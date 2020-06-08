Дом для мамы плюс

КАК В КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РАСШИРЯЮТ СПЕКТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ, ИЗЫСКИВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОМОГАТЬ ВСЕ БОЛЬШЕМУ ЧИСЛУ НУЖДАЮЩИХСЯ

Традиционным «Домом для мамы» сегодня удивить сложно: только на территории России за девять лет Церковь открыла свыше семи десятков подобных учреждений для женщин (в основном для молодых мам и беременных), оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Калужский опыт ценен эффективными наработками, при помощи которых такие проекты становятся ядром целой системы начинаний епархиальных социальных служб. Что необходимо для успеха этой деятельности помимо горячего энтузиазма и вдумчиво подобранного штата квалифицированных исполнителей, на месте выяснял корреспондент «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

Новоселье «Ковчега»

Калужский «Дом для мамы» сравнительно молод. Открылся центр «Материнский ковчег», как он здесь называется, всего два с половиной года назад, причем поначалу квартировал на площадях государственной структуры — городского центра социального обслуживания «Забота». Переехать в собственное здание удалось только осенью 2020 года, когда завершилась масштабная реставрация симпатичного двух­этажного купеческого особняка на углу улиц Салтыкова-Щедрина и Беляева. Этот бывший жилой дом местные власти расселили, когда он окончательно обветшал и был официально признан непригодным для проживания. С тех пор, предоставленный самому себе и бездомным бродягам, он почти развалился — но за его восстановление взялись городские структуры и Церковь.

Новоселье «Ковчег» только что отпраздновал. «Зарезервировали место для обучения подопечных парикмахерскому ремеслу педагогами-волонтерами», — кивает в один из углов на первом этаже директор центра Галина Саунова. Рядом — душевая с мини-прачечной и ванная с санузлом для малышей. Наверху — четыре жилые комнаты (каждая на двоих взрослых) и светлая кухня-трапезная. Ее тоже используют для обучения кулинарным премудростям, а сейчас здесь психолог Татьяна Маймуцева проводит индивидуальную беседу с одной из постоялиц.

За два с половиной года «Ковчег» предоставил кров 68 кризисным женщинам. Его бюджет почти полностью формируется за счет президентского гранта: в нынешнем году соответствующая сумма составляет около 3 млн руб. На эти средства центр предоставляет женщинам питание и комфортное проживание в полностью оборудованных комнатах, обеспечивает одеждой и санитарно-гигиеническими принадлежностями, организует до- и послеродовое сопровождение, регулярные юридические консультации и визиты соцработников. Финансируется из них и продуктовая помощь на дому некоторым кризисным подопечным, которым есть где жить. Именно поэтому на земельном участке ­«Материнского ковчега» поместили епархиальный склад гуманитарной помощи, и оправданность такого шага подтвердилась во время массовых ограничений из-за пандемии коронавируса.

«В этом году на наполняемости, конечно, сказалась пандемия, — сетует Галина Саунова. — Направляют нуждающихся к нам и городские власти, и полиция, и даже сами жители (был случай — предоставили кров бездомной женщине, ютившейся в подъезде). Сейчас принимаем свободно, очереди пока нет. Помогать стараемся и местным, и приезжим». Живое свидетельство ее словам — гражданка Узбекистана Эльвира Сафажева, приехавшая в Россию пару лет назад на заработки и беременной оставшаяся без работы, жилья и средств к существованию.

Разумный компромисс: краткосрочные группы без питания и сна

Деятельность «Материнского ковчега» выявила барьеры, мешающие дальнейшей соци­ализации женщин, и помогла снизить их остроту. Подобные учреждения предоставляют кров не навсегда, а на ограниченный промежуток времени. Значит, самой подопечной надо активно консультироваться с юридическими службами, посещать медицинские организации, бегать по государственным инстанциям. Но кто же в это время присмотрит за младенцем? Для этого был создан проект «Ковчег — детям!», включающий индивидуальные занятия с малышами во время отсутствия мамы. Поскольку это проект сопровождения, организуемый по международным стандартам милосердия, его осуществление на практике оказывается достаточно дорогим и трудоемким. Запустить его удалось на отдельный президентский грант объемом 2 403 тыс. руб. На сезон 2020/21 проект «Ковчег — детям!» одержал победу и в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива», в рамках которого одобрена заявка на 598 тыс. руб.

«Эта деятельность, в свою очередь, выявила смежные, пограничные проблемы, которые возникают у одиноких мам, — рассказывает заведующий епархиальным Отделом по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Алексий Пелевин. — Некоторые мамы готовы раньше выйти из декретного отпус­ка на неполный рабочий день. Но в ясли у нас большая очередь, а на няню вся зарплата и будет уходить. А у мам, которые растят школьников, попросту не остается на них времени, и дети либо постоянно сидят за компьютером, либо пагубно "воспитываются" улицей».

Для таких детей в Духовно-просветительском историко-культурном центре «Достояние» открыли две группы кратковременного (на четыре часа) пребывания без питания и сна. В первой по утрам развивающими играми под руководством опытных педагогов занимаются малыши в возрасте полутора — трех лет. Во вторую после обеда приходят младшие школьники. Это своеобразная альтернатива группам продленного дня, где ребята выполняют все домашние задания. Но не только: важнейшая педагогическая составля­ющая старшей группы — социализация детей, которая достигается посредством совместной подготовки и проведения праздников (в том числе, разумеется, и христианских). Необходимая база в «Достоянии» для этого есть. Центр действует в отреставрированном здании памятника федерального значения «Гостиные ряды» под эгидой Богородице-Рождественского (Никитского) храма. В центре работает 33 педагога по десяткам направлений (психологический практикум для родителей, иностранные языки, изобразительное искусство, военно-патриотический клуб, вокал, шахматная секция и многое другое).

...И лыжные маршруты как бонус

«В режиме пилотного проекта формат этих групп мы обкатали самостоятельно как одно из наших профильных направлений, — рассказывает руководитель центра Наталья Бурова. — Работа подросткового клуба и временных групп пребывания детей планировалась и осуществлялась и прежде, ведь они крайне востребованы обществом. Поэтому к участию проекта "В помощь маме" в грантовом конкурсе мы были готовы».

Грант «Православной инициативы» объемом 597 тыс. руб. поможет поднять это начинание на качественно новый уровень и встроить его в общеепархиальную систему благотворительной деятельности, оператором которой выступает действующая в форме автономной некоммерческой организации Православная благотворительная миссия «Милосердный самарянин». И хотя очные занятия в группах из-за роста заболеваемости коронавирусом в Калужской области приостановлены, будем надеяться, новый режим ограничений не продлится долго (тем более на работу самого центра «Достояние» напрямую он не повлиял). Дополнительно укрепляет уверенность в устойчивом развитии всех этих звеньев работа «Милосердного самарянина» на перспективу, в том числе и долгосрочную.

«Женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и лишенным крова, нужно постоянное место пребывания, — продолжает протоиерей Алексий Пелевин, исполняющий также послушание председателя Православной благотворительной миссии. — Государство уже передало нам для оборудования стационарного общежития помещение полузаброшенной лыжной базы в деревне Белая, ныне вошедшей в городскую черту. В ближайший весенне-летний сезон начнем капитальный ремонт. Общая площадь помещений там 480 м2, а место — сказочное: вокруг красивый сосновый бор, прекрасные маршруты для прогулок. Приезжайте на ново­селье, когда приведем здание в порядок».