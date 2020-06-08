Дом для мамы плюс

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Приходящий пациент
У амбулаторной программы помощи зависимым «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках - первые выпускники. Cертификат об окончании программы им лично вручил глава Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Успешная работа этого центра не является прецедентной для Церкви. Но, в целом, церковные программы амбулаторной реабилитации пока все еще находятся в стадии становления и апробации, признает преосвященный Мефодий.
8 июня 2020 г. 14:00
28 младенческих жизней сохранили в православном приюте "Нечаянная радость" Екатеринбурга
Сегодня в России отмечается Международный день защиты детей. Немалую роль в этом благородном деле играют и церковные кризисные центры для беременных женщин и матерей с детьми, созданные по всей стране. Так, за четыре с половиной года православный приют для помощи женщинам с детьми в кризисной ситуации «Нечаянная радость» в Екатеринбурге сохранил от аборта 28 младенческих жизней. Всего же за этот период здесь помогли 54 мамам (30% из них были беременны) и 81 ребенку, оказавшимся без жилья и средств к существованию.
1 июня 2020 г. 09:50
Первые выпускники окончили амбулаторную программу центра «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках
Вчера, 24 декабря, двух выпускников поздравил руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. «Соответствующая работа — не первый прецедент в Церкви, но в целом программы амбулаторной реабилитации пока еще переживают у нас стадии становления и апробации», - отметил Преосвященный Мефодий.
25 декабря 2019 г. 17:59
63% граждан России участвует в благотворительности
В Москве, в Центре «Благосфера» состоялась дискуссия на тему «Кто в России занимается благотворительностью? Мнения и реальность», участники прокомментировали результаты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 2019 года.
24 декабря 2019 г. 20:28
Мама из 13-го квартала
Необычные посетители квартируют в стандартном номере-комнате на втором этаже столичного «Дома для мамы». Три кровати, на стене большая икона Богородицы. «Неудобств от того, что наш приют православный, они не высказывали, - отчего-то немного смущаясь, объясняет провожатая. – В мечеть не просились, но намаз регулярно совершают. Мы для этой цели выделили им помещение в другом здании в нашем дворе».
24 июня 2019 г. 14:59
Соло на саксофоне для святой Вероники
«К Львовой-Беловой в гости? Это, наверное, дочка Алексея Александровича? Как же, как же, знаменитая в нашем городе фамилия!» — попутчики в купе фирменного поезда «Сура» не скрывают восхищения своим выдающимся земляком. Справедливости ради, дочь известного в Поволжье музыканта, ныне руководящего одним из краснодарских театров, тоже успела заслужить право на признание не только на уровне Пензы, но и, пожалуй, всей страны. Многодетная мама Мария Львова-Белова, воспитывающая пятерых кровных и четверых приемных детей, придумала и реализует беспрецедентный для России проект государственно-церковно-общественного партнерства, помогающий людям с тяжелыми формами инвалидности нормально жить и самостоятельно зарабатывать на хлеб. За один день в Пензе корреспондент «Журнала Московской Патриархии» выяснил, откуда у Марии Алексеевны деньги на социальную адаптацию двух десятков инвалидов, почему ей помогают второе и четвертое лица государства, как происходит катехизация обитателей дома-коммуны и при чем тут великий джазмен Луи Армстронг. PDF-версия.
19 марта 2019 г. 13:26
Исцели меня, Господи!
Священники Казанского храма Сыктывкара окормляют воспитанников Республиканского Кочпонского психоневрологического интерната (ПНИ) с 1950-х годов прошлого столетия. Более 20 лет назад в ПНИ был открыт домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Среди первых его прихожан — есть даже паралимпийцы с мировым именем. А нынешним воспитанникам участие в церковных Таинствах помогает справляться с недугами. О значении молитвенной и духовной жизни для ПНИ его сотрудники и воспитанники интерната рассказали корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».PDF-файл
11 февраля 2019 г. 17:48
Как найти добрых самарян
В храме царевича Димитрия при Первой городской больнице, в Голицынском кабинете состоялась встреча журналистов московских изданий с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, председателем Синодального отдела по благотворительности. Разговор шел о подготовке в Москве помощников больничных священников, комплексной помощи бездомным в службе «Милосердие» и профилактике абортов.
25 декабря 2018 г. 22:20
Благодать на Волге
За невысоким дощатым забором видны крыши нескольких домов, напротив — вольер со сторожевыми собаками. От калитки деревянный тротуар с поручнями ведет, раздваиваясь, в зимнюю и летнюю трапезные. Слева и справа от него — море цветов. За березами виднеется луковка с крестом рубленого храма-часовни, пожарный пруд с рыбками, огород, баня, пасека. А внизу косогора — широченная, блестящая под солнцем гладь Волги, уходящей за горизонт. Это подворье «Благодать», где несколько инвалидов нашли свой дом и семью, а его настоятель иеромонах Мелитон (Присада), клирик Кинешемской епархии, окормляет шесть храмов и детей, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. ПДФ-версия
26 ноября 2018 г. 15:50
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ЖМП № 11-12 ноябрь-декабрь 2020 / 26 января 2021 г. 14:45
Дом для мамы плюс
КАК В КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РАСШИРЯЮТ СПЕКТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ИЗЫСКИВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОГАТЬ ВСЕ БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ НУЖДАЮЩИХСЯ
Традиционным «Домом для мамы» сегодня удивить сложно: только на территории России за девять лет Церковь открыла свыше семи десятков подобных учреждений для женщин (в основном для молодых мам и беременных), оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Калужский опыт ценен эффективными наработками, при помощи которых такие проекты становятся ядром целой системы начинаний епархиальных социальных служб. Что необходимо для успеха этой деятельности помимо горячего энтузиазма и вдумчиво подобранного штата квалифицированных исполнителей, на месте выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.
Новоселье «Ковчега»
Калужский «Дом для мамы» сравнительно молод. Открылся центр «Материнский ковчег», как он здесь называется, всего два с половиной года назад, причем поначалу квартировал на площадях государственной структуры — городского центра социального обслуживания «Забота». Переехать в собственное здание удалось только осенью 2020 года, когда завершилась масштабная реставрация симпатичного двухэтажного купеческого особняка на углу улиц Салтыкова-Щедрина и Беляева. Этот бывший жилой дом местные власти расселили, когда он окончательно обветшал и был официально признан непригодным для проживания. С тех пор, предоставленный самому себе и бездомным бродягам, он почти развалился — но за его восстановление взялись городские структуры и Церковь.
Новоселье «Ковчег» только что отпраздновал. «Зарезервировали место для обучения подопечных парикмахерскому ремеслу педагогами-волонтерами», — кивает в один из углов на первом этаже директор центра Галина Саунова. Рядом — душевая с мини-прачечной и ванная с санузлом для малышей. Наверху — четыре жилые комнаты (каждая на двоих взрослых) и светлая кухня-трапезная. Ее тоже используют для обучения кулинарным премудростям, а сейчас здесь психолог Татьяна Маймуцева проводит индивидуальную беседу с одной из постоялиц.
За два с половиной года «Ковчег» предоставил кров 68 кризисным женщинам. Его бюджет почти полностью формируется за счет президентского гранта: в нынешнем году соответствующая сумма составляет около 3 млн руб. На эти средства центр предоставляет женщинам питание и комфортное проживание в полностью оборудованных комнатах, обеспечивает одеждой и санитарно-гигиеническими принадлежностями, организует до- и послеродовое сопровождение, регулярные юридические консультации и визиты соцработников. Финансируется из них и продуктовая помощь на дому некоторым кризисным подопечным, которым есть где жить. Именно поэтому на земельном участке «Материнского ковчега» поместили епархиальный склад гуманитарной помощи, и оправданность такого шага подтвердилась во время массовых ограничений из-за пандемии коронавируса.
«В этом году на наполняемости, конечно, сказалась пандемия, — сетует Галина Саунова. — Направляют нуждающихся к нам и городские власти, и полиция, и даже сами жители (был случай — предоставили кров бездомной женщине, ютившейся в подъезде). Сейчас принимаем свободно, очереди пока нет. Помогать стараемся и местным, и приезжим». Живое свидетельство ее словам — гражданка Узбекистана Эльвира Сафажева, приехавшая в Россию пару лет назад на заработки и беременной оставшаяся без работы, жилья и средств к существованию.
Разумный компромисс: краткосрочные группы без питания и сна
Деятельность «Материнского ковчега» выявила барьеры, мешающие дальнейшей социализации женщин, и помогла снизить их остроту. Подобные учреждения предоставляют кров не навсегда, а на ограниченный промежуток времени. Значит, самой подопечной надо активно консультироваться с юридическими службами, посещать медицинские организации, бегать по государственным инстанциям. Но кто же в это время присмотрит за младенцем? Для этого был создан проект «Ковчег — детям!», включающий индивидуальные занятия с малышами во время отсутствия мамы. Поскольку это проект сопровождения, организуемый по международным стандартам милосердия, его осуществление на практике оказывается достаточно дорогим и трудоемким. Запустить его удалось на отдельный президентский грант объемом 2 403 тыс. руб. На сезон 2020/21 проект «Ковчег — детям!» одержал победу и в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива», в рамках которого одобрена заявка на 598 тыс. руб.
«Эта деятельность, в свою очередь, выявила смежные, пограничные проблемы, которые возникают у одиноких мам, — рассказывает заведующий епархиальным Отделом по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Алексий Пелевин. — Некоторые мамы готовы раньше выйти из декретного отпуска на неполный рабочий день. Но в ясли у нас большая очередь, а на няню вся зарплата и будет уходить. А у мам, которые растят школьников, попросту не остается на них времени, и дети либо постоянно сидят за компьютером, либо пагубно "воспитываются" улицей».
Для таких детей в Духовно-просветительском историко-культурном центре «Достояние» открыли две группы кратковременного (на четыре часа) пребывания без питания и сна. В первой по утрам развивающими играми под руководством опытных педагогов занимаются малыши в возрасте полутора — трех лет. Во вторую после обеда приходят младшие школьники. Это своеобразная альтернатива группам продленного дня, где ребята выполняют все домашние задания. Но не только: важнейшая педагогическая составляющая старшей группы — социализация детей, которая достигается посредством совместной подготовки и проведения праздников (в том числе, разумеется, и христианских). Необходимая база в «Достоянии» для этого есть. Центр действует в отреставрированном здании памятника федерального значения «Гостиные ряды» под эгидой Богородице-Рождественского (Никитского) храма. В центре работает 33 педагога по десяткам направлений (психологический практикум для родителей, иностранные языки, изобразительное искусство, военно-патриотический клуб, вокал, шахматная секция и многое другое).
...И лыжные маршруты как бонус
«В режиме пилотного проекта формат этих групп мы обкатали самостоятельно как одно из наших профильных направлений, — рассказывает руководитель центра Наталья Бурова. — Работа подросткового клуба и временных групп пребывания детей планировалась и осуществлялась и прежде, ведь они крайне востребованы обществом. Поэтому к участию проекта "В помощь маме" в грантовом конкурсе мы были готовы».
Грант «Православной инициативы» объемом 597 тыс. руб. поможет поднять это начинание на качественно новый уровень и встроить его в общеепархиальную систему благотворительной деятельности, оператором которой выступает действующая в форме автономной некоммерческой организации Православная благотворительная миссия «Милосердный самарянин». И хотя очные занятия в группах из-за роста заболеваемости коронавирусом в Калужской области приостановлены, будем надеяться, новый режим ограничений не продлится долго (тем более на работу самого центра «Достояние» напрямую он не повлиял). Дополнительно укрепляет уверенность в устойчивом развитии всех этих звеньев работа «Милосердного самарянина» на перспективу, в том числе и долгосрочную.
«Женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и лишенным крова, нужно постоянное место пребывания, — продолжает протоиерей Алексий Пелевин, исполняющий также послушание председателя Православной благотворительной миссии. — Государство уже передало нам для оборудования стационарного общежития помещение полузаброшенной лыжной базы в деревне Белая, ныне вошедшей в городскую черту. В ближайший весенне-летний сезон начнем капитальный ремонт. Общая площадь помещений там 480 м2, а место — сказочное: вокруг красивый сосновый бор, прекрасные маршруты для прогулок. Приезжайте на новоселье, когда приведем здание в порядок».
26 января 2021 г. 14:45
Ключевые слова: женщины, Калужская епархия, социальное служение, благотворительность, бездомные
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Первые выпускники окончили амбулаторную программу центра «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках
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