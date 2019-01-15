Монастырь и музей под одной крышей

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По молитвам святого апостола Варфоломея
28 декабря 1998 года на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви под председательством Патриарха Алексия II было принято решение о возрождении Бакинской епархии. Тогда же в пределах Азербайджанской Республики, Республики Дагестан и Чеченской Республики была образована Бакинская и Прикаспийская епархия. Правящим архиереем этой епархии было определено стать настоятелю кафедрального собора Рождества Богородицы в Баку, благочинному православных церквей Азербайджана архимандриту Александру (Ищеину). 14 января 1999 года в московском Богоявленском соборе в Елохово состоялась его епископская хиротония. Сегодня, 20 лет спустя, архиепископ Александр вспоминает, что было сделано за это время, и рассказывает, чем отличается служение в Азербайджане.PDF-версия
15 января 2019 г. 16:01
В Ильинском храме г. о. Подольск молитвенно помянули новомучеников и исповедников российских в земле Подольской просиявших
В Ильинском храме села Лемешево городского округа Подольск впервые за минувшие 15 лет состоялось архиерейское богослужение, на котором помянули пострадавших за Христа. Праздничную Литургию возглавил, по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, епископ Видновский Тихон, викарий Московской епархии. Владыке сослужили двадцать пять священников Подольского благочиния. В богослужении также участвовали зам. главы администрации г. о. Подольск Сергей Иванов и депутат Мособлдумы Павел Максимович.
12 декабря 2018 г. 18:25
В Аргентине отметили 50-летие второго освящения Благовещенского кафедрального собора
В столице Аргентины Буэнос-Айресе прошли торжества посвященные 50-летию второго освящения Благовещенского кафедрального собора. На праздничной Божественной Литургии, которую возглавил митрополит Аргентинский и Южноамериканский Игнатий, молились не только служащее духовенство и прихожане храма, но и представители Посольства России в Аргентине, Российского центра науки и культуры, члены Координационного совета соотечественников и другие. По окончании службы архиерей поздравил всех с юбилеем собора и вручил Архиерейские грамоты священнослужителям и мирянам, чьими трудами живет и укрепляется православная община столице Аргентины.
2 декабря 2018 г. 14:35
Победитель цифрового прокта «ХРАМ78» определится 18 ноября с 8 до 20 часов по московскому времени при помощи всеобщего онлайн-голосования
Как и у большинства успешных начинаний, у этого тоже есть предыстория — кампания социальной рекламы «Твой святой», в ходе которой петербуржцам рассказывали о небесных покровителях города на Неве и о храмах, тем или иным образом с ними связанными.
16 ноября 2018 г. 13:58
Жизнь и молитва на Смоленской земле
В этом году Смоленск отпраздновал свое 1155-летие. За почти 12 веков существования этот город неоднократно становился крепостью на пути рвущихся к Москве захватчиков и навсегда вписал себя в летопись воинской славы России. Но есть у него и еще одна особенность. Не случайно на Днепровских воротах, на въезде в историческую часть Смоленска, на огромном плакате с изображением Предстоятеля Русской Церкви написано: «Смоленск — земля Патриарха». Над духовным возрождением города Святейший Патриарх Кирилл трудился без малого четверть века. Как сегодня организована и развивается здесь духовная жизнь, какие проблемы стоят перед ее духовенством и как оно отвечает на вызовы времени, «Журналу Московской Патриархии» рассказал митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. ПДФ-версия
10 октября 2018 г. 15:21
В Смоленске, в рамках праздника «Одигитрия», состоялся фестиваль колокольного звона
Фестиваль проходит в Смоленске уже 3 год. В этому году в нем принимают участие 18 звонарей из Смоленска, Минска, Москвы, Вязьмы, Новосибирска. Некоторые из них только закончили курсы звонарного мастерства, организованные Смоленской епархией и это их первый в жизни фестиваль.
9 августа 2018 г. 21:45
На Смядыни молитвенно помянули святых князей Бориса и Глеба
На окраине Смоленска, на Смядыне, в канун праздника святых князей мучеников -страстотерпцев Бориса и Глеба состоялись торжественное богослужение и крестный ход, которые возглавил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор.
6 августа 2018 г. 08:15
В Ярославской митрополии проходит многодневный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери
В Ярославской митрополии начался традиционный многодневный крестный пеший ход с почитаемой иконой Казанской Божией Матери, который в течение семнадцати дней посетит несколько городов и сел Ярославской области (в частности, города Тутаев (бывший Романов-Борисоглебск, где и была обретена святыня) и Рыбинск). Перед началом крестного хода в Казанском монастыре, где икона пребывает постоянно, клириком обители иереем Сергием Котовым был отслужен молебен.
7 июня 2018 г. 17:40
Свято место пусто не бывает
13 апреля — День рождения преподобного Серафима Вырицкого. Его малая родина — деревня Вахрамеево, где в октябре 2017 года поставили в память о святом новую часовню. Это урочище сегодня привлекает к себе все больше и больше людей, постепенно становясь местом паломничества. На первой Литургии в часовне побывала корреспондент «Журнала Московской Патриархии». О том, как и кто строил часовню, возможно ли сегодня проложить до Вахрамеево дорогу, как возрождается там духовная жизнь нашему корреспонденту рассказали местные жители, краеведы, мэр Рыбинска, духовенство епархии и епископ Рыбинский и Даниловский Вениамин.
13 апреля 2018 г. 20:45
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ЖМП № 10 октябрь 2018 / 9 января 2019 г. 16:06
Монастырь и музей под одной крышей
Михаило-Архангельский монастырь в городе -Юрьев-Польский — это одновременно и обитель, и крупный историко-архитектурный комплекс, и художественный музей. Такое соседство не мешает ни музейщикам, ни монашествующим. Здесь туристы охотно участвуют в церковных службах, паломники с интересом разглядывают музейные экспозиции, а директор музея поет на клиросе.PDF-версия
Как Петр Барановский спас монастырь
После революции 1917 года обитель в самом центре города была закрыта, новая власть собиралась ее снести. Спас монастырь архитектор и реставратор Петр Барановский, предложивший открыть в монастырских помещениях музей. К тому времени в городе уже был небольшой краеведческий музей, который ютился в двух комнатках местной школы. Его экспонатами были художественные ценности и предметы быта, национализированные у местных помещиков и купцов, а также у церквей и монастырей. Этот музей в 1922 году и переехал в обитель. За прошедшие 90 с лишним лет музейная коллекция значительно выросла, сегодня это свыше 10 тыс. единиц хранения. Многие экспонаты не просто имеют федеральное значение, но и принадлежат федеральной казне. Музейный комплекс включает в себя несколько храмов, часовню, красивейшую шатровую колокольню XVII века, двухэтажный Архимандритский корпус.
Самый же известный «экспонат» юрьев-польского музея — это белокаменный Георгиевский собор ХIII века, последний шедевр церковного зодчества домонгольской Руси, с уникальной каменной резьбой. Его диковинные звери и птицы, святые и ангелы, глядящие со стен, давно разошлись по всем каталогам древнерусской культуры Владимиро-Суздальской земли. Собор построил князь Святослав. Внутри собора хранится еще один уникальный экспонат — Святославов крест, который князь собственноручно вытесал из камня в память о своем чудесном спасении.
Никто не хотел войны
В таком обширном музейном комплексе в стенах Михаило-Архангельского монастыря в 2006 году стала возрождаться монастырская жизнь. Наместникь монастыря игумен Афанасий (Селичев) вспоминает, что с городом Юрьев-Польский и с обителью он познакомился значительно раньше, чем был назначен сюда наместником. В 1995 году он становится наместником другого монастыря — Преподобного Косьмы Яхромского в селении Былое Юрьев-Польского района, в 25 км от нынешнего места служения. По монастырским делам отцу Афанасию приходилось бывать в Юрьев-Польском, поскольку это районный центр. «Приедешь сюда на автобусе, дела переделаешь... а куда еще идти? Пойдешь в музей, а там тебя встречает Надежда Анатольев-на Егорова, которая тогда еще была главным хранителем. Человек верующий. Сядем с ней чаю попить, разговоримся. И в беседе приходили к мысли: как хорошо было бы открыть здесь монастырь.
Правда, тогдашний директор -Татьяна Ивановна всякий раз нам отвечала, что, пока она на пенсию не уйдет, ничего мы не откроем. Мы с Надеждой Анатольевной переглядывались: ну ладно, подождем». И они дождались. В 2000 году отца Афанасия переводят в Петушки строить храм Святителя Афанасия Ковровского и гимназию при нем. «В 2006-м, когда мы построили храм и запустили гимназию, митрополит Владимирский и Суздальский Евлогий сказал мне: “Хватит тебе, Афанасий, лентяйничать, иди опять в монастырь”. — “В какой, владыка?” — “Давай Михайловский в Юрьев-Польском откроем”». Так отец Афанасий получил владычье благословение. Надежда Анатольевна, к тому времени ставшая директором музея, тоже была «за». Тогда и было подписано соглашение с музеем о совместном использовании монастыря.
Это обоюдное желание наместника монастыря и директора музея существовать в одних стенах — главное условие успеха в этой истории. Надежда Егорова проработала в юрьев-польском музее 27 лет. Она — известный в российском музейном сообществе профессионал, и при этом человек церковный. Как замечает отец Афанасий, Егорова не то чтобы свой профессионализм музейного работника подчинила церковности — она просто разумно смотрела на вещи. Она не хотела никакой войны между музеем и монастырем, потому что победителей, на ее взгляд, на этом поле битвы не бывает, все терпят поражение.
В соглашении о совместном использовании музей и монастырь прописали, что для богослужений музей отдает Михаило-Архангельский собор. А там в это время проходила выставка деревянных скульптур. Они занимали много места, мешали проводить службу, да и в большом количестве странно смотрелись в пространстве церкви. Музейщики оставили только несколько скульптур, а остальные убрали. Приехавшие в монастырь сотрудники других музеев назвали это решение директора музея вандализмом и возмутились тем, что большая часть выставки была перенесена в фонды. Даже грозились пожаловаться на Егорову. «Конечно, их тоже можно понять, — пытается объяснить логику поведения своих коллег-музейщиков Надежда Анатольевна. — 90 с лишним лет здесь существует музей. Все его знают и любят. Мы здесь обжились и чувствуем себя хозяевами. Но я говорю всегда, что князь Святослав ведь не строил музей, он возводил княжич монастырь. В храме должна совершаться служба, а не проходить выставка. Мои коллеги из нашего музея меня поддержали».
Плененные святыни
Отец Афанасий, продолжая эту мысль, говорит, что музейщики в советское время спасли очень много святынь Церкви, но сегодня пришло время, когда святыни нужно вернуть для того, для чего они были сотворены, — для поклонения. «Когда я захожу в запасники нашего музея, уж не говоря про Эрмитаж, Русский музей, Третьяковскую галерею, и вижу эти темные комнаты со стеллажами, в которых, как в тюрьме, томятся живые для меня образы, мне хочется плакать. Это плененная святыня — очень по ней скорблю. И не один я».
Восстановление монастырской жизни происходило постепенно. После десятилетий забвения литургической жизни собор надо было серьезно восстанавливать. В нем не было ни иконостаса, ни солеи, ни амвона, в алтаре — только временный деревянный столик. И музей принимал активное участие в возрождении собора. Отец Афанасий вспоминает, что по молитве появлялись люди, которые готовы были пожертвовать деньги или физически помочь. Священник пересказывает разговор по телефону с владыкой Евлогием: «Афанасий, ты же говоришь, что у тебя паникадила нет». — «Да, владыко, вы видели». — «Брат мой, игумен Никон заменил на Афонском подворье паникадило, забери старое, оно роскошное». — «Благословите... А как привезти?» — «Да он привезет тебе». И действительно, привезли, а музейщики помогли повесить.
Дом-башня для игумена
Готовность прийти на помощь и взаимная выручка помогали музею и монастырю налаживать совместную жизнь. Братия в монастыре небольшая — наместник, иеромонах и два инока, но им тоже надо было где-то жить, вести хозяйство. Свободным помещениям взяться неоткуда. Под проживание монахов были выделены монастырские башни. Отец Афанасий уточняет, что на тот момент эти башни представляли собой полые кирпичные трубы, внизу — земляной пол, сверху — деревянная крыша. За год удалось их сделать пригодными для жизни. В этом помогали и состоятельные благодетели, и музейщики. В башне, где поселился отец-наместник, появились три этажа. На первом этаже расположились прихожая, туалет и кухня, на втором — келья, а на третьем — кабинет с обширной библиотекой старинных и современных церковных книг, которую отец Афанасий собирает уже много лет.
Где-то надо было монахам хранить продукты питания. Тогда монастырь и музей написали заявление в Государственную инспекцию по охране памятников культурного наследия, чтобы разрешили приспособить подклеть колокольни, которая изначально и была для этого предназначена. Нужно было не просто получить разрешение, а сделать проект и согласовать его.
«Нам всем приходилось терпеть, смиряться, — рассказывает Надежда Анатольевна. — Отец Афанасий понимал, что монастырю придется потесниться, что музей переводить некуда и надо уживаться в тех помещениях и на той территории, которые есть. Туристы к нам приезжали и приезжают разные, кто-то в шортах, кто-то с открытыми плечами. Конечно, в такой одежде не приходят в монастырь, но мы же не можем их не пустить, они же в музей пришли. Или дети шумной толпой бегают, когда приходят на экскурсии. И монахам все это приходится терпеть. Но мы всегда старались объяснять нашим посетителям, что у нас не только музей, но и действующий монастырь и что вести себя здесь надо соответствующе».
Когда музей объединился с монастырем, появились новые интересные паломнические программы, которые включали в себя не только посещение Михаило-Архангельского монастыря, но и других близлежащих святых мест. Заметно выросла посещаемость. Музей стал проводить совместные с монастырем праздники. Летом за колокольней образуется лужайка, на которой устанавливается временная сцена. Здесь проходят интересные концерты, в том числе и духовной музыки. Много людей собирается 8 июля на праздник в честь Петра и Февронии. Как поясняет Надежда Анатольевна: «Они же “наши” -теща и тесть. Наш князь Святослав был женат на их дочери Евдокии. Поэтому для нас это почти домашний праздник».
Замороженная реставрация
Эта налаженная совместная жизнь музея и монастыря осложняется сегодня внезапно замороженной реставрацией. Как рассказывает нынешний директор музея Светлана Борисова (в этой должности она работает больше года), пять лет назад был разработан и утвержден проект комплексной реставрации Михаило-Архангельского монастыря. Тогда были проведены противоаварийные работы в надвратном храме Иоанна Богослова, на стенах и башнях. Но на этом восстановительные работы остановились, так как на их продолжение Министерство культуры не выделило средства.
«Обращались через главу нашего муниципального образования за подписью губернатора Владимирской области в Министерство культуры, лично к Мединскому, с просьбой о выделении финансирования, чтобы завершить реставрацию на начатых объектах и продолжить ее на других монастырских зданиях, которые также в ней сильно нуждаются. В феврале этого года получили ответ на имя губернатора нашей области, что финансирование ограничено и сейчас деньги выделены нашим соседям — Гороховцу, который отмечает свое 850-летие, и Александровской слободе, где тоже проходят юбилейные мероприятия».
На сегодняшний день главный вход в музей через Надвратную церковь закрыт железным забором, сам храм третий год стоит в лесах. Отец Афанасий рассказывает, что из-за проведения противоаварийных работ в башнях монахам пришлось оттуда съехать на квартиры за стенами монастыря. Вернуться обратно в свои монашеские келии они пока не могут, поскольку те разорены. В ближайшее время ни у города Юрьев-Польский, ни у Михаило-Архангельского монастыря не ожидаются громкие юбилеи, под которые Министерство культуры могло бы выделить средства. Так что музею и монастырю опять придется ждать.
9 января 2019 г. 16:06
Ключевые слова: монастырь
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23 января 2019 г. 15:17