Милосердие на Дону

В РОСТОВСКОЙ ЕПАРХИИ СПАСАЮТ БЕЗДОМНЫХ, ОКОРМЛЯЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДИАСПОРЫ И ПОМОГАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВУЗАМ ВОСПИТЫВАТЬ ТЕОЛОГОВ

Гостеприимная Донская земля издавна принимала и стремившихся к вольнице казаков, и желавших потрудиться для обустройства южных рубежей Отчизны славян из северных пределов, и искавших лучшей доли переселенцев из Азии, Причерноморья и Кавказа. Принимала и по-матерински взращивала их, не забывая воспитывать и окормлять в Православии, глубоко пустившем корни на берегах великого Дона. О том, как православные ростовчане строят храм в стиле древнего грузинского церковного зодчества, создают хор в византийской традиции, пекут василопиту, читают пьесы современных авторов и изучают китайский язык, рассказывает побывавший в Ростовской епархии обозреватель «Журнала Московской Патриархии». PDF-версия.

«Будем молиться — и дипломаты услышат»

Из полутора сотен проживающих в Ростове-на-Дону народов 22 официально зарегистрировали свои национально-культурные автономии. Большинство из них относятся к этносам, давно и органически исповедующим Христову веру. Знакомство с Ростовской епархией начинаем с визита в некоторые из таких общин.

По легенде, юная царица Тамара, гуляя с родным дядькой в уединенном ущелье на юге Грузии, потерялась в пещерах недостроенного монастыря. Обеспокоенный родственник стал искать ее и громко звал по имени. «Ак вар, дзиа!» — «Я здесь, дядя!» — вскоре отозвалась девочка. Обрадовавшись спасению дочери, грузинский царь Георг III приказал увековечить эту фразу. С тех пор эта историческая местность в верховьях реки Кура зовется Вардзиа. Национально-культурная автономия «Вардзиа» помогает ростовским грузинам не потеряться — особенно тем из них, для кого наша страна поначалу была чужбиной.

Воскресным утром члены землячества съезжаются к храму во имя просветительницы Грузии святой равноапостольной Нины на Бодрой улице. Звонарь Акакий Ланчава дает мерный благовест, под этот мелодичный звук глава национальной культурной автономии «Вардзиа» Дмитрий Гвазава объясняет мне, как старшее поколение нынешней грузинской диаспоры, насчитывающей в пределах областного центра около десяти тысяч человек, оказалось на гостеприимной Донской земле еще в советское время:

— Многие учились здесь в институтах. Мой отец получил вузовский диплом на родине, в Абхазии, но потом его распределили в Ростовскую область. Отработал восемь лет, вернулся домой. Естественно, тут остались знакомые, друзья, товарищи. Когда в Абхазии начались межнациональные распри, переселенцы распределились примерно поровну: половина в Россию, половина в Грузию, но там была безработица. Мы прожили три года у родственников в грузинском селе. Потом решили перебираться в Российскую Федерацию...

У готовящейся к чтению часов перед Литургией Русудан Есебуа примерно такая же история. С началом нестроений бывшие коллеги уговорили их с мужем оставить Родину и перебраться на Дон. Так и вышло, что на излете советской эпохи ее муж устроился работать на мясокомбинат в райцентре Семикаракорск в Ростовской области. И тогда, и теперь, говорит Русудан Шотаевна, большинство обращений в национально-культурную автономию «Вардзиа» — с просьбами о помощи в получении различных документов: паспортов, виз, вида на жительство и т. п.

Приближается время богослужения, и я успеваю спросить только, где и как собеседница училась церковному чтению на грузинском.

— Самостоятельно, — улыбается она. — Пока не было этой церкви, я была прихожанкой храма Преполовения Пятидесятницы в Западном районе рядом с домом. Слушала чтецов, по крупицам постигала эту премудрость. А традиции церковного чтения в наших Церквах практически не различаются, вы это сейчас заметите!

— Если наш соотечественник, у которого проблемы с документами, обращается в «Вардзию», это значит, что у него нет возможности ехать в Москву и решать их самостоятельно, — развивает тему Дмитрий Гвазава. — Как вы знаете, сегодня между нашими странами нет дипломатических отношений. Но грузинский консул постоянно работает в столице в швейцарском посольстве. И наша диаспора полностью взяла на себя решение вопросов такого вида помощи для всех нуждающихся.

Мы говорим с Дмитрием о том, что в сложнейшей международной обстановке особенно больно ощущать, как рвутся живые связи между вчера еще братскими народами. Все мысли — о том, чтобы эта напряженность не отразилась на бытовом уровне.

— Я в Ростове-на-Дону с 1997 года, чужим себя в России ни дня не чувствовал. Да и русские туристы даже сейчас возвращаются из Грузии с самыми теплыми чувствами, — горячо убеждает меня Дмитрий Емилиевич. — Диавол не дремлет. И ему, наверное, приятно наносить удары по православному единству. В чем глубинная идея автономии «Вардзиа»? В сохранении обычаев, традиций, языка, веры грузинского народа. Но для любого грузина все начинается с Православия. Что мы можем сделать, чтобы восстановить наше единство? Только молиться, причем в обеих наших Церквах. Тогда и народы будут слышать друг друга, и дипломаты между собой договорятся...

— Идею возведения храма в национально-культурной автономии люди вынашивали давно, но дело сдвинулось в 2012 году, после того как митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий благословил создать приход во имя святой равноапостольной Нины, просветительницы Грузии, — вспоминает настоятель, протоиерей Сергий Моргун. — Год готовили документы, потом город выделил участок. Район здесь тихий и живописный, но густонаселенный. Как видите, примерно половина прихожан — обычные ростовчане, жители окрестных домов. Пока во временном храме мы в тесноте, но не в обиде, и приход уже сложился. Когда же с Божией помощью удастся достроить новый храм в стиле древнего грузинского церковного зодчества, пустовать он, думаю, не будет.

Наследники Танаиса

Этнических греков в Ростове-на-Дону на порядок меньше: по данным Всероссийской переписи населения 2021 года, около тысячи человек. Зато история их присутствия в этих местах включает множество любопытных страниц. Так, до революции в городе проживала многочисленная греческая диаспора, центром духовной жизни которой была построенная в 1909 году стараниями мецената Ахиллеса Асланиди Благовещенская церковь с обширной библиотекой. Рядом с храмом действовала также национальная гимназия, сооруженная в стиле неоклассицизма на средства крупного греческого предпринимателя Харлампия Фео­фани. Конгломерация религиозных, культурных и образовательных учреждений объединялась в Греческий квартал. К сожалению, в годы безбожного лихолетья полюбившийся ростовчанам храм, до неузнаваемости перестроенный, превратился в кукольный театр, а прекрасная гимназия стала Дворцом бракосочетаний.

В целом же греческое присутствие на Дону известно с глубокой древности. Три тысячи лет назад античная колония Танаис находилась всего в 36 километрах от нынешнего Ростова-на-Дону. Так же — «Танаис» — называется и современное ростовское общество греков, пассионарность и активная социальная позиция которых позволила, помимо прочего, возвести новый Благовещенский храм как видимый символ торжества исторической справедливости и здравого смысла.

Церковь-новостройка расположилась по Университетскому переулку в пределах все того же Греческого квартала (исторический топоним официально вернулся на карту современного Ростова). Исторический же Благовещенский храм во всей своей архитектурной форме и даже в красоте своих колон сохранился внутри нынешнего театра. Сейчас новый Благовещенский греческий храм почти готов к великому освящению. Его оригинальная архитектура, фрески, замечательный резной иконостас, прекрасные иконы работы афонских отцов, будучи плодом особой заботы и благоговейного внимания ктитора храма Ивана Саввиди, стали подлинным украшением города и вносят яркие краски в церковную палитру православного Дона.

— Конечно, по-настоящему сплотить общину православных верующих греков-ростовчан вокруг нашего прихода только предстоит. Тем более что многие из них, десятилетиями лишенные возможности вести церковную жизнь в соответствии с традицией своих благочестивых предков, прижились в храмах по месту жительства в разных районах города, — отмечает настоятель, иеромонах Григорий (Соколов). — Но такая работа потихоньку ведется. По благословению митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия в нашей богослужебной практике появились несколько наиболее характерных греческих элементов. К примеру, великий и малый входы во время Литургии у нас совершаются через весь храм, а после отпуста священник раздает верующим антидор, одновременно преподавая для лобзания и крест.

Пока мы беседовали с отцом Григорием в храмовом интерьере, откуда-то донеслась монодия традиционного византийского распева. Оказалось, к занятиям в только что открывшейся школе византийского духовного пения (за несколько дней на обучение записались десятки горожан) готовится специально приглашенный из Санкт-Петербурга специалист — выпускник Российской христианской гуманитарной академии и Ионийского университета (о-в Корфу) Серафим Астахов. В его планах не только знакомство всех желающих с древней восточной традицией церковного пения, освященной именами выдающихся православных гимнографов, но и создание при храме хора византийской традиции. Естественными на Благовещенском приходе выглядят и традиции, сопровождающие на земле эллинов главные христианские праздники.

— Ночное богослужение на Пасху все верующие греки проводят в этом храме, — рассказывает исполнительный директор общества «Танаис» Мелина Леонова. — Так же отмечается и престольный праздник: Благовещение — это еще и День независимости Греции, празднование освобождения от турецкого ига. В минувший праздник Рождества Христова мы собрали ребят из школы греческого языка нашего общества и приходской воскресной школы. Одевшись в народные костюмы, они познакомили собравшихся с греческой традицией празднования этого торжества. А под конец отец Григорий с молитвой разрезал и раздал василопиту — традиционный рождественский пирог, в одном из кусочков которого обязательно должна найтись запеченная монета (обнаружившему которую полагается особый подарок). Ну а чтобы радости было больше, василопит (и монет, соответственно) было целых три! Конечно, нынешняя политическая ситуация и возникшие в связи с украинским церковным вопросом проблемы вызывают всеобщее огорчение и боль. Мы горячо молимся, чтобы нынешний кризис скорее миновал наши братские народы. Однако на уровне жизни нашего прихода, на уровне самых разных контактов и дружеских взаимоотношений ростовчан — греков и русских — только полное взаимопонимание и братская поддержка!

В рассеянии, но не в изгнании

Помимо православных народов, достаточно широко на Донской земле представлены и верующие других древних христианских Церквей. По данным Всероссийской переписи населения 2021 года, в Ростовской области свыше двух тысяч ассирийцев — народа, принявшего христианство еще в I веке. В настоящее время у ассирийской общины ростовчан до сих пор нет своего дома для молитвы. Хотя диалог между двумя Церквами развивается динамично: еще в 2014 году закладной камень на месте строительства ассирийского храма во имя святого Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна освятил прибывший в Россию с визитом Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Патриарх Мар Дынха IV († 2015). До сегодняшнего дня ассирийцы на генетическом уровне тяготеют к утраченным традициям, и храм под юрисдикцией Ассирийской Церкви Востока для многих был бы востребован, ведь там сохраняется язык, что очень важно для народа в рассеянии. Но стройка до сих пор не началась.

— Почему не смогли сделать то, к чему так стремились? — рассуждает этнический ассириец, руководитель Информационного отдела Ростовской-на-Дону епархии священник Даниил Азизов. — Советский период не позволял в полной мере духовно развиваться населению, в том числе многочисленным христианским народам Советского Союза, в числе которых были и ассирийцы. Религиозность у ассирийцев постсоветского пространства в том числе перестала быть в центре жизни, как у тех их соотечественников, которые живут на Ближнем Востоке и до сих пор в исламском мире отстаивают свое право быть христианами. И хотя ассирийцы постсоветского пространства бережно сохраняют язык и культурные традиции, религиозная составляющая из коллективного сознания во многом ушла. Вторая причина, как ни странно, лежит в плоскости вероисповедания. Сложилось так, что большинство ассирийцев, живущих в России уже не в одном поколении, являются чадами Русской Православной Церкви. Но, как и во все времена, сохраняя веру и чувство благодарности к русскому народу, помнят о своем непростом исповедническом пути. Спасавшиеся от геноцида ассирийцы, бежавшие в Россию, принимали Православие, как и мои родные. Сегодня ассирийские семьи в Ростове-на-Дону органично ощущают себя на православных приходах. Старо-Покровский храм, где я служу настоятелем, стабильно посещают некоторые ассирийские семьи. Конечно, в праздничные дни, на Пасху и на Рождество их у нас больше. Здесь мы совершаем заупокойные богослужения 7 августа — в День ассирийского мученика, молитвенно вспоминая скорбные события истории нашего маленького христианского народа.

Сегодня остатки древней ассирийской цивилизации археологи находят на Ближнем Востоке и в Передней Азии, где ранее простиралась территория древнего государства. Совсем недавно на территории современного Ирака исторические артефакты были безжалостно уничтожены экстремистами. Можно сказать, до сегодняшнего дня продолжается война с уже несуществующей на карте Ассирией, с оставшимся по Промыслу Божию небольшим христианским народом.

Есть свои мученики и в семье отца Даниила.

— Многие наши предки были беженцами из Турции и Ирана, не желавшими раствориться в окружающей их мусульманской культуре. Так, мои дедушка и бабушка прибыли в Россию весной 1916 года. Бабушка осталась в живых при трагических обстоятельствах: за ее спиной был ребенок, которого она привязала к себе. Малыш погиб, а она продолжила свой путь к спасению, в Россию, — рассказывает священнослужитель. — Такую участь за право быть христианами разделили очень многие беженцы.

Зачет по нравственности

У первокурсников Донского государственного технического университета (ДГТУ) в учебном расписании есть предмет «Основы нравственности». Читают его преподаватели кафедры «Православная культура и теология». Помимо этой общеобразовательной дисциплины, их зона ответственности — подготовка бакалавров и магистров по профилю «Теология. Культура Православия».

— На очном отделении бакалавриата по теологии первый выпуск состоялся прошлой весной, — рассказывает преподаватель кафедры, настоятель Татианинского домового храма ДГТУ священник Дионисий Сакович. — Больше половины дипломированных бакалавров продолжили образование в магистратуре. Кроме того, осенью планируется открыть и обучение в аспирантуре по тому же профилю. Кафедра наша молодая, о далеко идущих выводах применительно к трудоустройству дипломированных специалистов или их востребованности на местном рынке труда говорить пока рано. Но можно отметить, что среди наших выпускников есть священнослужители, руководители епархиальных отделов, директора и учителя общеобразовательных школ. Что касается общего курса по основам нравственности, считаю его нужным и важным именно для нынешнего поколения студентов. Преподаватели знакомят студентов с историей трансформации важнейших философских понятий в русле развития мировой христианской культуры, объясняют, как можно в лишенную четких ориентиров нынешнюю эпоху находить полезную меру свободы и корректно ли вообще трактовать понятие свободы в современном социуме. А в целом курс направлен на пробуждение самостоятельной мысли. Задача лектора — помочь студенту понять, что мир не столь банален, как порой кажется, а первые оценки по горячим следам не всегда приводят к верным выводам.

— Строго говоря, «Основы нравственности» — курс по выбору, но в нашей группе его слушали все без исключения, — признается будущий теолог третьекурсник Герман Лемнёв. — Когда я поступил в университет, мое образовательное направление было новым и никому не известным. Да, нам говорили, что мы востребованы, но в это не особо верилось. Однако, обучаясь уже третий год, вижу, что выпускников охотно приглашают в вузы, школы и образовательные центры.

Мы беседуем под сенью домового храма в Студенческом парке на площади Гагарина. На календаре вторник — а значит, скоро в храме начнется молебное пение о призвании Святого Духа перед началом всякого благого дела. Еженедельно совершать молебен попросил клириков ректор ДГТУ Бесарион Месхи.

— Я родом из Сочи, в Ростове живу уже два десятка лет — со студенческих времен, — рассказывает руководитель воскресной школы «Пчелка» Татианинского храма Виктория Пушкарная. — Живу рядом, вот и прикипела к приходу. На занятиях мы стараемся отойти от обязательной дидактики (хотя все общецерковные образовательные стандарты, конечно, соблюдаем): используем такие формы работы, как театральная студия и Братство православных следопытов.

— Поначалу я стремился сделать приход однородным: для верующих ДГТУ и для всех остальных горожан. Но со временем убедился, что это невозможно, — рассуждает отец Дионисий. — Даже состав молящихся за богослужением у нас день ото дня разнится: в приходящиеся на рабочие дни церковные праздники тут в основном университетская публика, а в выходные дни они идут в храмы по месту жительства — к нам же, напротив, приходит больше местных горожан. Сейчас сплотить общину, находя каждому занятие по интересам и по душе, я стараюсь, принимая во внимание не разделение «ДГТУ — обычные ростовчане», а присутствие в храме прихожан буквально всех возрастов. Оттого и приходских проектов у нас превеликое множество — от совместных паломничеств и коллективного чтения пьес современных авторов до онлайн-изучения Библии и курса китайского языка. Такой широкий спектр возможностей помогает привлекать новых прихожан.

Берегите мужчин

Звонарь дает на колокольне печально-торжественный перебор. В Покровском храме на Северном кладбище закончилось отпевание, а значит, для него исчерпана утренняя часть трудового послушания. Неспешно он спускается по лестнице и идет через церковный двор. Судьба его сложилась непросто: выпал из окна, потерял руку, перенес несколько операций на позвоночнике, получил инвалидность. Если бы не попал в социальный приют для мужчин в сложной жизненной ситуации «Донская обитель», вряд ли выжил бы, не говоря уж о возможности работы звонарем.

— Это единственный случай, когда мы взяли лежачего больного, — вспоминает Маргарита Чемышева, помощник руководителя епархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению священника Евгения Осяка. — Обслуживающего персонала в «Донской обители» не предусмотрено, поэтому в приюте живут только те, кто в состоянии сам о себе позаботиться. Если к нам попадает человек, который требует специального ухода, то мы просим соответствующие организации принять его. Но в данном случае другие постояльцы пообещали за ним ухаживать — кормили буквально с ложечки и выходили!

Среди сотни несчастных, ежегодно умирающих в Ростовской области от обморожения, большинство — представители сильного пола: люди с зависимостями, освободившиеся из мест заключения, пожилые с хроническими заболеваниями и просто по разным причинам лишившиеся крова. В приютской комнате среди двухъярусных кроватей, стоящих в два ряда, знакомлюсь с 72-летним Дмитрием Кирпа. В былые времена он был высококлассным и востребованным строителем, затем отработал 14 лет в забое.

— Хочу домой, — признается Дмитрий Алексеевич, — но там сейчас бои. Дочка, внучка, правнуки — все на Луганщине. Внук воюет в ополчении. Случилось так, что в Ростове я один оказался. Спасибо «Донской обители», приютила!

У его соседа Бориса Аверкиева другая история: работал курьером, но жена выставила из квартиры (в которой остался ключ от гаража), а накануне еще и машина сломалась.

— Без автомобиля не могу выйти на работу, ночевать мне негде, — разводит руками мужчина средних лет, который до сих пор испытывает стресс. — Мне нужно несколько дней, чтобы справиться с неприятностями, так что сердечно благодарен приюту за поддержку!

— О нас узнают по трем каналам: в социальных сетях, в вывешенных на ростовских приходах объявлениях или по сарафанному радио в среде бездомных, — говорит администратор приюта Илья Котенко. — Многие сначала обращаются по контактному телефону Православной службы помощи «Милосердие-на-Дону» +7 (800) 775-81-30, мы объясняем наши правила и условия заселения. Бывает, нуждающихся к нам направляют соцработники и сестры милосердия. Кроме того, мы находимся в постоянном контакте с государственным социальным приютом в Ростове-на-Дону и с негосударственным в Батайске. В приеме отказываем только нетрезвым или тем, у кого рядом ближайшие родственники. Также иногда приходится подождать, если все места заняты. Как правило, это бывает зимой (когда оказавшиеся на улице люди чаще получают обморожения): некоторым постояльцам тяжело забираться на второй ярус кроватей, а нижних на всех не хватает.

Есть еще две социальные группы, регулярно «делегирующие» в приют «Донская обитель» своих представителей. Первая — мужчины, пострадавшие от домашнего насилия. Маргарита Чемышева вспоминает один из последних примеров: тридцатилетнего инвалида без документов и средств к существованию выгнал из дома, предварительно избив, собственный брат. Пока он искал родных, надо было где-то ночевать. Сейчас мужчина уехал к родственнице, которая помогает ему вернуться в свое жилище. Вторая категория — профессиональные бомжи. Чаще всего они поступают после выхода из больницы (но бывает, что врачи скорой просто оставляют таких пациентов у церковных ворот).

— Прошлая зима выдалась морозной. Мы насчитали полтора десятка случаев, когда бездомным удалось вовремя спасти ноги и не допустить гангрены, — добавляет Маргарита.

Социальное иждивенчество в приюте не поощряется, поэтому работающие постояльцы вносят определенную сумму на общие нужды. Подопечные, у которых нет официальной работы, но способные потрудиться, помогают в Центре гуманитарной помощи «Милосердия-­на-Дону» здесь же, на Покровском приходе. Работы в центре не оплачиваются, потому что, если дать бездомному, проживающему в приюте, деньги, он с большой вероятностью может потратить их на алкоголь и снова оказаться на улице. Как правило, помимо этой волонтерской деятельности постояльцы еще вкладывают частичку своего труда и в сам приют. К примеру, сейчас самостоятельно перекрашивают внутренние стены. А вот Сергей Игнатенко — мастер золотые руки — восстанавливает разбитый резной фигурный крест, который недавно нашли на соседнем кладбище.

— За четыре года помощь в приюте получили свыше двух сотен человек. Конечно, случается, что постояльцы наши умирают, за это же время было пять таких случаев. Но мы отвечаем за то, чтобы их достойно проводили в последний путь, — говорит Чемышева.

Одновременно приют «Донская обитель» может принять 32 человека. Помимо четырех жилых комнат, в легкой быстровозводимой конструкции общей площадью 205 кв. м удалось оборудовать трапезную (пищу из кухни Покровского прихода сюда доставляют уже готовой), библиотеку, кладовку, душевую и туалет. Рядом — небольшой блок санпропускника. Все это появилось на средства, полученные на два президентских гранта; финансируют приют служба «Милосердие-на-Дону» и епархиальный отдел за счет собственных средств. В идеале нужен еще отдельный изолятор для новичков: как правило, для этого контингента характерен специфический букет заболеваний, а значит, при поступлении у них нужно брать анализы и хотя бы первое время держать новичков отдельно.

— Ростовские священники еженедельно проводят с нашими постояльцами катехизаторские беседы. Храм рядом, с его посещением и участием в таинствах проблем нет, — добавляет Илья Котенко. — Литургия по воскресеньям и праздникам, хотя и прописана в распорядке дня, насильно никого в храм не ведут. В свою очередь молитва перед вкушением пищи, утреннее и вечернее правило обязательны, это элемент приучения к дисциплине. Наша задача-максимум — чтобы каждый поступающий подопечный, осознав, что он делал в жизни неправильно, сумел перебороть эти внутренние нестроения и измениться к лучшему. Разумеется, полугода, за которые в среднем наши постояльцы подлечивают телесные болячки и решают проблемы с документами, недостаточно. Но мы верующие люди, наш приют церковный, поэтому главное наше упование в этом, конечно, на Господа.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Сведения о духовном окормлении Донской земли восходят к XIII в., когда территории по течению реки Дон вошли в состав Сарской епархии. В середине XIV в. левобережье Дона вошло в состав Рязанской епархии, а правобережье осталось в Сарской. С конца того же века область Войска Донского входила в состав Воронежской епархии. В 1829 г. была учреждена Новочеркасская кафедра (в 1842 г. после создания Кавказской епархии Новочеркасская переименована в Донскую и Новочеркасскую). Храмы на территории Северо-Восточного Приазовья до 1911 г. входили в состав Екатеринославской епархии, а приходы в пределах области Войска Донского — в состав Донской.

К 1940 г. в епархии были закрыты все действующие монастыри и 620 храмов. Управления обеих епархий фактически прекратили существование. С 1943 г. Ростовская епархия действовала в границах образованной в 1937 г. Ростовской области. Решением Священного Синода от 27 июля 2011 г. (журнал № 70) из ее состава выделены две новые епархии — Шахтинская и Миллеровская и Волгодонская и Сальская. Шестого октября 2011 г. образована Донская митрополия Русской Православной Церкви, в состав которой вошли Волгодонская, Ростовская-на-Дону и Шахтинская епархии.

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