Первые выпускники окончили амбулаторную программу центра «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках

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Статьи на тему
милосердие
63% граждан России участвует в благотворительности
В Москве, в Центре «Благосфера» состоялась дискуссия на тему «Кто в России занимается благотворительностью? Мнения и реальность», участники прокомментировали результаты Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ 2019 года.  
24 декабря 2019 г. 20:28
Мама из 13-го квартала
Необычные посетители квартируют в стандартном номере-комнате на втором этаже столичного «Дома для мамы». Три кровати, на стене большая икона Богородицы. «Неудобств от того, что наш приют православный, они не высказывали, - отчего-то немного смущаясь, объясняет провожатая. – В мечеть не просились, но намаз регулярно совершают. Мы для этой цели выделили им помещение в другом здании в нашем дворе».
24 июня 2019 г. 14:59
Соло на саксофоне для святой Вероники
«К Львовой-Беловой в гости? Это, наверное, дочка Алексея Александровича? Как же, как же, знаменитая в нашем городе фамилия!» — попутчики в купе фирменного поезда «Сура» не скрывают восхищения своим выдающимся земляком. Справедливости ради, дочь известного в Поволжье музыканта, ныне руководящего одним из краснодарских теат­ров, тоже успела заслужить право на признание не только на уровне Пензы, но и, пожалуй, всей страны. Многодетная мама Мария Львова-Белова, воспитывающая пятерых кровных и четверых приемных детей, придумала и реализует беспрецедентный для России проект государственно-церковно-общественного партнерства, помогающий людям с тяжелыми формами инвалидности нормально жить и самостоятельно зарабатывать на хлеб. За один день в Пензе корреспондент «Журнала Московской Патриархии» выяснил, откуда у Марии Алексеевны деньги на социальную адаптацию двух десятков инвалидов, почему ей помогают второе и четвертое лица государства, как происходит катехизация обитателей дома-коммуны и при чем тут великий джазмен Луи Армстронг. PDF-версия.  
19 марта 2019 г. 13:26
Исцели меня, Господи!
Священники Казанского храма Сыктывкара окормляют воспитанников Республиканского Кочпонского психоневрологического интерната (ПНИ) с 1950-х годов прошлого столетия. Более 20 лет назад в ПНИ был открыт домовый храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Среди первых его прихожан — есть даже паралимпийцы с мировым именем. А нынешним воспитанникам участие в церковных Таинствах помогает справляться с недугами. О значении молитвенной и духовной жизни для ПНИ его сотрудники и воспитанники интерната рассказали корреспонденту «Журнала Московской Патриархии».PDF-файл
11 февраля 2019 г. 17:48
Как найти добрых самарян
В храме царевича Димитрия при Первой городской больнице, в Голицынском кабинете состоялась встреча журналистов московских изданий с епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном, председателем Синодального отдела по благотворительности.  Разговор шел о подготовке в Москве помощников больничных священников, комплексной помощи бездомным в службе «Милосердие» и профилактике абортов.  
25 декабря 2018 г. 22:20
Благодать на Волге
За невысоким дощатым забором видны крыши нескольких домов, напротив — вольер со сторожевыми собаками. От калитки деревянный тротуар с поручнями ведет, раздва­иваясь, в зимнюю и летнюю трапезные. Слева и справа от него — море цветов. За березами виднеется луковка с крестом рубленого храма-часовни, пожарный пруд с рыбками, огород, баня, пасека. А внизу косогора — широченная, блестящая под солнцем гладь Волги, уходящей за горизонт. Это подворье «Благодать», где несколько инвалидов нашли свой дом и семью, а его настоятель иеромонах Мелитон (Присада), клирик Кинешемской епархии, окормляет шесть храмов и детей, чьи семьи попали в трудную жизненную ситуацию. ПДФ-версия
26 ноября 2018 г. 15:50
Когда рассеется дурман
«Журнал Московской Патриархии» продолжает рассказывать о формировании общецерковной системы помощи страдающим от алко- и наркозависимости. В публикации «Загляни в свое сердце» (см.: ЖМП. 2017. № 3) мы подробно разобрали основной этап реабилитации, когда подопечному помогают справиться с разрушающей его тело и душу страстью. Но на этом процесс возвращения в нормальную жизнь не заканчивается. Выздоравливающим предстоит вновь научиться жить в обществе. С физической, эмоциональной и психологической точек зрения эта процедура, быть может, не столь болезненная, как сама реабилитация, но не менее ответственная. В Церкви сегодня ресоциализацией занимаются уже 14 центров. ПДФ-версия
22 декабря 2017 г. 10:20
Мама Света
Начинающий специалист в области воспитания детей с тяжелыми множественными нарушениями развития Светлана Емельянова возглавила Свято-Софийский детский дом год назад (ЖМП. 2015. № 4). За это короткое время она превратилась в опытного руководителя с собственным профессиональным почерком, готового за своих подопечных, как говорят, в огонь и в воду.
9 марта 2016 г. 13:40
В службе «Милосердие» собрали 30822 рождественских подарка для нуждающихся
В православной службе помощи «Милосердие» подвели итоги акции «Дари радость на Рождество» по сбору подарков для нуждающихся в заботе – одиноких стариков, детей-инвалидов, тяжелобольных людей, многодетных семей, бездомных. За месяц акции москвичи в пункт приема службы «Милосердие» принесли 30822 подарка.
15 января 2016 г. 13:26
Новости
Сертификаты об окончании программы первым выпускникам вручил лично епископ Каменский и Камышловский Мефодий
25 декабря 2019 г. 17:59
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Первые выпускники окончили амбулаторную программу центра «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках

Вчера, 24 декабря, двух выпускников поздравил руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. «Соответствующая работа — не первый прецедент в Церкви, но в целом программы амбулаторной реабилитации пока еще переживают у нас стадии становления и апробации», - отметил Преосвященный Мефодий.

Как рассказал один из выпускников экс-алкоголезависимый Константин Мельников, к бутылке он пристрастился в ранней юности. После десятилетий безуспешной борьбы с недугом попал в один из церковных реабилитационных центров. «После года пребывания там специалисты сошлись во мнении, что трезвость у меня неустойчивая, и для минимизации последующих срывов необходима глубинная подготовка к возвращению в общество, - говорит Константин. - По-настоящему только здесь я понял: жизнь в Церкви, общение с православными единомышленниками будут меня в дальнейшем поддерживать. А помогли этому комплексное обучение по био-, психо-, социо- и духовным закономерностям зависимости и работа на здешнем приходе».

25 декабря 2019 г. 17:59
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милосердие
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Мама из 13-го квартала
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Исцели меня, Господи!
Как найти добрых самарян
Благодать на Волге
Когда рассеется дурман
Мама Света
В службе «Милосердие» собрали 30822 рождественских подарка для нуждающихся
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«Я поставил своей целью написать всю жизнь Христа в картинах»
Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) внес огромный вклад в развитие религиозной темы в русской живописи XIX — начала XX века. По достоинству этот вклад был оценен не его современниками, а потомками. Именно с исторической дистанции стало очевидно, насколько глубоко художник вошел в евангельскую тему как вдумчивый исследователь и выразил ее как талантливый живописец. PDF-версия.    
25 декабря 2019 г. 14:12
Жизнь по Евангелию
8 октября 2019 года архимандриту Кириллу (Павлову), одному из самых почитаемых пастырей наших дней, исполнилось бы 100 лет. К этой памятной дате в издательстве Троице-Сергиевой лавры приурочен выход книги, в которой воспоминаниями о старце поделились его духовные чада — пастыри и архипастыри Русской Православной Церкви. Им выпало счастье жить под духовным руководством отца Кирилла в святой обители. Материал для книги собирался в течение 10 лет. Юбилей отца Кирилла — это еще один прекрасный повод вспомнить о человеке, сохранившем преемственность традиции старчества в современном монашестве. PDF-версия.     
23 декабря 2019 г. 14:31
Луч света над Чудским озером
Через два года в России отметят восьмивековой юбилей со дня рождения святого благоверного Александра Невского. В двух организационных комитетах по подготовке юбилейных мероприятий, созданных под эгидой Церкви и государства, кипит работа, сверстана предварительная программа празднований. Уже сейчас в ней 130 пунктов, а главные события намечены на 2021 год. Это посвященные воину, правителю и дипломату Международные Рождест­венские образовательные чтения и выставка «Православная Русь — к Дню народного единства», серия научно-богословских конференций, фестиваль «Русский мир» у стен Троице-Сергиевой лавры, премьера полнометражного анимационного фильма и работа над новой игровой кинолентой, запуск детского туристического маршрута по мемориальным местам святого великого князя. PDF-версия
20 декабря 2019 г. 16:59
Великое наследие Петрока Малого
Даже далеким от истории православного зодчества людям прекрасно известен этот архитектурный памятник, словно парящий над широкой излучиной Москвы-реки в Коломенском. Давно ставший визитной карточкой не только Московского государственного объединенного музея-заповедника, но и всего юга российской столицы, 41-метровый двухъярусный восьмигранный шатер поражает воображение даже сегодня. В течение почти 500 лет своей истории «Коломенская свеча» была церковью при летнем государевом дворе и обычным приходским храмом, являла верующим великую святыню – Державный образ Пречистой Владычицы – и служила декорациями нескольких вошедших в золотой фонд советской классики кинолент. Ровно четверть века назад – 17 декабря 1994 года – ее внесли в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как уникальную реализованную заявку на новый стиль в зодчестве и ландшафтной архитектуре. Еще годом ранее здесь было создано Патриаршее подворье. С того момента Вознесенский храм совместно используется музеем и Церковью.
17 декабря 2019 г. 13:59
Все там будем
Новый выставочный проект в рамках программы «Концепция образов и смыслов» в Музее им. Андрея Рублева начинается от гробовой доски. Если точнее – от колоды, причем в буквальном смысле слова. Прямо возле гардероба посетителей встречает выдолбленная из цельного ствола дерева домовина. Конечно, на произведение искусства в привычном понимании этот предмет не тянет: «экспонат» нашли на чердаке частного дома в Нижегородской области, где раньше жила семья старообрядцев. Дизайнерский ход нетривиальный и запоминающийся. Особенно если кому-то придет в голову примерить изделие под себя.
13 декабря 2019 г. 13:07