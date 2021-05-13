Пасха в Камбодже

«Христос воскресе!» — это радостное пасхальное приветствие звучит сегодня на всех континентах, в том числе и в странах Юго-Восточной Азии. Первые русские приходы в этом регионе — на Филиппинах и в Голландской Ост-­Индии (ныне Индонезия) — возникли вскоре после революции 1917 года в результате небывалого прежде рассеяния паствы Русской Православной Церкви по всему миру. В 1946 году был образован Восточноазиатский Экзархат Московского Патриархата. Экзархом был назначен архиепископ Нестор (Анисимов), много сделавший для Церкви в Восточной Азии. Но через десять лет экзархат был упразднен. Следующим толчком к распространению русских приходов в Юго-Восточной Азии стал распад Советского Союза, появление новой волны эмигрантов и туристов из стран бывшего СССР, а также рост интереса к Православию среди коренного населения. В наши дни, в декабре 2018 года, был учрежден Патриарший Экзархат в Юго-Восточной Азии, который возглавил митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий. На сегодняшний день в Экзархат входит 13 стран, в том числе и Королевство Камбоджа. Как развивается православная миссия и как празднуется Пасха в стране кхмеров, рассказал «Журналу Московской Патриархии» исполняющий обязанности благочинного церквей Камбоджийского округа Таиландской епархии иеромонах Паисий (Ипате). PDF-версия.



Отец Паисий начал свое служение в Камбодже в ноябре 2014 года и стал здесь первым постоянным священником. До этого долгое время сюда, в Пномпень, ездили служить священники с острова Пхукет из представительства Русской Православной Церкви в Таиланде, которое окормляло приходы соседних Камбоджи и Лаоса. Своих храмов у православных камбоджийцев тогда, шесть лет назад, еще не было.

— Поначалу мы служили в столице Камбоджи, в Пномпене, в маленькой часовне во имя святого великомученика Георгия, построенной на территории Болгарского посольства воинами-миро­творцами этой страны в 1993 году в память о погибших здесь сослуживцах, — вспоминает отец Паисий. — Часовня числилась в юрисдикции Болгарской Православной Церкви, однако эта страна не направляла сюда священнослужителей. У нас были хорошие отношения с представителями болгарской дипломатической миссии, и мы два раза в месяц по воск­ресеньям собирались здесь на службу.

В другие два воскресенья я ехал служить в Сиануквиль, это город-порт где-то в двухстах ­километрах от столицы Камбоджи. Собирались мы там поначалу в разных домах и квартирах. В то время в Сиануквиле уже вовсю шло строительство Свято-Пантелеимоновского храма. И как только был возведен первый этаж, мы начали служить уже там.

А в 2015 году и в Пномпене построили свой православный храм —во имя великомученика Георгия Победоносца. Вскоре его освятили и назначили туда служить иерея Романа Постникова из Таиланда.

Так в Камбодже стало два православных храма и два священника на приходах.

В 2016 году иеромонаха Паисия перевели в Таиланд, где он стал проректором по уче­бно-воспитательной работе православного духовного училища на острове Пхукет и настоятелем учебного храма во имя святителя Иннокентия Московского. В столичном Свято-Георгиевском храме стал служить другой священник.

Но через три года, в связи с тем, что Георгиевский приход в камбоджийской столице остался без настоятеля, иеромонах Паисий должен был сюда вернуться и стать исполняющим обязанности настоятеля этого храма.

— На сегодняшний день в Георгиевском приходе постоянно участвуют в богослужениях около 40 человек, — рассказывает отец Паисий. — В основном это русскоязычные люди, есть также несколько человек из Соединенных Штатов Америки, из Австралии и Южной Африки. Кто-то из них женился здесь, в Камбодже, кто-то просто переехал сюда жить, у кого-то здесь бизнес.

До ­закрытия границ в связи с пандемией приезжали из России так называемые зимовщики — те, кто сдавал свои квартиры на родине и на полгода уезжал в теплую страну греться на солнце. Они также становились прихожанами православных храмов в Пномпене и в Сиануквиле.

Есть прихожане и из местных жителей — кхме­ров. В основном это те, кто заключает брак с русскими. Причем вместе с невестой или женихом обычно крестится вся семья. Кто-то из них живет в Пномпене, кто-то — в провинции. Из-за локдаунов тем, кто в провинции, стало сложнее выбираться в храм. Но и они стараются раз в месяц приезжать на Литургию.

Нам очень важно, что эти люди пришли к православной вере, и мы стараемся их удержать под покровом Церкви. У нас было немало случаев, когда мы много занимались с людьми, они проходили период оглашения и крестились, а спустя какое-то время по разным причинам оставляли Церковь. Мы долго винили в этом себя и пытались понять, что мы делаем неправильно. Потом нам объяснили, что, к сожалению, это случается не только у нас, но и в других странах Юго-Восточной Азии. Дело в том, что большинство тех, кого мы крестили, люди простые, занятые физическим трудом, которые работают на полях и особо не привыкли к излишней философии и рефлексии. Ведь практически вся интеллигенция была уничтожена или изгнана из страны в период правления красных кхмеров. Тогда же пострадали и верующие люди. За пределы Камбоджи были также выдворены все иностранные миссионеры, которые начали возвращаться ­сюда только после 1993 года.

Отец Паисий говорит, что православному миссионеру в Камбодже нелегко:

— В жизни кхмера очень сильно укоренен буддизм. Они даже говорят, что если ты кхмер, то, значит, обязательно должен быть буддистом. Есть случаи дискриминации людей, которые меняют свою веру, переходят в христианство или в ислам.

Еще надо заметить, что в Камбодже довольно лояльный закон о религии, открыть религиозную организацию не так уж трудно. И здесь очень активно проповедуют представители самых разных протестантских деноминаций: методисты, иеговисты, мормоны и другие.

Наша Православная Церковь делает первые шаги в этой стране и ступает аккуратно и не торопясь. Мы не стараемся срочно всех крестить, понимая, что это путь очень долгий и даже болезненный для людей, родившихся и выросших в другой вере — в буддизме, с которым связана вся их жизнь. И даже если они почувствовали Господа и хотят идти к Нему, их держат тысяча рук и тысяча корней. И это довольно серьезная и порой драматическая ситуация. Поэтому мы стараемся не форсировать события.

Отец Паисий и отец Роман решили: поскольку они еще свободно не могут проповедовать на кхмерском языке, то будут пока заниматься переводами православной литературы. С одной стороны, Евангелие и Библия уже давно переведены на кхмерский, и это хороший шанс приобщить к вере местных жителей. С другой стороны, можно сказать, что это экуменический перевод, который делали протестанты, англикане, католики. Отец Роман уже начинает говорить по-кхмерски и, консультируясь со специалистами, кропотливо работает над этими переводами, приближая их к духу Православия.

— Нам удалось подготовить к печати канонический текст Литургии, на очереди — второе издание нашего молитвослова, — уточняет отец Паисий. — Из древних текстов теперь на кхмерском можно прочитать Дидахе, Катехизис святителя Николая Сербского, а также жизне­описание мучеников Пантелеимона и Георгия, покровителей наших храмов.

Я интересуюсь у священника, как проходит празднование Пасхи в Камбодже. Отец Паисий рассказывает, что кхмеры, как и все жители Азии, из-за жары встают с рассветом и ложатся спать очень рано. Поэтому выстоять ночное пасхальное богослужение им бывает сложно, но они все равно стремятся именно ночью встретить этот праздник. После службы все собираются на праздничную трапезу. Православные кхмеры обязательно пекут куличи и красят яйца. Им очень дороги эти традиции.

Сейчас в Камбодже идут дожди. Как объясняет отец Паисий, это совсем не характерно для весны. Обычно на Пасху бывает очень жарко, а сезон дождей начинается летом и тянется до ноября. Но в этом году все против правил.

В апреле страну накрыл локдаун, храмы в Пномпене и Сиануквиле оказались в оранжевой зоне опасности. Отец Паисий служил на Пасху утром, поэтому в Георгиевский храм люди сумели попасть на пасхальную службу.

Священник также радостно сообщил, что в канун главного христианского праздника был готов перевод богослужения Пасхи на кхмерский язык. Отец Роман его тщательно отредактировал. И на Пасху текст службы распечатали и раздали прихожанам. Это стало настоящим пасхальным подарком для православных верующих Камбоджи.