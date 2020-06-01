Приходящий пациент

КАК РАБОТАЕТ ГОЛОВНОЙ ЦЕРКОВНЫЙ ПРОЕКТ АМБУЛАТОРНЫХ ПРОГРАММ ПОМОЩИ ЗАВИСИМЫМ

У амбулаторной программы помощи зависимым «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках - первые выпускники. Cертификат об окончании программы им лично вручил глава Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. Успешная работа этого центра не является прецедентной для Церкви. Но, в целом, церковные программы амбулаторной реабилитации пока все еще находятся в стадии становления и апробации, признает преосвященный Мефодий.

Программа «Реабилитация. Live» с прошлого года проводится в домике легкой постройки во дворе Троицкого прихода. За стенкой – трапезная, у двери – хорошо заметное объявление с часами работы и приглашением звонить в кнопку домофона. Но главные раздающиеся здесь звонки другие – телефонные: тут дежурят сотрудники «горячей линии» помощи зависимым. Именно наличие этой службы позволяет говорить, что при поддержке Фонда президентских грантов Русская Православная Церковь комплексно подходит к оказанию помощи людям с зависимостями, пусть пока только и в российской столице.

«В Москве мы консультируем по телефону с самого момента создания Координационного центра в 2010 году, - говорит руководитель направления помощи наркозависимым Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Алексей Лазарев. – Но прежде мы базировались в небольшой комнате в здании синодального отдела, где на телефонной линии по скользящему графику дежурили координаторы. Очень часто позвонившим приходилось объяснять, что консультант сможет поработать с ними только в часы приема. А ведь консультация иногда бывает нужна срочно! Здесь же специалисты работают ежедневно с 10 до 18 часов, кроме воскресенья. Если к ним очередь – есть где подождать. Если рабочий день закончился – никто не выставит на улицу, всех примут».

За полгода в «Реабилитации. Live» приняли шестьсот «клиентов» (это если суммировать все обращения по телефону, очные консультации и обучающихся по амбулаторным программам). Но экзотические звонки, конечно, запоминаются каждому дежурному:

«Позвонила женщина, она очень беспокоилась о родной сестре – хронической алкоголичке, вышедшей замуж за австрийца и уехавшей жить к мужу, - рассказывает телефонный консультант Илья Набокин. – Мы посоветовали ей один из православных центров реабилитации в Калининграде. Муж страждущей с энтузиазмом воспринял эту идею: на машине привез жену из Вены по указанному нами адресу. Женщина оказалась агрессивной пациенткой, но постепенно удалось включить ее в процесс реабилитации. Еще один запомнившийся звонок был из Шотландии. Наш соотечественник, работавший там крановщиком, признался в наркозависимости и рассказал, что хочет лечиться на Родине. Мы предоставили ему максимально полную информацию по телефону, и спустя некоторое время он уже проходил реабилитацию в кемеровском православном центре».

Но звонки из дальнего зарубежья – конечно, редкость. Основная масса обращающихся, продолжает Алексей Лазарев, это пожилые матери зависимых. Сами же страждущие приходят разве что в крайних случаях, когда, например, родные, устав терпеть выходки наркомана или алкоголика, выгоняют его из дома. Тогда тот в отчаянии набирает все известные телефоны «горячих линий» подряд и добирается до консультанта «Реабилитации. Live». В большинстве случаев в центр на консультацию сначала приглашают саму обратившуюся маму, «проводят» ее через групповые занятия, и уже потом постепенно «дозревает» сам страждущий.

Как рассказал выпускник амбулаторной программы экс-алкоголезависимый Константин Мельников, пить он начал в ранней юности. После десятилетий безуспешной борьбы с недугом попал в один из церковных реабилитационных центров. «Я пробыл там год, и специалисты сошлись во мнении, что трезвость у меня неустойчивая. Чтобы минимизировать следующие срывы, они посоветовали мне пройти глубокую подготовку к возвращению в общество, - говорит Константин. – Как сказали консультанты по зависимости, мне необходима «перемена ума». По-настоящему только здесь я понял, какую именно «метанойю» они имели в виду: жизнь в Церкви и общение с православными единомышленниками. А помогли этому комплексное обучение по био-, психо-, социо- и духовным закономерностям зависимости и работа на здесь на приходе».

Занятия Константина по амбулаторной программе продолжались в течение трех месяцев с 13 до 17 часов. «Главное, что мы находились в коллективе среди себе подобных и спокойно рассказывали о своей зависимости такие вещи, которые даже родной матери не поведаешь, – продолжает собеседник. – Это действительно очень помогает понять: в нашем повреждении никто не уникален, и каждый зависимый передвигается по сходным траекториям. Неоценимую поддержку оказали регулярные Исповедь и Причащение, ежедневные утреннее и вечерние правила. К таинствам и регулярной молитве я приобщился только во время амбулаторной программы».

СПРАВКА. «Горячая линия Координационного центра по противодействию наркомании, реализующего программу для зависимых «Реабилитация LIVE»: 8-800-600-16-93

СКОРО НА НАШЕМ САЙТЕ И В "ЖУРНАЛЕ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ": Интервью с руководителем Координационного центра по противодействию наркомании епископом Каменским и Камышловским Мефодием о нынешнем состоянии дел и о новациях в церковной работе на этом направлении