Помоги собратьям и другу из Африки

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Соборное дело: от Мурома до Мурманска
Вряд ли прежде в Русской Церкви был другой столь краткий по историческим меркам период, когда в разных епархиальных градах одновременно возводилось бы столько кафедральных соборов. Беспрецедентное по интенсивности строительства и частоте освящения число соборных храмов, предназначенных для служения епархиальных архиереев, объясняется двумя наложившимися друг на друга во времени процессами. С одной стороны, продолжается эпоха церковного возрождения, когда после практически векового перерыва Церковь получила возможность воздвигать большие соборы-новостройки и воссоздавать утраченные. С другой — реформа административно-территориального деления с разукрупнением епархий и созданием митрополий. PDF-версия
28 февраля 2020 г. 12:45
Архиепископ Элистинский Юстиниан рассказал об уникальности «Журнала Московской Патриархии» руководителям и сотрудникам калмыцких СМИ
Вчера, 13 февраля, в Элисте состоялся круглый стол «Православная община в информационном пространстве Калмыкии» с участием священнослужителей Элистинской епархии и представителей журналистского сообщества региона. В ходе работы участники обсудили различные аспекты взаимодействия Элистинской епархии и республиканских СМИ. Одной из главных тем разговора стало интервью архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана, опубликованное в январском номере «Журнала Московской Патриархии».
14 февраля 2020 г. 10:05
Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан: "Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — духовно родные для нас люди"
Управляющий Элистинской епархией рассказал "Журналу Московской Патрархии" о богослужении на калмыцком языке и о строительстве кафедрального собора. PDF-версия.
20 января 2020 г. 15:59
Костромская стратегия
В беседе с корреспондентом «Журнала Московской Патриархии» глава Костромской митрополии вспоминает, как получил имя по жребию, называет сроки воссоздания кремлевского архитектурного ансамбля и объясняет, почему пока не успел объехать все приходы своей епархии. PDF-версия
29 ноября 2019 г. 16:59
Митрополит Саратовский и Вольский Лонгин: "Традиция приема в семинарию вчерашних школьников себя изживает"
Глава Саратовской митрополии — о том, почему взял под опеку международный православный хоровой проект, с какими чувствами вспоминает 1990-е годы и при каких условиях на месте стадиона «Динамо» можно воссоздать кафедральный собор. PDF-версия
11 ноября 2019 г. 16:59
Достойно есть блажити Тя, Богородицу
Принесение Курской-Коренной иконы Божией Матери «Знамение» в Саратов сопровождалось уникальным музыкальным проектом, собравшим певчих из пяти стран. Успенским постом сводный мужской хор под управлением регента Троицкого подворья в Москве Владимира Горбика записал в саратовском Никольском монастыре диск песнопений «Честнейшую Херувим» и дал 22 августа большой сольный концерт, собравший абсолютный аншлаг в Консерватории имени Л. В. Собинова. Что стоит за этим начинанием, откуда в сводный хор попали миллионеры и врачи из США и чем в Саратове занимались непоющие визитеры из-за океана, разбирался корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
25 октября 2019 г. 11:30
Второе рождение собора
Святейший Патриарх Кирилл в сослужении иерархов и духовенства 31 июля совершил великое освящение Успенского собора Саровской пустыни и Божественную литургию в новоосвященном храме. Восстановленный Успенский собор — некогда место погребения и упокоения мощей преподобного Серафима Саровского. Собор взорвали в 1951 году, на его месте проложили дорогу и разбили сквер с памятником Максиму Горькому. Так место уединения и молитвы на несколько десятилетий превратилось в городскую магистраль. PDF-версия.
25 сентября 2019 г. 11:05
Всем ветрам назло
Обычно крестный ход учреждается в память того или иного события. В случае же с августовским празднованием Свенской иконе Божией Матери вышло наоборот: сам праздник в церковном календаре появился в память о крестном ходе. Когда 207 лет назад наполеоновское войско подошло к Брянску, жители, взяв в Успенской обители чудотворный образ, обошли с ним городские границы. Враг не смог взять Брянск, и в память об этом на второй день после Успения Церковь вспоминает избавление города от чужеземного нашествия. PDF-версия
26 августа 2019 г. 17:59
Коложская икона вернулась в обновленный дом
Борисоглебская церковь в старинном урочище Коложань в нынешней административной черте Гродно — национальное достояние и предмет заслуженной гордости Беларуси. Один из двух (наряду с церковью Спаса Преображения Евфросиньева монастыря в Полоцке) дошедших до нас домонгольских православных храмов на территории страны, он официально включен в так называемый предварительный список ЮНЕСКО — перечень архитектурных памятников, предлагаемых к присвоению статуса объекта культурного наследия всемирного значения. «Журнал Московской Патриархии» знакомит читателей с главными результатами рассчитанных на несколько лет ремонтно-восстановительных работ — первых за долгие десятилетия. PDF-версия
30 июля 2019 г. 13:59
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ЖМП № 12 декабрь 2019 / 6 марта 2020 г. 15:00
Помоги собратьям и другу из Африки
КАК В ГРОДНЕНСКОМ БОЛЬНИЧНОМ ХРАМЕ УЧАТСЯ ЛЮБИТЬ БЛИЖНИХ И ДАЛЕКИХ
Домовому храму во имя святителя Луки Крымского при Гродненской областной больнице больше 10 лет. Он стал не просто больничным, но и приходским, куда бывшие пациенты возвращаются за духовной поддержкой и после выздоровления. Зачем гродненской общине художественная галерея и как они помогают христианам в Кении — в репортаже корреспондента «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия
Особенность гродненской церкви святителя Луки — первая в Беларуси храмовая художественная галерея «Шпиталь». Проходящие здесь выставки в основном посвящены бодрости духа, устойчивости человека перед лицом невзгод. Как правило, после каждой выставки один из экспонатов автор дарит общине, и теперь тут сформировался целый мини-музей современной белорусской иконы. Выставлялись здесь в том числе и известные в республике художники: Ирина и Александр Сивановичи, Владимир Казаков, Геннадий Лакоба, Валентина Шоба. «Проехала» через эту галерею и экспозиция исторических фотографий священника Павла Волонцевича из Литовской республики. «Отец Павел еще в 1890-е годы купил хорошую фотокамеру, до революции был известен как автор художественных фотовыставок, — рассказывает настоятель храма протоиерей Александр Хомбак. — Его работы отражают пять масштабных смен политической власти в Литве! Чудом уцелела сотня фотографий на стеклянных негативах, позднее их за сущие копейки выкупил коллекционер».
Храм оборудован в помещении бывшего склада, где поначалу время от времени священники служили молебны. Постепенно оформилось сестричество — группа волонтеров-активисток, помогавшая священнослужителям готовить больных к Таинствам исповеди и причастия, знакомившая их с азами вероучения и разносившая по палатам духовную литературу. Довольно быстро сестры выработали собственную нехитрую технологию оптимальной организации своей деятельности (как правило, в будние дни все они заняты на работе, так что для больничной помощи надо и элементарный график дежурств составить, и «оперативный резерв» предусмотреть), и к моменту освящения храма стали сплоченным ядром нового прихода. А помогло им то, что за редким исключением каждая из них сама прошла через лечение в этих корпусах.
Областная больница большая, многие пациенты попадают сюда с непростыми заболеваниями, некоторые повторно. «Мы хотим не просто исполнять здесь требы и совершать Таинства. Мы стремимся к осмысленному участию прихожан в богослужении, которое, в свою очередь, дает необходимую глубину, открывает действенность молитвы, — говорит настоятель. — Понимая, что прежняя жизнь к ним уже не вернется, пациенты часто пребывают в смятении и ждут в храме утешения. Они его, конечно, получают, но незаметно для себя одновременно знакомятся с религиозной культурой и многовековой традицией Православия, а через участие в Таинствах соприкасаются с горним миром. И, даже выздоровев и выписавшись, возвращаются сюда снова и снова».
Храм устроен так, что во время богослужения попасть в него можно как с больничной территории (причем с использованием системы переходов между корпусами), так и с улицы. Но гродненцы из жилых кварталов на окраине города тут все же редкие гости. В основном на богослужениях можно увидеть медицинский -персонал (как правило, по будням) и пациентов. Всего прихожан, по словам старожилов, около сотни человек.
«В 2012 году, когда я тут лежала, вот так же в палату ко мне пришли сестры, — вспоминает волонтер сестричества Светлана Каширская. — После нескольких бесед с ними я начала понимать: болезнь дана мне не просто так, а для вразумления. Перед операцией была на исповеди, и священник посоветовал попросить всех родных и знакомых молиться за меня. Это придало мне спокойствия и уверенности в -себе. Операция прошла успешно, и, встав на ноги, я сама стала приходить сюда, в храм. Покорили доброта прихожан, внимание к новичкам. Хочу признаться: сюда не просто тянет — эта церковь стала родной. Здесь можно поделиться наболевшим, вместе порадоваться».
Сестричество организует и паломнические поездки. Отправляясь по отдаленным малонаселенным белорусским селам, прихожане везут с собой подарки и помогают местным клирикам приводить в порядок полузаброшенные церкви. «Приехали в деревню Задворяны, — вспоминает Ирина Молодцова. — Старинный храмовый комплекс из двух церквей в жутком состоянии, полы проваливаются... Мы так прониклись тамошними нуждами, что, оказав помощь чем смогли, уже в Гродно организовали сбор средств на нужды сельского прихода-побратима. Потом приезжали еще и еще... И вот результат: в прошлом году там сделали новое отопление!»
Простираются братские связи прихода даже на... другие континенты. Ведущий библейского кружка и гродненский предприниматель Руслан Яроцкий организовал регулярную помощь православным общинам Кении.
«Канонически это территория Александрийской Церкви, — объясняет Руслан Михайлович. — На эту деятельность меня благословил наместник Елисеевского Лавришевского монастыря в Новогрудской епархии игумен Евсевий (Тюхлов), который даже однажды составил мне компанию в поездке. Но проект очень затратный, силами даже одной епархии его не потянуть. Примерно треть расходов покрывают мои личные средства, остальное — взносы меценатов (некоторые из них живут в Западной Европе), благотворительных обществ и гродненских приходов, а также нескольких православных общин в Вильнюсе».
Технология поддержки такова: собранные деньги Руслан отвозит в Найроби. Там покупает самое необходимое для местных общин и при содействии священнослужителей раздает в качестве гуманитарной помощи. За год удается организовать две-три таких поездки. «-Отправлять натурой нельзя: уровень коррупции в Кении таков, что растаможить товар и провезти его через границу нереально. Если едем вдвоем-втроем, по возможности берем с собой две-три упаковки самых необходимых школьных принадлежностей — тетради и канцелярские товары», — добавляет Яроцкий.
В целом Кения, продолжает собеседник, страна христианская — правда, с преобладанием протестантизма (впрочем, сильно сдобренного афрокультурой). Православных приходов в Найроби около десятка, а вообще кенийская паства местной митрополии — около миллиона человек. «Но динамика устойчиво положительная, потому что там сделали ставку на просвещение и катехизацию детей, — замечает Руслан. — Одно из главных попечений митрополита Кенийского Макария — православная семинария, единственная на весь Черный континент, в основном там учатся миссионеры. Прилетев первый раз в Найроби, мы обратились к высокопреосвященному Макарию, он и назвал нам направления основной помощи».
Четыре пятых всех собранных гродненским активистом средств сейчас расходуются на детский приют в деревне Джамбиния в 140 км от Найроби. «Священник Мефодий Кариуки там собрал 175 ребят — в основном сирот или из неполных семей, — рассказывает Яроцкий. — Он дает им базовое образование, дети учатся в школе. Вечная проблема — нехватка еды и воды (хотя отец Мефодий большой молодец: пробурил скважину, постоянно занимается фандрайзингом). А мы им просто привозим продукты. Кроме того поддерживаем материально двух-трех священнослужителей. В отличие от нашей Церкви, где клириков содержит приход, там священник, наоборот, вынужден материально помогать православным верующим, иначе общине выжить очень тяжело. Еще наши постоянные подопечные — община из 10 православных семей, воспитывающая инвалидов в городке Гильгиль. Дело в том, что для других категорий нуждающихся кенийские благотворительные организации выделяют небольшой социальный бюджет, а эти страдальцы вообще брошены на произвол судьбы. Священник Михаил Вайнайна опекает их и духовно (проводит богослужения, выстраивает общение), и физически (организует сбор продуктов для общины), а мы ему помогаем».
В этом году, добавляет благотворитель, появилось еще одно направление. «Видимо, обретя в глазах местных серьезный авторитет, мы оказались допущены в самые жуткие трущобы Найроби. Даже не представлял, что в XXI веке в столичном городе можно увидеть такое. На площади 15–20 м2 помещаются три-четыре семьи с детьми. Улицы между жилищами из собачьих будок, кусков шифера и мусора превращены в открытую канализацию. Повсюду беспросветная нищета, повальная ВИЧ-эпидемия. Власти осторожно оценивают население этих кварталов в 1–1,5 млн человек (точнее никто сказать просто не в состоянии), и практически никто из обитателей не видит в своей жизни перспективы. Чтобы просто пройти по району, нам посоветовали нанять местных охранников с ножами и дубинками (каждому мы заплатили по 10 долл.). Там трудится настоящий подвижник — священник Дионисий Ниугуна. Конечно, пока наши попытки помочь ему скромны, но даст Бог, ему будет легче».
6 марта 2020 г. 15:00
Ключевые слова: Белоруссия, Африка, благотворительность, волонтерство, врачевание, Диалог цивилизаций, Европа, паломничество, социальное служение
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