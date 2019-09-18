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Репортажи
Фото веб-сайта stsl.ru
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Нота как мишень

КАСТРЮЛЯ С КИПЯТКОМ, ПАДАЮШАЯ ШИРИКОВАЯ РУЧКА И ДРУГИЕ СЕКРЕТЫ БОГОСЛУЖЕБНОГО ПЕНИЯ НА МАСТЕР-КЛАССЕ РЕГЕНТА ВЛАДИМИРА ГОРБИКА

Для немногочисленных посвященных музыкантов узкий длинный зал в первом ярусе лаврской колокольни в Сергиевом Посаде — место поистине легендарное. Это постоянная репетиционная база основанного архимандритом Матфеем (Мормылем) братского хора Троице-Сергиевой лавры. Дождливым осенним вечером в гости к хористам впервые приехал регент Московского подворья — старший преподаватель Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского Владимир Горбик. Не один — с десятком певчих своего клиросного хора. И не просто так, а для пользы дела — провести мастер-класс со студентами Московской духовной академии. Яркая, наполненная экспрессивными образами преподавательская манера Владимира Александровича помогла молодым людям за одну репетицию понять, при помощи какого приема клирошане создают атмосферу вечности, почему им категорически не рекомендуется петь «консерваторским» звуком и какую фразу знаменитого Шаляпина следует помнить в любое время дня и ночи.

«Вступаем не вместе, и это обидно, - маэстро морщит лоб, столкнувшись с первейшим «бичом» больших хоров. Он достает из нагрудного кармана шариковую ручку. - Простейшее упражнение, исправляющее недостаток: поем, когда ручка падает — не раньше и не позже!»

С первого раза не получается, со второго не совсем, но — о чудо! – всего минуту спустя в начальный аккорд «Херувимской песни» Виктора Калинникова практическим одновременно удается вступить всем хористам. Хор закрепляет успех под обычный дирижерский жест и параллельно узнает, что отвесное падение ручки — это имитация взмаха руки регента. Поняли, как держать «вертикаль» (синхронное вступление и снятие звука) на учебном «броске» - значит, освоят и верную реакцию на взмах дирижерской кисти. Тем более далеко не у всех современных регентов «ясные руки» (так на профессиональном хоровом жаргоне именуется качество тактирования, то есть обозначения сильных долей в дирижерском жесте). А значит, в клиросной жизни этот навык уж точно пригодится.

Нотный материал регент Горбик подобрал не то чтобы тривиальный, но и не сверхсложный: семинаристы из действующего состава хора с ним оказались знакомы. Тем интереснее было читать на их лицах неподдельное восхищение от метафор, щедро рассыпанных Владимиром Александровичем по своим разъяснениям и наставлениям. Узнав, что атмосфера вечности в звучании клироса достигается качественным цепным дыханием, студенты пытаются уделить этому важному компоненту первостепенное внимание. И... неминуемо занижают концовку фразы – еще одна «болезнь» непрофессиональных хоров. Она связана с тем, что основная масса поющих не в состоянии «на автомате» следить за разными параметрами звучания и неминуемо упускает из виду что-то важное.

«В ноту нельзя входить, как барин. Представьте, что это стрелковая мишень. Помните, как учат целиться из автомата? Надо совмещать нижнюю прорезь мушки с верхним краем мишени, - выдает еще одну неочевидную, но прекрасно понятную всем молодым людям аллегорию Горбик. - Так и мы: чтобы предотвратить понижение, заходим на цель сверху. Выровняется звук уже сам, за счет ансамбля. Однажды я поинтересовался у архимандрита Матфея (Мормыля), как он работает над интонацией и предотвращает тенденцию к занижению. Он поделился очень интересным образом: надо представить себе, что на вытянутых руках на высокий шкаф заносишь наполненную доверху кипятком кастрюлю. То есть сначала аккуратно приподнимаем груз над верхней границей, а потом осторожно ставим на место!»

Неверная дикция, искажающая произношение отдельных гласных и согласных звуков — еще одна притча во языцех в непрофессиональных хорах. Обычно ее исправляют на специальных занятиях по вокалу. Но для студентов бакалавриата и магистратуры — будущих священников и богословов — с учетом их учебной загрузки это, как правило, непозволительная роскошь. «В Консерватории учат петь редуцированным звуком: на нем выстроена вся система академического вокала. Но на клиросе это вредно: во-первых, неестественно и манерно, во-вторых, не молитвенно, в-третьих, молящимся просто не понятны слова. Поэтому, произнося гласные, всегда вспоминайте великую фразу Федора Шаляпина: «Пойте так, как говорите, и говорите, как поете». Согласные в академическом хоре обычно учат артикулировать. Это правильно, но не всегда. Например, звук «с» на акцентах начинает свистеть, да еще с шипением. Попробуйте сказать слово «свет» все вместе — так, чтобы этого избежать», - продолжает делиться Горбик нехитрыми приемами, до которых на хоровых репетициях обычно элементарно не доходят руки...

«Необычно, но очень полезно, - делится впечатлениями студент 3 курса бакалавриата Иван Павлов. - Понял наконец, что имеется в виду, когда хору на репетициях говорят, что главное в музыке — Слово». Очень хочется верить, что молодые люди, многие из которых совсем скоро станут проповедовать с амвона и организовывать на приходах общинную жизнь, «унесут» с этого мастер-класса еще и трепетное отношение к музыке, к ее авторам и исполнителям, которое главенствует далеко не на всех клиросах. Сам же регент Горбик оценил результаты первого в лаврских стенах мастер-класса крайне высоко: «Работа с братским хором Троице-Сергиевой Лавры и студентами Московской духовной академии для меня — огромная честь, ведь этим хором управлял великий регент архимандрит Матфей (Мормыль). Надеюсь, первая встреча не станет последней, и наработанный за последние двадцать пять лет на Троицком подворье опыт окажется востребованным в Лавре и в Московской духовной академии».

КОММЕНТАРИЙ

Архимандрит Глеб (Кожевников), регент объединенного хора Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии:

- Этим событием мы продолжаем заложенную архимандритом Матфеем (Мормылем) традицию проведения музыкантами высочайшего профессионализма занятий на нашей репетиционной базе в помещении первого яруса лаврской колокольни. К примеру, здесь навыками голосоведения делились солисты Большого театра. Нашему хору это интересно и нужно, в первую очередь, для совершенствования пения за богослужением. Для себя я черпаю здесь полезный опыт в практической работе с хором; ребята-хористы, надеюсь, усваивают необходимые навыки в правильной нюансировке в своей хоровой партии внутри большого коллектива, в красивом и благородном звукоизвлечении.

9 октября 2019 г. 14:59
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