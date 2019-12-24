Первые выпускники окончили амбулаторную программу центра «Реабилитация. Live» при московском храме Троицы в Кожевниках

Вчера, 24 декабря, двух выпускников поздравил руководитель Координационного центра по противодействию наркомании Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Каменский и Камышловский Мефодий. «Соответствующая работа — не первый прецедент в Церкви, но в целом программы амбулаторной реабилитации пока еще переживают у нас стадии становления и апробации», - отметил Преосвященный Мефодий.

Как рассказал один из выпускников экс-алкоголезависимый Константин Мельников, к бутылке он пристрастился в ранней юности. После десятилетий безуспешной борьбы с недугом попал в один из церковных реабилитационных центров. «После года пребывания там специалисты сошлись во мнении, что трезвость у меня неустойчивая, и для минимизации последующих срывов необходима глубинная подготовка к возвращению в общество, - говорит Константин. - По-настоящему только здесь я понял: жизнь в Церкви, общение с православными единомышленниками будут меня в дальнейшем поддерживать. А помогли этому комплексное обучение по био-, психо-, социо- и духовным закономерностям зависимости и работа на здешнем приходе».