Помоги собратьям и другу из Африки

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КАК В ГРОДНЕНСКОМ БОЛЬНИЧНОМ ХРАМЕ УЧАТСЯ ЛЮБИТЬ БЛИЖНИХ И ДАЛЕКИХ

Домовому храму во имя святителя Луки Крымского при Гродненской областной больнице больше 10 лет. Он стал не просто больничным, но и приходским, куда бывшие пациенты возвращаются за духовной поддержкой и после выздоровления. Зачем гродненской общине художественная галерея и как они помогают христианам в Кении — в репортаже корреспондента «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия

Особенность гродненской церкви святителя Луки — первая в Беларуси храмовая художественная галерея «Шпиталь». Проходящие здесь выставки в основном посвящены бодрости духа, устойчивости человека перед лицом невзгод. Как правило, после каждой выставки один из экспонатов автор дарит общине, и теперь тут сформировался целый мини-музей современной белорусской иконы. Выставлялись здесь в том числе и известные в республике художники: Ирина и Александр Сивановичи, Владимир Казаков, Геннадий Лакоба, Валентина Шоба. «Проехала» через эту галерею и экспозиция исторических фотографий священника Павла Волонцевича из Литовской республики. «Отец Павел еще в 1890-е годы купил хорошую фотокамеру, до революции был известен как автор художественных фотовыставок, — рассказывает настоятель храма протоиерей Александр Хомбак. — Его работы отражают пять масштабных смен политической власти в Литве! Чудом уцелела сотня фотографий на стеклянных негативах, позднее их за сущие копейки выкупил коллекционер».

Храм оборудован в помещении бывшего склада, где поначалу время от времени священники служили молебны. Постепенно оформилось сестричество — группа волонтеров-активисток, помогавшая священнослужителям готовить больных к Таинствам исповеди и причастия, знакомившая их с азами вероучения и разносившая по палатам духовную литературу. Довольно быстро сестры выработали собственную нехитрую технологию оптимальной организации своей деятельности (как правило, в будние дни все они заняты на работе, так что для больничной помощи надо и элементарный график дежурств составить, и «оперативный резерв» предусмотреть), и к моменту освящения храма стали сплоченным ядром нового прихода. А помогло им то, что за редким исключением каждая из них сама прошла через лечение в этих корпусах.

Областная больница большая, многие пациенты попадают сюда с непростыми заболеваниями, некоторые повторно. «Мы хотим не просто исполнять здесь требы и совершать Таинства. Мы стремимся к осмысленному участию прихожан в богослужении, которое, в свою очередь, дает необходимую глубину, открывает действенность молитвы, — говорит настоятель. — Понимая, что прежняя жизнь к ним уже не вернется, пациенты часто пребывают в смятении и ждут в храме утешения. Они его, конечно, получают, но незаметно для себя одновременно знакомятся с религиозной культурой и многовековой традицией Православия, а через участие в Таинствах соприкасаются с горним миром. И, даже выздоровев и выписавшись, возвращаются сюда снова и снова».

Храм устроен так, что во время богослужения попасть в него можно как с больничной территории (причем с использованием системы переходов между корпусами), так и с улицы. Но гродненцы из жилых кварталов на окраине города тут все же редкие гости. В основном на богослужениях можно увидеть медицинский -персонал (как правило, по будням) и пациентов. Всего прихожан, по словам старожилов, около сотни человек.

«В 2012 году, когда я тут лежала, вот так же в палату ко мне пришли сестры, — вспоминает волонтер сестричества Светлана Каширская. — После нескольких бесед с ними я начала понимать: болезнь дана мне не просто так, а для вразумления. Перед операцией была на исповеди, и священник посоветовал попросить всех родных и знакомых молиться за меня. Это придало мне спокойствия и уверенности в -себе. Операция прошла успешно, и, встав на ноги, я сама стала приходить сюда, в храм. Покорили доброта прихожан, внимание к новичкам. Хочу признаться: сюда не просто тянет — эта церковь стала родной. Здесь можно поделиться наболевшим, вместе порадоваться».

Сестричество организует и паломнические поездки. Отправляясь по отдаленным малонаселенным белорусским селам, прихожане везут с собой подарки и помогают местным клирикам приводить в порядок полузаброшенные церкви. «Приехали в деревню Задворяны, — вспоминает Ирина Молодцова. — Старинный храмовый комплекс из двух церквей в жутком состоянии, полы проваливаются... Мы так прониклись тамошними нуждами, что, оказав помощь чем смогли, уже в Гродно организовали сбор средств на нужды сельского прихода-побратима. Потом приезжали еще и еще... И вот результат: в прошлом году там сделали новое отопление!»

Простираются братские связи прихода даже на... другие континенты. Ведущий библейского кружка и гродненский предприниматель Руслан Яроцкий организовал регулярную помощь православным общинам Кении.

«Канонически это территория Александрийской Церкви, — объясняет Руслан Михайлович. — На эту деятельность меня благословил наместник Елисеевского Лавришевского монастыря в Новогрудской епархии игумен Евсевий (Тюхлов), который даже однажды составил мне компанию в поездке. Но проект очень затратный, силами даже одной епархии его не потянуть. Примерно треть расходов покрывают мои личные средства, остальное — взносы меценатов (некоторые из них живут в Западной Европе), благотворительных обществ и гродненских приходов, а также нескольких православных общин в Вильнюсе».

Технология поддержки такова: собранные деньги Руслан отвозит в Найроби. Там покупает самое необходимое для местных общин и при содействии священнослужителей раздает в качестве гуманитарной помощи. За год удается организовать две-три таких поездки. «-Отправлять натурой нельзя: уровень коррупции в Кении таков, что растаможить товар и провезти его через границу нереально. Если едем вдвоем-втроем, по возможности берем с собой две-три упаковки самых необходимых школьных принадлежностей — тетради и канцелярские товары», — добавляет Яроцкий.

В целом Кения, продолжает собеседник, страна христианская — правда, с преобладанием протестантизма (впрочем, сильно сдобренного афрокультурой). Православных приходов в Найроби около десятка, а вообще кенийская паства местной митрополии — около миллиона человек. «Но динамика устойчиво положительная, потому что там сделали ставку на просвещение и катехизацию детей, — замечает Руслан. — Одно из главных попечений митрополита Кенийского Макария — православная семинария, единственная на весь Черный континент, в основном там учатся миссионеры. Прилетев первый раз в Найроби, мы обратились к высокопреосвященному Макарию, он и назвал нам направления основной помощи».

Четыре пятых всех собранных гродненским активистом средств сейчас расходуются на детский приют в деревне Джамбиния в 140 км от Найроби. «Священник Мефодий Кариуки там собрал 175 ребят — в основном сирот или из неполных семей, — рассказывает Яроцкий. — Он дает им базовое образование, дети учатся в школе. Вечная проблема — нехватка еды и воды (хотя отец Мефодий большой молодец: пробурил скважину, постоянно занимается фандрайзингом). А мы им просто привозим продукты. Кроме того поддерживаем материально двух-трех священнослужителей. В отличие от нашей Церкви, где клириков содержит приход, там священник, наоборот, вынужден материально помогать православным верующим, иначе общине выжить очень тяжело. Еще наши постоянные подопечные — община из 10 православных семей, воспитывающая инвалидов в городке Гильгиль. Дело в том, что для других категорий нуждающихся кенийские благотворительные организации выделяют небольшой социальный бюджет, а эти страдальцы вообще брошены на произвол судьбы. Священник Михаил Вайнайна опекает их и духовно (проводит богослужения, выстраивает общение), и физически (организует сбор продуктов для общины), а мы ему помогаем».

В этом году, добавляет благотворитель, появилось еще одно направление. «Видимо, обретя в глазах местных серьезный авторитет, мы оказались допущены в самые жуткие трущобы Найроби. Даже не представлял, что в XXI веке в столичном городе можно увидеть такое. На площади 15–20 м2 помещаются три-четыре семьи с детьми. Улицы между жилищами из собачьих будок, кусков шифера и мусора превращены в открытую канализацию. Повсюду беспросветная нищета, повальная ВИЧ-эпидемия. Власти осторожно оценивают население этих кварталов в 1–1,5 млн человек (точнее никто сказать просто не в состоянии), и практически никто из обитателей не видит в своей жизни перспективы. Чтобы просто пройти по району, нам посоветовали нанять местных охранников с ножами и дубинками (каждому мы заплатили по 10 долл.). Там трудится настоящий подвижник — священник Дионисий Ниугуна. Конечно, пока наши попытки помочь ему скромны, но даст Бог, ему будет легче».