Митрополит Омский и Таврический Владимир: «Любовь без морализаторства»
Великая русская литература, берущая свое начало от «Сказания о Борисе и Глебе», «Повести временных лет» преподобного Нестора Летописца и «Слова о Законе и Благодати» святителя Илариона, славна и великими именами, и выдающимися произведениями. Однако имя Федора Михайловича Достоевского, двухвековой юбилей со дня рождения которого мы только что отметили, даже на этом богатом фоне выделяется своею яркостью, своим непреходящим значением. В чем причина того, что его произведения, написанные в позапрошлом столетии, в совершенно других исторических условиях, и сегодня сохраняют актуальность, современность, злободневность? Почему они продолжают оказывать мощное духовное влияние и в наши дни? PDF-версия.
20 января 2022 г. 16:00
Рождество в московских музеях
Петровская эпоха, основательно перетряхнувшая складывавшийся веками жизненный уклад Отечества, воспринимается и сегодня неоднозначно. Но ее мощное наследие, в том числе в культурном пространстве, вне всякого сомнения. Об этом свидетельствуют три совершенно, казалось бы, разные выставки, посвященные связанным с деяниями Петра I (350-летие со дня рождения которого мы отметим в наступившем году) грандиозным датам. PDF-версия.
3 января 2022 г. 14:00
Хоровая школа на Монастырском острове
В нынешнем учебном году церковно-дирижерское отделение факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии помимо трехвекового юбилея самой академии готовится отпраздновать сорокалетие первого официального выпуска регентов в Советском Союзе (в 1982 году дипломы получили в том числе впоследствии ставшие заведующими регентским отделением Михаил Ващенко и Елена Гундяева). Кроме того, ровно десять лет назад регентское отделение перешло на принятые на тот момент в стране образовательные стандарты бакалавриата, а еще пять лет спустя на новообразованном факультете церковных искусств — раньше всех остальных духовных школ на территории России — официально приступили к подготовке бакалавров по профилям «Церковно-дирижерское искусство» и «Регент церковного хора». PDF-версия.
20 ноября 2021 г. 13:00
Второе явление Спаса Нерукотворного
На июньском Синоде (см. Журнал № 36) в общецерковный месяцеслов было внесено празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного. В апреле этого года одна из древнейших и почитаемых святынь Ярославской земли (наряду с Толгской иконой Божией Матери) была торжественно передана из фондов городского художественного музея на хранение в Спасо-Афанасиевский монастырь. Явленный больше четырех столетий назад образ Спасителя был изъят вместе с другими церковными ценностями в начале 1930-х годов и долгие десятилетия считался навсегда утраченным. Несколько лет назад благодаря сотрудничеству Церкви и музея чудотворный образ был найден, отреставрирован и из музейного хранилища перенесен в храм для всенародного поклонения. PDF-версия.
13 октября 2021 г. 17:00
Якоже свирель богогласная
Один из первых мыслителей, сочетавших западную культуру с православным мировидением, преподобный Максим Грек, по воле Божией сделался великим тружеником и подвижником нашей земли. Ученый грек внес существенный вклад в становление русского богословия. В июле этого года в Троице-Сергиевой лавре торжественно отметили 25-летие со дня обретения нетленных и чудотворных мощей святого. PDF-версия.
16 августа 2021 г. 15:00
Загадки «Гостеприимства»
В Центральном музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева восстановлена икона из разрушенной московской церкви. Ее реставрация заняла десять лет и завершилась только что. Икона Пресвятой Троицы из московского Преображенского храма в Спасcкой слободе — то из немногого, что уцелело от этой некогда богатейшей приходской церкви древней российской столицы; от самого же домовладения до нас дошла только… чугунная кованая ограда (давным-давно перенесенная к другому храму — святых апостолов Петра и Павла на Новой Басманной улице). Не считая, разумеется, собственно топонимов — Садовой-Спасской и Большой Спасской улиц, наименованных по слободе, унаследовавшей в свою очередь название от известного с 1625 года храма, который в то время был деревянным. PDF-верия.
13 августа 2021 г. 11:00
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ЖМП № 7 июль 2022 / 6 июля 2022 г. 12:00
Помочь подняться к Небу
БОГОСЛУЖЕНИЕ — ЭТО НЕ КОНЦЕРТ
Весной этого года в Большом театре прошла торжественная церемония вручения высоких государственных наград работникам культуры. Ордена «За заслуги в культуре и искусстве» удостоился и Олег Овчинников, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, секретарь Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, регент хора Казахстанского митрополичьего округа. «Журнал Московской Патриархии» поговорил с Олегом Николаевичем о том, как он нашел свое призвание, в чем заключается главная задача певчих во время богослужения и о чем должны помнить начинающие регенты. PDF-версия.
Школа веры
— Расскажите, о чем вы мечтали в детские и юношеские годы, каким видели свое будущее?
— Вы, возможно, удивитесь, но с ранних лет мне хотелось связать свою жизнь с Церковью. Мое детство прошло в Вятке. Тогда, совсем еще маленькому мальчику, мне очень нравилось посещать службы, петь на клиросе, осваивать церковнославянский язык, нотную грамоту, особенности богослужебного устава. Первым певческим коллективом, который архиепископ Кировский и Слободской Хрисанф (Чепиль; † 4 января 2011 года), впоследствии митрополит Вятский и Слободской, поручил мне создать и возглавить, стал хор церкви Пресвятой Троицы в Макарье. Этот храм после десятилетий гонений на Православие одним из первых в областном центре был передан верующим в 1987 году и стал символом возрождения Церкви на Русской земле. Первой службой, которую наш коллектив, состоявший из молодых людей, спел в этом храме, стал чин его великого освящения 30 октября 1988 года. Именно в то время ко мне пришла твердая уверенность, что служение регента — это мое призвание, это именно то делание, которому хотелось посвятить свой жизненный путь.
— Время вашей юности совпало с эпохой притеснения Православия на всех уровнях жизни общества. Атеистическая пропаганда была неотъемлемой частью воспитательного процесса. Кто помог вам сохранить веру и преданность Богу и Церкви перед лицом столь серьезных испытаний?
— Мое духовное воспитание началось в семье. Помимо мамы, Калисы Васильевны, всегда с особой теплотой вспоминаю мою бабушку Марину Ермолаевну. Она была глубоко верующим человеком, любящим Церковь Христову, ревностно хранящим традиции благочестия. Всегда удивляло то, как, несмотря на преклонный возраст и физическую немощь, она стремилась в храм, старалась не пропустить ни одного богослужения. Дома — тоже молитва, особое отношение к соблюдению постных дней, затепленные перед иконами лампады, чтение Евангелия, рассказы о жизни святых и священнослужителей Вятского края, живших в недавнем прошлом. Все это стало моей первой школой воцерковления. Конечно же, большую пользу моей душе принесло общение с митрополитом Вятским Хрисанфом. Многие годы он был для меня духовным наставником. В моей памяти сохранился светлый образ архиепископа Кировского и Слободского Мстислава (Волонсевича), который искренне радовался, когда в храме появлялись мы, дети. Он неизменно с доброй улыбкой благословлял нас, шутил и иногда угощал конфетами. Моим первым учителем церковной музыки могу назвать Лобастову Анфису Васильевну. Она регентовала в единственной действующей церкви города Кирова — Серафимовском кафедральном соборе. Анфиса Васильевна являлась духовной дочерью приснопамятного митрополита Нестора (Анисимова), активного церковного деятеля и мужественного исповедника веры, и ученицей известного на Вятской земле регента и церковного композитора Любимова Никанора Степановича.
Вопреки всем преследованиям, богослужебное пение продолжало жить благодаря усилиям и подвигу священнослужителей, регентов, певчих. В годы гонений традиции церковного пения передавались от старших поколений к младшим. Клиросы немногочисленных действующих храмов, чудом спасенных от закрытия и уничтожения в советское время, становились школами православной музыки. Здесь сохранялись и переписывались нотные сборники, заучивались на память тексты молитв, мелодии и распевы, особенности богослужебного устава. В 70-е годы ХХ столетия еще были живы ученики регентов и певчих, получивших серьезное музыкальное образование в дореволюционной России, лично знавших корифеев церковного хорового пения, трудившихся в храмах еще в Синодальную эпоху. От таких хранителей традиций литургического благочестия и знатоков певческого искусства мне посчастливилось воспринять свои первые уроки церковной музыки.
— Вы уроженец Вятской земли, много лет жизни отдали Костромскому краю. Как получилось, что вы переехали в Казахстан?
— В 2010 году я принял предложение своего духовного наставника архиепископа Костромского и Галичского Александра, назначенного тогда на Казахстанскую кафедру, продолжить служение Церкви Христовой на земле Семиречья.
— До этого вы что-то знали о Казахстане?
— Конечно! И в семинарии, и в духовной академии мне довелось изучать историю Православной Церкви новейшего периода, и прежде всего времена гонений за имя Христово. Казахстанская земля была освящена в ХХ столетии подвигами сонма новомучеников и исповедников, а поэтому она дорога́ каждому верующему сердцу. Патриарх Алексий II, побывав здесь, назвал эту страну огромным антиминсом, распростертым под открытым небом. Сегодня мы знаем, что страдальцев за Христа ссылали в Казахстан со всех концов Советского Союза. Каждая епархия Русской Православной Церкви, каждый уголок Русского мира, регион, область имеет связь с этими краями через страдальцев за Православие.
Сохранить певческие традиции
— Расскажите о вашем хоровом коллективе.
— Хор Казахстанского митрополичьего округа был образован 1 августа 2010 года указом митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. В состав хора вошли певчие архиерейского хора Вознесенского кафедрального собора города Алма-Аты. Хоровой коллектив был значительно расширен, обновлен репертуар, но при этом сохранилось то лучшее, что было наработано за два предшествующих десятилетия. Сегодня в составе митрополичьего хора 30 человек. Без преувеличения можно сказать, что в нашем коллективе трудится музыкальная элита Южной столицы Казахстана — яркие, талантливые люди, искренне любящие музыкальное искусство, настоящие профессионалы своего дела. Большинство певчих является выпускниками Казахской национальной консерватории, преподавателями музыкальных дисциплин в высших и средне-специальных учебных заведениях и общеобразовательных школах.
Одним из направлений моей деятельности является изучение казахской музыкальной культуры. В репертуаре нашего хора обязательно присутствует казахское классическое музыкальное наследие — народные песни в обработке, которые мы исполняем в рамках концертных программ.
Со времени своего создания наш хор осуществляет совместные проекты с известными музыкальными коллективами страны. Среди масштабных проектов, осуществленных Митрополичьим хором, — казахстанская премьера всемирно известной оратории митрополита Будапештского и Венгерского Илариона «Страсти по Матфею», которая состоялась 18 февраля 2013 года в большом зале Казахской национальной консерватории им. Курмангазы в Алма-Ате. В 2015 году хор принимал участие в V Рождественском международном фестивале духовной музыки в Москве.
Весной 2018 года наш коллектив получил Гран-при в престижном музыкальном форуме, имеющем мировую известность, — XXXVII Международном фестивале «Гайновские дни церковной музыки», проходившем в Польше. Для некоторых гостей и участников фестиваля стало настоящим открытием, что в Казахстане существует Православная Церковь. Были и интересные встречи с поляками и белорусами, чьи предки разными судьбами оказывались в Казахстане в ХХ столетии. Они с благодарностью вспоминали о том, как казахи помогали выжить их дедам и отцам в непростых условиях ссылок и переселений.
— Митрополичий хор главным образом поет за богослужениями в кафедральном соборе Алма-Аты?
— Да, по воскресным и праздничным дням коллектив поет в главном храме Южной столицы Казахстана — Вознесенском кафедральном соборе. Этот храм, построенный в начале ХХ столетия, является уникальным памятником архитектуры, шедевром деревянного зодчества. Собор знают и любят казахстанцы вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности, его часто посещают высокие гости — главы государств и члены королевских фамилий, предстоятели Православных Церквей, министры и дипломаты, лидеры мировых религий и видные ученые.
— Каким авторам вы отдаете предпочтение в богослужебном пении?
— У нашего коллектива большой репертуар, но чаще всего это композиторы, произведения которых вошли в сокровищницу мировой духовной и классической музыки. Это А. Архангельский, протоиерей П. Турчанинов, С. Рахманинов, П. Чесноков, Д. Бортнянский, А. Ведель, Д. Христов, Г. Львовский, А. Гречанинов. За богослужениями мы также исполняем распевы Киево-Печерской лавры, Оптиной и Зосимовой пустынь. В Вознесенском кафедральном соборе сложилась добрая традиция в одно из ближайших воскресений ко дню памяти великого русского композитора П. И. Чайковского исполнять песнопения Божественной литургии его авторства.
Но хотел бы особо отметить, что важно не только подобрать правильный репертуар, опираясь на классических духовных композиторов, на традиционные распевы и мелодии. Необходимо в первую очередь помнить, что во время богослужения главное назначение пения — помочь молитве верующих, дать возможность с помощью приемов музыкального искусства раскрыться душе человека перед Богом, создать особый духовный настрой, соответствующий тому или иному празднику или периоду поста. Важно донести до присутствующих в храме смысл литургических текстов, в которых заключено, по выражению одного из видных церковных деятелей, «чеканное золото православного богословия». Эти задачи, стоящие перед регентом и певчими, налагают свой четкий отпечаток на исполнение всех произведений, на манеру звучания, на жесты руководителя хора. Регент обязан быть в определенной степени знатоком богослужебного устава, владеть церковнославянским языком, разбираться в истории церковного пения и быть осведомленным о различных музыкальных традициях, существующих в той или иной местности. И самое главное, регентом не может быть невоцерковленный человек. Управляя церковным хором, надо молиться, осознавая высоту и ответственность этого служения перед Богом и людьми.
Выразить молитвенный настрой
— У вас есть еще одно послушание — вы трудитесь в Церковно-общественном совете при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения. Какие, по вашему мнению, шаги необходимо предпринять, чтобы повысить качество певческого искусства?
— Важно в духовных семинариях и училищах, где осуществляется подготовка регентов и псаломщиков, уделять внимание не только практической части — изучению сольфеджио или дирижирования, но и теории церковной музыки. Будущим руководителям хоровых коллективов необходимо прививать вкус к подлинно церковному пению, любовь к традиции, деликатность и чуткость в отношении богатого музыкального наследия нашей Церкви. Как сказал Святейший Патриарх Кирилл: «То, что к нам пришло из истории, ломать не надо». Существует та область в церковном пении, где все уже завершено, закончено, где не нужен больше талант композитора, а требуется лишь мастерство регента. И основная задача специалиста, на мой взгляд, — почувствовать это и понять. Главными задачами современного регентского делания являются систематизация церковно-певческой практики и обязательное сохранение певческих традиций. Очевидно, что, когда речь идет о значимости систематизации, необходимо избегать такой крайности, как унификация, при которой во всех храмах будут звучать одни и те же произведения.
Отдельный вопрос церковного пения — это синергия алтаря и хора, сотрудничество священнослужителей и певческого коллектива во главе с регентом для создания единого богослужебно-музыкального пространства в храме. Речь идет о согласованности темпа, ритма служб, тональностей возгласов и пения, громкости звучания. Необходимо, чтобы духовенство и певчие, совершающие служение на одном приходе, регулярно встречались для обсуждения отдельных моментов богослужения. Особенно это касается подготовки к двунадесятым праздникам и периоду пения Постной Триоди.
— Что вы посоветуете начинающим регентам?
— Прежде всего необходимо помнить, что богослужение — это не концерт. Задача хора — выразить молитвенный настрой священнослужителей и прихожан, помочь молитве, если так можно выразиться, подняться к Небу, способствовать тому, чтобы все присутствующие в храме отвлеклись от суеты и мирского шума. Поэтому желание исполнить музыку красиво и профессионально следует приводить в соответствие со смыслом и духом богослужения. Начинающим коллективам не стоит браться сразу за сложные произведения в духе Дмитрия Бортнянского или Георгия Свиридова. Певчим надо, что называется, освоить азбуку, научиться исполнять обиходные распевы, привыкнуть друг к другу и к руке регента. При подборе репертуара нужно учитывать количество певцов в хоре и качество их голосов. Следует брать только те произведения, которые по силам коллективу. К сожалению, многие забывают еще об одном важном моменте: в службе лучше всего использовать песнопения одного стилистического направления. Порой излишнее разнообразие, эклектичность репертуара начинает отвлекать прихожан от молитвы, мешать целостному восприятию богослужения. Желающим освоить церковное пение и тем более регентское искусство необходимо учиться у регентов, имеющих за спиной большую жизненную и творческую школу, общаться, не стесняться задавать вопросы, внимательно выслушивать советы и рекомендации. Во всем многообразии церковной жизни необходима преемственность поколений, и эта преемственность, верность традициям важна, в частности, и в церковной музыке.
— Недавно к вашей внушительной коллекции наград добавилась еще одна — орден «За заслуги в культуре и искусстве». Радостное событие, не правда ли?
— Награды получать, конечно, приятно. Вручение ордена — это добрый стимул к дальнейшим трудам по развитию церковного певческого искусства и музыкальной культуры в целом. Считаю, что этой особой наградой были отмечены не только мои труды на музыкальном поприще, но и благородная деятельность всей нашей Православной Церкви по сохранению и приумножению богатейшего духовного и культурного достояния Отечества.
С другой стороны, я и так счастливый человек — занимаюсь любимым делом. Бог даровал мне возможность свидетельствовать о красоте и величии Православия в дружественной стране — Республике Казахстан. Я работаю с замечательным хором, созданным благодаря инициативе митрополита Астанайского и Казахстанского Александра. Конечно, приятно, когда твоя деятельность получает признание, но все же главная награда для меня — это возможность служить Богу и Церкви посредством исполнения хоровой музыки, дарить людям радость от встречи с лучшими образцами духовного музыкального искусства. И вот еще какой момент. Митрополит Александр, когда слышит от кого-либо добрые слова в свой адрес, произносит такие строки псалмопевца Давида: Не нам, Господи, не нам, а имени Твоему дай славу (Пс. 113, 9). Эту фразу уместно произнести и мне, получая награду и положительные оценки моей творческой деятельности.
Справка
Олег Николаевич Овчинников родился в Вятке 28 сентября 1971 года. В 1989 году стал регентом Архиерейского хора Костромской епархии. В 1997 году окончил Московскую духовную семинарию. В 2009 году окончил Ужгородскую Богословскую Академию им. свв. Кирилла и Мефодия со степенью магистра богословия. Тема магистерской работы: «Преподобные Иосиф Волоцкий и Андрей Рублев как воссоздатели духовности на Руси». С 1993 года по 2010 год нес послушание Секретаря Костромского епархиального управления. В 1999 году Указом Президента России О.Н. Овчинникову «за большие заслуги в области искусства» присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».
6 июля 2022 г. 12:00
Ключевые слова: Казахстан, церковное пение, церковный хор, певческое искусство, регенты, воцерковление, клирос, Вятка, новомученики, духовенство, духовная музыка, Патриарх Кирилл
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В единстве с Русской Православной Церковью
Двадцать девятого декабря 2021 года постановлением Священного Синода Русской Православной Церкви был образован Патриарший экзархат Африки в составе Северо-Африканской и Южно-Африканской епархий. Главной причиной такого решения стало вступление Патриарха Александрийского Феодора в общение с раскольниками. В ноябре 2019 года он объявил о признании украинской раскольнической группировки, начал поминать ее руководителя в качестве Предстоятеля автокефальной Церкви и даже сослужил ему за Божественной литургией. Решение Русской Церкви основывалось также на многочисленных обращениях православного духовенства африканских стран в адрес Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой о принятии их под его Первосвятительский омофор. Образовав Патриарший экзархат Африки, Московский Патриархат предоставил каноническую защиту тем африканским клирикам, которые не захотели быть соучастниками беззаконной легализации раскола. После принятия исторического решения об образовании Патриаршего экзархата Африки по благословению Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида на континент были направлены первые миссионерские группы. PDF-версия.
4 июля 2022 г. 15:00
Крайнее средство
Наш журнал продолжает цикл статей, задача которых — получать ответы известных и уважаемых духовников на самые острые и актуальные из практических вопросов пастырского служения, волнующих священников сегодня. Ценность материала именно в том, что это ответ не одного пастыря, а палитра мнений, отражающих разные аспекты темы и не совпадающих между собой. Такой подход позволяет более широко взглянуть на проблему, учесть многообразие современного пастырского опыта и соотнести его с теми трудностями, которые возникают в контексте служения у каждого священника. Основой для этих статей служат публикации интернет-портала «Пастырь», созданного при совместном участии Православного Свято-Тихоновского богословского института и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви для поддержания диалога и обмена практическим опытом между священнослужителями Русской Церкви. Все наши читатели могут присоединиться к этому обсуждению и продолжить общение после регистрации на портале «Пастырь». PDF-версия.
1 июля 2022 г. 13:00
Вышел в свет №7 «Журнала Московской Патриархии» за 2022 год
Этот номер придет к вам, дорогие читатели, в июле, когда в праздник святых первоверховных апостолов Петра и Павла в храмах будет звучать тропарь «Апостолов первопрестольницы и вселенныя учителие...» Кто-то из нас вспомнит, что «первопрестольницы» они по-разному: Петр был ближайшим учеником Господа, а Павел не был участником евангельских событий. Но Церковь прославляет их в один день и изображает на одной иконе. Зачем? Может быть, желая напомнить, что к Богу могут вести разные пути? И вот уже Павел — враг Христа, ставший Его преданнейшим другом, — пишет гимн любви на все времена: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая или кимвал звучащий (1 Кор. 13, 1). И оказывается, что в этих удивительных словах апостола о любви, написанных две тысячи лет назад, — вся жизнь, все смыслы и вся правда.
29 июня 2022 г. 15:30
Родом угреня
Борисоглебский монастырь в Торжке, основанный около 1038 года, — древнейшая обитель на нашей земле, сыгравшая важную роль в распространении христианства на Руси. История монастыря неразрывно связана с его основателем — преподобным Ефремом Новоторжским, 450-летие обретения мощей которого отмечается в июне этого года. Проанализировав различные источники и документы, российский ученый предлагает свою трактовку событий жития подвижника. Действительно ли Ефрем и его братья прибыли на Русь, как считается, из Венгрии, мог ли преподобный построить каменный храм во имя Бориса и Глеба, а также о том, почему святой Ефрем, скорее всего, был убит, «Журналу Московской Патриархии» рассказал научный сотрудник Всероссийского историко-этнографического музея, кандидат филологических наук Виктор Кузнецов. PDF-версия.
23 июня 2022 г. 17:00
Протоиерей Александр Сложеникин
10.06.1936–18.02.2022
21 июня 2022 г. 15:30